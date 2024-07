Chère Amérique, je romps avec toi

Ce n'est pas toi c'est moi.





... ou peut-être que c'est un peu des deux.





En 2011, je suis arrivé plein d’espoir, attiré par la brillante promesse du rêve américain.





Alors que je suis assis ici dans un café colombien, je réfléchis à une décennie de rêves, de défis et de révélations qui m'ont amené à ce moment d'adieu.





Mais notre histoire a commencé bien avant 2011. Vous souvenez-vous?





C'était en 1993 lorsque j'ai posé mes yeux sur toi pour la première fois. Le jour où mon père a amené notre famille à Poughkeepsie, New York, en tant qu'expatrié pendant quelques années.





Je ne parlais pas votre langue, mais je me suis retrouvé dans votre classe dès la deuxième semaine.





Chaque matin, je regardais mes camarades de classe commencer la journée en chantant vos louanges, la main sur le cœur. Même si je ne comprenais pas encore les mots, j'ai ressenti une connexion.





Au fur et à mesure que mon vocabulaire s'est enrichi, j'ai appris à connaître votre enfance. J'ai appris comment votre propre histoire a été écrite par des gens qui recherchaient le confort de vos rivages pour un nouveau départ.





Ces trois années d'immersion dans votre culture ont laissé quelque chose en moi, une envie qui m'animera pendant les 15 années suivantes.





L'idée d'espoir, de patriotisme et de capitalisme par le mérite. Que tout était possible en travaillant dur.





Ces choses-là, on ne les trouvait pas en France, et je suis revenue vous voir en 2011 pour poursuivre mon rêve avec vous.





J'ai travaillé dur. J'ai poursuivi le rêve. J'ai suivi les traces des immigrants qui m'ont précédé, voulant réussir.





Nous nous sommes même mariés en 2021 – j'étais maintenant citoyen américain.





Je voulais réussir, et c’était le cas… mais au fond, je n’étais pas heureux.





J'avais été consumé par la raison même qui m'avait amené ici.





Je me suis perdu dans le processus. J'ai oublié pourquoi tu étais si bon pour moi au départ.





J'ai donc décidé de prendre un peu de temps maintenant et je ne sais pas si je reviendrai. Ne vous inquiétez pas, tant que nous sommes toujours mariés, vous continuez à percevoir mes impôts, peu importe où je me trouve dans le monde.





Je veux que vous compreniez la prise de conscience que j’ai eue, alors peut-être que cela pourrait aider vos relations futures.





Je suivais un récit d'enfance que j'avais créé il y a des années et j'étais avec toi pour de mauvaises raisons.





Alors en partant, j'espère réécrire mon histoire. Une histoire qui correspond davantage à qui je suis et à ce qui me rend heureux.





Votre serviteur,





B.

1. Déballer les influences de l’enfance :

Il y a deux moments clés dont je me souviens très bien, qui ont tous deux profondément façonné mon dynamisme et mes aspirations.

La publicité de la Dodge Viper

Nous sommes au début des années 2000 et je suis allongé sur le canapé avec mon père et mon frère, je me détends et je regarde la télévision.

Soudain, cette publicité pour la Dodge Viper apparaît.









J'étais accro. J'étais fasciné. Je voulais cette voiture.





Rattrapé par l'instant, j'ai crié : « J'achèterai cette voiture un jour !





..Vous auriez dû voir leurs visages. Ils ont éclaté de rire comme si je leur avais raconté la meilleure blague de l'année.





Pour eux, l’idée que je possède une telle bête de voiture était hilarante. Ils se sont moqués de moi parce que je pensais que j'aurais un jour la chance de le posséder un jour.





D’abord, ça faisait mal. Ensuite, cela m’a rendu fou et a allumé un feu en moi.

C'est la première fois que je me fais virer.

Flash forward jusqu'en 2010. Je travaille dans cet hôtel chic du centre-ville de Lyon, en France. Je sais que ce n'est pas le travail de mes rêves, mais bon, je fais de mon mieux, en prenant soin de mes détails, sachant que je gravirai patiemment cette échelle.





Puis, sorti de nulle part, mon manager Vladimir m'appelle dans son bureau. Il m'assoit et me lance ce quiz mathématique.





« Qu'est-ce que 2+2/2 », a-t-il demandé ?





Je réponds « 2 », aussi vite qu'un éclair. Mauvaise réponse 😑.





« Tu vois, c'est pour ça que nous ne pouvons pas te laisser travailler ici, Ben. La réponse est 3. Vous êtes viré. »





Et d’un coup, j’ai été relâché sur-le-champ. J'étais trop abasourdi pour dire quoi que ce soit.





Il s'avère que le gars a admis à un autre employé quelques jours plus tard qu'il se déchargeait simplement de sa mauvaise humeur de rupture sur moi : j'étais la nouvelle recrue, une cible facile.





Le sentiment d’injustice que j’ai ressenti à ce moment-là était quelque chose que je n’avais jamais ressenti auparavant.





Ce jour-là, je me suis dit : « Je vais me venger. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais j'achèterai cet hôtel juste pour pouvoir le renvoyer. »





Ces deux incidents ont dicté mon futur parcours professionnel sans même le savoir. Comme je l’ai découvert plusieurs années plus tard, ils n’ont pas été en retrait ; c'étaient des configurations.





Je finirais par posséder un bien immobilier. Même s’il ne s’agissait pas de cet hôtel en particulier, il s’agissait d’immeubles d’appartements. Et ces voitures de luxe ? Je les ai aussi, mais pas la Viper – malheureusement, ils ont arrêté de les fabriquer en 2017.

Nous sommes motivés par l'évasion.

L’un de mes passe-temps favoris est d’étudier les plus grands entrepreneurs de l’histoire. En faisant cela de manière cohérente, vous découvrez des schémas : ils fuyaient généralement quelque chose. C’est ce qui nous anime au fond.





Walt Disney , Oprah Winfrey , Elon Musk et même JK Rowling ont commencé leur chemin motivés par le besoin de changer leur situation ou de surmonter des difficultés.





Au départ, il s’agit avant tout de s’échapper, de prouver quelque chose, de s’en sortir.





Et, à bien des égards, mon propre parcours a reflété ce modèle.

2. Mon rêve américain : une décennie en avance rapide

En 2011, je suis arrivé à Los Angeles, rempli d'ambition. J'ai occupé divers emplois, de la vente de billets de tournée en bus au barman, avant de me lancer dans l'immobilier en Floride.





C'est là que j'ai découvert et poursuivi ma passion pour l'investissement, pour finalement diriger ma propre entreprise prospère.





Cependant, une croissance rapide a apporté son lot de défis : des clients mécontents, des exigences écrasantes et, finalement, un épuisement personnel et professionnel.





En repensant à ces dix années folles, je réalise maintenant que j’étais tellement concentré à prouver que tout le monde avait tort et à gagner dans tout que j’ai perdu de vue ce que j’aimais vraiment faire.





Il s’agissait davantage de leur montrer que je pouvais le faire, plutôt que de suivre mes propres rêves.





Cela a conduit à un moment de réévaluation : est-ce que je poursuivais vraiment ce qui comptait pour moi ?

3. Le garçon de 14 ans au volant.

J'avais besoin d'un changement. J'avais besoin de voyager, de changer d'environnement et de briser mes schémas de pensée. J'avais besoin de recul.

Et c’est ce que j’ai fait. Panama, République Dominicaine, Mexique, Nuku Hiva , Colombie.





Fait amusant, c'est au Panama (le premier voyage) que la graine de mon premier bulletin d'information, L'illusion d'être coincé , a été plantée.





Bref, revenons à l'histoire. Ma réalisation :





Pendant tout ce temps, je courais après l'argent. L'argent était ma seule motivation.





Pourquoi? Parce que je voulais fuir le fait de ne pas en avoir. Je voulais toujours prouver à mon frère et à mon père que je pouvais gagner suffisamment d’argent pour acheter cette foutue voiture.





Ce n’était pas moi au volant de mon entreprise, c’était moi-même, âgé de 14 ans.





Ce n’est pas moi qui ai acquis ces immeubles, c’est le garçon qui a été injustement licencié en 2010.





Et vous savez ce qui se passe lorsque vous courez après des choses pour de mauvaises raisons ?





Vous vous retrouvez avec des résultats que vous n'appréciez pas.





L'argent que j'ai reçu ? Je l'ai dépensé en voitures, en maisons, en expériences, en style de vie.





Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé dès que je les ai reçus ? J'étais insatisfait. J’avais immédiatement besoin d’une maison plus grande, d’une meilleure voiture, d’expériences plus extravagantes et excitantes.





Je me suis finalement assis pour un tête-à-tête avec moi-même, âgé de 14 ans, réalisant à quel point ces premières peurs et motivations s'étaient infiltrées dans ma vie d'adulte.





J'avais besoin de comprendre ce que je fuyais et de comprendre vers quoi je voulais vraiment courir .

4. L’un vous fait démarrer, l’autre vous pousse dans la bonne direction.

Fuir quelque chose, c'est comme sprinter devant un tigre : vous êtes rempli d'une poussée d'énergie. Ces souvenirs d’enfance vous poussent fort et vite.





Mais ce genre de course ne dure pas éternellement. Finalement, vous réalisez que quelque chose ne va pas. L'étincelle initiale s'estompe et vous commencez à vous demander : « Qu'est-ce que je poursuis vraiment ? »





C’est à ce moment-là que vous devez pivoter et commencer à courir vers quelque chose – quelque chose qui compte, quelque chose qui colle.





Trouver votre véritable passion, la chose que vous êtes censé faire , c'est le voyage qui mérite d'être poursuivi.





Pour moi, tout se résume à réfléchir, écrire, partager et inspirer, en aidant les autres à sortir des routes rocailleuses que j'ai parcourues autrefois.





Si vous êtes curieux de connaître les questions qui m'ont guidé dans mon propre labyrinthe, je les ai compilées dans un aide-mémoire pour vous.





« Facile à dire pour toi, tu es jeune »





Bien. Non. Premièrement, j'ai 37 ans. Et juste pour vous montrer qu'il n'est jamais trop tard pour changer de chemin et trouver l'œuvre de votre vie, regardez ces exemples :





Ray Kroc a rejoint McDonald's à l'âge de 52 ans et en a fait l'entreprise de restauration rapide la plus prospère au monde. Que faisait-il avant cela ? Il était vendeur de mixeurs à milkshake.





Le colonel Harland Sanders a commencé à franchiser son concept KFC à l'âge de 62 ans, en utilisant son premier chèque de sécurité sociale pour financer l'entreprise.

Le fait est qu'il n'est pas trop tard.

6. Cela ressemble à un pas en arrière… mais est-ce le cas ?

Après une décennie ou deux, si vous constatez que vous avez été motivé par de mauvaises motivations… Se réaligner sur vos véritables passions signifie souvent prendre du recul.





Cela pourrait affecter vos finances, votre cercle social ou même votre cheminement de carrière.





Mais comme l'a dit le regretté Steve Jobs : « Il est impossible de relier les points en regardant vers l'avant ; vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. »





Ces 10 dernières années m'ont appris des compétences inestimables qui sont essentielles pour ce nouveau voyage :





Référencement

Ventes

Commercialisation

Rédaction

Montage vidéo

Création de sites Web

Comment embaucher et licencier

Gérer les employés

Créer des newsletters intéressantes





Quand on y pense, ce n’est pas vraiment un retour en arrière. Je le vois plutôt comme un pas de côté.





Un réalignement vers un chemin différent qui pourrait bien vous mener là où vous voulez être beaucoup plus rapidement.

Dernières pensées

Est-ce que je romps vraiment avec l'Amérique ? Pas vraiment.





Je romps avec les idées qui m'ont amené là.





Je m'éloigne d'une identité qui a été façonnée davantage par mon passé et moins par mes véritables aspirations.





Si vous avez déjà eu l'impression d'être sur un chemin tracé par quelqu'un d'autre, que ce soit par la société, votre passé ou les attentes des autres, je vous encourage à faire une pause et à réfléchir.





Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Vos expériences passées ne vous ont pas piégé ; ils vous ont préparé.





Chaque compétence que vous avez développée et chaque leçon que vous avez apprise peuvent vous aider à ouvrir une nouvelle voie plus authentique.





C'est tout pour aujourd'hui.

