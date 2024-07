Ce sera en mai... une nouvelle mise à jour de l'application mobile, des avatars pixelisés, des pages d'histoire remaniées et bien plus encore

Nouvelles excitantes! Notre mise à jour mensuelle de nos produits est ici ! Préparez-vous pour la dernière mise à jour de l'application mobile, les avatars pixelisés inspirés de Memoji d'Apple, le thème de couleur « April Shower Brings May Flowers », une meilleure mise en page des pages d'histoire, une nouvelle page de classement des meilleurs écrivains et bien plus encore !🚀



Cette mise à jour du produit reflète les modifications apportées à la plateforme du 1er mars au 3 mai 2024.





Nouveau pour les écrivains

La version 2.0 a intégré les données de sondage originales de HackerNoon et les sondages technologiques actifs dans l'application HackerNoon pour vous aider à rester au courant des tendances d'Internet. Restez au courant des dernières discussions techniques, votez et apportez vos idées aux sujets de sondage, le tout depuis votre téléphone ! Voici comment procéder : accédez à la page d'accueil, faites défiler vers le bas et appuyez sur "Sondage de la semaine" - cela vous mènera à une collection de sondages terminés.

Astuce : lorsque vous voyez un sujet sur lequel vous souhaitez développer, comme celui-ci , cliquez simplement sur « ✏️à propos des résultats » et cela vous dirigera vers un brouillon entièrement modifiable. Vous pouvez également créer un nouveau brouillon sur les versions Web des sondages HackerNoon ! Recherchez simplement n'importe quel sondage dans notre base de données de sondages et cliquez sur « Écrire sur les résultats » pour accéder à un nouveau brouillon avec les résultats des sondages dans l'image de présentation.

Cette version inclut également des améliorations majeures de l'expérience d'écriture mobile. Nous avons ajouté des centaines de modèles d'histoire pour faciliter le démarrage de l'écriture et avons fait en sorte que l'histoire principale fonctionne davantage comme Apple Notes et Google Keep, modifiable dans le brouillon de l'histoire lui-même et dans les paramètres de l'histoire. Des idées révolutionnaires peuvent provenir de minuscules claviers !





Et ce n'est pas tout. Nous avons amélioré et accéléré l'authentification pour vous faire gagner quelques instants précieux lors de l'ouverture de l'application HackerNoon, et modifié l'onglet utilisateur afin qu'une fois que vous appuyez dessus, vous serez instantanément dirigé vers votre profil utilisateur où vous pourrez facilement mettre à jour vos informations ou naviguer. aux paramètres. Vérifiez par vous-même:





Continuez à nous faire part de vos commentaires ! Nous continuerons à nous améliorer !





Les indicateurs de crédibilité Emoji de HackerNoon sont désormais disponibles Figma et Github !

Notre pack d'emojis pixelisés open source a été conçu pour communiquer le contexte du contenu d'une histoire sur HackerNoon et vous pouvez être parmi les premiers à les essayer !





Qu'obtiendrez-vous de ce package open source ?

Emojis pixélisés, conçus sur une grille de 24 pixels. Des SVG bien conçus Entièrement personnalisable Prêt à l'emploi pour le développement via Dépôt GitHub et Figma !





Ça a l'air bien? Essayez-les aujourd'hui et parlez-nous de votre expérience ici . Conception des indicateurs de crédibilité Emoji de HackerNoon : Obtenez le point de vue du développeur ici . En savoir plus sur les indicateurs de crédibilité Emoji ici . Découvrez tous nos indicateurs de crédibilité emoji, leur signification et comment les utiliser. ici .





La dernière évolution de Classement des meilleurs écrivains de HackerNoon propose désormais une page dédiée à chacun de nos Catégories techniques . Cette fonctionnalité vise à mettre en lumière les contributeurs exceptionnels de HackerNoon et à affiner et améliorer l'expérience des lecteurs, facilitant ainsi la découverte et l'engagement avec les principales voix de la technologie.





Vous pouvez désormais accéder à toutes les catégories technologiques à partir de la navigation supérieure. Vérifiez-le!





Quoi de neuf?

Pages dédiées : chaque catégorie technologique dispose désormais de sa propre page dédiée aux meilleurs écrivains, offrant une vitrine complète des écrivains les plus prolifiques. Si vous visitez https://hackernoon.com/writers/programming vous verrez le profil de chaque meilleur écrivain, y compris son nom, son pseudo, sa biographie et son avatar, les balises d'expertise et leur placement dans le classement. Mises à jour en temps réel : notre classement des meilleurs écrivains est mis à jour quotidiennement, garantissant que les utilisateurs restent informés des derniers contributeurs dans leurs catégories préférées.





Comment cela améliore-t-il votre expérience ?

Si vous êtes lecteur, ce classement est un excellent endroit pour trouver de nouveaux auteurs et vous abonner à leurs travaux. Et si vous êtes écrivain… eh bien, n'aimeriez-vous pas décrocher une première place ? Trouver comment ici . Bonne lecture!





Nouveau pour les lecteurs





Les avatars pixélisés viennent d'atterrir sur HackerNoon , et vous avez désormais le pouvoir de créer les vôtres !

Ajoutez du plaisir à votre profil et améliorez votre expérience chez HackerNoon tout en vous assurant que votre profil reflète votre véritable essence.









Obtenez votre avatar personnalisé :

Allez à votre paramètres de la page de profil . Cliquez sur le bouton « Créer un avatar » : vous ne pouvez pas le manquer ! Amusez-vous à créer votre avatar ! Cliquez sur « Enregistrer l'avatar » et cela remplacera automatiquement votre ancienne image d'espace réservé.





"Dans un monde de pétales et de pixels, laissez votre contenu s'épanouir." - TPG, Chat





Découvrez le tout nouveau thème HackerNoon en cliquant sur l'icône du pinceau, en choisissant BlossomBytes et en appuyant sur Enregistrer. Regardez le design se transformer instantanément :

Astuce : vous pouvez également personnaliser HackerNoon de nombreuses autres manières via le paramètre Choisissez votre couleur de HackerNoon. Cliquez simplement sur le pinceau à droite de la bannière jaune et voyez par vous-même !

HackerNoon continue de simplifier le processus d'inscription, et si vous avez un compte Google, alors celui-ci est fait pour vous - découvrez l'inscription et la connexion Google en un seul clic. Cette fonctionnalité exploite la sécurité et la commodité du système d'authentification de Google, facilitant l'accès à HackerNoon d'un simple clic, que vous soyez un écrivain chevronné ou un nouveau lecteur désireux d'explorer notre plateforme, garantissant ainsi une expérience sans tracas.





Tout ce dont tu as besoin c'est:

Le navigateur Chrome de Google sur votre ordinateur ; Pour être connecté à votre compte Google.





Une fois ces deux conditions cochées, vous pourrez visiter hackernoon.com et d'un simple clic, inscrivez-vous ou connectez-vous. Voici à quoi cela ressemble :





N'oubliez pas : vous devez être connecté à Google pour que la connexion en un seul clic fonctionne ! Si, après avoir été connecté à votre compte Google, vous ne voyez toujours pas l'option en un clic, vérifiez les autorisations de HackerNoon sur votre navigateur.





Que faire si je n'ai pas de compte Google ?

Aucun problème! Vous pouvez soit suivre notre flux d'inscription régulier ( En savoir plus ici et ici ), assurez-vous simplement d'avoir une adresse e-mail active, un compte GitHub ou X, et vous êtes prêt ! Cliquez sur ici pour créer un compte HackerNoon !





Les pages d'histoire ont fait peau neuve ! Les traductions et les résumés TLDR partagent désormais la vedette avec le titre de l'histoire, améliorant ainsi la navigation. Identifiez facilement les histoires avec plusieurs auteurs dans la section « À propos de l'auteur », ainsi que divers CTA. Profitez des icônes pixelisées ludiques pour ajouter des favoris, réagir, commenter et partager, ajoutant une touche amusante à l'interaction. De plus, les histoires plus larges occupent désormais plus d’espace à l’écran, garantissant une meilleure lisibilité.









Du nouveau pour les marques

Pour nos marques bien-aimées, un nouveau package vient d'arriver : Communiqué de presse technique !

Publiez vos annonces sur HackerNoon et rejoignez nos marques +4K de confiance dans le monde entier.



Si vous êtes indécis quant à votre partenariat ou non avec HackerNoon, consultez notre section Données démographiques des lecteurs à droite. ici .





C'est tout, les amis !