Ce que l'achat d'Elon Musk sur Twitter signifie pour DOGE

Le prix de Dogecoin a grimpé jusqu'à 0,1428 $, marquant une augmentation de 12 % de son prix en 24 heures. Elon Musk est l'une des personnes les plus populaires sur Twitter depuis des années, et il a finalement décidé d'acheter purement et simplement la plate-forme de médias sociaux. Au cours des dernières semaines, l'espace technologique a été en effervescence au sujet des dernières nouvelles - l'[acquisition de Twitter] par le milliardaire Elon Musk. Il y a eu des spéculations sur ce que l'acquisition pourrait éventuellement signifier pour l'espace crypto.

Dans la vague d'acquisition de Twitter par Musk, il y a eu des questions sur ce que cela pourrait signifier pour la plate-forme à l'avenir. Dans l'espace crypto, les passionnés de Dogecoin (DOGE) ont également demandé ce que l'acquisition pourrait signifier pour leur actif préféré.

La prise de contrôle d'Elon Musk fait grimper Dogecoin

Comme beaucoup s'y attendaient, le prix de DOGE a immédiatement grimpé après la confirmation de l'achat de Twitter par Elon Musk. Dans les jours qui ont suivi l'achat du milliardaire sur Twitter, la pièce meme sur le thème du chien a immédiatement vu son prix grimper en flèche. Le prix de Dogecoin a grimpé jusqu'à 0,1428 $, marquant une augmentation de 12 % de son prix en 24 heures.





Le saut est compréhensible. Dogecoin a toujours prospéré grâce aux développements de ses plus grands partisans, et il n'y a pas de partisan aussi grand que Musk en ce moment. Le milliardaire a tweeté son soutien à DOGE à plusieurs reprises, et il a été l'une des plus grandes influences derrière la hausse astronomique de la pièce en 2021 qui a vu son prix grimper jusqu'à 0,74 $.





Avec la confirmation que Musk achèterait Twitter, il était évident que le prix de DOGE monterait en flèche . Les investisseurs opportunistes ont vu cela comme un moyen de gagner de l'argent, et plusieurs d'entre eux ont immédiatement couru vers l'actif pour faire des achats.





Cependant, les choses se sont calmées depuis et le prix de DOGE est revenu à la région de 0,12 $ qu'il était avant la confirmation de l'accord Twitter de Musk. Quoi qu'il en soit, les investisseurs se demandent toujours ce que cet accord pourrait signifier pour Twitter et DOGE en particulier.





Il est à noter que Prévisions de prix Dogecoin sont encore assez positifs. Les investisseurs et les analystes restent convaincus que la valeur de l'actif augmentera au fil du temps, en particulier lorsque le marché se retourne à la hausse.

La croyance inébranlable de Musk en matière de crypto

Il va sans dire que Musk reste optimiste quant au fait que les crypto-monnaies seront le canal de paiement du futur. Le milliardaire a montré son soutien à la crypto à plusieurs reprises, et Les données de Bitcoin Treasuries montre que Tesla détient toujours 1,68 milliard de dollars en Bitcoin.





Depuis qu'il a fait son acquisition sur Twitter, Musk parle beaucoup de sa vision de l'entreprise et de la plate-forme elle-même. Le milliardaire n'a pas fini d'exposer sa vision, mais il y a eu des spéculations sur ce que cela pourrait signifier pour la crypto.





Un aspect où Musk cherche à changer Twitter est en termes de monétisation. Le milliardaire pense qu'il existe des moyens pour Twitter de monétiser les tweets, et il récemment suggéré que la plate-forme pourrait ouvrir une option de paiement prenant en charge Dogecoin.





Une telle décision ne serait pas nécessairement surprenante. Musk lui-même a exprimé sa conviction que Dogecoin pourrait être une option de paiement encore plus supérieure que Bitcoin. Plus tôt cette année, Tesla a commencé à accepter Dogecoin comme moyen de paiement pour les marchandises dans sa boutique en ligne officielle. Dans le même temps, Musc a dit que l'entreprise pourrait commencer à accepter la pièce meme comme méthode de paiement pour recharger les véhicules dans les stations de suralimentation à travers le pays.





Si Musk pense que Dogecoin est un canal de paiement de premier plan, il pourrait alors décider d'utiliser Twitter comme terrain d'essai idéal pour l'actif. Selon la façon dont il a décidé de monétiser les tweets et d'ouvrir Twitter pour plus de rentabilité, nous pourrions voir la plate-forme de médias sociaux annoncer une nouvelle ère de paiements en utilisant la pièce meme sur le thème du chien.





Pour l'instant, la question sera de savoir si oui ou non les gens voudront payer pour Twitter. Le canal de médias sociaux a pu se hisser parmi les autres plateformes sociales principalement parce qu'il est gratuit - n'importe qui peut ouvrir un compte Twitter et commencer à utiliser la plateforme sans avoir à payer un centime. Les gens seront-ils prêts à changer cela ?

La réparation de Dogecoin est toujours une priorité

Malgré le buzz que l'acquisition de Twitter par Musk a provoqué, il convient de noter que rien n'est encore gravé dans le marbre. D'une part, on s'attend maintenant à ce que Musk ressente la pression de la gestion de la plate-forme de médias sociaux qu'il a passé la majeure partie de l'année dernière à critiquer. S'il est incapable de montrer que Twitter peut en effet être meilleur tout en maintenant sa rentabilité, alors ses paris de 44 milliards de dollars n'auraient probablement servi à rien.





À l'heure actuelle, rien ne montre que le milliardaire donne la priorité à Dogecoin dans ses plans. En même temps, il y a aussi beaucoup de travail à faire avec DOGE lui-même.





Le plus important est la tokenomics de la pièce. Dogecoin n'est toujours pas un jeton déflationniste, ce qui signifie qu'il ne fonctionnera pas nécessairement comme Bitcoin lorsqu'il s'agit de fonctionner comme un investissement qui peut aider les détenteurs à se protéger contre l'inflation. Ainsi, même s'il est adopté comme méthode de paiement par Twitter et un tas d'autres sociétés, il reste encore beaucoup à désirer en matière de fonctionnalité.





Récemment, nous avons vu un reconstitution de la Fondation Dogecoin qui cherche à résoudre certains de ces problèmes et à les clarifier. La reconstitution avait un objectif simple - faire passer Dogecoin d'une «pièce de monnaie meme» à un atout avec une plus grande fonctionnalité et utilité.





Comme expliqué à l'époque, le nouvel objectif de la Fondation Dogecoin est de protéger la marque et la communauté Dogecoin tout en maintenant la fonctionnalité de la blockchain de l'actif. Il y a déjà eu des discussions sur la construction d'un système de jalonnement pour Dogecoin ainsi que sur l'apport de plus d'utilisations à l'actif. Tous ces éléments ne manqueront pas d'améliorer son attrait pour les investisseurs et de renforcer son prix à l'avenir.