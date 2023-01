Ce que la réglementation Stablecoin pourrait signifier pour le Royaume-Uni

Le 4 avril, le gouvernement britannique a annoncé son intention de faire du pays une « plaque tournante mondiale » pour l'industrie de la cryptographie. Les Stablecoins ont été développés comme solution à ce problème avec le premier exemple, Tether (USDT), arrimant sa valeur au dollar américain. D'autres pièces stables ont leurs valeurs indexées sur l'or et, dans le cas du Petro, la valeur d'un baril de pétrole fabriqué dans une partie spécifique du Venezuela. Le gouvernement vénézuélien avait tenté d'augmenter l'adoption générale de la crypto-monnaie générale avec le Petrocoin.

Le 4 avril, le gouvernement britannique a annoncé son intention de faire du pays une « plaque tournante mondiale » pour l'industrie de la cryptographie. Une partie du plan est la réglementation et l'intégration des pièces stables dans l'économie, bien que les détails ne soient pas encore connus.





L'un des aspects les plus attrayants et les plus controversés des crypto-monnaies a été le manque apparent de surveillance gouvernementale. Les partisans ont affirmé que, grâce à la blockchain, les nations n'auraient pas besoin de gérer soigneusement les crypto-monnaies, évitant ainsi la bureaucratie étouffante et l'inefficacité.





Réglementer les pièces stables serait un renversement de cette tendance, ce qui soulève la question ; Que se passera-t-il ensuite?





Qu'est-ce qu'un Stablecoin ?





Cette question est brouillée par la question de savoir ce qu'est un stablecoin. "C'est quelque chose qui fait débat", déclare le Dr Garrick Hileman, responsable de la recherche chez Blockchain.com. «Il existe trois grands types de pièces stables, les pièces stables en dollars américains ou Fiat, les pièces stables cryptées garanties par d'autres actifs cryptographiques, et un troisième type qui commence à émerger, appelé pièces stables algorithmiques, dont la valeur est définie et gérée par un algorithme. ”





"Les différents instruments développés dans l'espace crypto sont notoirement volatils." Le Dr Hileman poursuit. Au cours des 13 années qui se sont écoulées depuis son lancement, la valeur d'un bitcoin a chuté de plus de 80 % trois fois, le reste du marché étant tout aussi instable. Une partie du problème est que les bitcoins et de nombreuses autres crypto-monnaies ne sont pas soutenus, explique-t-il, "[Cela signifie] que vous ne pouvez pas échanger un bitcoin contre une sorte d'actif ou de garantie qui aide à stabiliser sa valeur."





Ce faisant, la valeur de Tether est devenue beaucoup plus stable et cela pourrait aider à fournir une méthode pour convertir les crypto-monnaies non sauvegardées en monnaie fiduciaire. Il est également rejoint par USD Coin (USDC).





Bien que les stablecoins ne soient pas aussi prolifiques que leurs homologues plus volatils, les entreprises basées au Royaume-Uni qui traitent des crypto-monnaies et travaillent avec des blockchains regardent l'annonce avec une excitation nerveuse.





Pièces stables au Royaume-Uni





Alex Moss, directeur de la société de marketing en ligne Firecask basée à Manchester, attend avec impatience les détails de ce que fera le Trésor. Comme une grande partie de son activité provient de NFT du monde entier, dont seulement 10% proviennent du Royaume-Uni, il doit faire face à des conversions de devises à la fois de crypto en fiat et de dollars américains en livres.





"En ce moment, quand quelqu'un me paie dans une crypto-monnaie, il y a tellement d'obstacles pour obtenir cet argent sur mon compte bancaire Santander, tellement de procédures nécessaires qui pourraient être plus transparentes", dit-il.





Le processus actuel le voit convertir des crypto-monnaies en un stablecoin, généralement USDC, en monnaie fiduciaire, et enfin en livres.





Moss décrit ce problème de son point de vue : « Disons que je reçois 100 000 $ en USDC. Je sais qu'il vaut actuellement 160 000 £ aujourd'hui. Où est-ce que je le prends ? Binance, Coinbase, ailleurs ? Et puis, je dois essayer de le mettre au niveau fiat. Et même alors, est-ce que je le fais directement de GBP à USDC ? Si oui, quelle est l'implication de faire cela d'USDC à USD, puis d'utiliser quelque chose comme Transferwise et de faire le change là-bas ? »





Il espère que le cadre réglementaire que le HMRC pourrait établir pourrait faciliter le processus en éliminant la conversion de l'USD en GBP et en donnant aux pièces stables une certaine légitimité pour les personnes sceptiques à l'égard des crypto-monnaies. Ce faisant, espère-t-il, le Royaume-Uni deviendra « plus avant-gardiste ».





Spéculant sur ce que le HMRC pourrait faire, il est très enthousiasmé par un stablecoin indexé sur la livre sterling, réglementé par le gouvernement en disant: «Cela deviendrait moins cher à court terme et tout l'argent resterait dans le pays au lieu de payer des frais de gaz. ou toute autre charge gouvernementale ou réglementaire que Binance pourrait faire.





Son excitation, cependant, peut être tempérée par l'expérience moins excitante que le Venezuela a eue avec son stablecoin national, le Petro, et avec les crypto-monnaies en général. Le pays latino-américain s'est tourné vers les crypto-monnaies pour faire face aux sanctions imposées par les États-Unis à leur encontre en créant le Petro.





Le Pétro





Le gouvernement vénézuélien avait tenté d'accroître l'adoption du Petro en exigeant son utilisation pour les paiements de certains services gouvernementaux et le carburant des compagnies aériennes.





Malgré ces tentatives, le Petro n'a pas été largement adopté. Seulement 15% des paiements de carburant ont été réalisés via Petro en 2020, l'adoption ne s'améliorant pas. Nickole, un artiste vénézuélien NFT et écrivain de la publication de crypto-monnaie BitAcademyWeb, est d'accord. Elle dit : "la plupart des Vénézuéliens ne comprennent pas ce qu'est le Petro, et ceux qui le comprennent ne l'utilisent pas car ce n'est pas un actif crypto décentralisé".





Au lieu de cela, la plupart des Vénézuéliens utilisent d'autres crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum et USDT, selon Nickole. "La pièce la plus utilisée est l'USDT. De nombreux magasins l'utilisent. L'autre pièce la plus utilisée est le Bitcoin.





Le Venezuela n'est pas une comparaison fantastique avec le Royaume-Uni. Grâce à l'hyperinflation causée par les sanctions et à une économie en spirale, les Vénézuéliens se sont tournés vers des crypto-monnaies autres que le Petro pour éviter l'inflation, selon Nickole. "D'autres pièces stables telles que l'USDT et l'USDC sont très faciles à utiliser lors de toute transaction sans risque de perte de valeur à long terme."





Même s'il existe de fortes incitations à utiliser les crypto-monnaies, le coût et les exigences techniques pour utiliser les crypto-monnaies ont entravé leur utilisation pour de nombreux Vénézuéliens, en particulier parmi les les régions les plus pauvres du pays .





Sans des incitations aussi fortes à adopter les crypto-monnaies, Moss ne s'attend à aucun changement radical. Pourtant, il a hâte de voir ce qui va se passer. « Il sera intéressant de voir quelle sera la réaction. Pas de l'espace NFT ou de l'espace crypto, mais de l'extérieur de là.