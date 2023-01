"Ce ne sont pas des jetons de laverie automatique" - La fin du Crypto Wild West

LEARN MORE ABOUT @ANORMALJOURNEY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ANORMALJOURNEY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





Jetons de laverie automatique. C'est ce à quoi Gary Gensler, président de la SEC, a comparé l'état de la crypto-monnaie.

aucune valeur monétaire - techniquement, la crypto n'en a pas! (mauvaise blague, désolé)





Le Far West de la crypto, tel que nous le connaissons, touche à sa fin.





Depuis la création de Bitcoin en 2009, la confusion quant à savoir si les crypto-monnaies étaient en fait des devises ou non est restée dans l'air. Alors que l'intention initiale était d'avoir un mode de paiement sans numéraire sans aucun intermédiaire, le temps en a décidé autrement.





Au moment où Ethereum a démarré en 2014, les crypto-monnaies étaient déjà traitées davantage comme des actifs investissables que comme des devises dépensables. L'engouement pour les ICO en 2017 a solidifié ce concept, car les gens traitaient davantage la cryptographie comme des actions dans une nouvelle entreprise. Ce sont en fait ces collectes de fonds qui ont fini par attirer l'attention de la SEC.





Il est devenu évident qu'il ne s'agissait plus seulement de projets technologiques open source, mais plutôt d'opérations de plusieurs millions de dollars auxquelles toute personne moyenne pouvait adhérer.





"Kennedy et Crypto" - une lettre écrite par le président Gary Gensler de la SEC détaille la nécessité d'éliminer essentiellement les projets classés comme des titres et ceux qui sont utilitaires.

C'est vrai - les multitudes de shitcoins sont maintenant triées, jetées et réglementées.

La chute des « monnaies » cryptographiques

La cryptographie étant traitée comme une sécurité n'a rien de nouveau. En fait, la SEC s'y intéresse depuis un moment. Ce que cette lettre aborde est en fait une classification plus poussée de la crypto dans son ensemble :





Sur les près de 10 000 jetons sur le marché de la cryptographie, [2] je pense que la grande majorité sont des titres. Les offres et les ventes de ces milliers de jetons de sécurité crypto sont couvertes par les lois sur les valeurs mobilières. — "Kennedy et Crypto"





La majorité des cryptos peuvent être classées comme des titres pour la seule raison que la plupart des gens s'attendent à une sorte de retour sur leur investissement initial dans la pièce. Parce que le concept de "sécurité" du Congrès américain est assez large, la plupart des gens qui achètent de la cryptographie investissent techniquement dans une sécurité.





Il est prudent de supposer que nous pourrions voir des changements dans la façon dont nous achetons des cryptos, ainsi que sur les cryptos qui peuvent être enregistrées avec succès en tant que titres.





Ce ne sont pas des jetons de laverie : les promoteurs font du marketing et le public investisseur achète la plupart de ces jetons, vantant ou anticipant les bénéfices en fonction des efforts des autres. — "Kennedy et Crypto"





Plus de devises - les crypto-actifs nous voici !

Est-ce bon ou mauvais? (spoiler : IDÉAL POUR TECH & WEB3)

application nftize que j'ai créée il y a quelque temps - exemple d'application qui en bénéficierait





Dans l'ensemble, je considère cela comme un énorme avantage dans cette industrie. C'est le clou dans le cercueil pour légitimer cette technologie, aussi contradictoire que cela puisse paraître.





Bien que cela puisse être idéal pour certaines devises, c'est énorme pour la technologie qui l'alimente - comme la blockchain - comme l'a dit la SEC :





Il ne s'agit pas de savoir si vous créez une entité juridique en tant qu'association à but non lucratif et si vous la financez avec des jetons. Il ne s'agit pas de savoir si vous comptez sur un logiciel open source ou si vous pouvez utiliser un jeton dans un contrat intelligent. — "Kennedy et Crypto"



Cela légitime non seulement l'utilisation de la monnaie numérique réglementée, mais également la technologie qui la sous-tend. Cela signifie que les grandes technologies peuvent désormais commencer à s'impliquer dans la rationalisation de certaines de ces technologies.





Cette distinction entre le fait qu'un actif numérique est un titre ou non est assez importante. Par exemple, les NFT ne sont pas seulement utilisés pour représenter la valeur - parfois ils sont utilisés pour représenter l'accès ou similaire. Cela aidera à long terme les créateurs à s'assurer qu'ils n'enfreignent aucune réglementation coûteuse.

Bien que ce ne soit pas le but de la technologie web3, cela permettra une approche plus courante et une acceptation plus large du concept de web3. Les entreprises peuvent désormais prospérer et innover avec la blockchain et une autre technologie web3 sans se soucier de la zone grise de la loi.

Conclusion

J'appellerai ça pour l'instant ! L'avenir de la façon dont la valeur est mesurée et perçue est en train de changer sous nos yeux. Non seulement cela, mais la technologie qui la pilote sera également adoptée plus largement par la suite.





Pour les mises à jour, je suis actif sur Twitter

N'hésitez pas à me contacter à tout moment.

pce sorti!

Cet article a été publié pour la première fois ici.