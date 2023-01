Comment Twitch a construit le réseau mondial de diffusion en direct qui alimente Amazon IVS

Des marques et des startups établies du monde entier découvrent la puissance de la vidéo interactive en direct - de RushTix et Codices, à DeNA, BeLive, GoPro, et au-delà. Grâce à Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), ces entreprises innovantes transforment l'avenir du commerce électronique, du fitness, du contenu généré par les utilisateurs, etc., en optimisant l'expérience de diffusion en direct pour les créateurs et le public. Une solution de streaming en direct gérée conçue pour que les développeurs puissent ajouter de la vidéo en direct et permettre l'interactivité avec la vidéo dans leur application ou leur site sans investir dans l'infrastructure de streaming, Amazon IVS a été officiellement introduit en juillet 2020, mais son historique de développement remonte bien plus loin, avec une origine partagée avec l'une des plateformes de streaming les plus utilisées au monde. À tout moment, plus de 2,5 millions de téléspectateurs sont connectés à Twitch, le site comptant en moyenne 31 millions de téléspectateurs quotidiens. En 2021, plus de 1 300 milliards de minutes de vidéo diffusée en direct ont été visionnées sur Twitch, une augmentation considérable par rapport aux plus de 1 000 milliards de minutes visionnées sur le site en 2020 et aux 600 milliards de minutes visionnées en 2019. Grâce à Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), ces entreprises innovantes transforment l'avenir du commerce électronique, du fitness, du contenu généré par les utilisateurs, etc., en optimisant l'expérience de diffusion en direct pour les créateurs et le public. Une solution de streaming en direct gérée conçue pour que les développeurs puissent ajouter de la vidéo en direct et permettre l'interactivité avec la vidéo dans leur application ou leur site sans investir dans l'infrastructure de streaming, Amazon IVS a été officiellement introduit en juillet 2020, mais son historique de développement remonte bien plus loin, avec une origine partagée avec l'une des plateformes de streaming les plus utilisées au monde.









Les marques établies et les startups du monde entier découvrent la puissance de la vidéo interactive en direct - de RushTix et Codices , à DeNA , BeLive , GoPro , et au-delà.





Grâce à Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), ces entreprises innovantes transforment l'avenir du commerce électronique, du fitness, du contenu généré par les utilisateurs, etc., en optimisant l'expérience de diffusion en direct pour les créateurs et le public.





Une solution de streaming en direct gérée conçue pour que les développeurs puissent ajouter de la vidéo en direct et permettre l'interactivité avec la vidéo dans leur application ou leur site sans investir dans l'infrastructure de streaming, Amazon IVS a été officiellement introduit en juillet 2020 , mais son historique de développement remonte beaucoup plus loin, avec une origine partagée avec l'une des plateformes de streaming les plus utilisées au monde.





À tout moment, plus de 2,5 millions de téléspectateurs sont connectés à Twitch, le site comptant en moyenne 31 millions de téléspectateurs quotidiens. En 2021, plus de 1,3 billion de minutes de vidéo en direct ont été visionnées sur Twitch, une augmentation considérable par rapport aux plus de 1 billion de minutes visionnées sur le site en 2020 et aux 600 milliards de minutes visionnées en 2019.





La diffusion de vidéos en direct à grande échelle dans le monde est un processus notoirement difficile en raison de la nature imprévisible d'Internet et des événements en direct.





Les flux en direct doivent être diffusés aussi près que possible du temps réel, en particulier pour le type de contenu interactif qui s'exécute sur Twitch. Aujourd'hui, plus de 98% de tout le trafic Twitch reste sur son réseau, l'un des plus importants au monde dédié exclusivement à la diffusion en direct. Cependant, ses débuts sont beaucoup plus modestes.





Lancer 'lifecasting'





Né sous le nom de Justin.tv en 2007, Twitch a été fondé par Emmett Shear, Justin Kan, Kyle Vogt et Michael Seibel. Initialement disponible uniquement aux États-Unis, la première version du site présentait un flux en direct 24h/24 et 7j/7 de Kan effectuant des tâches quotidiennes. Justin.tv a ensuite été ouvert à d'autres créateurs pour la diffusion en direct, tandis qu'une section dédiée au streaming de jeux vidéo a été lancée sous le nom de Twitch Interactive en 2011.





Les premières infrastructures comprenaient quelques ordinateurs dans une installation colocalisée diffusant de la vidéo via un réseau de diffusion de contenu (CDN) tiers, qui a rapidement accumulé des factures massives. À la recherche d'une approche plus économique de leur entreprise et pour élargir leur audience, les fondateurs ont cherché un moyen de diffuser directement la vidéo pour économiser de l'argent ; leur solution a été d'embaucher Jon Shipman, un expert en réseautage qui a lancé Twitch sur la voie de la construction de sa propre infrastructure.





En tant que plate-forme événementielle, le trafic Twitch a toujours fluctué, augmentant souvent de manière significative, ce qui pourrait être stressant dans les premiers jours de démarrage. Le co-fondateur Shear a expliqué: «Kyle et moi avions l'habitude de nous réveiller très tôt le samedi matin afin de pouvoir surveiller les serveurs pendant les événements de pointe.





Après neuf mois solides, Kyle a pris des vacances bien méritées, mais il était totalement déconnecté et nos serveurs ont commencé à connaître des pannes. Quelqu'un de notre équipe a appelé une pizzeria près de chez lui et leur a demandé de livrer une pizza avec un message sur la boîte écrit en Sharpie, quelque chose à l'effet de : « Les serveurs sont en panne. Nous avons besoin de vous pour le réparer. Inutile de dire qu'il l'a fait.





Jeter les bases de la croissance





Twitch a finalement commencé à héberger la quasi-totalité de son propre trafic, pour garantir la qualité vidéo et minimiser la dépendance aux CDN. "Il serait difficile de bien servir un public mondial en utilisant uniquement l'Internet public, car Twitch serait susceptible de connaître des goulots d'étranglement", a noté Martin "Marty" Hess, le directeur général d'Amazon IVS, responsable de l'infrastructure vidéo utilisée par Twitch.





"Par exemple, si une vidéo provient de San Jose, en Californie, et que le spectateur se trouve à Berlin, en Allemagne, il existe de nombreux endroits où la vidéo peut être retardée. Le maintien d'un réseau privé de liaisons dorsales et de PoP [Point of Presence] offre un bien meilleur contrôle sur la qualité et la diffusion globale du flux.





En plus d'augmenter la capacité au fil des ans, Twitch a élargi son équipe dédiée au réseau et au centre de données avec son acquisition par Amazon en 2014. L'équipe spécialisée s'assure que son logiciel fonctionne sur des milliers de serveurs dans le monde et avec la latence la plus faible possible, en contournant automatiquement les défaillances des composants, afin que les problèmes à un endroit n'affectent pas le système dans le monde entier.





L'équipe s'est concentrée sur le développement d'un logiciel de streaming multimédia unifié qui n'échouerait jamais et optimiserait les flux.





« Nous avons des points de présence locaux dans tous les principaux marchés. En plus de cela, nous avons notre couche logicielle qui effectue constamment des micro-ajustements pour fournir la vidéo de la plus haute qualité pour la bande passante disponible. Notre réseau n'est utilisé que pour la vidéo en direct, ce qui est assez unique », a déclaré Hess.





Développer avec un œil sur l'expérience utilisateur





Avec le streaming en direct comme offre principale, la stabilité était (et reste) primordiale pour Twitch. "Au début, nous comptions sur des logiciels tiers pour prendre la vidéo des diffuseurs et la préparer pour la distribution, mais une seule instance défaillante supprimait plusieurs flux, nous nous sommes donc concentrés sur le fait de ne jamais laisser notre système tomber en panne, jamais.





Ensuite, l'un de nos développeurs a écrit un logiciel de distribution, essentiellement pendant un week-end. C'était un flex assez technique, mais il a attiré beaucoup d'attention et nous a montré que c'était possible », se souvient Shear.





"Il nous a fallu environ un an pour affiner le logiciel et le préparer pour la production, et après des tests rigoureux, nous l'avons déployé sur tout le réseau", a ajouté Hess.





« Une version de ce logiciel est également désormais accessible au public via Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS), qui a été lancé en juillet 2020. Amazon IVS permet aux utilisateurs d'exploiter la puissance de la technologie de diffusion vidéo en direct de Twitch et de lancer des canaux en quelques minutes.





Privilégier un réseau vidéo mondial dédié





L'une des raisons pour lesquelles Twitch a pu faire face à un pic historique de demande tout au long de la pandémie est grâce à un réseau vidéo mondial dédié.





Shear a partagé: «Heureusement, nous avions la capacité supplémentaire en place pour continuer à offrir une expérience de diffusion en direct interactive de haute qualité alors que notre public augmentait même au-delà de ce à quoi nous nous attendions.





Nous avons également optimisé davantage la qualité vidéo pour la fiabilité de la bande passante disponible, notamment en n'offrant que des options de streaming SD lorsque l'infrastructure Internet publique était particulièrement limitée au début des fermetures.





Hess a noté: «Twitch a relevé des défis uniques, comme la gestion de flux en direct qui passent de dix téléspectateurs à plus d'un million de téléspectateurs en quelques secondes. La résolution de ces problèmes a abouti à une technologie vidéo solide comme le roc que d'autres clients peuvent désormais utiliser également.





Construire pour l'avenir





Il n'y a pas de formule magique pour expliquer le succès durable de Twitch, mais l'accent inégalé de l'entreprise sur les expériences et les technologies vidéo en direct a été essentiel pour faciliter la croissance.





« Je pense que nous n'en sommes qu'au début de ce que vous pouvez faire avec la vidéo en direct. Amazon IVS est destiné à laisser tout le monde faire ce que nous avons à faire avec Twitch et à faciliter le câblage de la vidéo en direct », a déclaré Shear.

Pour en savoir plus sur la création d'expériences vidéo interactives en direct avec Amazon IVS, visitez : https://aws.amazon.com/ivs/