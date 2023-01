Blockchain dans l'industrie du sexe : la lumière au bout du tunnel ?

Le marché du bien-être sexuel devrait doubler au cours des prochaines années, passant de 62 milliards de dollars aujourd'hui à 125 milliards de dollars d'ici 2026. Le mouvement sexuel positif continue de changer les normes sociales et de lever les tabous dans le monde entier. L'industrie pour adultes est sous-évaluée et mal desservie en raison de biais et de nombreux segments de marché non reconnus. Mais avec l'avancement et la prolifération de la technologie blockchain, il y a enfin une lumière au bout du tunnel pour l'industrie, dit l'auteur. Blockchain aide à désintermédier les banques et les passerelles de paiement qui causent de gros problèmes aujourd'hui et permet de résoudre les problèmes de paiement.



Alors que le mouvement sexo-positif continue de changer les normes sociales et de lever les tabous dans le monde entier, l'industrie pour adultes est prête pour une vague d'innovation, offrant plusieurs opportunités aux entreprises et aux utilisateurs en cours de route.

Explorons comment une nouvelle technologie perturbatrice comme la blockchain peut aider l'industrie à combattre les stéréotypes et les préjugés, à ajouter de la transparence et à garantir la conformité, la confidentialité, la sécurité et la durabilité.

Bosses sur la route

Malgré plusieurs révolutions sexuelles que nous avons connues dans le passé et la demande extrêmement élevée de contenus et de produits à caractère sexuel que nous constatons aujourd'hui, la plupart d'entre nous regardent encore l'industrie pour adultes à travers un prisme négatif. Il est toujours considéré comme quelque chose de sale, sordide, mauvais et louche - quelque chose à éviter.

Les entreprises existantes au sein de l'écosystème adulte aux États-Unis et dans de nombreux autres pays sont tout à fait légales. Pourtant, l'industrie est fortement sous-évaluée et mal desservie en raison de biais et de nombreux segments de marché non reconnus.

Certains entrepreneurs ont de bonnes idées de produits et services sexuels. Pourtant, tout entrepreneur de cette industrie vous dira qu'il est incroyablement difficile de démarrer et de gérer une entreprise dans ce domaine. Vous ne pouvez pas créer de compte bancaire et la plupart des passerelles de paiement légales et reconnues ne fonctionneront pas avec vous. PayPal et Stripe ne feront absolument pas affaire avec quiconque de l'industrie pour adultes.

Les startups de l'industrie pour adultes ne peuvent pas promouvoir leurs publicités sur la plupart des plateformes de médias sociaux comme Facebook. Les love hotels ne peuvent pas faire de publicité sur Booking.com. Il y a tellement de jugements et de stigmates qu'il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de faire un effort pour puiser dans l'industrie.

Cependant, avec l'avancement et la prolifération de la technologie blockchain, il y a enfin une lumière au bout du tunnel pour l'industrie.

La blockchain en tant que « garde forestier de sauvetage »

La blockchain dans l'industrie pour adultes est une question de sécurité, d'autonomisation, de protection et d'élimination des préjugés.

Considérons l'industrie pour adultes comme une preuve de concept. La blockchain nous permet d'effectuer des transactions en toute sécurité sur un marché peer-to-peer décentralisé et de nous comporter sous un pseudonyme, avec cet élément de confiance supplémentaire.

Chaque marché voudrait cela. La confidentialité et la sécurité des données deviennent de plus en plus importantes. Ainsi que la possibilité d'effectuer des transactions dans le respect et la confidentialité. Ces attributs de blockchain uniques créent des implications intéressantes et stimulantes pour les futurs cas d'utilisation et scénarios.

La blockchain permet de dire aux gens, " les données sont à vous, et vous pouvez en faire ce que vous voulez ". Cela contribue à créer un espace solide et équitable pour l'avenir. La blockchain aide à désintermédier les banques et les passerelles de paiement qui causent de gros problèmes aujourd'hui et permet de résoudre les problèmes de paiement dans l'industrie.

De nombreuses études confirment que les utilisateurs ne veulent pas utiliser leurs cartes de crédit pour acheter des biens et services liés au sexe. Mais le "jeton intime" peut être la source de confiance dont ils ont besoin pour résoudre cette couche de problèmes tout en abaissant les barrières à l'entrée.

La technologie Blockchain permet aux gens d'effectuer des transactions en privé avec une confiance et une transparence intégrées.

En outre, la blockchain aide à faciliter et à améliorer la création et la monétisation de contenu pour adultes, à protéger les professionnel(le)s du sexe contre la discrimination et les abus, etc.

Plongeons en profondeur pour voir comment la décentralisation aide l'industrie pour adultes à surmonter ses obstacles les plus importants.

Blockchain dans l'industrie pour adultes : cas d'utilisation

Traitement des paiements

Comme mentionné ci-dessus, la plupart des moteurs de paiement, y compris PayPal, ne fonctionnent pas avec les produits pour adultes.

Ainsi, les acteurs de l'industrie du sexe doivent surmonter de nombreux obstacles car ils ne peuvent pas utiliser les systèmes de paiement conventionnels.

Les entreprises SexTech doivent également payer près de deux fois plus de frais de traitement que les autres entreprises non adultes.

La création d'un système de traitement des paiements pour les plateformes SexTech est une énorme opportunité de marché. D'autre part, la blockchain peut être une plate-forme par défaut en soi.

La fusion des produits de bien-être sexuel et de la blockchain créera probablement une relation symbiotique, permettant aux entreprises et aux consommateurs de divertissement pour adultes et de SexTech d'accéder à des paiements rapides, peu coûteux et anonymes.

De plus, la blockchain permet aux plateformes de contenu pour adultes de mettre en place des systèmes de récompense où les consommateurs reçoivent des jetons qu'ils peuvent échanger et utiliser pour des achats.

Par exemple, SpankChain est une startup qui est à l'avant-garde des paiements basés sur Ethereum pour les modèles industriels et les commerçants adultes.

Legends Room LV s'appelle "la seule discothèque bitcoin au monde à Vegas" qui gère les paiements en actifs numériques tels que BTC ou la devise locale du club, LGD. En scannant des tatouages temporaires avec un code QR situé sur le corps du danseur de strip-tease, vous pouvez payer pour n'importe lequel de leurs services.

Allie Rae est une mère de trois enfants âgée de 37 ans qui est passée d'environ 84 000 dollars par an en tant qu'infirmière des soins intensifs à Boston à 1,3 million de dollars, grâce à son travail sur OnlyFans, qui compte plus de 130 millions d'utilisateurs .

L'été dernier, OnlyFans a lutté contre un cauchemar publicitaire. Après que les banques ont commencé à signaler et à rejeter les transactions sur le site, OnlyFans a annoncé son intention d'interdire le contenu sexuellement explicite - son produit principal. Cette décision a été accueillie avec un tel contrecoup que OnlyFans a inversé le cap en quelques jours.

Rae s'est senti "coup de pied sur le trottoir" et ne voulait plus jamais être mis dans cette position.

Elle est donc passée à l'action et a fondé WetSpace , une plateforme de divertissement pour adultes alimentée par la blockchain, dans laquelle elle s'est engagée à investir 1 million de dollars de son propre argent. Comme le décrit Rae, "WetSpace sera un endroit où les créateurs n'auront pas à se soucier des" grosses restrictions bancaires et des paiements ".

"Pour des gens comme moi qui gagnent des millions de dollars, un préavis de trente jours d'OnlyFans serait la fin de nous. Crypto a vraiment l'impression que c'est un peu ça, sinon, nous allons être contrôlés pour toujours et qui sait le type de contenu qu'ils "Je vais continuer à interdire. Ils peuvent vous éteindre demain." Allie Rae

Création et monétisation de contenu pour adultes

Imaginez que les créateurs de contenu pour adultes puissent posséder à la fois leurs médias et leur contenu. Les créateurs de contenu sexuel ont besoin d'une infrastructure qui leur permettrait de prendre le contrôle des données de leur public. C'est le brillant avenir de NFT sur le marché du contenu pour adultes en constante croissance.

Les jetons non fongibles ou NFT sont définis comme des actifs cryptographiques et visuellement distincts. Ces jetons sur la blockchain révèlent la propriété d'un élément numérique particulier.

Il est temps que des utilitaires NFT significatifs soient utilisés par les créateurs de contenu pour adultes. C'est l'industrie qui bénéficierait considérablement des places de marché NFT.

Le secteur du contenu pour adultes est le leader du marché des solutions technologiques. Il est donc logique que ce secteur montre un intérêt important pour la communauté crypto.

Une option pour les créateurs de contenu pour adultes pour monétiser leur travail est de vendre des clips vidéo en tant que NFT. Ces marchés sont familiers et les clips peuvent être stockés sur la blockchain. La crypto-monnaie permet des transactions sécurisées pour les acheteurs, en particulier lorsqu'ils souhaitent effectuer des paiements. Les marchands NFT peuvent également réaliser des bénéfices plus élevés que de nombreuses plateformes de contenu pour adultes existantes.

La puissance du NFT vient de la connexion entre le créateur et le consommateur. Les consommateurs de contenu pour adultes apprécient les liens personnels avec leurs sujets d'intérêt, c'est pourquoi les clubs pour adultes du monde réel sont si populaires.

Les NFT introduisent un élément d'exclusivité. Tout le monde veut une solution simple sans payer de frais à chaque transaction. Cette solution consistera en des transactions peer-to-peer très prudentes sur la blockchain. Dans ce modèle, la production et la consommation de tels contenus sont plus éthiques et plus sûres.

Avec NFT, vous obtenez quelque chose qui ne peut être ni endommagé ni copié. De plus, vous avez accès à un marché facilement accessible.

"Je vois les NFT comme une opportunité de naviguer dans le consentement dans notre travail créatif et l'utilité de la façon dont il sera utilisé pour innover SexTech. SexTech a un problème de gestion de la confiance à gérer avec le système web2 / centralisé actuel", SX Noir

L'un de ces marchés NFT pour adultes est Proof of Peach . Il fournit un espace blockchain permettant aux créateurs d'avoir une autonomie totale de leurs créations et une expérience de fan authentique pour leurs admirateurs.

Cryptotities est le premier projet caritatif NFT au monde. 144 Cryptotitties sont apparus le 4 janvier 2018 et sont devenus le 19e NFT le plus ancien au monde. Il a fait don de 100 ETH à TheBreasties.org – "la première organisation à but non lucratif tout compris qui crée une communauté pour les survivants, les survivants, les prospéreurs et les soignants, touchés par les cancers du sein et gynécologiques".

C'est un excellent exemple de la façon dont les acteurs adultes de l'industrie peuvent se livrer à des projets sociaux significatifs et faire une différence.

Sûreté et sécurité des travailleurs de l'industrie du sexe

C'est incroyablement injuste quand toute une industrie souffre d'un manque de transparence et de sécurité, n'est-ce pas ?

En raison de la nature de l'industrie, les travailleuses du sexe ne reçoivent pas le respect et la dignité qu'elles méritent et sont souvent exploitées ou stressées. Bien que les modèles féminins adultes gagnent en moyenne plus que leurs homologues masculins, ils ne récoltent toujours pas tous les fruits de la valeur de leur travail.

Les professionnel(le)s du sexe sont victimes de discrimination, de harcèlement et d'autres violations des droits humains. C'est souvent le résultat d'un manque d'intimité et de sécurité, mais c'est aussi le résultat d'un énorme déséquilibre de pouvoir sur le lieu de travail. Comme dans de nombreuses industries où l'employeur a toutes les cartes en main, les travailleuses du sexe sont souvent maltraitées et peu respectées.

Bien que la prostitution soit légale dans de nombreux pays, il existe toujours un risque élevé d'agression et de violence contre les prostituées, en particulier lorsque des étrangers les récupèrent dans la rue.

De plus, aller avec une escorte inconnue n'est jamais sûr car les clients peuvent être ivres ou drogués et peuvent nuire à une prostituée qui reste sans protection. En vérifiant les utilisateurs, en enregistrant leurs transactions sur la blockchain, en garantissant une confidentialité maximale et en même temps en connectant un système de classement de réputation à leurs profils, nous pouvons rendre la "plus ancienne entreprise du monde" beaucoup plus sûre.

Résoudre le problème de la traite des êtres humains

Plus de 20 millions de personnes sont aujourd'hui obligées de travailler dans l'industrie du sexe illégale de 150 milliards de dollars. Selon l' ONU , 79 % de la traite des êtres humains implique l'exploitation sexuelle, les enfants représentant 20 % de l'ensemble de la traite des êtres humains. En tant que tel, c'est un énorme problème qui doit être abordé et résolu.

Qu'est-ce que cela a à voir avec la blockchain ?

Premièrement, les autorités du monde entier affirment que les trafiquants d'êtres humains utilisent la cryptographie pour dissimuler des flux de trésorerie qui pourraient conduire à leur arrestation.

SelonCarl Berry , surintendant adjoint de la police jamaïcaine, " Ils [trafiquants d'êtres humains] demandent un paiement en bitcoin et autres crypto-monnaies, ce qui est un nouveau facteur qui crée des problèmes pour les forces de l'ordre ". Rien qu'en Jamaïque, environ 7 000 hommes, femmes et enfants vivent en captivité et sont régulièrement exploités sexuellement.

Les pièces de monnaie privées conçues pour empêcher le suivi de l'identité (comme Monero et Zcash) font partie des modes de paiement préférés des contrevenants. Les criminels ont commencé à utiliser des pièces comme Zcash qui chiffrent les adresses d'expéditeur réelles, ce qui rend presque impossible de trouver des modèles de données marchands lorsqu'ils sont utilisés dans plusieurs transactions.

Alors que de nombreux échanges de crypto-monnaie collectent des données importantes à partir des transactions qu'ils génèrent et cherchent à résoudre de toute urgence les problèmes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et l'esclavage moderne, certaines des caractéristiques uniques de la crypto-monnaie la rendent attrayante pour les criminels qui cherchent à cacher leur identité et couvrir leurs actions illégales.

Le pseudo-anonymat des transactions de crypto-monnaie, principalement par le biais d'échanges non réglementés ou de réseaux peer-to-peer, peut faciliter les transactions non réglementées par les contrôles Know Your Customer (KYC). Les trafiquants d'êtres humains utilisent des crypto-monnaies pour acheter des publicités ou acheter des abonnements premium sur les sites des comités d'examen. Certains membres de la communauté de crypto-monnaie s'adressent spécifiquement aux trafiquants d'êtres humains qui font de la publicité sur Backpage et des sites similaires.

Bien que la blockchain facilite l'anonymat des transactions dans le cadre de la traite des êtres humains, elle est également utilisée pour "combattre le feu par le feu".

Bien qu'il n'y ait pas d'identifiants personnels, il existe des méthodes pour identifier le propriétaire de l'adresse, y compris

analyser l'activité de la blockchain pour des modèles qui peuvent donner un aperçu de l'identité d'un utilisateur,

en utilisant des outils de suivi blockchain, ou

en utilisant les données obtenues à partir d'échanges de crypto-monnaie réglementés qui collectent les données des clients dans le cadre des réglementations croissantes KYC et AML.

En utilisant les informations collectées par les sociétés de cryptographie grâce à des systèmes avancés d'analyse de données et à l'intelligence artificielle, nous pouvons mieux comprendre l'étendue, la géographie et la population des victimes et lutter plus efficacement contre l'esclavage moderne.

Voici un exemple de la façon dont les outils basés sur la blockchain peuvent être utilisés pour détecter et prévenir la traite des êtres humains.

En 2019, un citoyen sud-coréen a été arrêté pour avoir travaillé sur le marché darknet "Welcome to Video" - le plus grand marché de pornographie juvénile en volume de contenu. "Welcome to Video" contient plus de 250 000 vidéos pédopornographiques et compte plus d'un million de téléchargements de vidéos. Un groupe à l'origine de ce site darknet, comprenant certains responsables sud-coréens et leurs proches, proposait ces vidéos à la vente en bitcoin.

Des enquêteurs américains et sud-coréens ont pu retracer le flux de fonds sur la blockchain pour suivre les paiements en bitcoins vers le site Web darknet et identifier les portefeuilles associés à l'administrateur du site. L'enquête a abouti à l'arrestation de 337 personnes dans le monde.

Emballer

La stigmatisation et les tabous renforcent le manque d'opportunités pour protéger les personnes travaillant dans l'industrie pour adultes. Ils sont obligés de faire leurs affaires dans l'ombre et sont exposés à des risques pour leur sécurité personnelle et leur vie privée.

La technologie blockchain et l'industrie pour adultes forment un couple formidable avec un potentiel de légitimation et d'autonomisation.

Et quelle est votre opinion là-dessus ?