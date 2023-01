Trop long; Pour lire Parmi les retombées que nous avons commencé à voir cette semaine de la fraude apparemment épique de SBF, la victime la plus importante est peut-être l'insolvabilité et la faillite potentielle du prêteur de crypto Genesis, qui pourrait être suffisamment méga pour faire également tomber sa société mère, une importante société de capital-risque. Groupe de monnaie numérique (DCG). Le mélodrame Genesis / DCG – qui comprend également la société sœur de Genesis, le fonds d'actifs numériques Greyscale – est particulièrement percutant car il affecte directement le plus grand produit d'investissement Bitcoin coté sur n'importe quelle bourse, GBTC. La raison pour laquelle GBTC est si important pour nous, les commerçants de crypto, est qu'il détient l'une des plus grandes réserves de Bitcoin. Si les investisseurs - volontairement ou non - étaient autorisés à racheter des actions GBTC contre BTC ou USD, cela pourrait déclencher la prochaine baisse brutale du prix fiat du Bitcoin et d'autres shitcoins. Dans cet essai, je vais plonger dans le secteur de la gestion de l'argent numérique et décomposer le feuilleton Genesis/DCG/Greyscale… G G G G-Unit ! Et à la fin de l'essai, je présenterai une rubrique pour évaluer un moyen potentiel de tirer profit de ce carnage.

Toutes les opinions exprimées ci-dessous sont les opinions personnelles de l'auteur et ne doivent pas constituer la base pour prendre des décisions d'investissement, ni être interprétées comme une recommandation ou un conseil pour s'engager dans des transactions d'investissement.

La semaine dernière, j'ai décrit comment Sam Bankman-Fried était le bon type de garçon blanc et comment il s'est penché sur ce personnage pour convaincre l'establishment financier occidental et l'industrie de la cryptographie de négliger ses lacunes et de ne pas poser trop de questions. Voici comment il décrit ce qu'il a fait dans ses propres mots à Vox :





Oui. Héhé. Je devais l'être. C'est ce dont sont faites les réputations, dans une certaine mesure. Je me sens mal pour ces gars qui se font foutre par ça, par ce jeu stupide auquel nous avons réveillé les occidentaux en jouant où nous disons tous les bons shibboleths et donc tout le monde nous aime.





Parmi les retombées que nous avons commencé à voir cette semaine de la fraude apparemment épique de SBF, la victime la plus importante est peut-être l'insolvabilité et la faillite potentielle du prêteur de crypto Genesis, qui pourrait être suffisamment méga pour faire également tomber sa société mère, une importante société de capital-risque. Groupe de monnaie numérique (DCG). Le mélodrame Genesis / DCG – qui comprend également la société sœur de Genesis, le fonds d'actifs numériques Greyscale – est particulièrement percutant car il affecte directement le plus grand produit d'investissement Bitcoin coté sur n'importe quelle bourse, GBTC. La raison pour laquelle GBTC est si important pour nous, les commerçants de crypto, est qu'il détient l'une des plus grandes réserves de Bitcoin. Si les investisseurs - volontairement ou non - étaient autorisés à racheter des actions GBTC contre BTC ou USD, cela pourrait déclencher la prochaine baisse brutale du prix fiat du Bitcoin et d'autres shitcoins.





Maintenant que l'image sans pareille de SBF a été brisée, les investisseurs ont retrouvé leur capacité à faire des calculs et à lire les déclarations publiques. Ils ont commencé à poser des questions à tout le monde et n'accordent à personne le bénéfice du doute en raison d'un certain aspect du conditionnement social qui a permis à leur cerveau rationnel de faire taire leur instinct viscéral ou leur cerveau de lézard.





Le but de ces essais est de modifier votre façon de penser pour l'avenir. Quand la prochaine personne arrive qui dit les « bonnes » choses, porte les « bons » vêtements, est allée dans les « bonnes » écoles, parle/semble de la « bonne » manière, traîne avec les « bonnes » personnes, et est promue par les "bons" médias, j'espère que vous ignorez tout cela et que vous vous concentrez sur la vérité qui va de soi dans les calculs et les déclarations publiques présentées.





Dans cet essai, je vais plonger dans le secteur de la gestion de l'argent numérique et décomposer le feuilleton Genesis/DCG/Greyscale… GGG G-Unit ! Et comme l'essai touche à sa fin, je présenterai une rubrique pour évaluer un moyen potentiel de profiter de ce carnage.





Mais d'abord, de la même manière que j'ai commencé la première partie de cette série, revisitons Pax Americana et faisons un peu plus de théories raciales. Barry Silbert, l'homme au sommet de cet empire fragile DCG / Genesis / GBTC, n'est qu'un repoussoir pour un point plus large que j'essaie de faire valoir tout au long de cette série sur la façon dont les stéréotypes entravent la capacité des investisseurs à gérer correctement les risques. Toutes les informations présentées dans cet essai sont publiques depuis de nombreuses années - mais personne n'a pris la peine de poser des questions parce que Barry Silbert correspondait au moule en tant que type de gars en qui vous avez confiance dans le monde des affaires de Pax American (c'est-à-dire un homme blanc confiant dire toutes les bonnes choses). Pour être clair, je ne dis pas que sa blancheur était en quelque sorte un moteur des événements réels qui se déroulent avec Genesis / DCG / Greyscale (GBTC). Tout ce que je dis, c'est que parce qu'il est blanc, il semblait digne de confiance, et par conséquent, les investisseurs l'ont suivi aveuglément sans approfondir la façon dont tous les éléments de son empire s'imbriquent. Ce n'est pas du tout une mise en accusation d'être blanc – c'est une mise en accusation du système et de sa volonté d'ignorer les défauts de quelqu'un parce qu'il a une certaine apparence et dit les « bonnes » choses. Je ne connais pas l'homme – nous ne sommes même pas des connaissances – et je n'ai aucune exposition financière à son royaume. Sur ce, commençons par examiner comment fonctionne ce système défectueux et comment certaines personnes engendrent la confiance de leurs pairs sans soulever d'autres questions.

Pepe Village a besoin d'un gestionnaire de fonds

À moins que vous ne souhaitiez stocker votre patrimoine en espèces physiques ou en or et effectuer toutes les transactions en face à face, il est impossible d'auto-conserver vos actifs dans le système analogique TradFi. Il vous suffit de confier vos actifs à des banques et à des gestionnaires de fonds. Ces intermédiaires permettent à l'argent et aux actifs de se déplacer d'un point A à un point B.





Comme nous le savons, il y a une quantité importante de confiance en jeu. Vous avez confiance que la banque n'accorde pas de prêts irrécouvrables qui compromettraient sa capacité à rembourser votre dépôt. Vous avez confiance que la personne ou l'organisation qui gère votre argent ne se contentera pas de le voler ou de l'envoyer dans des investissements douteux.

Face à la nécessité de faire confiance à vos intermédiaires financiers, comment choisissez-vous la personne ou l'organisme qui doit gérer votre argent ? Faisons un petit exercice de réflexion idiot.





Imaginez qu'il y ait un village appelé Pepe Village. Les habitants de Pepe Village sont des créatures vertes d'homme-grenouille. Pepe Village est assez isolé. Ils ne reçoivent pas beaucoup de visiteurs humains réguliers, mais ils sont connectés à notre civilisation en échangeant des mèmes avec nous. Vendre ces mèmes aux humains rapporte beaucoup d'argent aux Pepes, qu'ils veulent utiliser pour investir dans l'avenir.





Le village, bien que peu visité par les humains, regarde BEAUCOUP de télévision. Les émissions diffusées proviennent de Pax Americana, donc Pepe Village est très à jour avec la culture Pax Americanan.





Un jour, huit vendeurs visitent Pepe Village. Le but de chacun est de convaincre Pepe Village de lui permettre de gérer la richesse du village.





Il y a deux vendeurs, un homme et une femme, que Pax Americana qualifie de « blancs ».





Il y a deux vendeurs, un homme et une femme, que Pax Americana qualifie de « noirs ».





Il y a deux vendeurs, un homme et une femme, que Pax Americana appelle « asiatiques ».





Et il y a deux vendeurs, un homme et une femme, que Pax Americana qualifie d'« hispaniques ».





Ces surnoms seraient étranges pour les villageois s'il n'y avait pas la grande quantité de télévision qu'ils regardent. Les villageois ont suffisamment regardé la télévision pour savoir ce que signifient ces termes dans Pax Americana.

Le Conseil des Anciens du Village de Pepe s'est réuni pour recevoir chaque vendeur et entendre son argumentaire.





Chaque emplacement était exactement le même.





"Bonjour, je m'appelle bla, bla, bla."





"Je travaille pour bla, bla, bla."





"Vous devriez me faire confiance parce que j'ai étudié la finance à bla, bla, bla."





Et enfin (et surtout) :





"Je facture des frais de gestion de 2 %, et mon bilan est bla, bla, bla."





Après la huitième personne présentée, le président Pepe a rappelé la réunion à l'ordre afin que le conseil puisse décider à quelle personne confier les économies du village.





"Wow, je suis confus", a déclaré le président Pepe. « Hormis les différences de sexe, chaque vendeur portait le même nom, fréquentait la même université, étudiait la même chose, portait les mêmes vêtements et sous-performait le marché du même montant. Ils facturent même tous le même prix.





"Attendez une minute - ces gens viennent de races différentes", a ajouté l'un des autres membres du conseil, Wojak. "C'est comme ça qu'ils appellent ça à la télévision. La télévision présente chaque course différemment – donc si nous suivons simplement ce que la télévision nous dit, nous pourrons sûrement choisir la personne la plus digne de confiance.





"C'est une excellente décision, Wojak", a répondu le président Pepe. « Je sais que vous regardez le plus la télévision dans le village. Pouvez-vous nous dire quelle race, selon la télévision, est la plus digne de confiance ? »





"Je regarde effectivement beaucoup la télévision", a déclaré Wojak. « Typiquement, c'est ce que j'ai appris. Les hommes hispaniques semblent toujours faire des travaux manuels comme la construction ou l'aménagement paysager. Les femmes sont des femmes de ménage ou des nounous. Leurs patrons sont généralement les blancs. Rien de tout cela ne me dit que les Hispaniques savent quoi que ce soit sur la gestion de l'argent.





« Les Asiatiques semblent bons en maths et en sciences. Je les vois toujours jouer des rôles où ils sont de bons élèves dans ces matières. Et je les vois aussi exploiter de nombreuses petites entreprises dans des parties de la ville que les grandes entreprises appartenant à des Blancs ne toucheront pas, comme les ghettos noirs du centre-ville. Alors que la télévision dit qu'ils sont intelligents et travaillent dur, je ne les vois pas vraiment gérer l'argent des autres dans une large mesure. Ils sont également présentés comme doux et socialement maladroits parfois.





« Les Noirs semblent toujours être pauvres. Ils se battent toujours dans leurs parties délabrées de la ville. Il y a beaucoup de violence chaque fois que je vois des émissions mettant en scène des Noirs. Mais parfois, je les vois dribbler ou lancer et attraper des balles et les Blancs semblent aimer les regarder faire des activités sportives. Mais je ne les vois jamais vraiment gérer de l'argent ou diriger de grandes et importantes entreprises.





« Les Blancs semblent toujours être aux commandes. Peu importe les circonstances - les personnages blancs sont toujours en position de pouvoir et il semble que tout le monde les admire. Je pense qu'ils doivent savoir comment gérer au mieux l'argent et qu'ils sont les plus dignes de confiance.





Le président Pepe a semblé assez satisfait de l'analyse de Wojak. "Bien, tu l'as maintenant. Nous devrions choisir le vendeur blanc homme ou femme. Wojak, que vous dit la télévision pour savoir si les hommes ou les femmes sont plus dignes de confiance ? »





"Nous devrions définitivement faire plus confiance aux hommes qu'aux femmes en matière de financement", a répondu Wojak. "Je regarde ces chaînes de divertissement financier et elles ont toujours des femmes attirantes qui interviewent des hommes puissants qui semblent diriger toutes les grandes entreprises financières."





Le président Pepe a hoché la tête et a ajouté: "Est-ce que quelqu'un au sein du conseil s'oppose au choix du vendeur blanc pour gérer nos actifs?"





Personne n'a défié le président Pepe.

ABC de la gestion d'actifs

Avec cette petite expérience de pensée à l'écart, laissez-moi sauter de ma caisse à savon et plonger dans la viande de la façon dont cette situation DCG / Genesis / GBTC (le G-Unit) s'est produite.





Parce qu'il est impossible d'auto-conserver votre patrimoine dans le système TradFi, vous devez le confier à un gestionnaire de fortune. Cela signifie que tout le monde dans l'industrie peut être terrible dans son travail et gagner de l'argent. Et parce qu'il est beaucoup plus facile d'être mauvais que bon dans son travail, les gestionnaires d'actifs doivent ériger des douves autour de leurs entreprises pour protéger leur capacité à continuer à être médiocres.





Il est très difficile et coûteux d'ouvrir une entreprise de gestion d'actifs. Il y a beaucoup de règles que vous devez suivre, et pour vous assurer que vous êtes en conformité avec ces règles, vous devez employer un large éventail de spécialistes qui se concentrent chacun sur un domaine spécifique - ce qui peut coûter très cher.





La seule façon de gagner la partie est de gérer un large pool d'actifs. En effet, pour quelqu'un qui cherche à embaucher un gestionnaire d'actifs, le facteur de différenciation le plus important a tendance à être les frais de gestion - et les gestionnaires de fonds avec des actifs sous gestion plus importants ont beaucoup plus de flexibilité lorsqu'il s'agit de fixer leurs frais. (En passant, on pourrait penser que les antécédents et les performances passées seraient le plus grand facteur de différenciation - mais la réalité est qu'il est si difficile de surperformer le marché sur une longue période de temps que les antécédents des gestionnaires d'actifs ont tendance à être très similaires et difficiles à distinguer.)





Les coûts de fonctionnement de l'entreprise n'augmentent pas considérablement à mesure que vos actifs sous gestion augmentent. L'exploitation d'un fonds avec 1 million de dollars d'AUM n'est pas beaucoup plus chère que l'exploitation d'un fonds avec 1 billion de dollars d'AUM.





Cela signifie que plus leur AUM est important, plus un gestionnaire peut baisser les prix tout en conservant des marges bénéficiaires élevées. Le résultat de cela est un oligopole naturel sur le marché. Étant donné que les coûts sont relativement fixes quel que soit l'AUM, les grands fonds peuvent facilement mettre les petits gestionnaires d'AUM en faillite en abaissant leurs frais à des niveaux inférieurs à ce que les petits gestionnaires peuvent se permettre de facturer.





Par conséquent, pour que les nouveaux entrants réussissent à percer dans le jeu de la gestion d'actifs, ils doivent proposer un produit auquel leurs concurrents ne toucheront pas. Rappelez-vous qu'il y a quelques années à peine, la cryptographie était intouchable pour des entreprises comme Blackrock et Fidelity, même avec la demande importante pour un produit de suivi Bitcoin.





À l'époque, de nombreuses personnes souhaitaient profiter du rendement financier de Bitcoin mais ne souhaitaient pas réellement utiliser la technologie. Configurer un portefeuille, stocker en toute sécurité leur clé privée et trouver un échange fiable sur lequel acheter du Bitcoin était trop compliqué. Comme la plupart des autres matières premières ou devises, ces investisseurs voulaient un produit négocié en bourse qu'ils pouvaient simplement acheter avec fiat dans leur compte de courtage. Et pour ce privilège, ils étaient prêts à payer des frais de gestion exorbitants.





À qui les investisseurs potentiels de Bitcoin feront-ils confiance pour gérer leur exposition au Bitcoin ? Eh bien, il existe un tel homme blanc, et il s'appelle Barry Silbert. J'aime l'appeler affectueusement M. Shill bert, car il est un promoteur éhonté de lui-même et de ses produits financiers. Il connaît l'ABC :





Toujours





Soyez





C perdre

Dans Bitcoin, nous avons confiance

Malgré les nombreux efforts déployés par de nombreux groupes différents pour obtenir l'approbation de la SEC, il est finalement devenu clair qu'un fonds négocié en bourse (ETF) - par lequel un gestionnaire accepte de l'argent ou du Bitcoin d'un investisseur et l'utilise pour créer des parts de l'ETF, qui puis négocier en bourse dans la capitale de la Pax Americana, à New York – n'était pas dans les cartes des investisseurs américains. Reconnaissant que l'absence d'ETF avait créé une demande refoulée importante de la part d'investisseurs moins férus de technologie cherchant à participer à l'action BTC, M. Shillbert a trouvé un moyen de créer la prochaine meilleure chose.





Il a développé une fiducie – la Greyscale Bitcoin Trust (ou GBTC) – dont les investisseurs pourraient créer des actions en offrant des USD ou des BTC. Après six à douze mois, un investisseur pouvait convertir ses actions dans la fiducie en un titre négocié sur les feuilles roses . Oh, et j'ai oublié de mentionner - ce produit était un peu comme l'Hôtel California. Une fois que vous êtes arrivé, vous ne pouviez pas partir. Il était (et reste) impossible de racheter vos actions GBTC. Une fois que vous êtes investi, la seule issue est de vendre GBTC à n'importe quel prix sur le marché. S'il n'y a pas d'acheteurs, vous êtes bloqué.





Bien qu'il ne figurait pas sur le tableau principal du NYSE, toute personne disposant d'un compte de courtage capable de négocier des actions américaines pouvait acheter GBTC. Avec sa création, de nombreux investisseurs qui souhaitaient profiter de la vision de Lord Satoshi sans réellement adhérer à ses enseignements pouvaient désormais participer à l'action.





La chose la plus importante à retenir à propos de GBTC est peut-être qu'elle comporte des frais de gestion extrêmement élevés de 2,00 %. Pour mettre cela en contexte, le SPDR S&P 500 ETF - l'un des instruments financiers les plus négociés au monde - facture 0,0945%. M. Shillbert est capable de facturer autant parce que c'est un processus tellement compliqué, coûteux et long pour mettre en place une fiducie de ce type, aucun produit ETF Bitcoin n'a été approuvé, et aucun gestionnaire d'actifs traditionnel ne voulait toucher Bitcoin au début – ce qui signifie qu'aucune grande entreprise n'a été en mesure de le pousser hors du marché en offrant des frais moins élevés. En bref, les gens étaient prêts à payer les frais car il n'y avait pas de concurrence et ils cherchaient désespérément à être exposés lorsque le prix du Bitcoin s'appréciait.





En conséquence, GBTC est une machine à imprimer de l'argent et le joyau de la couronne de l'empire cryptographique de M. Shillbert. Les frais que Greyscale rejette financent tout ce que fait M. Shillbert dans l'industrie. M. Shillbert a construit des entreprises entières autour de la croissance de l'AUM de GBTC. Une fois l'argent entré, il ne pouvait plus sortir et il était temps de payer des frais de gestion à M. Shillbert.

Cercles

Je tiens à remercier DataFinnovation pour cet article , qui présente les petits jeux auxquels M. Shillbert jouait probablement avec DCG, Greyscale et Genesis.





Selon eux, voici comment le petit jeu de fumée et de miroirs de M. Shillbert a fonctionné.





L'objectif : Augmenter l'AUM de GBTC et réduire les frais de gestion de 2 % sur le capital piégé.

Passons en revue ce que ce graphique illustre.





Étape 1 - Obtenez du capital dans Genesis





Genesis et Gemini ont conclu un partenariat en vertu duquel Gemini prêterait le capital de son client à Genesis moyennant des frais. Cela s'appelait le produit Gemini Earn. En tant qu'utilisateur Gemini, vous pouvez mettre en gage votre BTC ou USD et recevoir des intérêts de Gemini. Gemini a pris ces fonds et les a prêtés à Genesis à un taux plus élevé que celui payé aux utilisateurs via Earn. Maintenant, Genesis avait beaucoup de capital à prêter. Rappelez-vous - Genesis est dans le domaine des prêts cryptographiques.





Je ne sais pas si c'était la seule façon dont Genesis finançait son livre de prêt. Le travail d'un prêteur consiste à emprunter à moindre coût en fonction de la solidité perçue de son bilan / de son sens aigu de la gestion des risques, et de prêter à un taux plus élevé. Je dois supposer que Genesis a pu emprunter auprès d'autres entreprises à des taux attractifs en se basant sur la perception que jusqu'à récemment, c'était la société de prêt cryptographique la mieux gérée et la plus grande centralisée.





Étape 2 - Créer GBTC avec de l'argent emprunté





Genesis prêterait Bitcoin à des entreprises comme la défunte Three Arrows Capital (3AC) et BlockFi, et ces entreprises feraient demi-tour et donneraient leur Bitcoin emprunté à Grayscale pour créer des actions GBTC. (Nous savons que 3AC était la plus grande entreprise faisant ce commerce car ils détenaient tellement d'actions qu'ils devaient les déclarer à la SEC.)





Capture d'écran d'un record trimestriel historique des plus grands détenteurs de GBTC

3AC et d'autres ont participé à cette transaction parce que les actions GBTC qu'ils ont créées se négociaient à prime sur le marché libre. GBTC s'est négocié à prime car il a fallu six mois pour créer des actions - ce qui signifie que, même si la demande de GBTC a augmenté au cours du récent marché haussier, les seules actions disponibles à l'achat étaient celles créées six mois auparavant. Cela a conduit à une situation dans laquelle il y avait plus de demande pour acheter GBTC qu'il n'y avait de vendeurs volontaires. En conséquence, les acheteurs étaient prêts à payer plus que ce que valaient les actifs Bitcoin sous-jacents afin de mettre la main sur le peu de GBTC disponible et de se faire connaître, sans avoir à passer par le processus d'achat de Bitcoin lui-même.





En gros, le processus ressemblait à ceci :

3AC emprunte BTC à Genesis. 3AC remet le BTC à Greyscale et crée des partages GBTC pour lui-même. Dans six mois, 3AC reçoit les actions GBTC et, espérons-le, les vend à prime sur le marché.





Étape 3 - Prêter des USD contre une garantie GBTC





N'oubliez pas que Genesis emprunte des USD à Gemini et à son produit Gemini Earn. Il paie des frais pour cet USD, il doit donc trouver quelqu'un à qui prêter l'USD afin de pouvoir réaliser un profit. Genesis s'est tourné vers des entreprises comme 3AC et a dit: «Hé, merci d'avoir créé toutes ces actions GBTC avec ma société sœur Greyscale! Puisqu'ils ne vous rapporteront pas de profit tant que vous ne pourrez pas les vendre dans six mois, que diriez-vous de nous les remettre en garantie en échange d'un prêt en USD ? » 3AC a accepté et était heureux d'obtenir des liquidités immédiates en USD sur le profit qu'il n'attendait pas avant six mois. Nous savons que 3AC a emprunté jusqu'à 2 milliards de dollars en utilisant cette méthode circulaire, générant beaucoup de frais pour Genesis. M. Shillbert ne baise pas gratuitement.





Et ces 2 milliards de dollars sont la façon dont Su Zhu et Kylie Davies, les principes derrière 3AC, ont pu vivre leur fantasme Big Pimpin '. Malheureusement pour eux, comme la plupart des rêves, ils se sont réveillés et ont fait faillite avant de prendre livraison de leur yacht.





Étape 4 - Marché, s'il vous plaît ne descendez pas





Malheureusement, tout ce festival de jerk circulaire était basé sur le fait que GBTC continuait de se négocier à un prix élevé. Alors que la prime s'est transformée en remise en 2021, des entreprises comme 3AC et BlockFi ne pouvaient pas se permettre de payer les prêts en USD qu'elles avaient contractés auprès de Genesis. Parce qu'ils avaient donné GBTC à Genesis en garantie de leurs prêts en USD, lorsque la valeur de GBTC a chuté, ils risquaient de devoir fournir des garanties supplémentaires pour couvrir la perte de valeur de GBTC.





Pour le dire en termes simples : lorsque vous contractez un prêt de ce type, vous donnez au prêteur un certain montant d'actifs en retour afin que si vous ne pouvez pas rembourser le prêt, il puisse au moins reprendre possession des actifs que vous avez mis en gage - également appelés comme garantie - et récupérer une partie de leurs pertes. Si l'actif que vous mettez en gage perd de la valeur, vous devez en fournir davantage afin de maintenir la valeur convenue de votre garantie. Pourquoi? Eh bien, si les prêteurs permettaient simplement à la valeur de la garantie d'un emprunteur de continuer à baisser sans l'obliger à en fournir davantage, elle pourrait atteindre zéro, et cela annulerait tout l'intérêt de détenir une garantie en premier lieu - qui est d'avoir une assurance contre la perte l'intégralité de l'argent que vous avez prêté.





Être obligé de mettre plus de capital de cette manière est également connu sous le nom d'appel de marge. Si une entité emprunteuse confrontée à un appel de marge ne parvient pas à fournir plus de garanties, elle est en défaut sur son prêt.





Étant donné que la valeur des autres actifs qu'ils possédaient explosait simultanément - voir TerraLuna - 3AC, BlockFi, etc. risquaient de ne pas disposer des fonds nécessaires pour payer un appel de marge.





Par étapes DCG, le propriétaire de Greyscale et Genesis, qui ne voulait pas que les 3AC et les BlockFis du monde soient appelés en marge (car ils ne pourraient alors pas récupérer les fonds qu'ils avaient prêtés à ces entreprises). Pour éviter cela, DCG a tenté d'empêcher le prix de GBTC de baisser davantage en levant des fonds propres et en utilisant des liquidités sur son bilan pour appliquer une pression d'achat et l'acheter sur le marché libre. Sans surprise, ils ont échoué.





Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus des avoirs de GBTC, DCG est désormais le plus grand détenteur de GBTC. Le post de DataFinnovation présente une chronologie de la manière dont DCG est intervenu en tant qu'acheteur de dernier recours.





Une question qui m'a toujours embêté est de savoir comment DCG a financé ses achats de GBTC. M. Shillbert est un financier chevronné. Et dans la finance, vous utilisez toujours, toujours, toujours l'argent des autres. Maintenant, nous savons que DCG a emprunté de l'argent à Genesis. Bien qu'il ne soit pas confirmé à quoi DCG a utilisé lesdits fonds, il est possible que DCG ait emprunté à Genesis afin de pouvoir acheter GBTC. Cela expliquerait pourquoi DCG avait besoin d'emprunter des centaines de millions à Genesis, tandis que Greyscale rejetait des centaines de millions de dollars de frais de gestion.





DCG a pu emprunter à moindre coût grâce à la solide réputation de Genesis en tant que meilleur magasin de prêt de crypto. En tant qu'entreprise d'investissement, si DCG était allée seule sur le marché pour lever ce capital, on lui aurait posé beaucoup plus de questions sur les raisons pour lesquelles elle avait besoin d'emprunter de l'argent et, finalement, de payer un taux plus élevé dans une taille beaucoup plus petite.





Créance irrécouvrable





Dans le but de rassembler autant de capitaux que possible dans GBTC, M. Shillbert et ses collaborateurs ont effectivement détruit Genesis et DCG. C'est parce que 3AC, BlockFi et bien d'autres qui ont mis ce commerce en défaut sur leurs prêts. Ils ont fait défaut parce que :

GBTC est passé d'une prime à une remise. GBTC était la garantie sous-tendant tous ces prêts, et lorsque GBTC a perdu de la valeur, les prêts sont devenus irrécouvrables. L'effondrement de Terra a affecté de nombreux emprunteurs de Genesis, de sorte que toute autre garantie fournie pour leurs prêts en BTC et en USD se trouvait également dans la benne à ordures. N'oubliez pas que Bitcoin, Ether et l'ensemble du complexe shitcoin ont diminué de 50% à 90% dans les semaines qui ont suivi l'effondrement de l'écosystème Terra. Et le coup de grâce a été l'incroyable escroquerie exécutée à la perfection par le bienfaiteur blanc SBF. Alameda a également emprunté à Genesis, et je ne peux pas imaginer qu'ils n'avaient pas non plus le commerce premium GBTC.



PAUSE





Ce sont tous des problèmes Genesis, pas des problèmes DCG ou Greyscale. Comment cette contagion du crédit s'est-elle métastasée en cancer du crédit de stade 4 et est-elle devenue un danger de mort pour l'ensemble de l'unité G ? M. Shillbert fournit quelques indices dans une mise à jour récente.

Rappelez-vous les gens, M. Shillbert est un excellent financier et comptable. Voici ma conjecture quant à ce qui se passe avec ces prêts interentreprises.





En cas de crise du crédit, les créances douteuses ne sont reconnues comme telles que lorsque les prêteurs cessent de prêter. Les prêts à 3AC sur le bilan de Genesis ont toujours été mal garantis. Cependant, même après la faillite de 3AC, il y a encore une chance de reprise. Mais personne ne sait quel sera le pourcentage de récupération - et par conséquent, le pourcentage de récupération correspond à ce que quelqu'un est prêt à négocier. Par exemple, si DCG est disposé à acheter des prêts 3AC au pair, et DCG suppose sur un horizon de dix ans que 3AC sera en mesure de les rembourser intégralement en raison d'une hausse des prix de la cryptographie. Ensuite, Genesis peut vendre un actif de dette 3AC à DCG à 100 cents sur le dollar (plutôt que, disons, 0 ou 10 ou 20 cents sur le dollar).





M. Shillbert nous a dit que DCG a assumé les prêts 3AC du livre de prêts de Genesis - donc la seule question est, qu'est-ce que DCG a payé pour eux ? Dans un sens purement comptable, si DCG paie au pair, alors Genesis est solvable. C'est bien… non ? Cependant, comment DCG a-t-il payé l'actif ? M. Shillbert nous a dit que Genesis a prêté à DCG l'argent avec lequel acheter des actifs sur le bilan de Genesis à, je crois, l'évaluation la plus favorable pour Genesis (qui est au pair). C'est un peu une transaction fugazi main gauche, main droite. La créance irrécouvrable vient d'être transférée d'un membre de la G-Unit à l'autre. Mais si vous essayez de préserver l'apparence que Genesis est un prêteur solide, l'exécution de ce tour de passe-passe comptable permet d'atteindre cet objectif.





Eh bien, alors, Genesis facturerait sûrement à un membre de sa famille G-Unit un taux d'intérêt du marché ? Encore une fois, nous ne le savons pas, parce que M. Shillbert ne nous a pas dit le taux exact, ou quoi que ce soit d'autre qu'il s'agissait d'une « transaction sans lien de dépendance ». Mais M. Shillbert a des bras de T-Rex, donc je ne serais pas trop réconforté par cette déclaration.





Contrairement à ce que l'on croyait il y a plusieurs mois, DCG n'a pas mis de nouveaux fonds sonnants et trébuchants dans Genesis. Les prêts 3AC radioactifs ont juste été déplacés hors de vue et hors de l'esprit jusqu'à ce que FTX / Alameda explose. Genesis y était également exposé.





Les autres dettes de la DCG comprennent :

575 millions de dollars empruntés à Genesis pour faire des «investissements» et racheter des actions de DCG. Facilité de crédit de 375 millions de dollars.





DCG accumule certainement beaucoup de dettes – environ 2 milliards de dollars au total. Maintenant, ce n'est pas vraiment un problème lorsque votre joyau de la couronne, GBTC, perd 400 millions de dollars par an en frais de gestion, comme il était sur la bonne voie avant la crise cryptographique estivale lorsque BTC était à 30 000 $. Mais maintenant que le taux d'exécution est de 200 millions de dollars à 16 000 dollars BTC, le jeu DCG Jenga est un peu plus bancal.





Maintenant, Lil Wayne nous a dit quoi faire dans les situations :





Ils vont wobblety wobblety, wa un wobblety wobblety

Wa un vacillant vacillant

Laisse tomber comme si c'était chaud

De toute évidence, la nouvelle baisse des garanties Bitcoin, Ether et shitcoin – couplée à ce qui est probablement un trou de la taille de Jupiter dans le bilan de Genesis après l'explosion de FTX / Alameda – était trop pour M. Shillbert pour s'en sortir financièrement. S'il en était autrement, M. Shillbert jouerait sûrement le même tour avec DCG achetant la créance irrécouvrable de Genesis en empruntant de l'argent à Genesis.





Je suppose ici - mais je soupçonne que celui qui fournissait le capital pour Genesis à prêter a probablement fermé les robinets. Et sans accès à la poudre sèche extérieure, le générique du film a commencé à rouler sur le G-Unit.





Enfin, les mathématiques dures et froides et l'effet de levier excessif ont forcé les marionnettes socialement conditionnées à s'en sortir et à redevenir des investisseurs avertis. Il y a tellement de questions sur ce qui se passe réellement à l'intérieur du G-Unit. Mais je sais une chose, en lisant ce que j'ai lu sur la situation, et en utilisant ma caboche, DCG et Genesis sont intouchables. Et évidemment, mes sentiments sont partagés sinon Genesis ne serait pas au bord de la faillite.





Le résultat de tout cela est que DCG a des choix difficiles à faire. M. Shillbert permettra-t-il à de nouveaux fonds de prendre une part de son flux de revenus de frais de gestion GBTC ? M. Shillbert va-t-il déverser plus de GBTC sur le marché pour lever des fonds afin de combler les trous de capital dans le G-Unit ? M. Shillbert a habilement utilisé l'argent des autres jusqu'à maintenant. Va-t-il puiser dans ses propres poches profondes pour sauver son empire ?





Tous les chemins mènent au GBTC et au trust Greyscale. L'échelle de gris est le seul bon atout qui génère beaucoup d'argent au sein de la G-Unit. La remise GBTC s'élargira-t-elle alors que DCG est éventuellement obligé de la vendre ? Quelque chose se passera-t-il avec Greyscale qui dissoudrait le Trust, ce qui permettrait aux détenteurs de GBTC de capitaliser sur la remise de 40 % ?





Maintenant que nous comprenons les machinations de cet homme blanc en particulier, pouvons-nous gagner de l'argent ? La prochaine section de cet essai sera une discussion technique sur la façon de négocier cette dislocation sur le marché.

L'échange

GBTC est à prix réduit. Il y a deux métiers ici que nous devons évaluer.





Commerce 1 (Bitcoin / USD prix neutre):

Vendez des USD, achetez des GBTC. Ouvrez un swap perpétuel court Bitcoin / USD ou une position courte à terme Bitcoin / USD pour couvrir l'exposition Bitcoin / USD. Attendez que la remise se transforme en prime ou que le GBTC puisse être échangé au pair. Si GBTC bascule vers une prime, vendez GBTC, achetez USD. Fermez ensuite la position courte sur dérivés. Si GBTC peut être offert pour BTC ou USD, échangez GBTC. Si vous recevez du BTC, vendez-le en USD. Fermez ensuite la position courte sur dérivés.





Échange 2 (Bitcoin Long / USD):

Vendez des USD, achetez des GBTC. Attendez que la remise se transforme en prime ou que le GBTC puisse être échangé au pair. Si GBTC bascule vers une prime, vendez GBTC, achetez USD. Si GBTC peut être offert pour BTC ou USD, échangez GBTC. Si vous recevez du BTC, vendez-le en USD.





Coûts de financement/couverture

Le coût des dérivés est la décote annualisée prise le 23 novembre 2022 du contrat à terme BitMEX 30 juin 2023 Bitcoin / USD, XBTM23.





Chaque fois que nous évaluons les opérations d'arbitrage, nous devons tenir compte du financement et du coût d'opportunité du capital.





Le GBTC doit être entièrement financé. Votre courtier ne vous donnera pas d'effet de levier. Par conséquent, vous devez soit emprunter des USD, soit utiliser un capital en USD que vous possédez entièrement. Dans les deux cas, il y a un coût. Supposons que vous utilisiez des USD que vous possédez gratuitement pour acheter GBTC. Étant donné que je peux acheter un bon du Trésor américain de deux ans à environ 5 % par an (PA), c'est mon coût (ou coût d'opportunité) du capital.





Ensuite, nous devons considérer combien il en coûterait pour couvrir notre risque Bitcoin / USD si nous menons ce prix commercial (ou delta) neutre. À l'heure actuelle, les swaps perpétuels et les contrats à terme se négocient en déport. Cela signifie que le prix à terme est inférieur au prix au comptant. Par conséquent, en tant que titulaire d'un contrat court, nous payons le privilège de profiter si le prix Bitcoin / USD baisse.





Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de liquidité dans les contrats à terme avec des échéances supérieures à six mois. Cela signifie que le coût de financement des produits dérivés ne peut pas être connu a priori. S'il faut beaucoup de temps pour que la remise GBTC se transforme en prime, ou pour que GBTC soit remboursé au pair, alors nous sommes soumis au prix de roulement de nos contrats à terme.





Si nous sommes conservateurs et supposons qu'il faudra deux ans pour réaliser une sortie acceptable de ce commerce, le tableau ci-dessus répertorie les coûts de ce commerce. Le revenu correspond à la remise de 40 % (au 23 novembre 2022), ou quel que soit votre niveau d'exécution, de GBTC sur le marché. Aux niveaux actuels, ce commerce a 25% de jus (40% de revenu provenant de l'achat à rabais et éventuellement de la vente au pair contre 15% de coût de financement et de couverture de la position).





La prime ou la décote de GBTC est positivement corrélée avec le taux de variation du prix du Bitcoin. Si le prix du Bitcoin s'accélère rapidement à la hausse, GBTC se négociera avec une prime. Si le prix du Bitcoin accélère rapidement à la baisse, GBTC se négociera à prix réduit. Il est important de comprendre que le prix nominal du Bitcoin n'est pas pertinent. GBTC à 16 000 $ Bitcoin est à prix réduit aujourd'hui parce que Bitcoin a atteint un sommet de 69 000 $. GBTC à 10 000 $ Bitcoin en 2020, lorsque Bitcoin atteignait un creux de 3 000 $ à 4 000 $, était à une prime. Il s'agit d'une variable dépendante du chemin.





Bitcoin / USD (jaune) vs GBTC Premium / Discount (blanc)

Par conséquent, si vous pensez qu'un plancher a été atteint dans le prix du Bitcoin, il suffirait que la direction du prix change, et GBTC pourrait basculer vers une prime. Par conséquent, pour ceux qui croient que nous sommes au fond, c'est un excellent moyen de relancer un long commerce biaisé. C'est parce que vous bénéficiez de l'avantage supplémentaire de la réduction GBTC. Les frais de financement sont toujours applicables. Supposons que vous pensiez que le sentiment changera au cours des 6 prochains mois, avec le Bitcoin passant rapidement de 16 000 $ à 30 000 $ et le GBTC passant d'une remise de 40 % à une légère prime.

Le fait que Bitcoin ait doublé n'est pas un revenu supplémentaire. En effet, vous auriez pu simplement acheter des Bitcoins physiques sans vous engager dans cette stratégie. Par conséquent, le revenu supplémentaire supplémentaire pour un pari long directionnel sur Bitcoin est de 36,5 %.





"Cryptohayes, faites-vous l'un de ces métiers?"





Ma réponse? Pas en ce moment. Il existe un autre coût d'opportunité non quantifiable du risque de capital qui est évident dans les deux scénarios - enfermer des capitaux rares en dollars américains dans une transaction à durée indéterminée. Je ne sais pas quand l'action des prix de Bitcoin s'inversera, ni quand, si jamais, je pourrai racheter mes actions GBTC au pair.





Je suis heureux de siéger dans les bons du Trésor américain avec mon fiat de rechange. C'est parce que le marché du Trésor est le plus liquide au monde. S'il devait y avoir un actif crypto en détresse grave qui est vomi de l'une de ces faillites, je veux me tenir prêt avec de la poudre sèche. Le commerce GBTC sera liquide en ce moment, car la volatilité de son prix et de sa remise augmente à la baisse. Alors que l'hiver cryptographique s'installe et que la volatilité chute parallèlement aux volumes de transactions, tous les types d'actifs cryptographiques et de dérivés deviendront illiquides, et GBTC ne sera pas une valeur aberrante. En bref, c'est une grande porte d'entrée, une petite porte d'entrée. Et en tant que trader expérimenté sur les actions des marchés émergents, je sais qu'il faut éviter ces configurations de trading.





Comme toujours, ce n'est que mon opinion, pas un conseil financier - s'il vous plaît, faites votre propre putain de recherche.

Comment échanger

L'incapacité de quitter le motel de gardons GBTC est une bonne et une mauvaise chose pour les marchés des capitaux cryptographiques. C'est une bonne chose car, s'il existait un moyen simple de racheter le GBTC à ces niveaux fortement réduits, cela signifierait une énorme quantité de ventes physiques de BTC. Les détenteurs de GBTC rachèteraient leurs actions pour capturer la prime, puis videraient le BTC qu'ils reçoivent, ou le Trust viderait le BTC en leur nom et donnerait aux investisseurs des USD en échange de leur GBTC. Quoi qu'il en soit, c'est Bad News Bears.





Parce qu'il est fondamentalement impossible de racheter GBTC, ce capital est une cueillette mûre pour la machine de collecte des frais de gestion de M. Shillbert. J'ai examiné en détail le prospectus de GBTC pour tester cette hypothèse. Voici ce que j'ai découvert sur les moyens par lesquels GBTC peut être échangé :





Voie de rachat 1 : 75 % ou plus des actionnaires votent pour dissoudre la Fiducie





C'est un obstacle très élevé pour forcer une fermeture. Par conséquent, je considère qu'il est hautement improbable qu'un nombre disparate d'actionnaires puissent être convaincus de voter pour racheter la fiducie. Étant donné que toutes les actions ne sont pas cotées en bourse dans le Trust, même si vous vouliez racheter tous les GBTC accessibles au public et voter pour la dissolution, vous ne seriez toujours pas en mesure d'accumuler suffisamment pour atteindre le seuil de 75 %.





Si DCG n'était pas à bord, étant donné qu'ils détiennent environ 10 % des actions en circulation, il faudrait que 83,33 % des actionnaires restants votent oui. Cela rend encore plus difficile de l'emporter.





Chemin de rachat 2 : Le parrain choisit de dissoudre la fiducie





Au 23 novembre 2022, la Fiducie avait des actifs évalués à environ 10,2 milliards de dollars. Cela signifie que Greyscale – et par extension, M. Shillbert – coupe 204 millions de dollars chaque année en frais de gestion. La quantité de travail nécessaire pour recevoir ces sommes est proche de zéro. Par conséquent, pourquoi diable décideriez-vous volontairement de dissoudre la confiance ? De toute évidence, vous ne le feriez pas.





Chemin de remboursement 3 : La SEC accorde une exemption de règlement M





Cette exemption permet essentiellement aux détenteurs de GBTC de racheter à la valeur liquidative du fonds. Greyscale poursuit actuellement la SEC pour obtenir cette exemption pour le Trust. L'argument est simplement que parce que la SEC ne permettra pas à GBTC de se convertir en un ETF, la SEC devrait accorder une exemption. Je ne peux pas handicaper la probabilité que ce procès l'emporte, mais en tout cas, nous n'obtiendrons pas plus de clarté sur la pensée du tribunal avant le premier trimestre 2023. Il est donc impossible de connaître la probabilité de succès de cette avenue et, en cas de succès , combien de temps cela prendra-t-il.





Mais, supposons qu'il y ait 50% de chances de succès au cours de la prochaine année. Cela signifie qu'il y a 50 % de chances que vous payiez l'intégralité des frais de financement et de gestion pendant un an et que vous puissiez racheter - et d'un autre côté, il y a 50 % de chances que vous payiez l'intégralité des frais de financement et de gestion pendant un an et que vous ne puissiez pas racheter.

Tout ça marche et risque pour 12,45%. C'est loin d'être un échange slam dunk, mais cela pourrait valoir la peine d'être grignoté. Cela dit, je ne ferais toujours pas ce commerce car mon rare capital fiat serait bloqué pendant 1 an et incapable de participer à d'autres opportunités de crypto en détresse inconnues.

Maturité

Notre petit garçon blanc bienfaiteur qui grignote du concombre n'est qu'un garçon parce que son escroquerie était trop flagrante. En tant que parasite, vous ne voulez pas tuer l'hôte. C'est mieux si l'hôte vit et que vous le saignez lentement.





L'homme blanc était autrefois un garçon, mais il a appris la valeur de la patience. Le système de frais de gestion GBTC est une bien meilleure opération que de voler de manière flagrante 10 milliards de dollars de l'argent de vos clients. Il vaut bien mieux gagner son pain quotidien auprès de participants volontaires. M. Shillbert n'a jamais forcé personne à investir dans GBTC. Chaque propriétaire de ce produit l'a fait volontairement. Et bien qu'ils puissent hurler et hurler pourquoi il est contraire aux meilleurs intérêts des investisseurs de GBTC de retarder le processus de rachat, en fin de compte, tous ceux qui possèdent ce produit savaient qu'ils ne pouvaient pas sortir quand ils l'ont acheté. De plus, s'ils veulent sortir, ils ont un marché public vers lequel ils peuvent se tourner, là où il y a des acheteurs, bien qu'à un prix très inférieur, prêts à acheter GBTC s'ils souhaitent vendre.





Si vous trouvez cette histoire un peu sommaire, bizarre et drôle, alors boycottez les marchés financiers parasites TradFi qui permettent ce comportement. Si vous voulez de la crypto, rendez-vous sur votre échange préféré et achetez du Bitcoin ou d'autres cryptos et retirez-les immédiatement dans votre propre portefeuille matériel comme un Ledger. Arrêtez d'acheter des produits financiers fugazi comme GBTC. Ne continuez pas à activer des opérateurs fluides comme M. Shillbert. Lord Satoshi a donné à chacun les outils pour devenir sa propre institution financière. Si vous refusez de vous prélasser dans la lumière du Seigneur, ne soyez pas contrarié lorsque vous devez dîner avec le diable.