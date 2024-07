Au revoir, télévision linéaire : Netflix diffusera les matchs de Noël de la NFL en 2024

Le leader du Nouvel Hollywood et l'une des marques les plus puissantes au monde viennent d'unir leurs forces dans le cadre d'un accord qui élève le sport en direct sur la télévision connectée (CTV) et enfonce un autre clou dans le cercueil de la télévision linéaire. Netflix a annoncé qu'il diffuserait les deux matchs de Noël de la NFL en 2024 . Cela marque le début d'un accord de trois saisons, au cours duquel le service de streaming diffusera également au moins un match du jour de Noël en 2025 et 2026.





Les matchs seront également diffusés à la télévision dans les villes des équipes en compétition et seront disponibles sur les appareils mobiles américains avec NFL+.





L'essor des sports en direct sur CTV





L’industrie du sport en direct est le dernier bastion du visionnage linéaire de la télévision. Mais le monde évolue rapidement. Environ la moitié du public américain ne paie plus pour la télévision par câble ou d'autres services de télévision payante traditionnels. , selon Insider Intelligence. Environ quatre téléspectateurs sur dix consomment principalement du contenu sportif via les plateformes CTV financées par la publicité ou les réseaux sociaux. , selon le rapport Future of TV de Trade Desk.





Les services de streaming ont englouti du contenu sportif en direct au cours des dernières années, allant des accords d'Amazon et Peacock pour diffuser des jeux de la NFL à l'acquisition de droits par Netflix pour la WWE. Et la concurrence s’intensifie. Une entreprise récemment annoncée entre ESPN, Fox et Warner Bros. Discovery pourrait représenter environ 55 % des droits sportifs aux États-Unis , selon les analystes de Citi.





Salut à tous la NFL





Netflix, un Johnny venu récemment dans le sport en direct, a de bonnes raisons de se rapprocher de la NFL. La NFL domine la télévision et stimule la culture. Nielsen dit que La NFL représentait 93 des 100 émissions télévisées les plus regardées en 2023 . La NFL a judicieusement senti et répondu à la montée en puissance de CTV, en acceptant de diffuser des matchs avec diverses sociétés de streaming, parmi lesquelles Amazon Prime, Paramount+, Peacock et YouTube TV. Les matchs de football du jeudi soir sur Amazon Prime et un match du Black Friday (le tout premier) en 2024 ont livré de l'or en termes d'audience et de publicité.





La ligue a créé la controverse en diffusant exclusivement un match éliminatoire des wild card 2024 sur Peacock, ce qui a exclu les téléspectateurs qui n'avaient pas d'abonnement Peacock. Mais la décision a donné des chiffres : 23 millions de téléspectateurs au total, selon Nielsen. NBC a déclaré que le jeu avait établi le record de l'événement en direct le plus diffusé de l'histoire des États-Unis. .





Et le match du Super Bowl LVIII du 11 février a attiré en moyenne 123,4 millions de téléspectateurs. établissant un nouveau record pour l'émission télévisée la plus regardée de l'histoire . Sur cette audience, 112 millions de téléspectateurs ont regardé le match sur CBS. L'audience restante a été répartie entre Paramount+, Nickelodeon, Univision, CBS Sports et diverses plateformes numériques de la NFL, dont NFL+.





Tous les regards sont tournés vers Amazon





La NFL est clairement en train de s’échauffer. La saison 2024-25 comprendra une diffusion au Brésil exclusivement sur Peacock. Le match du 6 septembre sera le premier match de la NFL joué en Amérique du Sud et le deuxième match diffusé exclusivement sur Peacock. Un jeu de joker des séries éliminatoires sera diffusé sur Amazon Prime Video.





Amazon diffusant un match éliminatoire est particulièrement intrigant. L'expérience sera très certainement différente de celle présentée par Peacock et témoigne du potentiel de CTV à changer la façon dont les gens vivent les sports en direct. D'une part, Amazon utilisera le jeu pour tester les fonctionnalités de ciblage publicitaire d'Amazon, comme il l'a fait avec le jeu Black Friday lorsqu'Amazon a déployé une nouvelle stratégie appelée création basée sur l'audience, permettant aux annonceurs de cibler différents segments d'audience avec différentes publicités en même temps. fente.



Amazon injectera également du commerce dans l’expérience de visionnage de matchs. Amazon propose déjà des offres pour les clients Amazon Prime associées à Thursday Night Football, et Amazon a vraiment intensifié les offres d'achat lors du jeu Black Friday 2023 (y compris des offres à durée limitée ainsi que de nombreuses publicités achetables).



Amazon propose également plusieurs fonctionnalités interactives pour améliorer l'expérience télévisuelle, telles que X-Ray, qui donne aux fans un accès en temps réel aux statistiques et aux données en direct. Une fonctionnalité appelée 4th Down Decision Guide offre aux fans la possibilité de jouer le rôle d'entraîneurs de la NFL pendant les moments critiques. Cela pose la question : une équipe doit-elle tenter d’avancer au quatrième essai ou opter pour un botté de dégagement ? Grâce à l'apprentissage automatique, cet outil évalue les taux de réussite des deux choix et évalue leur impact sur les chances de l'équipe de gagner la partie. Ces types de fonctionnalités (et bien d’autres encore) ne sont pas des gadgets : elles font du visionnage du jeu une expérience encore plus agréable.





Essentiellement, Amazon et la NFL le réinventent en tant qu'expérience hybride de shopping et de divertissement. Inciter les gens à rester en ligne et à regarder le football un jour où ils sont habituellement en train de faire du shopping était impensable à une époque. Le match a attiré en moyenne 9,61 millions de téléspectateurs qui ont regardé les Dolphins de Miami écraser les Jets de New York sur Amazon Prime Video.



Les notes étaient inférieures aux attentes. Mais la première sortie d'Amazon dans la NFL avec Thursday Night Football a également été décevante au début, et maintenant les choses ont changé. Et comme Joe Favorito, professeur de gestion sportive à l'Université de Columbia, l'a déclaré à The Street : « Si vous aviez dit à quelqu'un il y a trois ans, neuf millions de personnes le vendredi après Thanksgiving allaient regarder un match de la NFL en streaming, des gens qui sautaient de haut en bas. "





La relation d'Amazon avec la NFL mettra également Netflix au défi de proposer quelque chose de plus expérientiel, d'autant plus qu'Amazon crée déjà l'état de l'art en matière de sports en direct sur CTV. Je m'attends à ce que Netflix partage plus de détails dans les semaines à venir.





Une aubaine publicitaire de Noël ?





Le jour de Noël marque l'expansion continue de la NFL dans le visionnage des sports de vacances. La NFL a attiré en moyenne 28,4 millions de téléspectateurs lors de ses trois matchs le jour de Noël la saison dernière. (comparez cela à la NBA, qui en a récolté en moyenne 2,8 millions sur ses cinq matchs). Selon la NFL, les trois jeux de Noël de l'année dernière se classent parmi les 25 programmes télévisés les plus regardés en 2023 .





L'analyste Guggenheim prédit que ces jeux rapporteront environ 185 millions de dollars de revenus publicitaires directs . Ce chiffre s’ajoute aux augmentations potentielles de la croissance du nombre d’abonnés, de l’engagement ou des avantages promotionnels. Une telle augmentation signifierait une augmentation de 15,7 % par rapport aux prévisions publicitaires existantes de l'entreprise pour 2024, soit 1,18 milliard de dollars.





Je l'ai déjà dit et je le répète : le jour approche où le Super Bowl sera diffusé sur CTV. Quelle entreprise du Nouvel Hollywood remportera ce prix ?



Photo NFL par Photo d'Adrian Curiel sur Unsplash. Photo Netflix d'Alexander Shatov sur Unsplash.