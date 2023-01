Alors que les projets Web3 doublent leur valeur, les créateurs de contenu sont nécessaires pour restaurer la confiance

Trop long; Pour lire Les médias grand public ont brossé un tableau du monde de la cryptographie souffrant d'une crise de confiance et de crédibilité. Mais le monde du web3 a désespérément besoin d'un meilleur marketing pour aider les non-natifs à comprendre pourquoi il est là pour rester. Le marketing Web3 gagne et maintient l'attention en construisant un marketing communautaire, qui correspond parfaitement aux compétences des influenceurs et des créateurs de contenu. L'économie des créateurs vaut désormais environ 100 milliards de dollars, avec plus de 2 millions de personnes s'identifiant comme créateurs de contenu professionnels et 48 millions de plus s'identifiant comme créateurs amateurs.

À travers le prisme des médias grand public, le monde de la cryptographie est tombé en disgrâce de manière spectaculaire. Au cours de l'année écoulée, les gros titres relatant l'instabilité macroéconomique, les forces du marché et le scandale - qui ont crescendo lorsque l' échange de crypto FTX s'est effondré la semaine dernière - ont conduit un récit accablant et brossé le tableau d'une industrie souffrant d'une crise de confiance et de crédibilité.

Il est vrai que les crypto-monnaies ont subi un coup dur, le tracker de Forbes ayant vu 176 milliards de dollars effacés des 15 plus grandes crypto-monnaies du monde dans les 72 heures suivant l'implosion de FTX. Cependant, comme Isaiah Douglass le dit avec pertinence dans son récent article d'opinion pour Coindesk, "Les médias financiers et les gourous de l'héritage manquent que le prix du bitcoin est une chose et que l'histoire de l'adoption et la technologie autour de l'écosystème en sont une autre".

Il suffit d'examiner de plus près la communauté web3 pour voir que les développeurs continuent de construire, que des projets émergent encore et que la confiance dans la technologie sous-jacente demeure. Ce ne sont clairement pas seulement les évangélistes et les partisans de la cryptographie qui croient cela, étant donné qu'au cours des deux dernières semaines , le géant pétrolier Shell a annoncé son entrée dans l'industrie minière Bitcoin, et la banque d'investissement multinationale JPMorgan vient d'exécuter avec succès son premier- jamais transaction transfrontalière utilisant la finance décentralisée (DeFi) sur une blockchain publique.

Malgré tous les médias alarmistes, une partie importante du récit a été manquée. En tant qu'entrepreneur, David Marcus, a déclaré plus tôt cette année: «C'est pendant les hivers cryptographiques que les meilleurs entrepreneurs créent les meilleures entreprises. C'est à nouveau le moment de se concentrer sur la résolution de vrais problèmes plutôt que sur le pompage de jetons.

Dans les coulisses, les entrepreneurs et les projets transforment l'adversité en opportunité, mais la plupart des gens ne sont pas conscients de toute cette activité, car ces histoires ne filtrent pas dans la chambre d'écho des médias financiers.

Le monde du web3 a désespérément besoin d'un meilleur marketing pour aider les non-natifs à comprendre ce qui se passe réellement dans l'espace web3, pourquoi il est là pour rester et combien de solutions ont déjà vu le jour. Les projets ont également besoin d'aide pour éduquer et intégrer les gens.

C'est pourquoi un nombre croissant de plates-formes de marketing Web3 émergent pour inciter les créateurs de contenu et les influenceurs à apporter plus d'éducation et une meilleure messagerie aux projets dans l'espace. Pour les influenceurs qui ressentent l'emprise que les plateformes de médias sociaux centralisées ont sur leur contenu et leurs communautés, ces nouvelles plateformes offrent une liberté et une autonomie qui rendent la migration vers le marketing web3 attrayante.

Marketing d'influence Web3 : liberté financière, autonomie du contenu

Au cours des deux dernières années, de nombreux créatifs de tous les secteurs ont été déplacés par la pandémie et se sont tournés vers la création de contenu social, en particulier la vidéo courte, pour des sources de revenus. En conséquence, l' économie des créateurs vaut désormais environ 100 milliards de dollars , avec plus de 2 millions de personnes s'identifiant comme créateurs de contenu professionnels et 48 millions de plus s'identifiant comme créateurs amateurs.

Alors que le coût de la vie continue d'augmenter fortement à travers le monde, les créateurs doivent monétiser et les plates-formes Web2 centralisées, telles que Twitter, YouTube et Instagram, ont offert des opportunités de génération de revenus au détriment de la propriété des données.

Le marketing Web2 consiste essentiellement à capturer les données des utilisateurs pour stimuler la génération de la demande et l'acquisition de clients. Dans le web3, cependant, (le terme fourre-tout pour les structures de propriété décentralisées, y compris la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, le métaverse, etc.), la croissance et le marketing sont très différents puisque les données des utilisateurs sont stockées dans des réseaux distribués qui n'appartiennent à personne. Les spécialistes du marketing Web2 peuvent essentiellement acheter l'accès aux données des utilisateurs et avoir un aperçu des identités, même si les actions, telles que les transactions et les soldes, restent censées être privées. Dans le web3, cependant, l'inverse est vrai : les identités restent anonymes, tandis que les transactions sont ouvertes et transparentes.

Safary est un excellent exemple de plate-forme d'attribution marketing Web3 qui a émergé cette année pour s'adapter à ce paradigme changeant de la confidentialité et reconstruire la pile marketing. Cette application cible les secteurs DeFi et GameFi, fournit un outil pour calculer le retour sur investissement du canal et comprendre les segments de clientèle, afin de stimuler la croissance et l'adoption massive.

Pour les spécialistes du marketing Web3, comprendre les clients est essentiel pour développer les communautés. En effet, dans le monde du web3, où les données sont open source et décentralisées, les produits seuls ne constituent pas un avantage concurrentiel. Au lieu de cela, l'objectif est d'attirer et de maintenir l'attention en créant des communautés.

Le marketing Web3 est un marketing de croissance communautaire, qui correspond parfaitement aux compétences des influenceurs et des créateurs de contenu, qui construisent des communautés loyales et actives pour gagner leur vie. Web3 permet aux créateurs de contenu d'être facilement récompensés pour leurs actions et l'évangélisation de la marque par le biais de biens numériques et de devises telles que la crypto et les NFT. De plus, comme les données sont stockées sur la blockchain et n'appartiennent à aucune plate-forme, les intermédiaires ne peuvent plus empêcher les marques, les créateurs et les fans de nouer des relations directes. Au lieu de cela, les créateurs et les influenceurs peuvent trouver une plus grande indépendance financière, un accès direct à leur public et à leurs opportunités de revenus, et plus de liberté pour se déplacer sur les plateformes et distribuer leur contenu. Si une plateforme ne correspond plus à leurs valeurs, ils peuvent déménager et emporter leur contenu et leur communauté avec eux.

Les plates-formes et les projets Web3 sont fortement incités à aider les influenceurs et les créateurs de contenu à migrer de Big Tech, car les créateurs de contenu professionnels et amateurs partagent les capacités innées de narration nécessaires pour éduquer et remodeler le récit médiatique actuel.

L'éducation est bien sûr un besoin extrêmement important pour les projets web3, qui doivent se rendre accessibles aux non-crypto natifs pour être adoptés par le grand public. Ici, encore plus d'innovation vient des plates-formes web3, telles que Rabbithole , qui permet essentiellement aux gens «d'apprendre à gagner». Les utilisateurs connectent leurs portefeuilles et progressent dans les compétences, y compris L2, NFT et DAO, afin d'obtenir des informations d'identification et de débloquer des récompenses en interagissant avec des protocoles de blockchain bien connus.

L'histoire inédite de la cryptographie

L'espace web3 est très vivant avec une activité, un but et une endurance, mais les médias grand public sont trop concentrés sur son récit négatif pour attirer l'attention sur cela. Maintenant, plus que jamais, les projets Web3 ont besoin de l'aide de créateurs de contenu pour diffuser la sensibilisation, l'éducation et la messagerie. Les plateformes de marketing Web3 ont un rôle central à jouer en montrant aux créateurs et aux influenceurs qu'il existe des possibilités intéressantes de réinvention et de revenus dans le monde alternatif du Web3.