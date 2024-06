Addressable et AppsFlyer révolutionnent le marketing mobile avec l'intégration de la blockchain

Addressable , une suite de croissance Web3, a annoncé un partenariat avec AppsFlyer , une plateforme d'analyse mobile renommée. Ce partenariat représente une avancée significative dans le secteur du marketing mobile, en particulier pour les applications mobiles Web3, cette connexion permet aux développeurs mobiles d'utiliser les données en chaîne pour optimiser leurs campagnes publicitaires, une première dans l'industrie qui promet d'améliorer considérablement l'efficacité des campagnes marketing.





Les campagnes publicitaires mobiles adressables et AppsFlyer conformes à la valeur à vie en chaîne (LTV) sont un concept révolutionnaire présenté par le partenariat de Flyer. Grâce à cette approche, l'accent passe de l'analyse du coût par installation à l'amélioration des conversions en chaîne, qui révèlent les dépenses réelles et l'historique des transactions des clients Web3. Les baleines sont des utilisateurs reconnus pour leurs transactions importantes au sein de l'écosystème Web3 et leur valeur nette élevée. Les spécialistes du marketing, par exemple, peuvent désormais se concentrer sur les « baleines ». Afin de permettre ce ciblage, des données fiables du portefeuille en chaîne sont utilisées. Cela rend le processus de catégorisation et de ciblage de certains groupes d’utilisateurs plus précis et plus efficace.





Le scénario changeant a été mis en lumière par un porte-parole d' AppsFlyer, qui a déclaré :





« Nous avons assisté à une augmentation de l'adoption du mobile dans l'industrie du Web3, qui englobe de nouveaux besoins et capacités en matière de données. »





Grâce à l'intégration d'Addressable dans la place de marché AppsFlyer, les annonceurs Web3 peuvent profiter des avantages d'une image complète de l'analyse mobile qui, associée à des données précises de conversion en chaîne, leur permet d'améliorer l'efficacité de leurs campagnes publicitaires.





Avant une période récente, les solutions de marketing mobile se concentraient principalement sur le suivi et l'amélioration des installations d'applications ainsi que sur les conversions d'utilisateurs au sein de l'application elle-même. D’un autre côté, cette stratégie obsolète ignorait souvent la grande quantité de données disponibles sur la blockchain. L'infrastructure fournie par Addressable permet aux spécialistes du marketing de modifier leurs tactiques de marketing en utilisant les données de conversion en chaîne. Ces données incluent les événements de dépôt dans les portefeuilles et les bourses. Cela permet d’avoir une compréhension plus approfondie du comportement des utilisateurs et des habitudes de dépenses, ce qui est essentiel pour cibler et engager efficacement les clients importants.

Écosystème de marketing mobile

En tant qu'expert en technologie surveillant ces développements, je pense que la combinaison entre Addressable et AppsFlyer est une démarche révolutionnaire qui a le potentiel de modifier les techniques de marketing mobile dans plusieurs secteurs. Cette collaboration illustre l'environnement changeant dans lequel l'intelligence des données et les améliorations techniques se combinent pour fournir des solutions marketing hautement ciblées et efficaces.





L’avenir du marketing mobile, en particulier dans le domaine Web3, est prometteur. Les spécialistes du marketing doivent s'attendre à un meilleur succès des campagnes, à des taux de conversion plus élevés et, en fin de compte, à un engagement accru des utilisateurs à mesure que leurs outils de suivi et d'analyse en chaîne s'améliorent. Cette initiative n'est pas uniquement axée sur l'intégration technologique ; il vise à créer un environnement marketing plus transparent, efficace et centré sur l'utilisateur.





L'alliance stratégique entre Addressable et AppsFlyer est plus qu'une simple amélioration technologique ; il s'agit d'une étape audacieuse vers l'établissement d'un environnement marketing plus connecté et axé sur les données, qui répond aux demandes des consommateurs et des spécialistes du marketing contemporains. À l’avenir, ce partenariat servira probablement de modèle à d’autres acteurs du secteur, signalant une évolution vers des techniques de marketing plus intégrées et plus intelligentes à l’ère numérique.





N'oubliez pas d'aimer et de partager l'histoire !





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de blogs d'entreprise . HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR.