Une inflation tenace pourrait-elle enfin faire éclater la bulle de l’IA générative à Wall Street ?

L'inflation a apporté un certain niveau d'incertitude à Wall Street en 2024, malgré une performance record au premier trimestre pour le S&P 500. Alors qu'une grande partie de la croissance pousse les marchés américains vers leboom en cours de l'IA générative , la menace d'une confusion de l'indice des prix à la consommation (IPC) ) les données font éclater la bulle GenAI ?





Le premier trimestre a vu le S&P 500 franchir la barre des 5 000 pour la première fois, moment décisif dans un rallye soutenu qui a coïncidé avec le lancement du modèle d'IA générative en grand langage (LLM) ChatGPT d'OpenAI.





L'indice a augmenté de plus de 30 % depuis la publication de ChatGPT le 30 novembre 2022, vers un sommet de plus de 5 250 avant que la nouvelle d'une résurgence des taux d'inflation n'oblige à une vérification opportune de la réalité.





Alors que l’annonce des données sur l’inflation de l’IPC pour mars 2024 est arrivée à un moment augmentation plus chaude que prévu de 3,5% au cours de la même période en 2023, l'indice S&P 500 est retombé sous la barre des 5 000, en baisse de 5,46 % par rapport à son sommet de fin mars.





Même si les marchés américains se sont habitués aux données sur l’inflation élevée, certains espéraient qu’en 2024, la Réserve fédérale procéderait à plusieurs réductions de taux à mesure que l’inflation se calmerait. Des chiffres déconcertants ont semblé inciter Wall Street à sortir de son rallye à long terme et à aborder la perspective de taux plus élevés pendant plus longtemps.





En examinant l'un des titres les plus importants du boom de l'IA générative, Nvidia (NASDAQ :NVDA), nous pouvons constater que la dynamique de NVDA a ralenti depuis mars et a même enregistré une baisse de 8 % pour le mois d'avril.





Même si le S&P 500 et Nvidia ont fait preuve de résilience face aux données inquiétantes sur l'inflation, les analystes restent craintifs de ce que d’autres mauvaises nouvelles concernant les estimations d’inflation pourraient faire pour saper l’élan créé par les actions génératives d’IA.





Les pressions inflationnistes pourraient-elles finalement faire éclater la bulle de l’IA générative ? Ou peut-on s’attendre à plus de résilience, même dans un contexte d’incertitude sur les marchés ?

Sommes-nous dans une bulle GenAI ?

Selon Bloomberg Professional Services, le marché de l’IA générative est en passe de atteindre 1,3 billion de dollars de revenus d’ici 2032. Toutefois, ces attentes élevées pourraient être mises à mal par des signes de ralentissement.





"Il y a de plus en plus de preuves que la machine à battage publicitaire ralentit", note Gerrit De Vynck , journaliste technique au Washington Post. Alors que de nombreuses grandes entreprises technologiques comme OpenAI, Microsoft et Google s'affairent à annoncer de nouveaux projets, le cycle de battage médiatique de l'IA « n'a pas encore bouleversé la façon dont les gens travaillent et communiquent entre eux ».





En outre, nous n’avons pas encore vu d’entreprises de premier plan, hormis les fabricants de matériel informatique, commencer à accéder à l’énorme réserve de revenus prévue pour l’IA générative.





Selon John Naughton, professeur de compréhension publique de la technologie à l'Open University, nous ne sommes pas seulement dans une bulle d'IA, mais nous en sommes déjà à sa troisième étape : l'euphorie.





« La prudence a été abandonnée et des entreprises apparemment rationnelles misent des sommes colossales sur l’IA. » Notes de Naughton dans sa description de la phase d’euphorie de la bulle de l’IA.





Naughton suppose que la phase d'euphorie de la bulle finira par céder la place à des prises de bénéfices avant d'atteindre sa conclusion au stade de « panique ».





Si nous nous retrouvons dans une bulle d’IA générative, tous les regards seront tournés vers son artiste le plus impressionnant, Nvidia, à la recherche de signes de stress.





Kristofer Barrett, responsable actions chez Swedbank Robur Technology, craint que le succès fulgurant de Nvidia n'ait poussé l'entreprise à territoire de stock de détail alors qu'Ark Invest de Cathie Wood a réduit son exposition à NVDA l'année dernière tandis que la part des fonds ESG détenant le titre est tombée à 15 % à la fin de 2023, contre un sommet de 20 % au deuxième trimestre 2023.





Les récentes fragilités du S&P 500 dues aux données de l’IPC sont survenues à un moment où les investisseurs se sont habitués au battage médiatique génératif de l’IA. Pour que le marché soit durable, le cycle de battage publicitaire devra céder la place à une mise en œuvre à un certain niveau. Que nous puissions ou non atteindre la phase de mise en œuvre du boom de la GenAI dépendra de sa capacité à exploiter son vaste potentiel.

Raisons de rester optimiste

Malgré les craintes que le boom de l'IA générative ne soit une bulle sur le point d'éclater, la résilience relative du S&P 500, soutenue par la croissance des actions d'IA ces derniers mois et par les principales actions de GenAI comme Nvidia, peut être interprétée comme un signe positif de durabilité.





"Les inquiétudes quant au fait que GenAI ne réponde pas aux attentes en 2024 doivent être considérées dans le contexte du cycle naturel de battage médiatique et de maturité des nouvelles technologies", a expliqué Maxim Manturov, responsable de la recherche en investissement chez Liberté Finance Europe .





"Alors que certains leaders de l'industrie ont exprimé leur frustration face à la rapidité des progrès de l'intelligence artificielle et de la GenAI dans leurs organisations, d'autres restent optimistes quant à leur potentiel", a ajouté Manturov. « Les entreprises qui investissent massivement dans GenAI sont sous pression pour prouver leur rentabilité, et les rapports du secteur indiquent une évolution vers des initiatives d'IA plus stratégiques dans les années à venir. »





Le PDG de Nvidia, Jen Huang, a corroboré la suggestion selon laquelle les initiatives en matière d'IA ne font que prendre de l'ampleur sur le marché actuel.





« La demande augmente partout dans le monde, dans les entreprises, les secteurs et les pays. » Huang a dit . « La demande continuera d’être plus forte que notre offre tout au long de l’année, et nous ferons de notre mieux [pour y répondre] ».





Selon Prévisions technologiques de Deloitte pour 2024 , nous verrons probablement « presque tous » les éditeurs de logiciels d’entreprise intégrer l’IA générative dans au moins certains de leurs produits cette année. En conséquence, les ventes de puces d’IA devraient atteindre plus de 50 milliards de dollars dans le monde, tandis que les revenus des logiciels pourraient atteindre 10 milliards de dollars d’ici la fin de 2024.





Deloitte a constaté que plus de 70 % des entreprises expérimentent actuellement l’IA générative, mais que moins de 20 % d’entre elles sont prêtes à dépenser plus d’argent qu’elles ne le sont déjà pour cette technologie.





Ces données suggèrent que le pipeline d'intérêt pour les solutions GenAI n'est pas prêt de ralentir de si tôt, et même s'il y a des signes de saturation, la baisse des coûts d'entrée ouvrirait le marché à un éventail beaucoup plus large d'entreprises intéressées.





S’il y a des signes de ralentissement du boom de l’IA générative, cela prendra probablement la forme d’une correction du marché plutôt que d’un éclatement de bulle.

L’inflation pourrait-elle interrompre le boom de GenAI ?

Les valeurs technologiques sont toujours plus vulnérables aux données d’inflation difficiles. Les ventes massives d’actions technologiques à Wall Street en 2022 sont venues à point nommé rappeler que les actions plus spéculatives et plus risquées peuvent connaître des difficultés à mesure que les conditions macroéconomiques se resserrent.





Cela signifie que des données d’inflation confuses auront toujours un impact négatif sur les actions technologiques populaires, et étant donné la fréquence à laquelle l’inflation de l’IPC dépasse les attentes, les investisseurs devront peut-être prendre en compte la volatilité à court terme lors de la constitution de leurs portefeuilles.





Pour les investisseurs qui adoptent une vision à plus long terme, la perspective de voir l’IA générative prospérer dans une industrie de 1 300 milliards de dollars constituera un attrait majeur. Il sera crucial de savoir si de telles prédictions vertigineuses pourront passer de la phase de battage médiatique à la phase de mise en œuvre, mais pour l’instant, le boom de l’IA générative montre la résilience nécessaire à la longévité.