Toufi Saliba : l'architecte derrière le réseau d'IA décentralisé d'HyperCycle

Cette interview dévoile les couches de la mission ambitieuse d'HyperCycle visant à tisser un réseau décentralisé d'intelligence artificielle (IA) qui promet de révolutionner notre interaction avec la technologie et entre nous. À l'ère numérique où l'innovation ouvre la voie à l'avenir, HyperCycle, sous la direction visionnaire du PDG Toufi Saliba, est à l'avant-garde d'une renaissance technologique en matière d'IA et de décentralisation.

Naviguer dans la révolution de l'IA : un voyage perspicace avec Toufi Saliba d'HyperCycle





Ishan Pandey : Bonjour Toufi, ravi de vous avoir ici pour notre série "Derrière la startup". Parlez-nous de votre parcours et de votre parcours en tant que PDG d'HyperCycle ?





Toufi Saliba : Certes, je suis le co-auteur du protocole Toda/IP et je suis actuellement président mondial des protocoles internationaux pour la sécurité de l'IA pour l'IEEE, la plus grande organisation technique professionnelle au monde dédiée à l'avancement de la technologie au profit de toute l'humanité. J'ai l'habitude de construire divers projets d'IA, centrés sur la cryptographie ou la cybersécurité.





Naturellement, j'ai connu à la fois des échecs et des succès dans ma carrière, à commencer par ma première sortie de l'IA survenue au début de la vingtaine en 2002. Puis plusieurs succès se sont poursuivis quelques décennies plus tard, en octobre 2022, lorsque j'ai pris la direction d'Hypercycle.ai et a contribué à faire croître le nombre de licences de logiciels vendues de 500 à plus de 300 000 en un an. Nous avons également constaté une croissance de la valorisation de plus de 60 fois, atteignant le statut de licorne en moins d'un an après sa création, et pourtant nous nous attendons toujours à une croissance plus importante.

Aujourd’hui, je continue de travailler dans de nombreux États du monde pour créer un Internet sécurisé d’IA et d’AGI bienveillante pour le bénéfice de toute l’humanité.

Ishan Pandey : Pouvez-vous donner un aperçu de la mission d'HyperCycle et du problème spécifique qu'il vise à résoudre dans le domaine de l'IA ?





Toufi Saliba : Notre mission est de permettre l'Internet de l'IA en utilisant le réseau distribué décentralisé d'HyperCycle. Bien que cela puisse paraître simple sur le papier, cela implique de rassembler de nombreux petits morceaux pour que cela se produise. Il est crucial qu’il n’y ait pas une seule entité contrôlant AGI car cela serait très préjudiciable pour nous, homo-sapiens. Considérez-nous comme l'entreprise qui construit le cerveau mondial de l'IA dans une conception purement peer-to-peer (p2p).





Ishan Pandey : Comment voyez-vous le paysage actuel de la collaboration en matière d'IA et qu'est-ce qui a inspiré HyperCycle à se concentrer sur la résolution des limites de la coopération des machines IA ?

Toufi Saliba : Nous pensons que l’Internet de l’IA sera plus intelligent et plus performant que n’importe quelle IA. Actuellement, il y a peu ou pas de collaboration entre les systèmes d’IA. Certains pourraient dire que les GPT sont en quelque sorte une communication ai-ai, mais ce n'est pas vraiment le cas car cela reflète uniquement la façon dont les applications Web2 actuelles communiquent entre elles dans un réseau centralisé.





Ils partagent des données, mais ils n’apprennent pas des données et ne partagent certainement pas leurs connaissances entre eux. En réalité, le paysage actuel de l’IA est complètement cloisonné et l’IA ne devient pas vraiment « plus intelligente », mais seulement plus puissante. À quoi sert une IA super puissante si elle ne parvient pas à raisonner correctement et si elle est contrôlée par une seule grande entreprise ? Cela n’est pas bénéfique pour l’humanité, c’est tout simplement dangereux. Si vous étudiez l’anatomie du cerveau, vous réalisez à quel point elle est belle, mais aussi complexe et importante pour l’homo-sapiens ou pour toute espèce vivante.





C'est pourquoi HyperCycle exploite des technologies très efficaces comme TODA et Earth64, que j'ai co-écrit, pour concrétiser ce cerveau mondial. Essentiellement, nous résolvons ce problème avec HyperCycle, permettant une communication efficace entre tous les agents d'IA du réseau et l'exécution de la communication en moins d'une seconde, permettant aux machines de croître en intelligence et de devenir plus rentables dans le processus. Jusqu'à présent, nous avons constaté une énorme traction, avec de nombreux acteurs prêts à participer à la construction de ce réseau à l'échelle mondiale et des clients B2B demandant de migrer une partie de leur calcul d'IA sur HyperCycle.





Ishan Pandey : À votre avis, qu’est-ce qui fait d’HyperCycle une avancée rare en informatique et comment contribue-t-il à l’avancement de l’IA ?

Toufi Saliba : Si vous avez suivi ce qui a été dit précédemment, vous comprenez qu'aucune autre entreprise ne fait ce que nous faisons et fournit une technologie à usage général sécurisant un Internet des IA. D’ici 2026, nous pensons que 90 % des communications de machine à machine seront impliquées dans toutes les transactions.





De plus, HyperCycle sera une solution qui utilisera efficacement ces communications en garantissant que chaque machine de notre réseau devienne plus intelligente. Il n’y a pratiquement rien qui puisse empêcher le développement continu de l’IA, c’est pourquoi nous pourrions tout aussi bien veiller à ce qu’elle apprenne et se développe correctement en tant qu’IA décentralisée, au profit non seulement d’une ou deux grandes entreprises, mais de l’humanité dans son ensemble.

Ishan Pandey : Pourriez-vous souligner certaines des réalisations notables d'HyperCycle, à la fois en termes d'activité/revenus et d'avancées technologiques ?

Toufi Saliba : Certainement. À ce jour, nous avons vendu plus de 300 000 licences logicielles, ce qui donne aux utilisateurs un accès à vie pour exécuter leurs machines IA sur notre réseau. Chaque licence doit être associée à 1 024 HyPC, ce qui correspond à une demande actuelle de plus de 300 000 000 de jetons HyPC. Nous avons déjà répondu en partie à cette demande en libérant 100 000 000 de HyPC sur notre réseau, actuellement associés à des licences et activés sur de véritables machines matérielles qui construisent leur disponibilité à l'aide d'un processus de surveillance immuable appelé « Tilling ».





Côté matériel, nous avons sécurisé de nombreux clients B2B qui fourniront le calcul de l'IA à tous les consommateurs du réseau. Ces clients sont des fournisseurs d'installations et de matériel au Paraguay, en Finlande et dans de nombreux autres endroits dans le monde. Côté B2C, nous avons déjà vendu toutes nos HyperAiBox via une société satellite appelée HyperAppliance. Ces machines sont des dispositifs matériels plug-and-play destinés à exécuter l'informatique IA sur le réseau HyperCycle et c'est notre façon de remettre la souveraineté de l'IA directement entre les mains des gens.





Ce sont des appareils très sympas qu'il suffit de brancher une seule fois et qui peuvent alors même couvrir la totalité de votre facture d'électricité, tout cela parce que le réseau utilise les capacités matérielles de l'HyperAiBox pour résoudre les tâches demandées par les consommateurs d'IA. Sur la base des retours incroyables que nous avons reçus, nous proposons désormais une version plus récente de l'HyperAiBox avec des partenaires en Corée et nous prévoyons d'en vendre plusieurs cette année.



Côté technologique, notre réseau est opérationnel depuis novembre de l'année dernière. Nous sommes en train de déployer le calcul sur notre réseau, ce qui permettra à tout participant du réseau de participer à des tâches liées à l'IA sur HyperCycle et de gagner une part des revenus qui y sont générés.



Enfin, et parce qu'HyperCycle est un éditeur de logiciels, nous travaillons main dans la main avec HyperPG pour trouver des clients dépensant déjà plus de 100K$/mois en AI Compute et leur faire économiser de l'argent en migrant une partie (ou la totalité) de leur activité vers notre réseau pour réfléchir à quel point il est bénéfique pour eux de le faire.

Ishan Pandey : Comment le modèle commercial d'HyperCycle fournit-il une puissance de calcul à faible coût et à haut rendement aux clients et des opportunités aux propriétaires de matériel ?

Toufi Saliba : Notre secret réside dans l'efficacité de notre conception et c'est le résultat d'une décennie de recherche en IA, cryptographie et sécurité. Nos clients sont très conscients du coût actuel du calcul de l’IA et du fait que son utilisation devient inévitable afin de rester compétitif sur le marché. HyperCycle permet à n'importe quelle machine de fonctionner efficacement en collaboration avec d'autres machines d'IA sur le réseau HyperCycle et c'est ce qui nous permet d'offrir des prix très compétitifs à nos clients.





Nous savons que nous ne réussirons pas uniquement grâce à nos idées. L’IA décentralisée doit donc être moins chère que les solutions d’IA cloisonnées actuelles que l’on peut trouver sur le marché, sinon les progrès ralentiront. HyperCycle fournit à tous un service informatique d'IA plus intelligent, moins cher et décentralisé, cette recette est donc une évidence.

Ishan Pandey : Quels sont les projets à court terme d'HyperCycle, en particulier en ce qui concerne la conversion du fiat en crypto pour les calculs d'IA et l'efficacité du déploiement de la plateforme pour les clients B2B ?

Toufi Saliba : Nous ne sommes pas exposés à ce problème puisque nos demandeurs peuvent proposer des paiements en fiat. HyperCycle fonctionne comme une entité logicielle orientée B2B répondant à la demande de calcul de l'IA. Pour répondre à cette demande, nous sommes soutenus par des contributeurs mondiaux B2B et B2C du côté de l'offre.





Cela inclut les fournisseurs d'énergie ou de matériel, les propriétaires de licences, les fournisseurs de jetons HyPC, les développeurs d'IA, qui jouent tous un rôle important dans l'expansion et la sécurisation de notre réseau décentralisé. Le plan à court terme est de fournir une preuve de concept irréfutable à nos clients actuels lorsque Compute sera déployé sur notre réseau. C'est très excitant : jusqu'à présent, à chaque étape de notre développement, nous avons sous-promis et surfait, et rien ne nous empêche de continuer sur cette voie.





Côté matériel, nous avons des ambitions gigantesques. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons réussi à vendre notre premier lot de boîtes HyperAi en quelques jours et nous préparons déjà un deuxième lot. A terme, nous espérons déployer sept figurines de HyperAi Box à travers le monde.



N'oubliez pas d'aimer et de partager l'histoire !





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de marque en tant qu'auteur. Que ce soit par le biais d'une rémunération directe, de partenariats médiatiques ou de réseautage, l'auteur a un intérêt direct dans la ou les entreprises mentionnées dans cette histoire. HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR