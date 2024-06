Robby Greenfield IV sur la création d'Umoja : relier la finance traditionnelle et le Web3 avec une décennie d'experts

Bienvenue à notre session instructive de la série « Derrière la startup ». Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Robby Greenfield IV, le fondateur visionnaire d'Umoja, une plateforme pionnière à l'intersection de la technologie blockchain et de l'innovation financière.





Avec une riche expérience en ingénierie financière, en gestion de produits et un parcours remarquable auprès de géants comme Goldman Sachs, Amazon et ConsenSys, Robby apporte une richesse d'expérience et de connaissances. Umoja, né de la passion de démocratiser les services financiers, s'impose comme un phare de l'innovation dans le monde de la cryptographie. Rejoignez-nous alors que Robby partage son parcours inspirant, la genèse d'Umoja et la manière dont il façonne l'avenir de la couverture sur le marché des cryptomonnaies.

Révolutionner la couverture cryptographique : comment Umoja garantit une assurance contre les pertes de marché sans crainte de liquidation

Ishan Pandey : Bonjour Robby, ravi de vous accueillir dans notre série "Derrière la startup". Pouvez-vous partager un aperçu de votre parcours et de votre implication dans des projets antérieurs, ainsi que de ce qui vous a inspiré à fonder Umoja ?

Robby Greenfield IV : Absolument ! Heureux de faire partie de la série. Je suis ingénieur financier et chef de produit depuis plus d'une décennie et j'ai commencé mon parcours dans le domaine de la cryptographie en 2011. J'ai commencé ma carrière chez Goldman Sachs et j'ai depuis travaillé chez Cisco Systems, Amazon et ConsenSys. Chez ConsenSys, j'étais responsable de l'impact social et j'ai déployé plus d'une douzaine d'initiatives dApps et blockchain sur 17 marchés émergents à travers le monde, après avoir travaillé avec des organismes tels que le Département d'État américain, l'UNOPs, Oxfam International, Harvard et la Banque mondiale. .





Umoja est en fait issu de ConsenSys à l'origine sous le nom de ConsenSys Social Impact, axé sur la fourniture d'une aide humanitaire numérique en chaîne pour les personnes sous-bancarisées en proposant des portefeuilles numériques compatibles avec WhatsApp, les cartes NFC et les téléphones multifonctions. Après avoir versé plus de 3 millions de dollars à des dizaines de milliers de bénéficiaires dans 6 pays, nous nous sommes tournés vers la couverture après avoir réalisé que bon nombre de nos clients et concurrents avaient beaucoup de difficultés avec la couverture des changes en raison de la nature internationale de leurs organisations. Étant donné que nous connaissons la monnaie fiduciaire et que tous les RWA seront mis en chaîne, et que notre équipe possède des décennies d'expérience dans le Web3 et le TradFi, il était logique de saisir cette opportunité et de protocoliser la couverture.

Ishan Pandey : Comment Umoja relève-t-il les défis uniques du marché de la cryptographie grâce à ses solutions de couverture ?

Robby Greenfield IV : Umoja permet à quiconque de couvrir ses pertes cryptographiques comme un fonds spéculatif sans craindre de liquidation. Pour faire simple, c'est comme un plan d'assurance contre les pertes de marché qui permet de bloquer vos gains sans aucune connaissance technique. Pour ce faire, nous créons des options synthétiques répliquées via le commerce algorithmique de contrats à terme perpétuels à effet de levier. De cette façon, nous n'avons pas besoin de LP et pouvons offrir une exposition de type option de manière plus flexible et plus abordable que presque tous les autres protocoles d'options et échanges en cryptographie - tout en le rendant facile à utiliser et à comprendre par les investisseurs particuliers.

Ishan Pandey : En quoi la solution de couverture automatisée d'Umoja se démarque-t-elle sur le marché, notamment par rapport aux autres bourses d'options ?

Robby Greenfield IV :





Nous n'avons besoin d'aucune liquidité LP, nous sommes jusqu'à 30 fois plus abordables sur les coûts initiaux. Nous sommes beaucoup plus flexibles à utiliser (nous pouvons nous désinscrire d'une haie à tout moment). Nous sommes les plus simples à utiliser. Nous sommes plus personnalisables – capables de créer des couvertures de niche DeFi comme celle pour les positions Uniswap LP, ou de dé-ancrer les dérivés.



Cela est particulièrement vrai pour les marchés non ETH/BTC, où les marchés d'options sont très illiquides. Ce que nous créons est la première primitive de risque de DeFi – permettant des stratégies d'investissement tokenisées avec une forte protection contre les baisses – plutôt que simplement quelque chose qui génère un rendement sur un actif en baisse.

Ishan Pandey : Pouvez-vous expliquer en quoi Umoja offre plus de flexibilité en termes de durée des couvertures et des options d'exercice que tout autre échange d'options ? Comment améliore-t-il l’expérience utilisateur ?

Robby Greenfield IV : Lorsque vous achetez une option traditionnelle – que ce soit en TradFi ou en Crypto, vous devez l'acheter à un taux d'exercice et une durée standardisés (par exemple, 5 % à 1 mois). En effet, les marchés d’options cryptographiques sont beaucoup plus illiquides que les marchés d’options TradFi, et comme les options ont des attributs tels que les taux d’exercice et les conditions, la liquidité doit être concentrée dans des bandes distinctes et standardisées. Trop de flexibilité entraînera encore plus d’illiquidité – et il n’est donc actuellement pas possible d’hyper-personnaliser votre grève et vos conditions avec des options cryptographiques sur le marché traditionnel. De plus, les options cryptographiques traditionnelles sont confrontées à un risque de contrepartie beaucoup plus élevé, car il doit y avoir quelqu'un qui veut exactement votre option pour que vous puissiez sortir de cette position.





En revanche, étant donné qu’Umoja réplique la valeur des options via des contrats à terme perpétuels algorithmiques, notre risque de contrepartie est bien moindre. Personne n’a besoin d’acheter une option auprès des hedgers d’Umoja, car ils n’en ont pas acheté au départ. La contrepartie est le marché à terme de l'actif sous-jacent. Par exemple, le volume mensuel des transactions sur le marché à terme de BTC pour Janvier 2024 était de 1,29 T$ , alors que son volume mensuel de transactions d'options pour ce même mois était 43,34 milliards de dollars . Cela signifie que les options synthétiques d’Umoja sont près de 30 fois plus liquides. De plus, nous pouvons hyper-personnaliser les prix d'exercice et les conditions car - encore une fois - il s'agit d'une option synthétique qui n'est pas soumise aux contraintes de liquidité standardisées du marché d'options traditionnel.





Notre UX est le meilleur en matière de dérivés cryptographiques. Inspiré par Uniswap, vous pouvez littéralement couvrir vos pertes de marché en moins de 20 secondes. En simplifiant l'expérience des options en les rendant plus personnalisables et en les attachant à un contexte utile - protéger son argent et verrouiller ses gains - cela n'a aucun sens pour un commerçant ou un investisseur de détail d'aller ailleurs.

Ishan Pandey : Pouvez-vous nous expliquer comment les utilisateurs peuvent sélectionner le bon fonds, payer des frais, fournir des garanties et recevoir des jetons de couverture ? Comment ce processus permet-il aux utilisateurs d’interagir facilement avec la plateforme ?

Robby Greenfield IV : La couverture sur Umoja suit 5 étapes simples :





Choisissez un jeton que vous souhaitez protéger. Choisissez la quantité de ce jeton que vous souhaitez protéger. Choisissez la date jusqu'à ce que vous souhaitiez la protéger. Choisissez un prix auquel votre protection doit démarrer. Déposez une garantie de 10 % et payez une somme modique à Umoja.



C'est ça. Les hedgers ne sont jamais liquidés et peuvent se retirer de la couverture à tout moment sans souffrir d'un risque de contrepartie élevé. Les hedgers peuvent toutefois avoir besoin de compléter leur garantie de temps à autre en fonction de la durée de leur couverture et de la volatilité du marché s'ils souhaitent conserver leur couverture complète. S’ils décident de ne pas le faire, leur couverture diminuera progressivement avec le temps.

Ishan Pandey : Pouvez-vous discuter de l'importance de votre partenariat avec le premier Crypto Hedge Fund et Chainlink, ainsi que des partenariats en cours avec Avalanche, Gogopool et Benqi ?





Robby Greenfield IV : Même si je ne veux pas trop dévoiler le morceau, disons que des développements passionnants sont à venir dans DeFi. Le jalonnement « zéro perte » via des jetons de jalonnement liquides intégrés à la couverture, des fonds spéculatifs cryptographiques tirant parti du protocole et la couverture de position LP via des flux de prix font partie de ces développements.

Ishan Pandey : Compte tenu de votre expérience dans le domaine de la blockchain et de l’impact social, comment voyez-vous Umoja contribuer à l’inclusion financière ?





Robby Greenfield IV : Les commerçants de détail ont perdu 1,8 T$ au cours du dernier marché baissier - principalement parce qu'ils n'ont pas pu se protéger et ont acheté les inconvénients des baleines et des hedge funds. Selon les sondages du Pew Research Center réalisés en 2021 et 2022, environ 20 % des adultes américains noirs, hispaniques et asiatiques ont acheté, échangé ou utilisé des cryptomonnaies, contre 13 % des adultes blancs. Cela signifie que les marchés baissiers affectent de manière disproportionnée les communautés de couleur, et donner à ces communautés, et franchement, à chacun, un moyen de se protéger des pertes d'une manière facile à utiliser est un bien public essentiel.

Ishan Pandey : À votre avis, comment une couverture généralisée peut-elle avoir un impact positif sur l’écosystème crypto ?





Robby Greenfield IV : Cela créera un monde dans lequel les gens pourront choisir d'assumer le risque de baisse d'un actif natif. Vous pouvez choisir de détenir de l’ETH couvert (uETH) avec une prime, ou de l’ETH normal (et d’assumer des pertes). En termes simples, cela rend DeFi et crypto dans son ensemble plus responsables financièrement. Plus besoin de parier sur l’hypothèque ou la dichotomie entre WAGMI et faire faillite.





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de marque en tant qu'auteur. Que ce soit par le biais d'une rémunération directe, de partenariats médiatiques ou de réseautage, l'auteur a un intérêt direct dans la ou les entreprises mentionnées dans cette histoire. HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR