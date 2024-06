Renzo obtient un investissement majeur pour favoriser l'adoption du réapprovisionnement liquide sur EigenLayer

Binance Labs, la branche de capital-risque de la principale bourse de crypto-monnaie Binance, a investi dans Renzo Protocol, un acteur clé cherchant à rendre le restockage de liquides accessible à tous sur la blockchain EigenLayer. Cet investissement constitue un vote de confiance majeur qui aidera Renzo dans sa mission visant à promouvoir l'adoption généralisée du réinvestissement liquide et à établir la norme en matière de gestion des risques dans ce secteur en croissance.

Qu’est-ce que le protocole Renzo ?

Renzo Protocol est un jeton de restauration liquide (LRT) et un gestionnaire de stratégie spécialement conçus pour la blockchain EigenLayer. Il se compose de contrats intelligents qui facilitent une collaboration sans confiance entre les intervenants, les opérateurs de nœuds et les services activement validés (AVS) sur EigenLayer.





Grâce à Renzo, les utilisateurs peuvent facilement réinvestir leurs actifs comme l'ETH ou l'ETH mis en jeu (stETH) et les déléguer à des opérateurs de nœuds approuvés. Tout en gagnant des rendements et en interagissant avec les services en chaîne sans avoir à faire face aux complexités techniques.





Le protocole élimine ces complexités, permettant une participation facile à la sécurité et aux incitations d'EigenLayer. Il sert d'interface centrale pour l'ensemble de l'écosystème EigenLayer.

Simplifier le restockage des liquides

Le restaking liquide permet aux utilisateurs de gagner des récompenses de mise sur leurs actifs comme l'ETH tout en maintenant la liquidité. Cependant, participer directement peut être difficile en raison des obstacles techniques liés à l'exécution d'un nœud de validation ou à la délégation sans confiance.





Renzo simplifie ce processus. Les utilisateurs déposent simplement de l'ETH ou des jetons mis en jeu comme stETH dans Renzo et reçoivent en retour le jeton de reprise liquide ezETH. ezETH représente leur position renouvelée et encapsule tous les rendements dans un seul jeton.





Cette liquidité et cette simplicité ouvrent la participation à un public beaucoup plus large, au-delà des plus compétents techniquement. Il réduit les obstacles à l'obtention de récompenses de mise sur EigenLayer grâce à l'interface conviviale de Renzo.

Gestion des risques et sécurité

Outre l'accessibilité, Renzo donne la priorité à la gestion des risques et à la sécurité. Il s'associe uniquement avec des opérateurs de nœuds de niveau institutionnel qui répondent à des critères stricts en matière de bonnes pratiques de disponibilité, de redondance et de sécurité.





Le protocole collabore également en étroite collaboration avec des chercheurs en sécurité pour mettre en œuvre les dernières normes. Ses fondateurs ont des années d’expérience dans la création et la mise à l’échelle de protocoles DeFi sécurisés.





Grâce à une sélection prudente de partenaires et à une diligence continue, Renzo vise à offrir des rachats de liquidités en ayant la certitude que les fonds des utilisateurs sont gérés de manière responsable par des opérateurs qualifiés. Cette approche différenciée de la gestion des risques constitue une grande partie de sa proposition de valeur.

Activation du pontage entre chaînes

Pour étendre davantage les opportunités de restockage de liquides, Renzo travaille avec des partenaires de transition pour permettre le dépôt direct d'actifs d'autres blockchains de couche 1 et de couche 2 sur EigenLayer.

Cela permettra aux utilisateurs détenant des actifs sur des réseaux comme Ethereum, Polygon, Avalanche, etc. de les relier de manière transparente à Renzo pour une reprise des liquidités, le tout sans quitter leur chaîne de départ préférée.





L'intégration des capacités inter-chaînes promet d'augmenter considérablement la valeur totale disponible pour le rachat de liquidités dans le cadre de gestion des risques de Renzo. Cela représente une étape majeure vers la réalisation de la vision de l’accessibilité du protocole.

Validation des laboratoires Binance

Obtenir un investissement de Binance Labs est un énorme vote de confiance qui aidera Renzo à avancer dans ses objectifs. En tant que branche capital-risque du plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance Labs a de solides antécédents dans l'identification de projets prometteurs à un stade précoce.





Son portefeuille a généré à ce jour un retour sur investissement supérieur à 14x. Le financement soutiendra le développement et l'expansion continus de Renzo de sa plateforme et de ses services de restockage de liquides. Il apporte également des connexions précieuses au vaste écosystème de Binance.





Lucas Kozinski, contributeur fondateur de Renzo, a exprimé sa gratitude pour le soutien de Binance Labs qui a contribué à apporter le leadership éclairé et les meilleures pratiques de DeFi à la reprise d'EigenLayer. Cet investissement marque une étape majeure alors que Renzo s'efforce d'établir le protocole en tant que première plateforme de rachat de liquides.

Dernières pensées

Avec son interface conviviale et son accent sur la gestion des risques, Renzo Protocol vise à rendre le restockage liquide accessible au grand public. Grâce à l'innovation continue des produits et à l'intégration de capacités inter-chaînes, l'entreprise entend favoriser l'adoption généralisée de la sécurité et des incitations d'EigenLayer.





L'obtention d'un investissement de Binance Labs est une solide validation de la vision et du potentiel de Renzo pour s'imposer comme la norme dans son secteur. Avec le soutien d’un bailleur de fonds de poids, Renzo est bien placé pour remplir sa mission et réaliser son objectif de promouvoir une sécurité partagée pour tous grâce au réinvestissement des liquidités.





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de marque en tant qu'auteur. Que ce soit par le biais d'une rémunération directe, de partenariats médiatiques ou de réseautage, l'auteur a un intérêt direct dans la ou les entreprises mentionnées dans cette histoire. HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR