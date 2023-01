Trop long; Pour lire Après avoir acheté de petites sociétés de jeux, comme le développeur Oxenfree Night School Studio, Netflix prévoit de lancer son propre studio de jeux vidéo, intensifiant ainsi ses efforts pour s'implanter dans l'industrie du jeu. Basé à Helsinki, en Finlande, le studio de Netflix sera dirigé par l'ancien dirigeant de Zynga et d'Electronic Arts, Marko Lastikka. Dans ce fil Slogging, notre communauté a discuté de la décision de Netflix et de son impact sur l'industrie du jeu vidéo.

LEARN MORE ABOUT @SLOGGING 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @SLOGGING 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Après avoir racheté de petites sociétés de jeux, comme le développeur d'Oxenfree Night School Studio, Netflix envisage de lancer son propre studio de jeux vidéo, intensifiant ainsi ses efforts pour s'implanter dans l'industrie du jeu. Basé à Helsinki, en Finlande, le studio de Netflix sera dirigé par l'ancien dirigeant de Zynga et d'Electronic Arts, Marko Lastikka.



Dans ce fil Slogging, notre communauté a discuté de la décision de Netflix et de son impact sur l'industrie du jeu vidéo.

Ce fil de discussion de Mónica Freitas, Manas Goel, Valentine Enedah, Teri, Ashish Kushwaha, Hamza, Daniel Yerimah, Daniela Gerardo, Alokam Chinenye Augusta et Sara Pinto s'est produit sur la chaîne #gaming officielle de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité.

Netflix envisage de lancer son propre studio de jeux vidéo

https://www.bbc.com/news/technology-63048019

🔥 1

"Netflix est en train de créer son propre studio de jeux vidéo, tout en intensifiant ses efforts pour s'implanter dans l'industrie du jeu.



Basé à Helsinki, en Finlande, il sera dirigé par l'ancien cadre de Zynga et d'Electronic Arts, Marko Lastikka.



Netflix a déjà acheté de petites sociétés de jeux, telles que le développeur Oxenfree Night School Studio.



Mais le géant du streaming va maintenant plus loin et crée un studio à partir de zéro.



Lastikka est une figure établie du jeu, ayant co-fondé le studio Zynga - également à Helsinki - qui a travaillé sur FarmVille 3 sous sa direction."

"Amir Rahimi, vice-président de Netflix pour Game Studios, a annoncé la "vision de construire un studio de jeux de classe mondiale" https://about.netflix.com/en/news/building-our-internal-games-studios .



"[It] apportera une variété de jeux originaux délicieux et profondément engageants, sans publicité ni achats intégrés."

"Netflix a eu un intérêt croissant pour l'industrie du jeu ces dernières années.



Il a sorti plusieurs séries basées sur des jeux, comme Arcane (basé sur League of Legends) et Cyberpunk : Edgerunners (basé sur Cyberpunk : 2077).



Netflix travaille également en étroite collaboration avec Ubisoft, qui verra à la fois une série télévisée Assassin's Creed en direct et un jeu mobile exclusif à Netflix.



On ne sait pas si le studio Netflix a l'intention de développer des jeux exclusivement pour mobile, ou s'il ciblera également le marché des consoles de salon."

Je n'ai pas vu ça venir ! Que pensez-vous de ce déménagement Netflix? Sera-ce suffisant pour compenser les nombreux abonnements annulés ? Est-ce une nouvelle opportunité de succès ?

Je pense que c'est juste la meilleure décision. Je veux dire, qui pourrait s'attendre à ce qu'une plate-forme OTT lance des jeux vidéo ? ! Il y a quelques mois, YouTube était plus prioritaire que Netflix. Et c'était à cause des podcasts. Maintenant, je sais que j'ai le potentiel de terminer une série en, disons, 3 heures et cela vous tient occupé pendant une journée dans votre temps libre. Évidemment, YouTube fait la même chose pour vous, mais cette fois-ci, cela vous préoccupe tous les jours. Netflix ne pouvait pas rivaliser. Mais maintenant, avec les jeux vidéo compris, je pense que ce petit morceau peut s'avérer être un véritable changeur de jeu pour Netflix. De plus, quoi de plus captivant que de rester assis à jouer avec vos personnages de fiction préférés ?





Mónica Freitas, je suis sûre qu'ils vont exceller. Ils pourraient même se rapprocher de Sony et bien sûr de leur plus grand projet de tous les temps, The God of War.

🔥 1

Je n'ai jamais essayé Netflix mais lancer ce genre de service aurait du sens pour les personnes qui aiment s'immerger dans la réalité du jeu et profiter du frisson. Il y a des moments passionnants à venir.

Ashish Kushwaha

Je pense que c'est juste une façon d'augmenter leur chiffre d'affaires. L'industrie du jeu va exploser encore plus à l'avenir grâce à des technologies telles que la réalité virtuelle, l'IA, etc. De plus, le jeu tombe dans le domaine du divertissement, ce qui peut attirer les amateurs de films vers les jeux vidéo et vice versa.

Je ne suis pas un grand fan de jeux mais je pense que c'est un développement bienvenu dans l'industrie du jeu.

🔥 1

Bien que cela puisse être une excellente décision de la part de l'équipe Netflix, cela reste à voir.

Manas Goel, Valentine Enedah, Teri, super points ! Quels films/séries aimeriez-vous voir transformés en jeux vidéo ?

Marco Polo, Avis Rouge, Homme Gris🔥🔥

🔥 1

Mónica Freitas, Netflix a souvent été sur la sellette pour certaines de ses décisions. La décision d'augmenter les prix et une partie du contenu original qu'ils ont envoyé. Peut-être essaient-ils de déplacer l'attention d'un endroit à un autre. Ils sont certainement des titans dans leur industrie et ont changé le jeu une fois, nous devrons attendre et voir s'ils peuvent le faire à nouveau.

Daniela Gerardo, je ne vois pas cela comme un mouvement distrayant "regarder là-bas" - je le vois plus comme ils profitent des titres qu'ils ont déjà et les utilisent pour entrer dans l'univers du jeu et gagner plus d'argent. N'aimeriez-vous pas voir des films ou des émissions de télévision transformés en jeux ?

Je ne sais pas si cela aiderait Netflix à récupérer ses abonnements perdus, mais ce serait quelque chose que j'apprécierais personnellement.

Alokam Chinenye Augusta, quelles émissions aimeriez-vous voir transformées en jeux vidéo ?

Je n'y connais pas grand chose en cinéma mais si Prison break pouvait être converti en jeu vidéo, ce serait cool.



C'est la seule série que j'ai regardée du début à la dernière saison.

🔥 2

Entrer dans l'industrie du jeu semble excitant ! Je pense que c'est un moyen intéressant de lutter contre le nombre croissant d'abonnements annulés. On dirait que c'est quelque chose qu'ils surveillent depuis un certain temps, et s'ils sont déjà dedans, ça peut être un investissement judicieux, Mónica Freitas.

Mónica Freitas, savons-nous quel type de jeux ils souhaitent produire ?

Sara Pinto, aucune idée, mais je suppose que cela concerne leurs émissions.