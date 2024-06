Les traders d'Ethereum et de Solana envisagent la prévente de jetons Furrever alors que le retour sur investissement augmente

Récemment, Solana (SOL) et Ethereum (ETH) ont bondi respectivement de 5,5 % et 3,5 %, reflétant la dynamique haussière du marché, peut-être influencée par la récente réduction de moitié du BTC. Au milieu de cela, Jeton Furrever (FURR) apparaît comme un concurrent notable, attirant l'attention des investisseurs avec une accumulation impressionnante de près de 1 000 000 $ au cours de sa période de prévente de deux mois. Alors que ces crypto-monnaies évoluent de manière significative, les investisseurs anticipent avec impatience leur croissance continue et les opportunités qu’elles présentent dans l’espace des actifs numériques en constante évolution.





Solana (SOL) augmente de 5,5 % : analyse technique et prévisions de prix

Solana (SOL) a bondi de 5,5 % pour atteindre un prix actuel de 150,63 $, reflétant la solide performance du marché avec un volume de transactions important sur 24 heures de 2,97 milliards de dollars. Cette poussée a propulsé la capitalisation boursière de Solana à environ 67,62 milliards de dollars, renforçant ainsi sa position de cinquième en termes de capitalisation boursière. Les observateurs du marché sont de plus en plus optimistes quant aux prévisions de prix de Solana, car celui-ci fait face à une résistance immédiate à 164,56 $, avec d'autres obstacles à 185,94 $ et 204,26 $. Les niveaux de support sont identifiés à 126,23 $, 110,96 $ et 92,64 $, offrant des points de rebond potentiels.









L'indice de force relative (RSI) à 39 suggère que Solana est proche des conditions de survente, tandis que la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours à 156,28 $ présente un niveau de résistance important. La question de savoir si Solana peut maintenir son élan haussier et surmonter la résistance posée par l'EMA de 50 jours reste cruciale pour les investisseurs et les traders, car une cassure pourrait conduire à des gains supplémentaires. Dans le même temps, un échec à tenir pourrait entraîner un repli vers des zones de support inférieures.





Ethereum (ETH) surfe sur la vague de réduction de moitié du Bitcoin : les entrées de capitaux déclenchent une augmentation de 4 %.

Ethereum (ETH) a connu une hausse de 4 %, atteignant un prix actuel de 3 163,71 $, propulsé par les afflux de capitaux déclenchés par la réduction de moitié du Bitcoin. Cette hausse reflète les mouvements à la hausse sur le marché de la cryptographie, avec une capitalisation boursière totale augmentant de 3,5 % au cours de la même période. Notamment, la paire ETH/BTC a augmenté d’environ 2,5 % pour atteindre 0,048 BTC le 21 avril, indiquant une domination croissante d’Ethereum. Historiquement, Ethereum a connu une augmentation des afflux de capitaux suite aux événements de réduction de moitié du Bitcoin, entraînant des hausses de prix significatives. Des données récentes de Glassnode révèlent une accumulation parmi les investisseurs les plus riches d'Ethereum, suggérant un précurseur d'une nouvelle hausse des prix. Le niveau de support actuel proche de la ligne de retracement de Fibonacci de 0,5 de l'ETH et sa moyenne mobile exponentielle sur 200 jours présentent une opportunité d'achat attrayante, renforçant la confiance des traders dans la trajectoire ascendante d'Ethereum.







Furrever Token (FURR) attire l'attention des investisseurs avec un succès de prévente dans un contexte de hausse du marché

Dans le paysage du marché des cryptomonnaies en constante évolution, Jeton Furrever (FURR) est devenu un acteur de premier plan, captivant l'attention des investisseurs grâce à son succès remarquable dans la phase de prévente, dans un contexte de récente reprise de l'activité du marché. Conçu pour révolutionner l'espace crypto avec une infusion de gentillesse irrésistible, Furrever Token offre aux utilisateurs une expérience délicieuse et charmante centrée sur l'attrait universel des chatons mignons. Dans un marché dominé par de sérieux projets de blockchain, l'approche légère de Furrever Token constitue une bouffée d'air frais, attirant non seulement des investisseurs chevronnés mais aussi de nouveaux arrivants désireux d'explorer le côté ludique de la crypto.





Au cœur de la mission de Furrever Token se trouve le développement d'une plateforme conviviale qui favorise une communauté chaleureuse et conviviale. Furrever Token vise à créer un écosystème cryptographique fantaisiste où le plaisir et le plaisir occupent une place centrale en intégrant de jolis autocollants, emojis et visuels sur le thème des chats. Des défis, des lancements et des initiatives de croissance réguliers encouragent les utilisateurs à partager leur amour pour la gentillesse, favorisant ainsi un sentiment de camaraderie et de joie partagée entre les membres de la communauté.





Les tokenomics de Furrever Token sont soigneusement structurées pour encourager la participation et soutenir la croissance du projet. Avec 65 % des jetons disponibles pendant la phase de prévente, les investisseurs ont amplement l'opportunité de garantir leur participation dans le succès futur du projet. Ayant déjà levé plus de 1 000 000 $ et étant sur le point d'achever l'étape 7 sur 10, Furrever Token est en bonne voie pour atteindre son objectif de collecte de fonds de 1,9 M $ avant son lancement très attendu sur DEX (PancakeSwap).





L’un des aspects les plus attrayants du Furrever Token est son potentiel de rendement substantiel. Avec des rendements jusqu'à 15X et un prix actuel de 0,000564 $, FURR a suscité un intérêt considérable de la part des investisseurs en quête de rentabilité et d'engagement. De plus, Furrever Token a mis en place diverses mesures de sécurité pour rassurer les investisseurs sur la légitimité du projet. Ces mesures comprennent des audits, des blocages de jetons et des initiatives d'engagement communautaire actif, contribuant toutes à un environnement d'investissement transparent et digne de confiance.





En conclusion, Furrever Token est un projet prometteur pour davantage de succès sur le marché de la cryptographie. Avec son mélange unique de gentillesse, d'engagement communautaire et de rentabilité, FURR a captivé l'imagination des investisseurs du monde entier. Alors que le projet continue de prendre de l’ampleur et d’attirer de nouveaux partisans, l’avenir s’annonce prometteur pour Furrever Token et sa communauté croissante de passionnés dévoués. Les investisseurs ne peuvent acheter du FURR que sur le site officiel, furrevertoken.com, garantissant ainsi un processus de transaction sécurisé et fiable.



Découvrez dès maintenant l’opportunité de prévente la plus exclusive de 2024 :



Site officiel du jeton Furrever | Visitez la prévente de jetons Furrever



Rejoignez le groupe Telegram officiel | Suivre le compte X officiel





Cette histoire a été distribuée sous forme de communiqué par ZEX MEDIA dans le cadre du programme Brand As An Author de HackerNoon. Apprenez-en davantage sur le programme ici .