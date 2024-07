Risques de cybersécurité à prendre en compte dans le trading en ligne

Faire progresser la valeur nette est aussi simple qu'un clic . Les plateformes de trading en ligne démocratisées ont élargi leurs portefeuilles tout en augmentant les risques de failles de cybersécurité. Ces sites Web sont plus populaires et accessibles que jamais, et les acteurs malveillants le savent.





Les techniciens et les investisseurs disposant de comptes sur ces sites doivent reconnaître le paysage des menaces. Les pirates informatiques développent quotidiennement leurs compétences et leur créativité. La cyberhygiène est donc synonyme de stabilité financière.

Aperçu des risques de cybersécurité dans le trading en ligne

Les modérateurs, les administrateurs et les utilisateurs doivent rester attentifs aux signes de compromission de sécurité. Leur fréquence dicte la réputation de toutes les plateformes de trading, réduisant ainsi la confiance dans les investisseurs. Quelles sont les variantes de cyberattaques les plus importantes sur les sites de trading en ligne ?

Mauvaises configurations du serveur

La plupart des commerçants en ligne sont en service grâce à des fournisseurs de cloud tiers. Les hôtes externes possèdent des centres de données, qui sont tout aussi vulnérables aux cyberattaques s’ils ne sont pas protégés. Même si l’externalisation présente des avantages, il est difficile de faire confiance aux fournisseurs publics pour maintenir les normes de sécurité.





Un incident récent s'est produit sur le site de trading Forex, FBS. Un serveur est resté sans cryptage ni mot de passe, laissant 20 téraoctets de données ouvertes pour la prise. Les pirates n'ont peut-être pas besoin de techniques avancées pour compromettre les informations de milliards d'utilisateurs. Il leur suffit de rechercher les sociétés commerciales négligentes.

Ingénierie sociale et menaces internes

Il s’agit de l’une des cyber-intrusions les plus furtives, car les cybercriminels manipulent de vraies personnes plutôt que des actifs numériques. Les courtiers au sein de l’entreprise peuvent travailler aux côtés d’organisations criminelles et être soudoyés ou soumis à un chantage pour les aider. Alternativement, la menace interne pourrait avoir été un agent double dès le début de leur emploi. Il donne pénétration immédiate derrière les cyberdéfenses qui sont difficiles à attraper. Cela permet à ceux qui sont sous l’influence de l’ingénierie sociale de manipuler le marché ou de commettre des fraudes de l’intérieur.

Hameçonnage

Il est courant que les pirates informatiques ressemblent à des sources fiables, telles que des e-mails ou des sites Web. Transférer des fonds depuis un compte de trading est aussi simple que les investisseurs transmettent les informations.





Le spear phishing est répandu dans les environnements très médiatisés. Cette tactique cible des individus spécifiques ou de petits groupes. Cela pourrait coïncider avec la chasse à la baleine, qui met en péril les personnes fortunées ou ayant beaucoup à perdre. Les gens qui ne le font pas élaborer un plan de gestion des risques car leur portefeuille peut subir plus que d’autres le poids du spear phishing.

Logiciels malveillants et ransomwares

Les acteurs malveillants ne reculeront devant rien pour s’emparer des logiciels, des enregistrements, des serveurs et des systèmes de trading. Ils le font avec des logiciels malveillants et des ransomwares, car les pirates savent que les personnes qu’ils attaquent disposent des fonds nécessaires. La probabilité que les criminels reçoivent un paiement pour des informations volées est élevée dans la fintech. L’investissement impulsif et émotionnel constitue déjà un risque de volatilité du trading en ligne, et ce phénomène est encore pire avec les cybermenaces.

Vulnérabilités des plateformes de trading en ligne

Les organisations de commerce en ligne souffrent de cyberattaques en raison de manquements en matière de sécurité. Les utilisateurs et le personnel doivent reconnaître ces solutions face aux signaux d’alarme les plus notables. Les répercussions sont une perte de fonds et un vol d’identité, pour n’en nommer que quelques-uns.

Mesures d'authentification inadéquates

Ces sites ne disposent peut-être pas d’une vérification aussi complète qu’ils le pourraient. Cela va au-delà des stratégies de connexion, telles que l’authentification à deux facteurs ou l’utilisation de la biométrie. Des mesures d'authentification doivent avoir lieu pendant que les traders explorent la plateforme. Est-il configuré pour identifier les tentatives inhabituelles d’accès au compte ou permettre que les transactions et les communications se déroulent sans cryptage ?

Mauvaise adhésion à la conformité

De nombreux sites Web ne suivent pas les meilleures pratiques des agences. Ils doivent, entre autres, adhérer aux cadres de cybersécurité. Cela inclut les politiques de protection des données et la législation anti-blanchiment d’argent, et les plateformes de trading doivent faire preuve de diligence raisonnable pour l’empêcher. Les retraits spontanés de variétés spécifiques ne devraient pas être autorisés dans un programme sécurisé.

API non sécurisées

Si la communication entre plusieurs composants d’un logiciel de trading en ligne n’est pas sécurisée, le reste de la plateforme l’est également. L'expert en conformité OWASP fournit de nombreuses suggestions pour protéger les API, telles que examen de la consommation sans restriction des ressources ou falsification de requête côté serveur.

Meilleures pratiques pour sécuriser les comptes de trading en ligne

Toutes les personnes impliquées dans le commerce en ligne doivent adopter des habitudes de pointe pour réduire la gravité des attaques. Les suggestions faciles à mettre en œuvre incluent :





Établir une authentification à deux ou plusieurs facteurs avec des options texte, e-mail et biométriques

Utiliser des directives relatives aux mots de passe forts

Automatisation des mises à jour des logiciels de trading vers les versions les plus récentes

Sécurisation des connexions Internet et des serveurs

Mise à jour des pare-feu

Configuration d'alertes en cas d'activité malveillante suspectée

Apprendre à connaître un courtier réputé

Rédaction d'un plan de réponse aux incidents de cybersécurité





Cependant, le moyen le plus efficace de sécuriser les sites Web est d’éduquer et de motiver les employés pour ces sites de trading. Le désengagement et la lassitude face aux alertes sont monnaie courante dans les cercles de cybersécurité. La plupart des violations résultent d’une erreur humaine plutôt que d’une défaillance du système.

Cadres réglementaires et normes de conformité protégeant les commerçants

Les agences de réglementation travaillent sans relâche pour mettre à jour et innover sur les normes de sécurité existantes. La Fintech est vulnérable et nécessite donc une attention particulière. Organisations et lois régissant les services financiers et prévenir les problèmes de fraude en matière de courtage inclure:





Commission de Sécurité et d'Echanges des États-Unis (SEC)

Société de protection des investisseurs en valeurs mobilières (SIPC)

Autorité de régulation du secteur financier (FINRA)

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement (PCI DSS)

Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001

Projet mondial ouvert de sécurité des applications (OWASP)

Protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS)





Les implications de la non-conformité sont graves pour les sites et les commerçants, mais nombre d’entre eux affichent des performances insuffisantes. Il existe peu d’exigences de transparence et malgré les lignes directrices, toutes les plateformes ne sont pas supervisées par les autorités.

Technologies émergentes pour améliorer la sécurité du trading en ligne

Plusieurs stratégies utilisées par les analystes en cybersécurité pour lutter contre les pirates informatiques sont devenues obsolètes. Technologies avancées il faut s'adapter aux révolutions sournoises dans le monde du hacking.





La blockchain est l’une des options les plus compétitives pour accroître les défenses. Son utilisation de hachages et de registres en fait l'une des mesures de vérification les plus importantes des espaces numériques. Le suivi des transactions n'a jamais été aussi transparent et certifiable. La blockchain n’est pas une technologie parfaite, mais les améliorations en font le géant de la cybersécurité que l’industrie réclame.





Les solutions basées sur l'IA ont le plus grand potentiel de croissance. La technologie doit encore être perfectionnée, mais elle pourrait être la plus polyvalente et la plus efficace pour empêcher les cybercriminels d’accéder aux sites de commerce en ligne.





Il utiliserait l’apprentissage automatique et profond pour comprendre les variantes de risque les plus importantes sur le site. Concevoir des tactiques d’isolement et de remédiation avec une intervention humaine minimale le rendrait plus efficace.

Un trading en ligne plus judicieux pour vaincre les pirates

Les violations dans n’importe quel secteur peuvent être destructrices, mais les plateformes de trading en ligne ont accès à d’innombrables dollars et points de données. Ce sont des cibles alléchantes pour les cybercriminels expérimentés. L’application de réglementations strictes en matière de cybersécurité est vitale, quels que soient les investissements initiaux et la complexité. La Fintech ne peut pas se permettre de subir des pertes, et ses clients non plus. La collaboration privée et gouvernementale est nécessaire pour lutter contre les menaces dans les paysages numériques.