Les sociétés VPN doivent-elles écouter l'industrie cinématographique et enregistrer les données des utilisateurs ?

Un groupe de sociétés cinématographiques poursuit ses efforts juridiques pour tenir les services VPN responsables du piratage des abonnés. Un nouveau procès répertorie Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate et ExpressVPN comme défendeurs. Outre les dommages, les cinéastes veulent que les VPN bloquent les sites pirates et commencent à enregistrer les données des utilisateurs. Au moment de la rédaction de cet article, les fournisseurs de VPN n'ont pas encore répondu devant le tribunal. Au moins une des sociétés VPN n'a pas encore commenté le procès. Les sociétés cinématographiques allèguent en outre que les clients VPN se livrent à d'autres types de "conduites scandaleuses" dans le cadre de ce bouclier de confidentialité, notamment des commentaires racistes et de la pornographie enfantine.

La semaine dernière, ces sociétés ont déposé une nouvelle plainte devant un tribunal fédéral de Virginie, ciblant quatre services VPN. Dans leur plainte, les cinéastes accusent Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate et ExpressVPN d'être impliqués dans une violation généralisée du droit d'auteur.





La plainte résume une longue liste d'actes répréhensibles présumés. Cela inclut le fait de permettre aux abonnés VPN de contourner les restrictions géographiques des services de streaming tels que Netflix.





"Les défendeurs annoncent leur service pour permettre à leurs abonnés de contourner les restrictions régionales des plates-formes de streaming pour diffuser des copies de contenu protégé par le droit d'auteur, y compris les œuvres des demandeurs à partir d'emplacements où les demandeurs n'ont pas autorisé la plate-forme à diffuser les œuvres", indique le procès.





Les cinéastes énumèrent divers exemples de pages promotionnelles où les fournisseurs de VPN affirment que leurs services peuvent contourner les efforts de blocage et autres mesures restrictives. Dans certains cas, ceux-ci sont assez francs, comme l'illustre l'annonce suivante d'UnlimitedVPN.





Piratage BitTorrent

En plus de contourner les restrictions géographiques, les cinéastes énumèrent également divers exemples d'abonnés VPN qui sont directement impliqués dans le partage de films piratés via BitTorrent.





Bien que BitTorrent puisse également être utilisé légalement, les sociétés VPN font prétendument la promotion de leur service en tant qu'outil permettant de télécharger anonymement du matériel portant atteinte aux droits d'auteur.





"Les accusés font la promotion de leurs services VPN comme d'un outil qui peut être utilisé pour pirater du contenu protégé par le droit d'auteur sans se faire prendre", indique la plainte.





"Les enregistrements montrent que les abonnés des défendeurs ont téléchargé les fichiers torrent pour reproduire les films des plaignants tels que The Brass Teapot, Hellboy, Rambo V : Last Blood, Angel Has Fallen, London Has Fallen, 2 Guns, And So It Goes, Beyond a Reasonable. Doute…"





Les cinéastes affirment que certains VPN «s'associent» à des sites Web de piratage de films notoires pour promouvoir leur service. Par exemple, le site YTS.movie encourage l'utilisation d'ExpressVPN. Cependant, il n'est pas immédiatement clair si ExpressVPN en est conscient.





Les sociétés cinématographiques allèguent en outre que les clients VPN se livrent à d'autres types de "conduites scandaleuses" dans le cadre de ce bouclier de confidentialité, notamment des commentaires racistes, de la pornographie juvénile et même des meurtres.





Journalisation des contrevenants récidivistes ?

Les titulaires de droits ont envoyé des milliers d'avis de violation du droit d'auteur aux sociétés d'hébergement, qui auraient été transmis aux défendeurs VPN. Cependant, sur la base de ces avis, les VPN accusés ne peuvent pas identifier les abonnés individuels.





La plupart des utilisateurs VPN sont connectés à des adresses IP partagées qui ne peuvent pas être directement liées à des utilisateurs uniques, de sorte que les sociétés VPN ne savent tout simplement pas quels abonnés sont signalés. Selon les sociétés cinématographiques, les VPN peuvent facilement surmonter ce problème en enregistrant les données des utilisateurs.





« Les accusés ont la possibilité d'enregistrer l'accès de leurs abonnés à leur service VPN, mais suppriment délibérément les informations enregistrées ou configurent leur système de manière à ce que les informations enregistrées soient supprimées afin qu'ils puissent promouvoir leur service comme un moyen de pirater des œuvres protégées par le droit d'auteur de manière anonyme. ”

Dommages, blocage de site et journalisation

Sur la base de ces affirmations et d'autres, les cinéastes soutiennent que les services VPN sont responsables de la violation directe, contributive et indirecte du droit d'auteur. Par ce procès, ils demandent une indemnisation pour les dommages allégués.





En plus de l'argent, les cinéastes demandent également que les services VPN commencent à bloquer les sites pirates connus tels que The Pirate Bay et RARBG, qui ont été répertoriés dans la liste des marchés notoires du représentant américain au commerce.





En outre, ils demandent une ordonnance obligeant les sociétés VPN à résilier les comptes des abonnés pour lesquels ils reçoivent trois droits d'auteur uniques constatés dans les 72 heures, sauf si l'abonné fait appel.





Inutile de dire qu'il s'agit d'allégations générales qui seront probablement contestées devant les tribunaux. Au moment de la rédaction de cet article, les fournisseurs de VPN n'ont pas encore déposé de réponse officielle.





Ce n'est pas la première fois que les fournisseurs de VPN sont confrontés à des allégations de violation du droit d'auteur. Auparavant, VPN.ht était également poursuivi, tandis que Private Internet Access et TorGuard ont récemment été ajoutés aux poursuites intentées précédemment contre Quadranet et LiquidVPN respectivement.

Une copie de la plainte contre Surfshark, VPN Unlimited, Zenmate et ExpressVPN, que les sociétés cinématographiques ont déposée auprès d'un tribunal fédéral de Virginie, est disponible ici (pdf)





