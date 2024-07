Les Cypherpunks écrivent du code : Julian Assange et WikiLeaks

Ce nom vous dit sûrement quelque chose – ou plutôt tout un clocher. Julian Assange se présente comme une figure par excellence parmi les cypherpunks, incarnant l’éthos de rébellion et d’autonomisation technologique qui définit ce mouvement. Émergeant à l’aube de l’ère numérique, son parcours se confond avec les idéaux de confidentialité individuelle, de transparence et de liberté d’information. En tant qu'activiste de premier plan, journaliste et programmeur chevronné, la trajectoire d'Assange reflète l'évolution des cypherpunks de la fin du 20e siècle jusqu'à l'avant-garde numérique du 21e siècle.





Souvenons-nous de cela les cypherpunks se sont formés par des militants de la vie privée et des libertés qui créent de nouveaux outils logiciels pour protéger nos droits numériques. Ce mouvement s’est accéléré dans les années 1990, alimenté par les inquiétudes suscitées par une surveillance et un contrôle croissants des communications et des transactions numériques, visant à contrecarrer ces tendances.





Aujourd’hui, Assange est principalement reconnu comme le fondateur du très populaire WikiLeaks : une plateforme dédiée à la publication de documents classifiés émanant d’individus, de gouvernements et d’entreprises , dans le but d’exposer au monde leurs actes répréhensibles et leurs crimes. Mais ce n’est pas la seule chose sur laquelle il a travaillé.





Il a même publié un livre pour honorer ses collègues cypherpunks, intitulé « Cypherpunks : Freedom and the Future of the Internet » (2012). Celui-ci discute de la sécurité de l'information avec plusieurs experts, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg.

Avant WikiLeaks

Assange est né dans le Queensland (Australie) en juillet 1971. Il a cultivé une passion pour l'hacktivisme dès son plus jeune âge, faisant preuve de remarquables compétences en matière de hacking et de programmation dès l'âge de 16 ans. Il était une figure éminente du groupe de jeunes hackers connu sous le nom de « The International ». Subversives", dédié à la réalisation de hacks importants pour découvrir des informations importantes auprès des entreprises. Cette époque a même gagné son propre film en 2012 et lui a valu d'être inculpé de 31 chefs d'accusation de crimes de piratage informatique par les autorités australiennes. Au moins, ils l'ont finalement relâché avec une amende.

Au-delà du piratage, il a commencé à programmer et à créer de nouveaux outils cryptographiques en 1994, probablement après avoir rejoint la liste de diffusion cypherpunk . Parmi ses créations notables figurait Rubberhose, un programme de cryptage conçu pour protéger les données grâce à des techniques de cryptage. Bien que Rubberhose ne soit plus activement entretenu, l'accent mis sur la sécurité des données a inspiré le développement d'outils de cryptage modernes et l'adoption généralisée de pratiques de sécurité numérique plus strictes.





De plus, Assange a développé des systèmes de cyberguerre tels que le scanner de port Strobe, conçus pour identifier simultanément les vulnérabilités d’un grand nombre d’ordinateurs. Il a également modéré le forum AUCRYPTO et dirigeait un site Web offrant des conseils en matière de sécurité informatique à des milliers d'abonnés en 1996.





En 1998, il a cofondé Earthmen Technology, une société axée sur les technologies de détection d'intrusion sur les réseaux, tout en travaillant également comme consultant pour de grandes entreprises, gagnant un revenu substantiel. Le projet « LEAKS » commençait également à prendre forme, puisqu'il enregistra le domaine leaks.org en 1999.

WikiLeaks

Bien sûr, c’est le « magnum opus » d’Assange. Enregistrée comme organisation à but non lucratif financée par des dons, cette marque a été fondée en 2006. Comme nous l'avons déjà mentionné, WikiLeaks est une plateforme de fuite de documents qui a joué un rôle crucial dans la divulgation d'informations confidentielles très importantes au public.









Au fil des années, WikiLeaks a mis en lumière de nombreux documents importants, allant des violations des droits de l'homme à la corruption gouvernementale et à l'espionnage international. Ces révélations ont eu un impact significatif sur les sphères politique et médiatique, suscitant des débats sur la transparence, la responsabilité et le droit à l’information.





Parmi les révélations les plus notables de WikiLeaks figurent l'Irak et l'Afghanistan. Journaux de guerre ", révélant les abus et les crimes de guerre commis par les forces armées américaines dans ces pays, ainsi que les câbles diplomatiques divulgués par les États-Unis ( Porte-câble ) qui a révélé des communications confidentielles entre ambassades du monde entier. En outre, WikiLeaks a publié des informations sur la surveillance de masse et l'espionnage par les agences de renseignement, ainsi que des détails sur la corruption des gouvernements et des entreprises dans le monde entier.





Aujourd’hui, WikiLeaks est toujours en ligne, mais sa dernière publication remonte à 2021, et à partir de novembre 2022, de nombreux documents de sa bibliothèque sont devenus inaccessibles. Selon Assange, ils ne sont actuellement pas en mesure de publier en raison des restrictions de financement imposées par les États-Unis, de la mise en danger des lanceurs d'alerte potentiels et de ses propres problèmes juridiques.

La saga juridique d'Assange

Comme on pouvait s'y attendre en raison de son travail, Assange a également eu des difficultés avec les autorités à l'âge adulte. Les fuites publiées l’ont propulsé sous les projecteurs internationaux et ont suscité la colère des gouvernements du monde entier, en particulier des États-Unis.





Par la suite, Assange a été confronté à une série de contestations judiciaires. En 2010, la Suède a émis un mandat d'arrêt européen contre lui pour des allégations d'agression sexuelle. Il a nié les accusations, les qualifiant de « une campagne de diffamation » pour nuire à sa réputation et avoir une excuse pour le poursuivre en justice pour son travail sur WikiLeaks – dans lequel la Suède a un catégorie entière .





Cette situation a incité Assange à demander l'asile à l'ambassade équatorienne à Londres en juin 2012 pour éviter l'extradition. Cette demande d'asile, tout en protégeant Assange de poursuites immédiates, a déclenché une longue impasse diplomatique entre l'Équateur, le Royaume-Uni et la Suède, mettant à rude épreuve les relations internationales et déclenchant des débats sur les droits d'Assange et les limites de l'immunité diplomatique.









Son séjour prolongé a conduit à une détérioration des conditions et à des tensions accrues avec les autorités équatoriennes, aboutissant à la révocation par l'Équateur de son statut d'asile en avril 2019. Par la suite, les autorités britanniques ont arrêté Assange pour avoir violé les conditions de libération sous caution liées à la demande d'extradition suédoise, marquant une escalade significative dans ses démêlés juridiques. .





La situation s’est encore intensifiée lorsque les États-Unis ont dévoilé une série d’actes d’accusation contre Assange en 2019, l’accusant de multiples violations, notamment d’espionnage, pour son rôle dans la publication de documents classifiés. Cela a déclenché une féroce bataille d'extradition, l'équipe de défense d'Assange et ses partisans s'opposant avec véhémence à son expulsion vers les États-Unis, invoquant des inquiétudes concernant la liberté de la presse et les implications pour le journalisme d'investigation.

Et après?

En janvier 2021, un tribunal britannique rejeté la demande d'extradition américaine, citant les craintes concernant la santé mentale d'Assange et le risque de suicide s'il est soumis à des conditions difficiles en détention aux États-Unis. Cependant, le gouvernement américain a fait appel de la décision, prolongeant ainsi le vide juridique d'Assange.





Il est en prison depuis avril 2019. Il est actuellement détenu à la HM Prison Belmarsh, une prison de haute sécurité à Londres, en Angleterre. Assange a été incarcéré pour avoir violé ses conditions de libération sous caution au Royaume-Uni liées à une demande d'extradition suédoise, en plus d'être extradé vers les États-Unis pour espionnage et autres délits liés à son travail avec WikiLeaks.





Fin mars 2024, Assange a été accordé un sursis temporaire dans son dossier d’extradition vers les États-Unis, deux juges lui permettant de faire appel uniquement si l’administration Biden ne fournit pas de garanties. Cette décision intervient dans un contexte d'inquiétudes concernant le traitement réservé à cet homme et l'éventuelle imposition de la peine de mort. Depuis mai 2024, le gouvernement américain tente de fournir ces assurances, mais aucune décision claire ne sera prise avant la prochaine audience du tribunal, le 20 mai. Amnesty International, le gouvernement australien et d'autres organisations ont exhorté les États-Unis à abandonnent l'affaire, invoquant la liberté d'expression, la santé mentale précaire d'Assange et le risque de sanctions disproportionnées. Son avenir est cependant incertain.

Obyte pour la liberté d'expression

En raison de sa lutte pour la liberté de la presse, la protection de la vie privée et la transparence de la part des grands acteurs, Assange paie désormais un prix énorme. Nous ne pouvons cependant pas renoncer à nos droits et il est impératif de continuer à nous battre pour les défendre. Surtout en utilisant les outils disponibles qui nous permettent de préserver notre vie privée et d'éviter les partis autoritaires.





Ooctet , en tant que plateforme décentralisée, offre un potentiel important pour contribuer à la vie privée et à la liberté d’expression, deux valeurs fondamentales que Julian Assange a cherché à promouvoir tout au long de sa carrière. En mettant l'accent sur la décentralisation et la sécurité des données, Obyte permet aux utilisateurs de communiquer et d'effectuer des transactions en toute sécurité et en privé, sans recourir à des intermédiaires centralisés susceptibles de censurer ou de surveiller leur activité, pas même aux mineurs de cryptomonnaies.









Cela garantit un degré plus élevé d'autonomie et de liberté aux individus tout en protégeant leur vie privée contre d'éventuelles violations par des tiers ou des autorités gouvernementales. De plus, l'architecture d'Obyte permet la création d'applications décentralisées ( Dapps ) qui peut être utilisé pour faciliter une communication et un échange d'informations sécurisés sans compromettre le contrôle et la liberté des utilisateurs.





Dans un monde où la surveillance et la censure en ligne sont des préoccupations de plus en plus urgentes, les plateformes comme Obyte représentent une alternative prometteuse, accessible à tous. En fournissant un environnement numérique sécurisé et décentralisé, Obyte s'aligne sur la vision de Julian Assange consistant à donner aux gens les moyens d'exercer leur droit à la libre expression et à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la société.









