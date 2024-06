Programme Kava Rise : qu'est-ce que c'est et comment les utilisateurs d'Obyte peuvent gagner un revenu passif

Curieusement, « Kava » peut faire référence à plusieurs espèces végétales, à une boisson sédative, à une rivière russe et à plusieurs endroits dans le monde. Cette fois, nous faisons référence au protocole DeFi disponible pour gagner des récompenses sur plusieurs plateformes de cryptomonnaies. Kava est conçu pour des vitesses élevées, une programmabilité et des capacités inter-chaînes natives, ce qui en fait un projet remarquable au sein de l'écosystème Cosmos.





Le voyage du Kava a commencé en juin 2019, sous l'impulsion de son équipe fondatrice, dont le PDG Brian Kerr, et est depuis devenue une plateforme dynamique pour les utilisateurs de DeFi . L'utilisation de Tendermint (un système de preuve de participation) comme protocole de consensus garantit rapidité et faibles coûts de transaction, prenant en charge jusqu'à 10 000 transactions par seconde (TPS). La conception modulaire de Kava permet aux développeurs d'étendre ses fonctionnalités, avec des modules tels que le système d'alimentation des prix, les enchères et le système KAVA Collatéralized Debt Position (CDP).









Maintenant, en parlant de récompenses, ils exécutent le programme Kava Rise pour les développeurs Dapp . C’est, en théorie, un moyen d’attirer et de récompenser les équipes de nouveaux dapps, mais les utilisateurs lambda peuvent aussi en bénéficier. C'est ainsi que cela se passe dans le cas de Ooctet .





Qu’est-ce que le programme Kava Rise ?

C'est un système de récompenses visait à inciter les Dapps enregistrés sur le réseau Kava pour leur valeur totale verrouillée (TVL). C'est un métrique commune utilisé pour mesurer le montant total des fonds bloqués ou détenus dans un protocole ou une plateforme de finance décentralisée (DeFi) à un moment précis, indiquant le niveau de participation et de valeur au sein de l'écosystème.





Dans le cadre du programme Kava Rise, les Dapps reçoivent de généreuses récompenses de 1 000 000 de jetons KAVA (environ 1 million de dollars) par mois. Les récompenses sont distribuées entre les Dapps inscrits en fonction du TVL qu'ils génèrent sur Kava, suivi par le service DeFiLlama. Habituellement, cela signifie que plus les utilisateurs de crypto sont attirés par certains Dapp, plus Dapp gagnera grâce au programme.





Obyte a a récemment rejoint le programme avec deux Dapps : Pont de contre-enjeu et DOUBLER . La première est une plateforme inter-chaînes, tandis que la seconde est une nouvelle Dapp avec son propre jeton d'emprunt. Pour les utilisateurs d'Obyte, cela représente une opportunité unique de gagner un revenu passif avec leurs avoirs basés sur GBYTE et KAVA.





Comment gagner avec Obyte et Kava ?





Tout d'abord, nous devons noter qu'Obyte prévoit de tirer parti de ces récompenses de développeur pour acheter des GBYTE sur le marché, créant ainsi une pression d'achat, et de distribuer 90 % des GBYTE acquis aux utilisateurs contribuant activement à la TVL sur Counterstake et LINE. C'est une situation gagnant-gagnant pour le grand livre et les utilisateurs.





La première méthode pour gagner consiste à relier (échanger) les jetons Kava vers Obyte via Counterstake. Les utilisateurs n'ont rien d'autre à faire dans ce cas, il suffit de conserver les jetons pontés dans leur portefeuille. Des récompenses mensuelles en GBYTE seront envoyées aux adresses de portefeuille détenant ces jetons pontés, en fonction de leurs contributions.





La deuxième façon de gagner consiste à utiliser le nouveau jeton LINE pour des récompenses doubles. En empruntant des jetons LINE contre une garantie GBYTE via linetoken.org et en les reliant ensuite à Obyte, les utilisateurs peuvent recevoir des récompenses proportionnelles au double de leurs avoirs en jetons LINE. La détention de jetons LINE dans les portefeuilles Obyte qualifie automatiquement les utilisateurs pour une part des récompenses Kava Rise, proportionnelle au double de leurs soldes LINE.





Les étapes sont simples :

Reliez GBYTE d’Obyte à Kava via la plateforme Counterstake. Utilisez GBYTE pour emprunter LINE sur linetoken.org. Reliez les jetons LINE empruntés à Obyte.

Quelques considérations financières

Un élément important de LINE est qu'il s'agit d'un jeton dont le prix est protégé : si son prix augmente, l'utilisateur peut vendre les jetons LINE sur DEX pour réaliser un profit et oublier le prêt. Si le prix baisse, l'utilisateur peut simplement rembourser le prêt et récupérer sa garantie GBYTE, moins les frais. Par conséquent, votre investissement ne serait pas à haut risque, contrairement à ce qui est habituel sur les nouvelles plateformes DeFi.





Au cours des derniers mois, le rendement annuel en pourcentage (APY) moyen des récompenses Kava Rise a été d'environ 7 %. Les détenteurs de jetons LINE ont le potentiel de gagner le double de l'APY standard tant que le prix du jeton LINE reste stable. Pour tirer le meilleur parti de ces gains, il est recommandé de conserver les tokens LINE sur le long terme. Et c'est tout!





Prêt à gagner un revenu passif avec Kava et Obyte ? Vous pouvez commencer Contre-enjeu ou DOUBLER maintenant!





Image vectorielle en vedette par redgreystock / Freepik