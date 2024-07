Le poids des attentes en matière d’IA pèse lourd alors que le lancement de l’iPhone 16 devient crucial pour Apple

2024 a été une année difficile jusqu'à présent pour le stock en difficulté d'Apple, mais le lancement de l'iPhone 16 et l'arrivée de capacités d'IA générative pour iOS pourraient-ils aider le géant des smartphones à retrouver son statut de leader du marché ?





Les problèmes bien documentés d'Apple se sont manifestés à Wall Street tout au long de l'année, et le titre a terminé le premier trimestre en baisse de plus de 7,5 % après que Barclays a publié une note dégradée en raison d'un manque d'innovation et d'un ralentissement des ventes en Chine.





"L'iPhone 15 a été terne et nous pensons que l'iPhone 16 devrait être le même", a prévenu l'analyste de Barclays Tim Long dans une note client en janvier.





En partie à cause des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, Apple est tombé à la cinquième place sur le marché national des smartphones, les livraisons diminué de 25% à 10 millions d'unités, Huawei revendiquant une part de marché de 17 % en tête de liste.





C'est une histoire similaire sur les marchés mondiaux pour Apple. Autrefois leader incontesté en termes de ventes de smartphones, la société coréenne Samsung s'est classée première en termes de volumes de ventes dans le monde au premier trimestre 2024, expédier 60 millions d’unités , dépassant les 48,7 millions d'unités d'Apple.





Cela indique que 2024 s'annonce comme un champ de bataille clé pour déterminer l'avenir d'Apple, et l'entreprise qui est généralement à la pointe de l'innovation sera bien consciente que l'iPhone 16 doit être un succès pour retrouver ses anciennes gloires.





Alors que la concurrence mondiale continue de s'intensifier, le boom de l'IA générative sera probablement considéré comme la solution au début d'année difficile d'Apple, mais sera-t-il suffisant pour reconquérir la part de marché perdue par l'entreprise de la Silicon Valley ?

Adopter le boom de l’IA générative

L’attente de l’émergence d’Apple dans le monde de l’IA générative augmente. Les analystes boursiers Morningstar ont même cherché à augmenter les prévisions pour les revenus de l'iPhone en 2025 en raison de la fonctionnalité d'IA générative qui devrait être ajoutée à l'iPhone 16.





Apple semble avoir adopté une approche plus régulière vers l'adoption de l'IA générative dans les mois qui ont suivi le lancement de ChatGPT et son introduction généralisée au vaste potentiel des modèles en grand langage (LLM) et à leurs capacités industrielles illimitées.





Cependant, le PDG Tim Cook a souligné que la mise en œuvre d’outils d’IA générative pour iPhone et autres produits Apple serait bientôt en route. Plus tôt cette année, Cook a affirmé qu'un investissement substantiel dans « une quantité énorme de temps et d'efforts » en faveur de GenAI avait été réalisé, et nous avons récemment assisté au lancement d'OpenELM, ou « Modèles de langage efficaces open source », comme un outil qui pourrait accélérer La tentative d'Apple d'adopter la technologie émergente.





Il est clair que le meilleur de l'offre d'IA générative d'Apple se trouvera dans l'iPhone 16, dont le lancement est prévu au second semestre. Mais sera-t-il capable d’inverser la tendance à la baisse des parts de marché d’Apple ?

Faire de l'iPhone 16 un succès

Le lancement de l'iPhone 16 cette année va être un moment important pour Apple car il apportera la réponse aux nombreuses questions qui se posent actuellement sur l'entreprise.





Apple peut-il retrouver sa domination sur le marché ? Comment Apple utilisera-t-il l’IA générative pour améliorer iOS ? Apple souffre-t-il d'un manque d'innovation ?





Cette dernière question devient de plus en plus cruciale pour l’entreprise et ses différentes parties prenantes. Faisant écho au sentiment de l'analyste de Barclays Tim Long suite à la dégradation inquiétante d'Apple à Wall Street, il y a un école de pensée en pleine croissance que le PDG Tim Cook n'est pas aussi innovant que son prédécesseur emblématique, Steve Jobs.





Aujourd'hui, alors que l'IA générative apparaît comme une opportunité clé pour Apple d'adopter une nouvelle technologie passionnante et de l'utiliser dans ses produits, Cook a la chance de surpasser les concurrents d'Apple en proposant une innovation significative dans un secteur des smartphones mûr pour la croissance après l'arrivée de la connectivité 5G. .





Alors, peut-on utiliser ce que l’on sait déjà sur l’iPhone 16 pour anticiper s’il sera un succès ? Les informations disponibles suggèrent que la taille de l'écran de l'iPhone 16 sera 6,9 pouces , soit 0,2" plus grand que l’iPhone 15 Pro Max .





Avec 48 mégapixels, l'appareil photo de l'iPhone 16 sera probablement similaire en spécifications à l’iPhone 15 , mais avec un objectif ultra-large et le « pixel binning » pour combiner les données de quatre pixels en un seul « superpixel » afin d'améliorer la qualité globale.





L’attente d’une batterie plus grande et d’un chipset A18 Pro pèse lourdement amélioration sur l’iPhone 15 Pro , mais jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de preuves d'innovation qui semble prête à menacer la domination de Huawei et de Samsung respectivement sur les marchés chinois et mondial.





Cependant, l’attente de fonctionnalités d’IA générative dans de nombreuses applications existantes et dans une série de nouvelles fera de l’iPhone 16 une version charnière pour Apple. Cela soulève la question : attendons-nous la prochaine itération de l’iPhone ? Ou une mise à jour iOS majeure ?

iOS 18 sauvera-t-il la crise d'Apple ?

Le plus gros lancement d'Apple en 2024 sera l'intégration de ses LLM dans la prochaine itération majeure de son système d'exploitation iOS.





La raison pour laquelle cela est passionnant est due aux efforts considérables déployés par Apple pour rendre ses capacités d’IA générative véritablement transformatrices. Les récentes acquisitions de l'entreprise en matière d'IA inclure DarwinAI et Datakalab , spécialisé dans la création de modèles d'IA sur du matériel limité.





La mise en œuvre de capacités d’IA générative dans la prochaine génération d’iOS ouvrira la porte à une intelligence sans précédent pour les utilisateurs. En raison de leur nature générative, les applications peuvent fonctionner les unes avec les autres pour mettre à jour activement les calendriers dès que des plans sont élaborés sur WhatsApp, des emojis ou des GIF seront créés à l'aide d'invites textuelles et les utilisateurs pourront répondre automatiquement aux messages avec des algorithmes GenAI capables. d'imiter leur style d'écriture et leur personnalité.





Ceci n’est qu’un aperçu de certaines des capacités de transformation offertes par l’IA générative, et ce n’est pas seulement une question de temps avant qu’elles ne deviennent monnaie courante sur iOS.





Reste à savoir si l'ampleur de la stratégie d'IA générative d'Apple signifie qu'un iPhone 16 serait essentiel pour libérer toutes les capacités de la technologie, mais cela pourrait être crucial pour les performances globales du marché de l'entreprise en 2024 et au-delà.





Selon un rapport récent de Economic Daily News , "cette année, [Apple] renforcera non seulement considérablement la puissance de calcul IA des processeurs M3 et A17, mais augmentera également considérablement le nombre de cœurs de calcul IA et les performances de la nouvelle génération de processeurs M4 et A18."





Cela pourrait-il signifier que l’iPhone 16 sera essentiel pour utiliser pleinement l’IA générative ? Considérant que Bloomberg a suggéré que l'IA générative deviendrait un Un marché de 1 300 milliards de dollars d’ici 2032 , l’attrait de GenAI sur la prochaine génération d’iPhone pourrait être suffisamment fort pour déclencher une reprise du marché.

Le long chemin vers la guérison

Les performances futures d'Apple dépendront d'autres facteurs ainsi que du déploiement de capacités d'IA générative. Les problèmes géopolitiques actuels entre les États-Unis et la Chine menacent la domination mondiale de l'entreprise, mais retrouver son sens de l'innovation peut être une étape majeure dans la reprise d'Apple.





Bien que l’iPhone reste une puissance occidentale, retrouver l’esprit évoqué par Steve Jobs lors du lancement de l’iPhone 16 pourrait contribuer dans une certaine mesure à transformer le sentiment entourant Apple.





Dans un marché qui regorge d’acteurs mondiaux compétents, la prochaine génération d’iPhone et d’iOS n’a jamais été aussi importante.