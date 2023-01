Le plus ancien fichier de torrent actif au monde peut désormais être consommé légalement dans quelques États

Le plus ancien fichier torrent actif au monde fête ses 18 ans ce mois-ci et il est toujours en cours d'ensemencement par des dizaines de personnes. Le torrent "The Fanimatrix" a été publié en 2003 alors que BitTorrent était encore un protocole relativement nouveau. À l'époque, il n'existait pas de services gratuits de partage de vidéos et YouTube n'était pas encore inventé. Le film a été tourné par un groupe d'amis néo-zélandais avec un budget limité de seulement 800 $, dont près de la moitié a été dépensé pour une veste en cuir. Ils ont réussi à terminer le projet en neuf jours. Au cours de la seule première semaine, 70 000 personnes se sont emparées d'une copie du film.

LEARN MORE ABOUT @TORRENTFREAK 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @TORRENTFREAK 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





Le plus ancien fichier torrent actif au monde fête ses 18 ans ce mois-ci et il est toujours en cours d'ensemencement par des dizaines de personnes.





Le torrent "The Fanimatrix" a été publié en 2003 alors que BitTorrent était encore un protocole relativement nouveau. À l'époque, le créateur du torrent le considérait comme la seule option abordable pour partager le film de fans de Matrix avec le monde.





BitTorrent est un excellent mécanisme de distribution mais, pour qu'un fichier vive, au moins une personne doit continuer à le partager.





Cela signifie que la plupart des torrents finissent par mourir après que le public se soit désintéressé. Cependant, certains torrents semblent vivre éternellement.





La Fanimatrice

Le plus ancien torrent survivant que nous puissions identifier est une copie du film de fans de Matrix " Fanimatrix ". Le torrent a été créé en septembre 2003, ce qui signifie qu'il aura 18 ans ce mois-ci. Une réalisation remarquable.





Le film a été tourné par un groupe d'amis néo-zélandais. Avec un budget limité de seulement 800 $, dont près de la moitié a été consacrée à une veste en cuir, ils ont réussi à terminer le projet en neuf jours.





Alors que le tournage du film était possible avec ces contraintes financières, le partager avec le monde était un plus grand défi. À l'époque, il n'existait pas de services gratuits de partage de vidéos et YouTube n'était pas encore inventé.

Pas d'argent pour la distribution

Héberger le film sur un serveur privé n'était pas non plus une option. La bande passante était encore très chère, surtout en Nouvelle-Zélande. Si le projet devait être un succès, les amis devraient payer plusieurs milliers de dollars supplémentaires pour le distribuer.





C'est alors que l'un des amis, Sebastian Kai Frost, est allé chercher d'autres options. Frost a joué un petit rôle dans le film et a également joué le rôle de "informaticien". Après avoir cherché des solutions, il est finalement tombé sur une nouvelle technologie appelée BitTorrent.





"Cela semblait prometteur car il évoluait de telle sorte que plus le fichier devenait populaire, plus la charge de bande passante était partagée. Cela semblait être la solution parfaite », nous a dit Frost plus tôt .





BitTorrent à la rescousse

C'était exactement ce qu'il fallait pour que la Fanimatrix soit publiée dans le monde entier.





Ainsi, après que Frost eut obtenu le feu vert du reste de l'équipe, il créa un torrent le 28 septembre 2003. Pour s'assurer que tout se passait bien, il exécuta également son propre tracker à partir d'une machine Linux.





Le Fanimatrix s'est avéré être un grand succès. Au cours de la première semaine seulement, 70 000 personnes se sont emparées d'une copie du film. C'est tout un exploit, surtout si l'on considère que BitTorrent n'était pas aussi largement connu ou facile à utiliser à l'époque.





Avec BitTorrent, l'équipe de tournage a facilement économisé des centaines de milliers de dollars en frais de distribution. C'était le cas d'utilisation parfait pour montrer comment la technologie pouvait aider les créateurs indépendants.

Préserver l'historique Internet

Aujourd'hui, il existe de nombreuses options gratuites de "diffusion instantanée" qui rendent BitTorrent ridicule. Cependant, il est bon de voir que la Fanimatrix est toujours partagée après toutes ces années. Cela fait désormais partie de l'histoire d'Internet.





Et avec le quatrième volet de The Matrix dont la première est prévue plus tard cette année, le projet pourrait également gagner du terrain.





TorrentFreak a parlé à Frost cette semaine qui a doublé sa promesse précédente de faire fonctionner le site Fanimatrix et le torrent aussi longtemps que possible. Il a même pris quelques précautions, en cas de départ anticipé de ce monde.





Le site original de Fanimatrix a été hors ligne pendant un certain temps, mais Frost l'a restauré il y a des années et prévoit de le garder en ligne aussi longtemps que possible. L'équipage envisage également une célébration spéciale dans deux ans, lorsque la barre des deux décennies sera franchie.