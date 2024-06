Le jalonnement de Zircuit dépasse les 2 milliards de dollars TVL en seulement deux mois

GEORGE TOWN, Grand Cayman, 23 avril 2024/Chainwire/--





Zircuit, un rollup ZK avec des circuits parallélisés et une sécurité basée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui que son programme de jalonnement a dépassé les 2 milliards de dollars en TVL en seulement deux mois.





Alors que Zircuit progresse vers le réseau principal, le programme de jalonnement du rollup ZK prend rapidement de l'ampleur, attirant plus de 2 milliards de dollars TVL en seulement 2 mois. Zircuit Staking permet aux utilisateurs de gagner des points Zircuit en déposant des actifs qui peuvent ensuite être migrés vers le réseau principal de Zircuit lors du lancement. Les utilisateurs peuvent déposer de l'ETH, des jetons de jalonnement liquide (LST), des jetons de remise en jeu liquide (LRT) et de l'USDe (Ethena USD) pour gagner des points Zircuit.





En mars, Zircuit a lancé son programme Build to Earn pour inciter les constructeurs, les fondateurs et les membres de la communauté qui contribuent à l'écosystème Zircuit. Le programme a déjà attiré plus de 1 000 candidatures. Avec la TVL et la communauté croissantes de Zircuit avant le lancement, les projets approuvés capteront l'intérêt des utilisateurs pour l'un des L2 à la croissance la plus rapide et bénéficieront d'une expérience de développement suralimentée.





De plus, les développeurs et les contributeurs de l'écosystème qui participent au programme Build to Earn de Zircuit recevront des récompenses pour leurs contributions approuvées. Les projets qui rejoignent Zircuit via Build to Earn rejoindront la liste croissante de partenaires de lancement de premier plan, notamment Ethena, Ether.fi, KelpDAO, Renzo, Hashflow, Galxe, Elixir, Blocto, Eigenpie et bien d'autres. Zircuit est actuellement en testnet et prévoit de lancer son réseau principal à l'été 2024.





Pour participer à Build to Earn, les utilisateurs peuvent visiter : https://build.zircuit.com/

Pour participer au Zircuit Staking, les utilisateurs peuvent visiter : https://stake.zircuit.com/

