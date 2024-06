La société d’implants cérébraux d’Elon Musk veut donner des super pouvoirs aux humains

Viennent d'abord les implants cérébraux pour les handicaps, puis viennent les interfaces cerveau-ordinateur (ICC) pour lire et écrire des souvenirs et des pensées : perspective





L'annonce d'Elon Musk selon laquelle le premier humain a reçu un implant cérébral Neuralink cette semaine intervient près de trois ans et demi après avoir déclaré que cette technologie serait un jour capable de télécharger et de télécharger des souvenirs entre les humains et les machines.

Le 19 janvier 2024, Musk a annoncé sur X :





« Le premier humain a reçu hier un implant de Neuralink et se remet bien. Les premiers résultats montrent une détection prometteuse des pics neuronaux.





Musk a également révélé que « le premier produit Neuralink s'appelle « Télépathie » » et qu'il « permet de contrôler votre téléphone ou votre ordinateur et, grâce à eux, presque tous les appareils, simplement en pensant . »





" Les premiers utilisateurs seront ceux qui ont perdu l'usage de leurs membres . "





Avec le produit Telepathy de Neuralink, l'objectif initial est à des fins de restauration, en particulier pour restaurer le mouvement de ceux qui ont perdu l'usage de leurs membres.





Mais si tel est l’objectif initial, quels seront les objectifs secondaires à l’avenir et qui seront sélectionnés pour être les futurs utilisateurs ?





Vous vous souvenez de l'histoire des trois petits cochons ?





Non, je ne parle pas du conte de fées pour enfants ; Je parle de la fois où Musk a démontré la mise à jour des progrès de Neuralink sur trois porcs , le 28 août 2020.





Lors de la manifestation, Musk a prédit :





« À l'avenir, vous pourrez sauvegarder et rejouer des souvenirs »





« Cela ressemble évidemment de plus en plus à un épisode de Black Mirror […] mais essentiellement, si vous avez une interface cérébrale complète, tout ce qui est encodé en mémoire, vous pouvez le télécharger »





« Vous pouvez essentiellement stocker vos souvenirs en tant que sauvegarde et restaurer les souvenirs . Ensuite, à terme, vous pourriez potentiellement les télécharger dans un nouveau corps ou dans un corps de robot . Le futur va être bizarre "





Les implications du téléchargement et du téléchargement de souvenirs dans un nouveau corps humain ou une nouvelle machine sont profondes !





Qui es-tu sans tes souvenirs ?





Que se passe-t-il si les souvenirs téléchargés ne sont pas les vôtres, ou inversement, que se passe-t-il si quelqu'un met la main sur vos souvenirs privés ?





Vos souvenirs, pensées ou sentiments – qu’ils soient réels ou faussement implantés – pourraient-ils être utilisés contre vous ?





Serait-il facile d’hypnotiser et de laver le cerveau de populations entières si cette technologie était largement adoptée par le grand public et utilisée par de néfastes acteurs public-privé ?





Dans ces scénarios dystopiques, les pensées, les sentiments et les souvenirs d’une personne pourraient être reprogrammés, de sorte qu’elle ne puisse plus entretenir d’opinions divergentes, et encore moins se rappeler qui elle était.





Dans les systèmes juridiques, de faux souvenirs peuvent être implantés ou une douleur peut être infligée neurologiquement pour amener une personne à avouer un crime qu'elle n'a pas commis.





S'exprimant lors de la réunion annuelle 2016 du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, dans le cadre d'un panel intitulé « Et si : votre cerveau se confesse ? " Le professeur de droit et de philosophie de l'Université Duke, le Dr Nita Farahany, a expliqué :





« Si nous pouvons arriver au point où l'on peut avoir un suspect ou un individu réticent dont le cerveau est décodé d'une manière ou d'une autre, les systèmes juridiques ne présupposent pas que nous pouvons le faire, et il n'y a donc aucune protection juridique. cela pourrait vous être offert […] Donc, je pense que nous devons nous demander si le cerveau est ou non un lieu privilégié d'intimité. Existe-t-il une certaine liberté de pensée, et pas seulement la liberté d'expression, que nous devons protéger activement ?





Le Dr Farahany ajoutera plus tard :





"L'un des domaines émergents vraiment intéressants dans le domaine des neurosciences est la "détection de la douleur". Une fois que nous comprenons les circuits qui provoquent la douleur, je suppose que la question est la suivante : "pourrions-nous alors instiller la douleur et l'utiliser dans des mesures coercitives dans le cadre légal". système?'" Dr Nita Farahany, réunion annuelle du WEF, 2016





De retour à Davos en 2023, le Dr Farahany a déclaré que la capacité de décoder le cerveau ne nécessitait même pas un implant invasif comme celui de Neuralink, mais plutôt des appareils portables, comme des « fitbits pour votre cerveau ».





S'exprimant au WEF l'année dernière, le Dr Farahany a annoncé qu'avec une interface cerveau-ordinateur (BCI) non invasive :





"Nous pouvons détecter et décoder les visages que vous voyez dans votre esprit : des formes simples, des chiffres, votre code PIN sur votre compte bancaire" Dr Nita Farahany, réunion annuelle du WEF, 2023





Si la capacité de décoder le cerveau est déjà aussi avancée que la capacité de décoder le code PIN de votre compte bancaire avec une technologie non invasive, pouvez-vous imaginer ce qu'un implant cérébral de type Neuralink Telepathy sera capable de décoder à l'avenir ?





Ces technologies, qu'elles soient implantées, ingérées ou portées, font partie d'un écosystème interconnecté de capteurs et d'émetteurs connu sous le nom d' Internet des corps (IoB).





« La technologie IoB la plus avancée et la plus invasive en cours de développement est sans doute la BCI, qui peut à la fois lire et écrire dans le cerveau . La DARPA et les développeurs de technologies commerciales (tels que Neuralink et Facebook) travaillent dans ce domaine. » RAND Corporation, « Approches technologiques de l'amélioration des performances humaines », novembre 2021









Un autre point sur le plan éthique des BCI concerne l’amélioration des performances humaines, en particulier lorsqu’il s’agit d’une utilisation militaire.





Un rapport de RAND Corporation publié en novembre 2021 montre que le Pentagone a étudié comment modifier fondamentalement ce que signifie être humain, en finançant des recherches visant à créer des surhumains plus intelligents, plus rapides et plus forts grâce à l'amélioration des performances humaines.





Selon le rapport, les applications potentielles de l’amélioration des performances humaines à l’aide de l’IA et des BCI comprennent :





Réduire considérablement le temps nécessaire au traitement des données et à la réponse aux situations

Permettre l'équipe humain-système (non seulement grâce à une meilleure conception du système, mais également grâce à des interfaces cerveau-ordinateur implantables)

Permet un contrôle complexe, en temps réel et mains libres, d'appareils ou de robots





Nous voyons ici les similitudes entre la télépathie de Neuralink, qui cherche à restaurer le mouvement des membres en lisant les pensées, et le ministère américain de la Défense, qui cherche à contrôler des appareils ou des robots avec des pensées.





Concernant la nature apparemment télépathique des BCI , le rapport RAND ajoute : « Les humains peuvent être entraînés à contrôler toutes sortes d'appareils externes, tels que le mouvement d'une souris d'ordinateur, des bras robotiques et des drones . »





S'exprimant sur l'éthique des BCI lors de la réunion annuelle du WEF 2018 à Davos, lors d'un panel intitulé " Quand les humains deviennent des cyborgs ", le président de l'Académie nationale de médecine, Victor Dzau, a déclaré au





Les élites de Davos ont estimé que l’utilisation d’interfaces cerveau-ordinateur pour augmenter les humains au-delà de leurs capacités naturelles franchissait la ligne éthique .





« Je pense que vous êtes en terrain assez sûr lorsque vous utilisez ces technologies dans le but de guérir une maladie, de la traiter, ou au moins de lutter contre une déficience », a-t-il déclaré.





" Je pense qu'on commence à dépasser les limites quand on pense à l'amélioration et à l'augmentation . "

L'annonce par Elon Musk du premier receveur humain d'un implant Neuralink pour restaurer la fonction des membres n'est que le début d'une pente très glissante remplie de nids-de-poule éthiques géants.





Qu'elle vienne de Neuralink, de la DARPA ou d'une autre entité publique ou privée, la capacité de transférer des souvenirs d'humain à humain, d'humain à machine ou de machine à humain semble être une réalité inévitable dans le projet de Musk. des yeux transhumanistes.





Mais au-delà des capacités réparatrices, thérapeutiques et d’amélioration des performances humaines que promettent les BCI, il existe un côté plus sombre qui peut être utilisé par les entreprises et les gouvernements totalitaires pour manipuler nos comportements et asservir l’humanité toute entière.





Cet article a été initialement publié par Tim Hinchliffe sur The Sociable.