Les préventes de BlockDAG Coin (BDAG) augmentent, offrant des opportunités minières et des rendements 50x

Stellar Lumens (XLM) est aux prises avec un début d’année 2024 difficile. Malgré l’espoir d’un changement positif dans sa trajectoire de prix, la pièce a plutôt été confrontée à une baisse de valeur de 9 %. Ce ralentissement contraste avec les progrès innovants réalisés par d’autres crypto-monnaies comme Cardano (ADA), qui se concentre sur la création d’une plate-forme blockchain robuste et scientifiquement fondée.





Cependant, Pièce BlockDAG (BDAG) est devenu une sensation mondiale au milieu de ces développements. Contrairement à XLM et ADA, BlockDAG offre des opportunités minières uniques, permettant aux individus d'extraire jusqu'à 2 000 pièces par jour avec des plates-formes minières domestiques ou jusqu'à 20 pièces en utilisant l'application minière BlockDAG. Le succès remarquable de la pièce lors de sa prévente, générant plus de 1,3 million de dollars quelques semaines seulement après son lancement en prévente, et le potentiel de rendement 50x démontrent son attrait et son potentiel croissants sur le marché des cryptomonnaies.

Les luttes de XLM Coin

La crypto-monnaie Stellar Lumens, parfois appelée XLM, a attiré l'attention en raison de ses caractéristiques et applications distinctives. La première semaine de 2024 commence pour Stellar (XLM) avec des perspectives sombres. Les investisseurs s'attendaient à ce que le début de la nouvelle année modifie la trajectoire des prix du jeton Stellar, même s'il était difficile de maintenir une augmentation des prix en décembre. Ce n’est cependant pas le cas, puisque Stellar a déjà connu une baisse de valeur de 9 % en 2024. De plus, le volume des transactions Stellar diminue également rapidement.





ADA : Construire l’avenir de la blockchain

Cardano (ADA) aborde la technologie blockchain différemment. En mettant l'accent sur l'interopérabilité, l'évolutivité et la durabilité, Cardano cherche à fournir un environnement juste et inclusif pour les contrats intelligents et les applications décentralisées (DApps).





Cardano est la première plateforme blockchain créée à l'aide d'une méthodologie scientifique. L'équipe Cardano a présenté des recherches sur le protocole Cardano dans des revues universitaires à comité de lecture. Charles Hoskinson, l'un des co-fondateurs d'Ethereum, a lancé Cardano. Sur le réseau Cardano, ADA est utilisé pour miser et recevoir des récompenses en plus d'être utilisé pour payer les frais de transaction.





BlockDAG : un phénomène mondial pour des gains 50x

Qu’est-ce que BlockDAG Coin (BDAG) exactement dans les tendances actuelles du marché ? Plus qu'une simple nouvelle prévente de crypto, BlockDAG propose ses options de minage. Vous pouvez choisir entre trois plates-formes minières domestiques et extraire jusqu'à 2 000 pièces BDAG par jour. De plus, vous pouvez exploiter avec l'application minière BlockDAG et gagner jusqu'à 20 pièces sans vider votre mémoire ou la batterie.





En raison de sa popularité lors de la prévente, qui a permis d'amasser 1 million de dollars en 24 heures après le lot 1 de sa prévente, et de passer au lot 2, redonnant 50 % de rendement aux premiers investisseurs, les analystes prédisent que BlockDAG rapportera également un retour sur investissement massif à ses mineurs. Selon le prix de lancement, avec BlockDAG X100, les mineurs gagneront facilement 100 $ sans aucun problème. Les nouveaux mineurs de crypto peuvent commencer à gagner 1 $ par jour avec l'application X1, puis élargir leurs expériences pour gagner plus.





Alimentée par un mécanisme de consensus hybride visionnaire et un lancement du réseau principal sur six mois, cette pièce révolutionnaire se positionne comme un leader du secteur. Avec une offre de jetons plafonnée à 50 milliards, BlockDAG offre sécurité et exclusivité, conformément à son engagement en matière de rapidité, d'évolutivité et d'adaptabilité.





Investissez ou exploitez, gagnez 50x

Les qualités distinctives et les effets possibles des pièces XLM, ADA et BlockDAG ont été examinés, soulignant le caractère dynamique et en constante évolution de l'industrie des cryptomonnaies. La réussite étonnante de BlockDAG, qui a généré 1 million de dollars en moins d'une journée lors de sa prévente du lot 1, témoigne de l'immense confiance et du soutien des premiers investisseurs qui ont amené la pièce à la prévente du lot 2.





De plus, le crypto mining reste le meilleur moyen de gagner de l’argent avec la crypto. Bien que le trading de crypto et d'actions puisse être un excellent moyen de gagner de l'argent rapidement, cela n'est pas sans risques et sans pièges ; ainsi, l’exploitation minière se présente comme une alternative plus sûre. C'est un problème facilement résolu grâce aux plates-formes minières spécialisées économiques, efficaces et écologiques de BlockDAG Coin.













