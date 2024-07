La nouvelle feuille de route d'ICP vise à transformer l'interopérabilité décentralisée de l'IA et de la blockchain

La blockchain Internet Computer a été lancée en mai 2021 et depuis lors, elle a traité plus de trois milliards de blocs, n'a également connu aucun temps d'arrêt et a sauvegardé plus de 3 milliards de dollars dans le NNS DAO. Même si le réseau principal n'a démarré qu'en mai 2021, Electric Capital affirme qu'entre 2020 et 2023, la communauté des développeurs ICP s'est agrandie douze fois. La feuille de route révisée de l'ICP décrit les réalisations des trois dernières années et ouvre la voie à la création de la première blockchain de troisième génération au monde.

Faits saillants de la nouvelle feuille de route

La feuille de route de la quatrième année se concentre sur l’IA décentralisée et la fusion en chaîne comme domaines clés de développement.

IA décentralisée (DeAI) :

La feuille de route DeAI d'ICP vise à permettre la formation et l'exploitation de modèles d'IA en chaîne. Les modèles d’IA actuels fonctionnent comme des systèmes opaques dans lesquels les utilisateurs manquent d’informations sur l’utilisation des données et la fiabilité des modèles. Les capacités informatiques d'ICP et la polyvalence des contrats intelligents sont conçues pour résoudre ces problèmes.





Jalon 1 :

Opérations déterministes à virgule flottante plus rapides avec une amélioration des performances 10x

Prise en charge de WebAssembly SIMD pour des opérations efficaces en virgule flottante

Optimisation du moteur d'inférence IA



Jalon 2 :

API déterministe pour les calculs d'IA sur GPU

Outils et bibliothèques pour développer des contrats intelligents IA

Spécification publique pour les nœuds compatibles GPU

Sous-réseaux spécialisés en IA avec nœuds compatibles GPU



Les objectifs à long terme comprennent :

Contrats intelligents d'IA vérifiant le KYC basé sur la vidéo

Les contrats intelligents d'IA vérifient les bogues du code Ethereum

Interactions en langage naturel avec des contrats intelligents via LLM AI

Communautés Web3 gérant les IA via des DAO

IA pré-entraînées échangées sous forme de NFT\

ICP a activement promu en chaîne intelligence artificielle. La Fondation DFINITY, un sponsor important d'ICP, a lancé un programme de récompense DeAI de 5 millions de dollars en juillet de l'année dernière. L'ICP est déjà développé par des initiatives telles que Kinic, DecideAI, ELNA AI, ICGPT et Earthstream.

Fusion de chaînes

Chain Fusion améliore l'interopérabilité directe avec les blockchains populaires comme Ethereum, Bitcoin et bientôt Solana. Les contrats intelligents ICP peuvent désormais communiquer avec d'autres chaînes grâce à cette capacité, ce qui élimine le tribalisme industriel et la fragmentation des liquidités.

Jalon 1 :

Prise en charge complète des chaînes EVM, permettant aux contrats intelligents Canister de gérer les jetons et d'interagir avec les contrats intelligents sans ponts ni intermédiaires



Jalon 2 :

Utilisation de protocoles natifs Bitcoin (BRC20, Runes) pour une prise en charge décentralisée des ordinaux et des runes Bitcoin, permettant un développement transparent de dApp combinant Bitcoin et ICP



Jalon 3 :

Prise en charge prochaine de Solana, comblant le fossé entre Solana et ICP, permettant aux contrats intelligents sur l'un ou l'autre réseau d'interagir les uns avec les autres

La feuille de route complète peut être consultée ici .

À propos du protocole informatique Internet :

L'Internet Computer Protocol (ICP) est un protocole cloud 3.0 décentralisé permettant aux développeurs de créer et d'exécuter des services et des systèmes d'entreprise directement sur un réseau blockchain public avec une évolutivité sans précédent. Les services ICP sont inviolables, permettant une interaction sans confiance avec les services Web 2.0 traditionnels et d'autres blockchains. La vitesse, le faible coût et l'efficacité énergétique du protocole redéfinissent les opérations de réseau décentralisées dans Web3.

Comment fonctionne le PCI

Contrairement aux services cloud traditionnels qui reposent sur des centres de données centralisés, ICP utilise un réseau de centres de données indépendants répartis dans le monde entier. Ces centres de données hébergent l'ordinateur Internet, qui fonctionne sur des nœuds spécialisés utilisant un protocole appelé Internet Computer Protocol. Cette architecture permet aux contrats intelligents, appelés canisters, de s'exécuter à la vitesse du Web, fournissant ainsi un environnement évolutif et efficace pour la création et le déploiement d'applications décentralisées (dApps). Le mécanisme de consensus d'ICP, basé sur la technologie Chain Key, permet une interopérabilité transparente et un échange de données sécurisé sur le réseau. Cette approche innovante élimine le besoin de serveurs intermédiaires, offrant une sécurité renforcée, des coûts réduits et une transparence accrue pour les développeurs et les utilisateurs.





