La Fondation TON fait appel au soutien d'Elliptic pour fournir une analyse et une sécurité des écosystèmes

ZUG, Suisse, 13 octobre 2023/Chainwire/

La Fondation Open Network (TON) a annoncé aujourd'hui le soutien d'Elliptic, une société leader d'analyse de blockchain, pour fournir au réseau des informations sur les données et une sécurité supplémentaire de l'écosystème, soutenant ainsi la Fondation TON dans son objectif de mettre la crypto dans chaque poche en créant un écosystème web3. dans Télégramme.





Elliptic filtrera toutes les adresses de portefeuille TON et signalera celles associées à de mauvais acteurs, contribuant ainsi à empêcher l'exposition des utilisateurs et des projets TON à ces comptes. Elliptic fera également la promotion de Toncoin pour qu'il soit coté sur des bourses réputées.





Cela offrira une plus grande visibilité et sécurité à l'écosystème à mesure que la Fondation TON élargira la gamme de rampes d'accès disponibles pour que les nouveaux utilisateurs puissent entrer dans l'écosystème de TON et faire l'expérience d'une véritable propriété d'actifs.





Cette dernière étape fait suite à l'annonce de la collaboration de la Fondation TON avec Telegram, fournissant l'infrastructure pour l'écosystème croissant d'applications Web3 du messager. La communauté de TON s'est développée rapidement au cours de l'année écoulée, le nombre de comptes enregistrés sur TON ayant augmenté de 165 %.





La collaboration garantira que les utilisateurs de l'écosystème de TON sont protégés contre les comptes associés à des activités illicites ou malveillantes.





« Le support d'Elliptic garantira que l'écosystème de TON reste sécurisé alors qu'il continue d'évoluer à un rythme soutenu, avec des utilisateurs protégés contre les activités malveillantes ou criminelles », a déclaré Justin Hyun, directeur de la croissance à la Fondation TON.

À propos de la Fondation TON

L'Open Network Foundation (TON Foundation) est une organisation à but non lucratif fondée en Suisse en 2023.





La Fondation TON est financée à 100 % par la communauté, agissant dans les intérêts de la communauté et soutient des initiatives alignées sur la mission de The Open Network. Apprenez-en davantage sur https://ton.foundation .

À propos du réseau ouvert (TON)

L’Open Network (TON) met la crypto dans chaque poche. En créant un écosystème Web3 dans Telegram Messenger, TON donne à des milliards de personnes la possibilité de posséder leur identité numérique, leurs données et leurs actifs. Voir plus à https://ton.org .

À propos de l’elliptique

Elliptic est le leader mondial de la gestion des risques liés aux actifs cryptographiques pour les entreprises de cryptographie, les gouvernements et les institutions financières du monde entier.





Reconnu comme pionnier technologique du WEF et soutenu par des investisseurs tels que JP Morgan, Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group et Santander Innoventures, Elliptic a évalué les risques de transactions d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, révélant des activités liées au blanchiment d'argent, à la collecte de fonds pour le terrorisme, à la fraude et d'autres délits financiers.





Elliptic a son siège à Londres et possède des bureaux à New York, Singapour et Tokyo. Pour en savoir plus, visitez www.elliptic.co .





Contact

Fondation TON

[email protected]





Cette histoire a été distribuée sous forme de version par Chainwire dans le cadre du programme Brand As An Author de HackerNoon. Apprenez-en davantage sur le programme ici .