Faits clés sur les midis 2022

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour reconnaître et célébrer les esprits les meilleurs et les plus brillants et les parties les plus captivantes et les plus mémorables d'Internet que nous habitons. Vous pouvez faire votre propre marque lors de l'événement en votant et en nommant les personnes et les entreprises qui, selon vous, le méritent. N'oubliez pas d'en discuter sur les réseaux sociaux car nous apprécions les balises brillantes qui rendent Internet dynamique.

Salut les hackers ! C'est encore cette période de l'année…





Le thème de cette année est :

StarTech : Autonomiser la génération Tech

Il existe une légende durable qui nous a tous inspirés pendant des décennies, celle qui suit les équipages des navires les plus avancés d'une Fédération dans des aventures à travers les étoiles. Les voyages que ces âmes entreprenantes ont entrepris ont inspiré des générations. Des leaders charismatiques et leurs équipages talentueux se sont attaqués à des questions de moralité, ont réfléchi à l'avenir de la technologie et, surtout, ont relevé les défis auxquels ils étaient confrontés.









Les leçons apprises et les imaginations inspirées par cette légende se sont fait sentir sur Internet. L'année dernière a été difficile. Des tragédies que nous considérions autrefois comme inconcevables se sont produites alors que des problèmes auxquels nous étions confrontés n'ont cessé de nous compliquer la vie.

Notre thème, StarTech , a été choisi pour reconnaître deux choses.





Premièrement, l'environnement extrêmement difficile dans lequel nous vivons tous. Tout comme ces équipages ont relevé les défis de l'espace lointain, nous avons également dû faire face aux conséquences d'une pandémie, du changement climatique et bien plus encore.





Deuxièmement, nous avons l'intention de nous rappeler qu'Internet est une partie dynamique et passionnante de nos vies. Bien qu'il ne recèle pas de nouvelle vie sur des planètes inconnues, il apporte des idées, du talent et de l'évasion dans une mesure égale et abondante.





Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour embrasser l'esprit de l'événement.

Les catégories de cette année sont :

Nous avons regroupé nos récompenses en cinq catégories qui englobent chacune des secteurs passionnants et en pleine expansion d'Internet.

Technologie émergente

À l'époque préhistorique, le feu et la roue étaient des technologies émergentes.





Aujourd'hui, les normes sont peut-être un peu plus élevées, l'impact un peu réparti, mais le potentiel de perturber la réalité telle que nous la connaissons est encore illimité. Noonies' Emerging Tech Category Awards, en partenariat avec .TECH Domain by Radix , célèbre les individus du monde de la technologie qui ont fait les plus grands progrès vers la réalisation de ce potentiel

Jeux

L'archétype du joueur a depuis évolué à partir d'un enfant dont les parents s'inquiétaient d'une carence en vitamine D. Aujourd'hui, un joueur typique est un individu de tout âge ou sexe, issu d'un groupe de plus de 2 milliards de personnes ; mécènes d'une industrie qui est plus grande que les industries du film et de la musique réunies. Ce prix honore les studios, les développeurs et les jeux qui donnent au joueur en chacun de nous un moyen de s'échapper, de rivaliser ou même de gagner sa vie. Merci pour votre créativité, votre dévouement et votre incroyable talent.

Héros Internet

Internet est un miroir de la psyché humaine collective. Et si nous sommes quelque chose, nous sommes des gens chaotiques. Internet, tout comme les personnes qui lui donnent vie, est une entité imparfaite ; en proie à la propension au bien ou carrément au terrible. Cependant, tout comme la lumière bannit les ténèbres, nous espérons que les initiatives bonnes et raisonnables - sur le World Wide Web - continueront de prospérer. Cette catégorie met en lumière les penseurs, les bâtisseurs ; et bien sûr; utilisateurs qui veillent à ce que le cadeau d'Internet continue de donner.

Programmation

La technologie est à la fois l'avenir et la voie qui nous y mènera. Qu'il s'agisse d'une réalité numérique adjacente - qui s'intègre parfaitement à une réalité tangible - ou d'une application qui suit votre fréquence cardiaque, nous dépendons de plus en plus de solutions innovantes à des problèmes que nous ne savions même pas avoir. Les développeurs de logiciels sont les esprits créatifs qui aident à créer ces solutions et, ce faisant, éclairent notre chemin vers un avenir passionnant. Cette catégorie met à l'honneur les bâtisseurs qui améliorent notre quotidien au quotidien.

Web3

Prix

Il y a plus de 100 000 $ de prix à gagner cette année! La liste complète des prix sera mise à jour sur https://www.noonies.tech/faq dès que possible. Être à l'affut!









Délais

Le vote commence le 15 août et se terminera le 15 novembre !

Qui sont les juges ?

Les habitants intrépides d'Internet

Vous avez des questions ?

En savoir plus sur cette FAQ ici

