Elon Musk va-t-il vraiment libérer l'oiseau ?

Un nouvel ordre mondial

Rachat de Twitter par Elon Musk : qu'est-ce que cela signifie pour les entreprises et les annonceurs de la plateforme ? Cela signifie qu'un changement arrive dans l'application Bird, et ceux dont les entreprises dépendent de Twitter peuvent s'attendre à des changements dans les politiques de publicité, en particulier l'utilisation des données.





'L'application Bird est gratuite.' La liberté, un mirage ?

L'homme le plus riche du monde a été vu en train d'apporter un évier au siège de Twitter. Si nous ne connaissions pas mieux l'homme calculateur, dont les actions sont toujours des pointeurs, nous penserions que ce n'est qu'un troll. L'introduction d'un évier suggère que certaines fonctionnalités opérationnelles actuelles sur Twitter "s'effondrent". Peut-être aussi du personnel -lol! S'adressant à sa page de compte Twitter, il a écrit le 27 octobre 2022, "l'oiseau est libéré".





Quelle est cette liberté ? Plus de liberté d'expression, sans se soucier des comptes interdits ou suspendus, alors que la culture de la liberté d'expression perdure sur la plateforme numérique internationale ? Ou la liberté selon l'évangile de Musk, vu qu'il a limogé Parag Agrawal et Vijaya Gadde, qui sont des cadres supérieurs et des cadres juridiques et politiques qui pourraient avoir été responsables de la suspension permanente du compte de Trump.





Déjà actionnaire majeur de l'entreprise, M. Musk a fait une offre de 44 milliards de dollars pour l'entreprise en avril. Certains pensent que c'est une offre scandaleuse. L'homme le plus riche du monde savait ce qu'il cherchait. Il est un homme d'affaires! Il sait quelles sont ses perspectives !





Publicités, Publicités, Annonceurs

Plaisir. Divertir. Informer.





Jeudi, M. Musk a publié ce qui semble être un communiqué (de presse) personnel – un tweet . Bien qu'il ait abordé beaucoup de choses dans cette lettre « d'humilité », la partie qui s'adresse aux spécialistes du marketing et aux annonceurs numériques mérite qu'on s'y attarde.





Musk a écrit : "La publicité, lorsqu'elle est bien faite, peut ravir, divertir et informer..." Cette déclaration peut suggérer que toutes les publicités sur Twitter seraient à la fois axées sur le contenu et les prospects.

La publicité serait très probablement examinée ou indexée pour déterminer le contenu. On ne sait toujours pas comment cela se passerait, mais nous pouvons dire que de nouveaux algorithmes apparaîtraient sur le contenu publicitaire à promouvoir.





Apparemment, les codeurs et les ingénieurs logiciels de Tesla ont « creusé » les codes Twitter. Étant donné que M. Musk met l'accent sur "le plaisir, le divertissement et l'information", des publicités plus longues dans les médias peuvent être privilégiées. Il est également certain que des publicités plus ciblées arrivent sur Twitter.





"... il peut vous montrer un service ou un produit ou un traitement médical dont vous ignoriez l'existence mais qui vous convient." -Elon Musk





Une publicité pertinente nécessiterait plus de données des utilisateurs et des entreprises. Par conséquent, les utilisateurs peuvent anticiper de nouvelles politiques et être tenus d'effectuer des mises à jour sur leurs comptes, ce qui peut inclure l'ajout d'informations supplémentaires ou la mise à jour de leurs préférences. Les publicités ciblées peuvent également signifier l'acquisition et l'optimisation de données à partir de l'historique de recherche des utilisateurs. Peut-être que, comme WhatsApp, Twitter espionnerait d'autres applications de téléphonie mobile ?





M. Musk a toujours été gros sur les données

Twitter gère actuellement environ 12 téraoctets de données toutes les 24 heures, ce qui est inférieur aux 500 téraoctets quotidiens de Facebook. Musk avait déjà manifesté son intérêt pour l'opérabilité et les politiques publiques de Facebook. Ainsi, Twitter peut être disposé à obtenir plus de données, car plus de données signifie plus d'informations pour mener des campagnes marketing. Le nouveau propriétaire est grand sur les données.





Il est facile de sentir que Twitter sape actuellement les données des utilisateurs. Sprout Social indique que des données massives peuvent être collectées et explorées à partir d'un seul tweet, non seulement auprès des utilisateurs, mais également des visiteurs et des téléspectateurs. Donc, si Twitter va être plus précis sur qui atteindre avec quelle publicité, plus de données doivent être acquises.





Le 25 août 2022, Reuters a rapporté qu'Elon Musk exigeait les détails et les données des utilisateurs de Twitter Inc. En fait, un commentaire de la chancelière Kathaleen McCormick est que la demande s'élève à des billions de données, et « personne de sensé n'a jamais essayé d'entreprendre un tel effort.





Dans le passé, nous avons vu Elon Musk faire allusion à la gestion des données dans le passé. Selon Forbes , Musk avait, dans le passé, tenu une réunion avec Zuckerberg et l'équipe de Facebook sur un babillard pour la liberté d'exercer la liberté d'expression, ce qui suggère d'assouplir l'emprise de l'IA sur ce qu'ils qualifient de discours haineux ou blessant. Il a également recommandé d'interdire la promotion d'activités criminelles ou de contenus qui mettent directement en danger la sécurité publique.





Les annonceurs peuvent compter sur leur soif de données comme une chose favorable. Les créateurs de contenu et les annonceurs sur Twitter peuvent s'attendre à des jours meilleurs si leur contenu ne viole pas les politiques de sécurité et de bien-être humains.





Les données vont changer la donne sur le Twitter d'Elon Musk.





Nuke les robots

Le propriétaire d'innovations automobiles axées sur l'automatisation trouve les robots Twitter effrayants. Les bots sont des comptes automatisés qui fonctionnent comme une personnalité. Sur Twitter, ces comptes automatisés trouvent un déploiement pour générer du trafic pour les likes et les reposts.





Parfois, ils sont configurés pour générer et signaler des messages. Alors que les robots améliorent les performances au-delà de l'apport humain réel, ils affectent les utilisateurs actifs quotidiens monétisés (mDAU). mDAU fait référence à la monétisation qui accompagne les engagements humains avec des publications sur la plate-forme.





Certaines entreprises utilisent ces bots pour "améliorer" l'apparence de leurs performances. Ce sera peut-être bientôt la « partie terminée » pour eux. Jusqu'à 29 % du contenu monétisable de Twitter est généré par des robots.





Généralement, les agences marketing et les annonceurs préfèrent toucher de vrais humains car ce sont eux qui sont les vrais prospects avec des capacités de conversion. Twitter reconnaît que seulement 5 % des comptes de robots existent sur sa plateforme. Musk semble penser autrement - qu'il peut y avoir jusqu'à 20% de bots. Similarweb a signalé que les bots génèrent 20 à 29 (%) du contenu sur Twitter US.





Ainsi, le nouveau propriétaire peut abandonner les bots car il resserrerait les configurations de compte et les sécurités.

Alors que les bots ont contribué à la flexibilité de l'écosystème Twitter et ont fourni une expérience utilisateur fluide, le propriétaire le plus riche du monde a déclaré la guerre aux bots.





Humanité ou rentabilité ? Rester vif





M. Musk prétend faire cela pour l'humanité. S'il n'y a aucune raison de douter qu'il puisse avoir de bonnes intentions (ce qui est relatif), il est également incroyable que quelqu'un investisse 44 milliards de dollars parce qu'il se soucie de l'humanité.





Tesla peut sauver la planète d'une consommation d'énergie excessive et d'autres choses qui mettent en danger la stratosphère terrestre, mais ce n'est pas bon marché. Un accord qui oblige les « partenaires » à investir dans l'acquisition n'est pas un accord caritatif ; nous pouvons nous attendre à de l'argent—beaucoup et beaucoup d'argent.





Les entreprises et ceux qui cherchent à atteindre plus de prospects via Twitter peuvent commencer à se réjouir. L'homme le plus riche veut gagner plus d'argent et conserver cette place. C'est un jeu de contrôle et de richesse. Le moyen le plus sûr pour que la richesse se développe, c'est quand elle se propage de façon exponentielle. Ainsi, les entreprises paient peut-être plus pour les publicités, mais il y a plus à obtenir avec plus de données pour cibler les publicités.





En fait, les pages à fort trafic peuvent bénéficier d'incitations cette fois-ci. Un post de Zuby le suggère, et Elon Musk l'a affirmé.









Comment préparer?

Continuez à suivre l'actualité du monde des médias sociaux. Suivez Birdie Musk, le chef Twit pour les mises à jour, le compte principal de Twitter et d'autres responsables tels que le CTO de Twitter. Surveillez les informations sur les mises à jour des politiques et lisez avec votre équipe de spécialistes du marketing numérique et de créateurs de contenu.

Créez et proposez du contenu divertissant. Soyez sensible au client.





C'est une "place de la ville numérique"

Il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique numérique commune





Les places de la ville sont toujours des centres d'activités animées. Dans son communiqué sur son acquisition, l'homme le plus riche du monde déclare que cette "acquisition" "est importante pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique numérique commune".





Ainsi, vous pouvez être sûr que le 'Nouveau' Twitter exploitera toutes les options de productivité et de rentabilité. Elon Musk n'a pas acheté cela pour la fantaisie ou pour une expérimentation. Il est un homme d'affaires! Townsquare suggère également plus d'interactivité et de portée. On peut miser dessus. L'assouplissement des règles strictes et des politiques d'expression signifie que plus de personnes peuvent être atteintes; il y aurait moins de fréquence de suspension de compte.





Nous ne pouvons qu'attendre de voir à quoi ressembleront les mois à venir pour les différents utilisateurs qui utilisent l'application Bird pour diverses raisons. Mais pour les annonceurs, ce sera comme avant, mais avec des perspectives prometteuses.