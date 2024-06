DePIN s’attaque aux industries les plus implantées au monde

Ce n’est un secret pour personne : notre monde s’est transformé rapidement au cours des dernières décennies. Ce qui n’a pas changé, c’est la domination des industries par quelques entités sélectionnées. En fait, on pourrait dire que la situation empire d’année en année, les pôles énergétiques conduisant finalement à un étouffement de l’innovation et à une concurrence atténuée sur leurs marchés respectifs.





Les réseaux d'infrastructures physiques décentralisés (DePIN) offrent une alternative intéressante à ce paradigme, avec des projets tels que DIMO mener la charge avec des solutions open source dans les zones traditionnellement murées.





Avant d’aborder les avantages de la résolution décentralisée des problèmes, nous devons d’abord comprendre l’ampleur de la domination de ces entreprises et institutions sur leurs pairs du marché.

Le noyau impénétrable des industries bien établies

Avec l’arrivée de l’Internet haut débit et de la généralisation de la connectivité numérique, notre façon de travailler a radicalement changé. Pourtant, malgré ce passage aux méthodologies modernes, les dynamiques de pouvoir séculaires restent fermement en place.





Prenez par exemple les sociétés de covoiturage. Leur création visait à libérer et à responsabiliser les propriétaires de voitures, en leur donnant la liberté de monétiser leurs véhicules et de devenir leurs propres patrons. Ce qui s’est réellement passé, c’est que les tarifs des taxis ont contourné les entreprises de taxi locales, créant ainsi une poignée de nouveaux géants technologiques centralisés.





Le cas du covoiturage n’est qu’un exemple d’une industrie bien ancrée. Il y en a bien d’autres parmi lesquels nous pouvons choisir :

D'innombrables personnes et entreprises comptent sur les services de télécommunications critiques, mais seul un petit nombre d'entreprises ont tendance à exploiter l'infrastructure sous-jacente. AT&T et Vodafone représentent à eux seuls 5 des 10 premières acquisitions de ce secteur, ce dernier étant Acquisition de Mannesman pour 183 milliards de dollars détenant le record d’acquisition de la plus haute valeur dans tous les secteurs.

détenant le record d’acquisition de la plus haute valeur dans tous les secteurs. Le secteur de l’énergie regorge d’entreprises profondément implantées. de Saudi Aramco Capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars lui décroche la 4ème place dans une liste majoritairement occupée par des sociétés de logiciels et de technologies. Le chinois Sinopec a rapporté chiffre d'affaires de 453 milliards de dollars en 2023. Les plus grands fournisseurs d’énergie opèrent trop souvent comme des monopoles réglementés dans leurs régions et peuvent être étroitement liés à leurs gouvernements respectifs.

lui décroche la 4ème place dans une liste majoritairement occupée par des sociétés de logiciels et de technologies. Le chinois Sinopec a rapporté en 2023. Les plus grands fournisseurs d’énergie opèrent trop souvent comme des monopoles réglementés dans leurs régions et peuvent être étroitement liés à leurs gouvernements respectifs. L'infrastructure requise pour le stockage dans le cloud est de plus en plus dominée par une poignée d'acteurs, des entreprises qui sécurisent efficacement d'énormes portions d'informations Internet. En 2022, on estimait que 65 % des dépenses en infrastructure cloud était orienté vers Microsoft Azure, Google Cloud et Amazon Web Services, ces derniers représentant une énorme part de marché de 32 %.





Quel que soit le secteur concerné, il existe une seule constante qui se répète dans chaque modèle commercial. Les données sont de plus en plus cloisonnées, thésaurisées et régalées par des sociétés comme Amazon, Google et Facebook.









Les données s’apparentent à du pétrole numérique, une ressource précieuse pour toute entreprise dans l’économie moderne. Cependant, comme le montrent plusieurs fuites et piratages très médiatisés et même celui d'Uber récente amende européenne de 10 millions d’euros , le traitement des données personnelles n'est pas toujours la priorité absolue des grandes entreprises.





L’adage classique est plus vrai que jamais : si vous ne payez pas pour le produit, vous êtes le produit.





Le pire, c'est que vous payez probablement et que vous êtes utilisé en même temps.

Les défis structurels des grands systèmes bien établis

La taille même des mastodontes qui dirigent des secteurs aussi bien implantés rend difficile la concurrence des nouveaux services et la récupération des parts de marché. Ils construisent effectivement des réserves d’argent autour de leurs positions auxquelles leurs concurrents n’ont tout simplement pas accès.





Mais leur taille peut être un obstacle, car la gestion de telles opérations a tendance à être incroyablement coûteuse. Et comme un navire géant souhaite changer de cap, changer de tactique en tant que grande entreprise peut être lent et gourmand en énergie. Il n’est pas étonnant que nous assistions à des fusions et acquisitions constantes dans toutes les grandes industries.





Pour mettre les choses en perspective, si vous aviez l’idée la plus brillante pour résoudre un problème urgent du monde réel, vous auriez quand même besoin de millions, voire de milliards, de capital initial. Une fois que vous serez opérationnel, le montant des dépenses dont vous auriez besoin pour gérer votre entreprise réduira de manière agressive vos revenus. Ensuite, il faut beaucoup de temps pour innover et réagir aux changements du secteur, les fusions et acquisitions complexes se présentant comme des solutions pour avancer rapidement. Et tout cela au risque de devenir un point de défaillance géant, centralisé et unique.





Des systèmes profondément ancrés et centralisés, aussi puissants et tout-puissants soient-ils, ne constituent peut-être pas la meilleure solution pour résoudre les problèmes réels dans notre monde en évolution rapide.

Comment les DePIN résolvent les problèmes de manière efficace et flexible

Les DePIN proposent une approche innovante de résolution de problèmes à grande échelle grâce à leurs nouvelles stratégies opérationnelles et monétaires. C'est ainsi que des projets tels que DIMO se sont développés pour atteindre des dizaines de milliers de contributeurs, quels que soient leur emplacement physique ou leurs moyens financiers.





Dans leur forme la plus simple, les DePIN permettent aux contributeurs du monde entier d'aligner leurs intentions et de se concentrer sur la résolution de problèmes du monde réel avec des incitations monétaires transparentes pour garantir leur professionnalisme et la disponibilité de leur équipement. Il s’agit d’une approche ascendante fascinante pour résoudre des problèmes au sein de secteurs qui semblent hors de portée.





Les DePIN font un effort supplémentaire et arrivent exactement là où ils doivent être, non pas parce qu'un conseil d'administration le signe, mais parce que ceux-là mêmes qui ont besoin de la solution font ce qu'il faut pour ce qui compte le plus pour eux. DePIN donne du pouvoir à ceux qui apportent des opportunités et des solutions à leur environnement local.



Lorsqu'ils sont construits correctement, les DePIN deviennent efficaces et flexibles :

Le risque de défaillance unique est éliminé grâce à la décentralisation du capital, du matériel et de la gouvernance.

Les données précieuses peuvent être sécurisées par cryptographie et stockées de manière redondante et distribuée.

Leur absence de bureaucratie d’entreprise permet une innovation rapide et des réactions plus rapides aux évolutions de l’industrie.

Les dépenses en capital nécessaires au financement du déploiement de nouvelles infrastructures sont partagées entre un large éventail de membres de la communauté.

Le succès éventuel du projet est partagé directement et de manière transparente entre tous les contributeurs du projet.





Les DePIN coordonnent des communautés mondiales de personnes partageant des intérêts communs, ouvrant ainsi de nouvelles voies vers des industries profondément ancrées. Les premiers rapports mettent en évidence l’opportunité d’une industrie de 3,5 milliards de dollars basée sur le modèle DePIN. La société d'analyse Messari va plus loin dans ses perspectives, suggérant un effet volant permettant une augmentation de 10 000 milliards de dollars à 100 000 milliards de dollars du PIB au cours des deux prochaines décennies.





DePIN au travail

La liste des cas d’utilisation potentiels prêts à l’innovation est vaste, et plusieurs projets DePIN notables progressent à grands pas en matière d’innovation.

Des applications mobiles aux équipements de capteurs de petite taille, en passant par les installations d'antennes sur les toits et les solutions informatiques décentralisées, les attributs physiques du côté de l'offre de ces réseaux sont aussi vastes que les problèmes qu'ils visent à résoudre.





GÉODNET vise à construire le plus grand réseau cinématique en temps réel (RTK) décentralisé au monde. Ce faisant, ils peuvent considérablement améliorer la qualité du géopositionnement par satellite, en fournissant la précision centimétrique requise pour nos appareils modernes et nos applications industrielles.

La connectivité Internet rurale est un problème important souvent négligé par les grands acteurs des télécommunications, malgré son omission, laissant les régions dans de graves désavantages économiques. Wicrypt s'attaque au problème de la connectivité du dernier kilomètre avec sa solution de partage de bande passante peer-to-peer.

PowerPod encourage l’adoption accrue des véhicules électriques grâce à son réseau décentralisé de bornes de recharge pour véhicules électriques. Les propriétaires de bornes peuvent monétiser leur équipement et être récompensés pour la location de leurs chargeurs à d'autres propriétaires de voitures.

Le marché croissant des VPN montre une soif de confidentialité en ligne, mais en pratique, cela transfère simplement les données d'un service centralisé à un autre. Protocole ATOR s'attaque à la confidentialité sur Internet en créant une couche de routage décentralisé cryptographiquement sécurisée que tout le monde peut utiliser.



NATIX est le pionnier d'un jumeau numérique mondial alimenté par l'IA et participatif. Les données collectées par les caméras intelligentes ouvrent la voie à une nouvelle vague d’applications sophistiquées de ville intelligente et de mobilité.





Ce ne sont là que quelques exemples spécifiques des progrès réalisés dans divers secteurs de l’espace DePIN, chacun étant adapté à une personnalité d’utilisateur différente. Cependant, il existe un secteur qui semble universel dans toutes les zones géographiques et démographiques : le secteur automobile.



La solution de DIMO au problème des données automobiles

Parmi tous les secteurs abordés dans cet article, le secteur automobile a des pratiques de données incroyablement cloisonnées. Malgré la richesse des informations et des mesures présentes à bord de nos véhicules modernes, cette industrie est notoirement isolée par ses constructeurs et ses prestataires de services. En conséquence, l’état actuel de l’industrie automobile ressemble quelque peu à l’ère pré-smartphone, sans aucune boutique d’applications commune accessible aux propriétaires de voitures.





DIMO s'engage à ouvrir grand ce marché, et avec plus de 75 000 voitures ajoutées à son réseau, sa communauté décentralisée est sur la bonne voie pour créer un cas d'utilisation précieux pour les données sur les véhicules en temps réel. Les DIMO plateforme de développement ouverte est tout aussi accueillant pour les constructeurs de matériel que pour les codeurs de logiciels. L’industrie automobile est prête à innover et pourrait grandement bénéficier de nouvelles applications indépendantes de la marque.





La transparence d’une telle plateforme ouverte profiterait aux propriétaires de véhicules du monde entier. Au-delà de leurs achats initiaux, les propriétaires continuent de dépenser des milliers de dollars par an en services liés à l'automobile tels que l'assurance, l'entretien, l'immatriculation et le financement. Pourtant, d’innombrables conducteurs n’ont aucune idée de paramètres tels que l’état de leur batterie ou la valeur marchande de leur voiture. Lorsque des problèmes inattendus surviennent, ils sont souvent laissés à la merci de devis de mécanicien coûteux et difficiles à obtenir.





La solution plug-and-play simple de DIMO élimine les incertitudes, mettant les propriétaires en contact direct avec les données automobiles précieuses et pertinentes de leur voiture. Ce faisant, ils ont construit un réseau remarquable, mettant en relation les conducteurs de voitures propulsées par DIMO avec un écosystème croissant de partenaires de service .









Le partenariat de DIMO avec Tableland a permis la création et le maintien d'un système mondial et transparent liste des données du véhicule . Un tel ensemble de données publiques est important pour une plateforme de développement ouverte, car il leur fournit les définitions de véhicules nécessaires enregistrées et maintenues par les fabricants agréés DIMO.





Un autre exemple d'innovation ouverte est la collaboration de DIMO avec Streamr. Le Météo à 15 jours Le flux sponsorisé exploite les informations environnementales en temps réel provenant des milliers de voitures connectées de DIMO. La température, la pression barométrique et d'autres données sont facilement accessibles aux développeurs d'applications et de sites Web qui ont besoin de données météorologiques pour leurs projets.





L'expansion du réseau a été amorcée par le projet Jeton $DIMO , une crypto-monnaie hébergée sur la blockchain Polygon. Le jeton constitue l'incitation financière qui a contribué à propulser le réseau jusqu'à 75 000 véhicules connectés. Les conducteurs qui fournissent des données sur leurs véhicules au réseau peuvent gagner des récompenses de la même manière que la collecte de points de fidélité ou de miles aériens.

Une nouvelle ère vous attend

La beauté de DePIN est que n’importe qui peut participer et contribuer au réseau de son choix avec peu ou pas de perturbation de ses habitudes et routines quotidiennes. DIMO n’est pas différent, et la barrière à l’entrée pour les propriétaires de voitures souhaitant explorer DePIN est quasiment inexistante.





Si votre voiture peut se connecter à une application comme Tesla, FordPass ou My BMW, vous pouvez alors l'intégrer de manière transparente au réseau DIMO. Alternativement, le plug-and-play abordable de DIMO Macarons Le module peut fonctionner avec des voitures datant de 2008.









DePIN offre aux gens ordinaires la possibilité de rétablir l’équilibre du pouvoir. Alors pourquoi ne pas aider aujourd'hui en rejoindre la communauté DIMO et soyez récompensé pour posséder vos données alors que nous entrons dans une nouvelle ère passionnante de voitures connectées.









En tant que rédacteur technique indépendant, Jason Glynn aide les propriétaires d'entreprise et les fondateurs de projets à transformer des sujets complexes en histoires engageantes et en informations exploitables. Pour voir plus de son travail, consultez : <https://jason-glynn.medium.com/ ](https://jason-glynn.medium.com/)

