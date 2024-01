Trop long; Pour lire

Cet article approfondit le débat sur la question de savoir si Craig Wright est Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Il examine la compréhension approfondie de Wright du script Bitcoin, sa vaste expérience des systèmes de paiement numérique et son expertise diversifiée dans des domaines cruciaux pour la création de Bitcoin. L'article souligne également l'importante victoire juridique de Wright, où il a conservé des milliards de dollars en Bitcoin, et discute de ses contributions à la technologie blockchain et aux brevets. Le scepticisme de la communauté crypto quant à la prétention de Wright d'être Satoshi est reconnu, parallèlement à ses efforts pour prouver sa prétention et à son intention de donner une grande partie de sa fortune Bitcoin à des œuvres caritatives.