Bitcoin résout-il réellement un problème ?

Avant de pouvoir évaluer si et comment Bitcoin vaut une valeur, nous devons d'abord reconnaître et convenir qu'il existe des problèmes qui méritent d'être résolus. Surtout avec un ralentissement du marché, il est utile de prendre du recul et de rétablir une thèse d'investissement pour Bitcoin. Cet article pose quatre questions à quiconque doute des problèmes que Bitcoin résout.

Ce fut un mois difficile pour Bitcoin et le marché boursier dans son ensemble. Le S&P 500 est en baisse de 16 % depuis mars, le Nasdaq en baisse de 22 % au cours de la même période et le Bitcoin est passé de son sommet de novembre de 68 000 $ à 28 000 $.





Les projets de cryptographie ont échoué rapidement - les pièces stables se sont avérées instables et tout le monde est prêt à plonger dans la crypto dans son ensemble.





Ce n'est pas un bon look pour DeFi lorsque l'industrie qui a été formée pour remplacer la finance traditionnelle tente de centraliser et d' augmenter rapidement le financement de la stabilité , et le marché a entraîné Bitcoin avec ces projets et la vente plus large du marché.





Tout au long de la récession, Internet est resté invaincu et nous avons au moins quelques mèmes "top avec le recul" alors que les cours des actions reviennent sur terre et que le marché pivote rapidement vers la valorisation des flux de trésorerie et des bénéfices.





Ryanair arrive avec le W





Bitcoin en particulier n'a jamais hésité à faire face à de vives critiques, et avec une baisse de 24% le mois dernier, Peter Schiff a eu une journée sur le terrain et le WSJ et les sections de commentaires sont de retour pour rejeter le bitcoin comme la manie des tulipes.





"Le bitcoin est une mort aux rats" - Warren Buffet

"Les super codeurs de l'ombre" - Elizabeth Warren

"Déstabiliser les nations" - Hillary Clinton

"Bitcoin, ça ressemble à une arnaque" - Donald Trump

"Personnellement, je pense que Bitcoin ne vaut rien" - Jamie Dimon

« Un schéma de Ponzi », « Gaspillage d'énergie », « Il n'a pas de flux de trésorerie »…





Maintenant âgée de près de quatre ans, l'excellente pièce de Nic Carter (et le dé à 12 faces) avec le Bitcoin FUD commun capture avec éloquence tout ce scepticisme, et alors que nous nous dirigeons vers ce qui ressemble à une récession, les dés FUD continuent d'être lancés quotidiennement. .





Tout sarcasme mis à part, cependant, il est utile de revoir toute thèse d'investissement en période de ralentissement, et en tant que personne qui investit et s'appuie sur le bitcoin (mon nouvel explorateur de réseau Lightning est ici ), c'est une bonne idée de revenir à l'essentiel et de revoir le 'pourquoi' et conviction originale pour Bitcoin.





La première étape pour identifier toute valeur potentielle que Bitcoin fournit est d'accepter et de reconnaître qu'il y a des problèmes à résoudre. Si personne ne pense qu'il y a des problèmes avec le statu quo, Bitcoin sera toujours un "gaspillage d'énergie" et un "schéma de Ponzi".





Dans cet esprit, nous prendrons du recul et dans cet article, nous poserons quatre questions fondamentales qui peuvent aider à reconfirmer le "pourquoi" derrière Bitcoin (ou toute autre solution d'ailleurs) afin que nous puissions ensuite mieux aborder le "comment". ' et valorisations.





#1 - Avoir une forme d'argent résout-il un problème ?





Le concept d'argent n'est pas nouveau et existe depuis environ 5 000 avant notre ère, lorsque les anciens Mésopotamiens ont introduit le shekel comme monnaie.





Dans son livre, The Bitcoin Standard , Saifedean Ammous offre un aperçu riche de la façon dont les premiers habitants de l'île de Yap utilisaient la pierre Rai comme forme de monnaie.





Quel que soit le support historique utilisé - coquillages, pièces d'or, roches - avoir une forme de monnaie réduit le besoin de faire du marché et de troquer au quotidien. Nous ne pouvons pas troquer toute la journée, et nous ne pouvons pas accumuler des marchandises dans nos garages pour stocker nos gains.





Avec cette pensée, nous voyons alors les fonctions d'une monnaie utile comme moyen d'échange, mesure de valeur, étalon de paiement différé et réserve de valeur. L'argent doit également avoir des propriétés de fongibilité, de durabilité, de divisibilité, de portabilité et de rareté.





L'argent est ancré dans chaque partie de la société, et avec de l'argent qui ressemble le plus aux propriétés ci-dessus pour résoudre les problèmes associés, nous pouvons reconnaître bon nombre des avantages qu'il procure et des problèmes qu'il résout.





(Pour tous ceux qui veulent un examen plus approfondi de ce qu'est l'argent, de son histoire et de sa relation avec l'allocation du capital, j'ai créé cette vidéo YouTube qui va beaucoup plus en détail)

#2 - Les réseaux de paiement résolvent-ils un problème ?





La fonction de « moyen d'échange » de la monnaie a évolué au fil des ans avec la technologie. Nous avons peut-être utilisé des pièces ou des billets dans le passé, mais aujourd'hui, le commerce électronique représente 13,2 % de tous les achats.





Les ventes au détail totales aux États-Unis ont totalisé 5,5 billions de dollars en 2021, et les ventes au détail du commerce électronique aux États-Unis ont augmenté de plus de 31 % en 2020, pour atteindre 762 milliards de dollars.





Visa, Mastercard et Paypal ont capitalisé sur cette infrastructure de paiement (numérique et en personne) avec des revenus 2021 de 24,1 milliards de dollars, 23,6 milliards de dollars et 25,4 milliards de dollars respectivement. Visa et Mastercard combinées pour faciliter ~70% des transactions par carte en 2021.





Avec ce genre de chiffres, il est juste de dire que les réseaux de paiement résolvent un problème.





Nous pouvons même aller plus loin et parler des frais d'environ 3 % que ces réseaux facturent, ou de la moyenne mondiale des frais de transfert de fonds d'environ 6 % . Il y a beaucoup plus de problèmes à résoudre ici, mais nous garderons cela pour un autre jour. Pour l'instant, nous pouvons affirmer avec confiance qu'avec Visa traitant jusqu'à 24 000 transactions par seconde , il y a une valeur inhérente et des problèmes résolus dans l'espace des paiements.





#3 - La monnaie fiduciaire a-t-elle des problèmes ?





Ces deux premiers points sont (espérons-le) faciles à convenir, dans la mesure où #1 - nous avons besoin d'une forme de monnaie, et #2 - les réseaux de paiement facilitent l'échange et la transmission de l'argent, ce qui apporte de la valeur à la société.





Mais quelle forme prend (et devrait prendre) notre argent ? ». Nous avons examiné les premières formes de coquillages et de pièces de monnaie. Et jusqu'en 1971, le système monétaire américain était soutenu par l'or.





Aujourd'hui, aux États-Unis et dans le monde, l'argent est un système fiat, sans produits sous-jacents soutenant nos systèmes monétaires. Est-ce un problème?





La monnaie fiduciaire est-elle la meilleure forme de monnaie que nous devrions utiliser pour préserver les efforts associés à notre travail ? Le fiat représente-t-il le mieux les propriétés monétaires que nous recherchons dans une forme de monnaie ?





Pour comprendre au mieux les problématiques de la monnaie fiduciaire, il est utile de comprendre le qui/comment/pourquoi de la création monétaire, alors revenons un peu en arrière vers les fondamentaux …

Le gouvernement (américain) collecte des fonds de deux manières : (1) en collectant des impôts (sur le revenu des particuliers, sur les sociétés, sur les plus-values, etc.) et (2) en émettant des dettes (IOU) via des T-Bills, des T-Notes et des T-Bonds.





Nous n'avons pas eu de budget équilibré depuis 2001 et, à ce titre, nous comptons généralement sur la dette pour financer les opérations gouvernementales.





https://datalab.usaspending.gov/americas-finance-guide/deficit/trends/





N'importe qui peut acheter de la dette du gouvernement américain, et des enchères ont lieu chaque semaine, permettant aux particuliers, aux entreprises et aux pays d'acheter tous notre dette. À bien des égards, cette dette est bonne - elle fait avancer l'activité d'investissement et lorsque les fonds sont utilisés pour accroître la production et la production économique globale, ce qui est une victoire pour tout le monde.





Mais ce n'est pas là que l'histoire s'arrête… l'un des plus gros acheteurs de dette du gouvernement américain est la Réserve fédérale américaine. Et c'est « comment » la Fed achète cette dette qui est problématique. La Fed obscurcit ce processus à travers des termes compliqués d '«assouplissement quantitatif», mais en réalité, elle clique sur quelques boutons et crée numériquement (ou imprime physiquement) de la nouvelle monnaie.





La Fed envoie ensuite ce nouvel argent au gouvernement en échange des reconnaissances de dette (T-Bills, T-Notes, T-Bonds).





Ainsi, par exemple, lorsque le gouvernement américain a adopté une législation pour 4,2 billions de dollars de dépenses dans la loi CARES et les programmes de secours Covid, nous voyons un actif (sous la forme d'une reconnaissance de dette) ajouté au bilan de la Fed et un actif de nouvelles liquidités et correspondant IOU comme un passif sur le bilan du gouvernement.





Le bilan de la Fed a atteint près de 9 000 milliards de dollars en 2022





Pendant ce temps, la dette américaine a atteint près de 30 billions de dollars





Tout cela est-il un problème ? Le Conseil de la Réserve fédérale, composé de 7 membres, devrait-il être en mesure d'émettre à volonté 4 000 milliards de dollars d'argent neuf ?





Ce n'est pas tout. Les banques commerciales créent également de l'argent à volonté grâce à notre système bancaire à réserve fractionnaire. La Fed fixe le taux de réserve (combien de dépôts d'une banque doivent être en réserve auprès de la Fed) et le taux des fonds fédéraux (qui se traduit par le pourcentage que les banques commerciales reçoivent pour les dépôts auprès de la Fed), qui sont tous répercutés sur les consommateurs et entreprises sous forme de prêts, de taux hypothécaires, etc.





Lorsque la Fed fixe un taux de réserve de 0% comme elle l'a fait tout au long de Covid, la Fed a effectivement donné aux banques commerciales la possibilité de créer de l'argent illimité.





Tout cet argent dans le système est mesuré dans les totaux de M2, qui ont augmenté pour correspondre à tous les taux de création monétaire de la Fed. Au cours des deux dernières années seulement, la masse monétaire a augmenté de plus de 6 000 milliards de dollars, soit une augmentation de 37 %.





https://twitter.com/SenLummis/status/1436325049821245441?s=20





Revenons donc à la question… cette norme de monnaie fiduciaire est-elle un problème ? Est-ce le mieux que nous puissions faire en tant que société pour offrir des mécanismes de préservation de la richesse dans le temps ? Si Bitcoin est un 'Ponzi' ou 'mort aux rats', j'hésite à spéculer sur ce que représente notre système fiat actuel...





Si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il s'agit d'un problème, nous n'avons qu'à remonter le temps quelques fois au cours du siècle dernier pour voir où l'intervention du gouvernement et de la Fed a dévalué notre monnaie.





En 1934, FDR a promulgué la loi sur les réserves d'or, puis a dévalué du jour au lendemain le dollar américain de 40 %

En 1971, le président Nixon a « temporairement » mis fin à la convertibilité de l'USD en or. Cette mesure transitoire est devenue permanente, et à peine cinq ans plus tard, toutes les références à la convertibilité de l'or en USD ont été supprimées.

Et au cours des 20 dernières années, nous constatons des pics et une augmentation continue du bilan de la Fed - de moins de 1 billion de dollars en 2002 à près de 9 billions de dollars en 2022. Ce TCAC d'environ 12% dépasse facilement les rendements du S&P 500 sur le même période.



La dévaluation de la monnaie fiduciaire n'est pas unique dans l'histoire. Il s'agit d'une procédure opératoire standard. Et avec la structure incitative de notre système politique actuel, il n'est dans l'intérêt de personne de s'assurer que nous équilibrons notre budget alors que nous avons la possibilité de simplement abandonner.





(Il y a beaucoup à déballer dans la façon dont l'argent est créé, et j'ai créé cette vidéo pour entrer dans les détails supplémentaires).





#4 - L'inflation est-elle un problème ? L'inflation est-elle le résultat de la création monétaire ?





Elle était censée être « transitoire », mais maintenant l'inflation est devenue le sujet de discussion de l'année dernière. La semaine dernière, Jeff Bezos et Elon Musk ont tous deux (en accord apparent) tweeté sur les effets négatifs de toute notre impression monétaire sur l'inflation - repoussant les récits de l'administration Biden, du sénateur Warren et d'autres qui ont longtemps promu des récits qui tout est de la faute de Poutine - ou mieux encore « la cupidité des entreprises ».





L'inflation est indéniable. L'IPC est officiellement à 8,3 % aux États-Unis et nous pouvons constater des augmentations de prix de première main dans tous les domaines. Un dollar aujourd'hui a le pouvoir d'achat de 26 dollars en 1913 . Et l'inflation est l'impôt le plus régressif sur la société. Historiquement, nous avons tenu pour acquis le manque d'inflation aux États-Unis, mais plus de 1,1 milliard de personnes vivent dans des pays où l'inflation est à deux chiffres (et 1,7 milliard d'adultes n'ont toujours pas accès à un compte bancaire).





https://twitter.com/SDWouters/status/1463523221937004545

Mais l'inflation est-elle un résultat direct de la création monétaire ?





Malgré tous les discours sur la responsabilité de Poutine, l'IPC est supérieur à 5 % depuis mai 2021.





En ce qui concerne la «cupidité des entreprises» dans les épiceries, nous pouvons simplement regarder la baisse de 52% des bénéfices de Target au premier trimestre cette semaine et la chute des stocks de plus de 25% après leurs derniers résultats trimestriels décevants.





Y a-t-il des problèmes d'offre et de demande en jeu qui entraînent une augmentation des prix ? Bien sûr. Et Cathie Wood a de bons points sur la déflation potentielle due à des niveaux de stocks plus élevés. Mais les 6 billions de dollars de nouveaux dollars que nous avons mis en circulation au cours des deux dernières années représentent plus de 15 fois l'ensemble des revenus de Saudi Aramco en 2021.





La vélocité de l'argent est au plus bas ( 1,1 contre 1,5 dans le passé ). Si nous supposons qu'une bonne partie de cette faible vitesse est due au fait que les consommateurs ne dépensent pas pendant la pandémie (ne font pas de voyages, n'achètent pas d'essence pendant les trajets, ne vont pas à des événements sociaux), alors si la vitesse revient finalement à 1,5x, Le PIB semblera bondir d'environ 30 % (en supposant qu'il n'y ait plus d'argent frais). Si nous supposons que le PIB réel augmente d'environ 3 à 5 %, la seule explication de l'augmentation du PIB serait à nouveau une inflation toujours plus élevée.





Nous reconnaissons tous qu'imprimer et donner à chaque personne un million de dollars entraînerait de l'inflation. Ainsi, lorsque nous créons 6 000 milliards de dollars en si peu de temps, nous devons nous attendre à un certain niveau d'inflation.





Conclusion - Bitcoin est-il la réponse ?









Nous avons esquissé quatre problèmes et prémisses :





L'argent en tant que fonction a de la valeur (nous devons pouvoir échanger des biens et stocker de la valeur dans le temps).



Les réseaux de paiement ont de la valeur (nous devons être capables de transmettre de la valeur dans l'espace et dans le temps).



La monnaie fiduciaire a des problèmes - notamment qu'elle est intrinsèquement inflationniste, dévaluée chaque année et que les règles du jeu sont modifiées au gré d'un conseil d'administration composé de 7 membres.



L'inflation est causée par l'impression monétaire et nuit à la société . C'est une taxe invisible sur ceux qui n'ont pas d'actifs, elle centralise le pouvoir entre les mains de quelques-uns (les banquiers centraux) et elle subvertit la démocratie lorsque nous pouvons imprimer de l'argent à volonté plutôt que de prendre des décisions difficiles sur la collecte de l'argent via les impôts.



Si nous pouvons convenir qu'il s'agit bien de problèmes, nous pouvons commencer à examiner les mérites, les spécificités et les mesures d'évaluation de Bitcoin ou de toute autre alternative possible qui pourrait se brancher sur ces problèmes/solutions. Bien sûr, cela devient une discussion plus nuancée, et je travaillerai pour obtenir d'autres articles à ce sujet à l'avenir.





J'aimerais entendre vos commentaires sur l'un de ces points - n'hésitez pas à communiquer avec moi sur Twitter . En tant que divulgation complète, je suis depuis longtemps Bitcoin, donc j'accueille tous les contrepoints qui annuleraient mes thèses.





Je construis également des analyses pour le réseau Bitcoin Lightning . Vous pouvez parcourir tous les détails du Lightning Network dans cet explorateur, et j'aimerais entrer en contact avec vous si vous êtes actuellement ou si vous êtes intéressé par l'exécution d'un nœud ou si vous souhaitez des données globales sur le réseau Lightning ⚡🙏





Également publié ici