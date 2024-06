RIPE Atlas et Globalping : choisir la bonne plate-forme de mesure de réseau

Dans le monde d'aujourd'hui, où tout est interconnecté, il est important de comprendre le fonctionnement de notre infrastructure numérique, y compris Internet et nos propres réseaux plus petits.





Que vous soyez un expert chevronné des réseaux ou que vous débutiez, disposer des bons outils peut faire une grande différence.





Dans cet article, nous examinerons de plus près deux outils utiles : RIPE Atlas et Globalping . Les deux sont des plates-formes de mesure de réseau qui vous permettent d'évaluer les performances et la fiabilité des réseaux à l'aide d'un réseau de sondes distribué à l'échelle mondiale.





Nous comparerons également les deux plates-formes et verrons dans quels cas d'utilisation la nouvelle plate-forme Globalping peut être une excellente alternative à RIPE Atlas. À la fin de l’article, vous souhaiterez peut-être même utiliser les deux plates-formes ensemble pour obtenir les meilleures informations !

Présentation des plateformes

Pour commencer, donnons une brève introduction aux deux outils :

Présentation de Globalping

Fondée par l'équipe jsDelivr en 2021, Globalping est une plateforme qui s'appuie sur un vaste réseau de sondes hébergé au domicile et au bureau des utilisateurs dans le monde entier. La plate-forme vise à offrir une excellente expérience utilisateur, permettant aux utilisateurs de tous horizons de créer facilement leurs mesures sans effort.





La plateforme est entièrement open source et tous les outils, y compris l'API, sont gratuits. Vous pouvez également soutenir le projet et ses utilisateurs en hébergeant une ou plusieurs sondes.





Globalping propose diverses intégrations et outils officiels pour garantir une expérience transparente. Par exemple, vous pouvez utiliser l'outil CLI pour apporter les fonctionnalités de la plateforme à votre terminal.





Vous pouvez également ajouter l'application Slack à votre espace de travail, ce qui permet à votre équipe de collaborer et de dépanner efficacement, faisant de Globalping une alternative intéressante à RIPE Atlas.

Présentation de RIPE Atlas

RIPE Atlas a été fondé par le RIPE Network Coordination Center (NCC) en 2010 et a depuis élargi son réseau pour comprendre plus de 12 000 sondes permettant de mesurer la connectivité Internet dans le monde entier. Toutes les données collectées par la plateforme sont accessibles au public, ce qui la rend populaire auprès des chercheurs et des organisations intéressées à surveiller et à connaître l'état d'Internet en temps réel.





En dépensant des crédits, vous pouvez créer vos propres mesures et afficher les résultats dans leur tableau de bord, rendus sur des cartes ou sous forme de données brutes. Vous pouvez gagner des crédits de différentes manières, par exemple en organisant une enquête ou en achetant directement des crédits, bien que cela soit limité aux grandes entreprises.





En outre, plusieurs outils sont disponibles, notamment des analyseurs de données, des outils CLI et des applications, qui ont été créés à la fois par le RIPE NCC et la communauté.

Comparaison des deux plates-formes

Ci-dessous, vous trouverez une liste de critères ainsi que quelques commentaires sur la manière dont chaque plateforme gère et fonctionne dans ces domaines. Notre objectif est de mettre en valeur les atouts des deux plateformes, car chacune possède ses propres fonctionnalités et avantages, s'adressant à un large éventail d'utilisateurs et de cas d'utilisation.

Réseau de sondes

Globalping : dispose d'un réseau de sondes en croissance rapide et continue. N'importe qui peut héberger une sonde : il vous suffit d'exécuter le conteneur Docker de la sonde sur une machine connectée à Internet.





RIPE Atlas : offre un vaste réseau de sondes à travers le monde. Si vous souhaitez héberger une enquête, vous devez d’abord en faire la demande. Si le réseau bénéficie de l'emplacement de votre sonde, vous recevrez une sonde matérielle envoyée à votre adresse où vous devez la configurer.

Types de mesures

Globalisation : tous les tests rapportent leurs résultats en temps réel, créant un sentiment de test local et permettant différents types de nouveaux cas d'utilisation. Les types de tests pris en charge sont : Ping, Traceroute, DNS, HTTP (y compris SSL) et MTR.





RIPE Atlas : La plateforme se concentre davantage sur les mesures planifiées, ce qui entraîne des retards qui peuvent survenir en raison de la complexité de RIPE. Les types de tests pris en charge sont : Ping, Traceroute, DNS, HTTP, SSL et NTP.

Mesures et coûts

Globalping : vous permet de créer des mesures gratuitement, quel que soit l'outil que vous utilisez, qu'il s'agisse de l'API, de l'outil CLI ou de l'application Slack. Cependant, certaines limites de débit sont en place pour protéger l'API, qui sont généralement suffisantes pour la plupart des utilisateurs. Mais si vous avez besoin de plus, vous pouvez augmenter la limite en devenant sponsor GitHub ou gagner des crédits gratuits en hébergeant plusieurs sondes à la maison, au bureau ou chez des fournisseurs d'hébergement.





RIPE Atlas : Permet de créer des mesures, mais cela coûte des crédits. Vous pouvez obtenir des crédits en hébergeant une enquête, en demandant des crédits en tant que chercheur, en recevant des transferts d'autres utilisateurs ou en achetant des crédits en devenant une entreprise sponsor. Cependant, devenir sponsor peut s’avérer trop coûteux pour les particuliers.

Surveillance de la santé d'Internet

Globalping : n'offre pas de fonctionnalités de surveillance de la santé de l'Internet public pour le moment. Au lieu de cela, il se concentre sur la fourniture de capacités de création de mesures aux utilisateurs.





RIPE Atlas : offre un accès public à toutes les mesures. Vous pouvez analyser les données de santé sur Internet en affichant des cartes et des graphiques qui fournissent des informations détaillées.

Capacités de surveillance personnalisées

Globalping : vous pouvez exploiter l'API pour développer votre propre solution de surveillance, ce que de nombreuses entreprises font déjà. L'équipe Globalping travaille également à la création d'une plateforme de surveillance personnalisée et programmée. Cette plate-forme utilisera le réseau de sondes pour fournir des données historiques et en temps réel sur les performances et la qualité de n'importe quel point de terminaison Internet.





RIPE Atlas : vous pouvez spécifier des intervalles et des délais pour l'exécution des mesures, puis analyser les résultats à l'aide de cartes et de graphiques que la plateforme génère et affiche sur son site Web.

Cas d'utilisation

Globalping : conçu pour être utilisé par des utilisateurs ayant des antécédents et des compétences en réseau variés. Il vous permet de créer des mesures de réseau sans effort et gratuitement, ce qui en fait une excellente alternative à RIPE Atlas lorsque vous souhaitez en savoir plus sur les réseaux ou étudier en profondeur vos propres réseaux. Dans l’ensemble, Globalping convient aussi bien aux nouveaux arrivants qu’aux experts en réseaux.





RIPE Atlas : conçu pour les chercheurs, les universitaires et toute personne ayant besoin d'accéder à des données de connectivité Internet agrégées. La plateforme vous permet également d'étudier l'impact d'incidents mondiaux ou locaux sur la santé d'Internet, comme les catastrophes naturelles.

Un usage commercial

Globalping : ne fait pas de différence entre une utilisation personnelle et commerciale, et vous n'avez pas besoin d'un compte ou d'une authentification pour les tests de base.





RIPE Atlas : Si vous envisagez d'utiliser la plateforme RIPE Atlas pour fournir des services ou des produits payants, vous devez suivre certaines règles. Ces règles incluent par exemple l'affichage du logo et de la description de la plateforme. Le système d'utilisation basé sur les crédits de la plateforme s'applique également ici.

L'utilisation de données

Globalisation : les résultats de mesure sont stockés pendant une durée limitée ; seuls les utilisateurs disposant du lien de mesure peuvent les visualiser. De plus, les propriétaires de sondes peuvent voir les tests effectués par leur sonde.





RIPE Atlas : Toutes les mesures effectuées sur la plateforme sont accessibles au public.

Outils et intégrations

Globalping : fournit des outils et des intégrations conviviaux pour le développement personnalisé, Slack et GitHub. L'équipe Globalping maintient officiellement tous les outils, garantissant un développement continu, un support et une UX cohérente et moderne.





RIPE Atlas : vous pouvez trouver de nombreux outils open source, notamment des outils CLI et des bibliothèques de visualisation, sur le site Web et sur GitHub. Certains de ces outils ont été créés lors de hackathons et peuvent ne pas être régulièrement entretenus, alors gardez cela à l'esprit lorsque vous recherchez des outils.

Être impliqué

Globalping : vous invite à héberger une ou plusieurs sondes, à devenir sponsor de GitHub ou à contribuer à la plateforme sur GitHub. L'équipe accueille favorablement tous les commentaires et demandes de fonctionnalités, qui sont essentiels à l'amélioration et à la croissance continues de la plateforme.





RIPE Atlas : vous encourage à héberger une sonde ou un présentateur, à parrainer le projet en achetant des crédits, à devenir ambassadeur ou à contribuer aux outils open source.

Globalping est-il une alternative à RIPE Atlas ?

Notre comparaison entre Globalping et RIPE Atlas a montré que les deux plateformes présentent des avantages uniques :





Avec ses nombreuses données publiques sur la santé sur Internet, RIPE Atlas est idéal pour les chercheurs et les experts en réseaux qui ont besoin d'une analyse détaillée. D'un autre côté, l'approche moderne de Globalping, son UX conviviale et ses mesures gratuites le rendent attrayant pour un large éventail d'utilisateurs.





Cela en fait une excellente alternative à RIPE Atlas pour les particuliers ainsi que pour les entreprises allant des startups aux entreprises.





Cependant, chaque plateforme a ses caractéristiques et ses atouts, nous pensons donc qu'il vaut la peine de les utiliser ensemble. En tirant parti de Globalping pour exécuter des mesures en temps réel de manière confortable et de RIPE Atlas pour obtenir des données agrégées, vous pouvez obtenir une vue plus approfondie de l'état d'Internet et de vos propres réseaux.





Si vous êtes nouveau sur Globalping ou si vous cherchez un moyen simple de vous lancer dans le réseautage, nous vous invitons à visiter notre site Web et à créer vos premières mesures !