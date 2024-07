Arron Goolsbey parle de l'avenir du jeu avec l'IA et la blockchain à Mythical Games

Dans cet épisode de « Behind the Startup », Ishan Pandey s'entretient avec Arron Goolsbey, président et directeur de l'exploitation de Mythical Games , pour explorer son parcours remarquable dans l'industrie du jeu vidéo. Depuis ses débuts chez Wizards of the Coast, où il a joué un rôle central dans l'essor de Magic: The Gathering, jusqu'à la direction de projets révolutionnaires chez Activision Blizzard, Arron a été à la pointe de l'innovation en matière de jeux vidéo.





Aujourd’hui, chez Mythical Games, il dirige l’intégration de l’IA et de la technologie blockchain pour créer des économies révolutionnaires appartenant aux joueurs. Rejoignez-nous pour découvrir les idées d'Arron sur l'avenir du jeu, le potentiel de transformation du Web3 et les projets passionnants à l'horizon pour Mythical Games.





Ishan Pandey : Bonjour Arron, bienvenue dans "Behind the Startup" à Hackernoon. C'est fantastique de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour plonger dans l'intersection passionnante de l'IA et du Web3. Pour commencer, pourriez-vous partager quelques aperçus de votre parcours professionnel et de ce qui vous a conduit à votre rôle actuel chez Mythical Games ?





Arron Goolsbey : J'ai passé plus de 25 ans dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai rejoint une startup peu connue appelée Wizards of the Coast à la fin des années 90, juste après avoir inventé le premier jeu de cartes à collectionner au monde (Magic : the Gathering). J'ai quitté Wizards en tant que vice-président de la technologie, après avoir contribué au développement et au lancement de l'actuelle « Magic Arena » numérique mondiale de CCG. À partir de là, j'ai rejoint Activision/Blizzard en tant que responsable de Battle.net, ce qui était un rêve devenu réalité puisque j'étais un grand fan de StarCraft, Hearthstone et de la plateforme Battle.net elle-même. Tout en dirigeant Battle.net, nous avons inauguré une nouvelle ère en publiant la série Call of Duty, en commençant par BlackOps IV et en continuant avec Modern Warfare 2 et Warzone (le premier titre f2p de Call of Duty).





Après cela, j'ai suivi l'un de mes mentors chez Meta pour travailler dans Reality Labs sur les jeux sur Facebook, Instagram, WhatsApp et Quest VR. J'ai voyagé à travers le monde et rencontré des centaines de développeurs de jeux pour rapprocher la poursuite du métaverse et de la prochaine plateforme informatique. C'est à ce moment-là que John Linden m'a appelé et m'a demandé de rejoindre Mythical pour poursuivre sa vision captivante de l'avenir des expériences de jeu et de divertissement interactif.





En tant que président et directeur de l'exploitation chez Mythical, il est de ma responsabilité de donner vie à la vision puissante de John dans nos jeux comme NFL Rivals et Blankos, ainsi que dans les trois principaux piliers de notre entreprise : Marché et économies avancés, distribution dans le cloud, jeu instantané et réseaux sociaux décentralisés via des « jardins ouverts » à travers les jeux.





Ishan Pandey : Pouvez-vous nous donner un aperçu de Mythical Games et de la vision principale qui anime vos projets dans l'espace Web3 ?





Arron Goolsbey : Mythical est une société de technologie de jeux qui construit la prochaine génération de jeux alimentés par la technologie blockchain et des économies appartenant aux joueurs.





Notre objectif est de créer d'excellents jeux auxquels les gens veulent jouer et de développer des économies robustes axées sur les joueurs dont tous peuvent profiter en faisant partie, et de créer un écosystème de jeu Web3 en tirant parti de la technologie blockchain et des NFT jouables pour des outils qui permettent aux joueurs, aux créateurs, les artistes, les marques et les développeurs de jeux deviennent parties prenantes et propriétaires dans les nouvelles économies du jeu « jouer et posséder ».





Ishan Pandey : Mythical Games a été un pionnier dans l'intégration de la technologie blockchain aux jeux. Comment cette approche différencie-t-elle votre entreprise des autres acteurs de l’industrie du jeu ?





Arron Goolsbey : Nous donnons à nos joueurs les moyens de posséder pleinement – et d'échanger de manière vérifiable – leurs objets de jeu entre eux et de constituer leurs collections comme ils le souhaitent. Personne d'autre sur le marché ne le fait de cette façon, surtout pas avec des partenaires IP de premier plan comme la NFL.





Ishan Pandey : Quels développements majeurs pouvons-nous attendre de Mythical Games au cours des prochaines années ? Y a-t-il de nouveaux projets ou partenariats à l’horizon ?





Arron Goolsbey : En ce qui concerne nos jeux, notre équipe travaille dur pour créer de nouveaux jeux et améliorer nos titres existants, en apportant toutes sortes de nouvelles fonctionnalités et utilitaires qui améliorent l'expérience et l'écosystème des joueurs. En ce qui concerne les projets et les partenariats à l'horizon, je ne peux pas en dire grand-chose pour le moment, mais je peux dire, comme toujours, que nous avons beaucoup de choses à attendre et que vous ne voudrez rien manquer. il. C'est définitivement le moment de vous lancer dans l'écosystème mythique.





Ishan Pandey : Alors que l'IA prend de plus en plus d'importance dans la technologie, comment Mythical Games exploite-t-il l'IA pour améliorer vos plateformes de jeux basées sur la blockchain ?





Arron Goolsbey : Nous travaillons sur de nouvelles utilisations de l'IA appliquées aux jeux, dont je ne peux pas encore vraiment parler. Cependant, je peux souligner que nous voyons un énorme potentiel dans l’application de l’IA, non seulement à l’expérience de jeu elle-même, mais également aux cycles de développement de pré-production et d’opérations en direct sous forme d’outils. En fait, Mythical possède plusieurs brevets critiques sur les capacités générées par l’IA couvrant plusieurs types différents d’applications révolutionnaires. J'ai hâte de partager ce que nous préparons, j'espère dans un avenir proche.





Ishan Pandey : Il y a beaucoup de buzz autour de la VR et de la RA dans les jeux. Pourquoi Mythical Games a-t-il choisi de se concentrer davantage sur les technologies IA et Web3 plutôt que sur la VR ?





Arron Goolsbey : Ayant travaillé chez Reality Labs chez Meta, peut-être l'entreprise la plus investie au monde dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, je crois fermement qu'il existe déjà une pression significative dans plusieurs secteurs pour provoquer une évolution sous la forme de la prochaine plate-forme informatique. J'ai vu de nombreuses expériences de jeu immersives intéressantes conçues pour la VR et la RA. Certains ont été formidables, mais la plupart ne sont pas encore prêts à être intégrés au grand public.





L’un des défis de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, même pour les cas d’utilisation de jeux, est que le matériel n’est tout simplement pas encore là. Les casques VR ont parcouru un long chemin au cours des deux dernières années, mais ils ne sont encore en grande partie que du matériel de téléphone mobile overclocké avec 2 ou 3 processeurs vidéo. Plusieurs limitations matérielles limitent la taille des expériences multijoueurs à moins d'une douzaine d'utilisateurs simultanés. Les ventes de matériel se chiffrent encore par dizaines de millions par an, même pour les moins chers et les plus performants, ce qui est un facteur 10 inférieur à ce qui est nécessaire pour attirer un développement majeur.





Cela dit, le jeu reste un cas d'utilisation héroïque pour la VR/AR et le matériel y arrivera un jour, mais le matériel et les jeux réels ne sont que deux parties de l'équation du succès. Le principe de Mythical est de nous positionner en tant que fournisseur d'éléments de base clés de cette expérience immersive pour aider les développeurs de jeux qui investissent dans la création de ces jeux VR/AR à débloquer des modèles commerciaux grâce à notre technologie qui aident à commercialiser ces jeux plus rapidement et à un coût plus élevé. chances de succès commercial.





La plate-forme Mythical est conçue pour être utilisée sur toutes les plates-formes et tous les matériels, du mobile au PC en passant par la VR/AR. Notre approche « Open Garden » vise à accroître la taille du gâteau pour l'ensemble du secteur alors que nous nous dirigeons vers ce que nous appelons en interne le « HTTP du métaverse, propulsé par les technologies Web3 ».





Ishan Pandey : Quels sont les plus grands défis auxquels Mythical Games est confronté dans la mise en œuvre de l'IA dans le cadre Web3 ? À l’inverse, quelles opportunités uniques cette intégration offre-t-elle ?





Arron Goolsbey : L'IA est présente dans l'industrie du jeu vidéo depuis des décennies. L’un des plus grands défis consiste à garantir que l’IA soit utilisée comme un outil pour assister le processus humain de conception, de création et d’exploitation de jeux, et non comme un outil qui contourne l’enrichissement humain. Tout comme les évolutions précédentes des outils numériques, tirer parti de la technologie pour améliorer la vitesse, la qualité et la rentabilité du contenu et des expériences de jeu doit être le principal objectif de développement de l’IA. Il s’agit d’un équilibre délicat et les réponses ne sont pas toujours immédiatement claires quant à savoir où fixer la limite. Mais comme je l'ai déjà dit, Mythical y réfléchit depuis plusieurs années, nous avons donc beaucoup d'expérience contextuelle et nous sommes sur quelque chose de grand.





