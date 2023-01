Concours d'écriture sur la cybersécurité 2022 : résultats du premier tour annoncés !

Trop long; Pour lire

People Mentioned Companies Mentioned Coin Mentioned

En premier lieu, nous avons LUNA Debacle : A Planned Attack or an Imperfection in the System ? par @dankhomenko. La cyberdissuasion est plus importante que la dissuasion nucléaire par @nebojsa.todorovic a remporté la deuxième position ! En troisième lieu, nous avons If You Wanna BYOD, You Gotta Get with Cybersecurity by @nemmanuel. L'histoire la plus lue ce mois-ci est An Intro to Zero Trust Architecture par @weswright !