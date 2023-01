4 projets innovants de science-fiction Play-to-Earn à suivre en 2022

L'industrie du jeu a été différente ces derniers temps, produisant des résultats incroyables avec leurs taux de montée en puissance et leur capitalisation totale. Le modèle Play-to-Earn (P2E) offre une offre plus attrayante et conviviale. Certains jeux P2E nécessitent un investissement initial pour l'achat de personnages NFT, mais ce que les joueurs obtiennent en retour, c'est la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Je crois que j'ai réussi à identifier certains des projets les plus chauds et les plus prometteurs. SIDUS HEROES est le tout premier jeu WebGL de niveau AAA créé par une équipe fondatrice d'experts possédant une connaissance approfondie du secteur de la cryptographie.

Personne ne sera surpris que je dise que l'industrie du jeu a connu un changement différent ces derniers temps, produisant des résultats incroyables avec ses taux de montée en puissance et sa capitalisation totale. Ce boom s'explique facilement par l'afflux de nouveaux joueurs à la suite de la pandémie et la demande accrue de jeux en ligne pratiques et intuitifs, notamment sur les plateformes mobiles.

Alors que la plupart des jeux traditionnels nécessitent un investissement de la part du joueur, ils doivent soit payer le prix total, soit le prix partiel, soit du contenu supplémentaire. Le modèle Play-to-Earn (P2E) offre une offre plus attrayante et conviviale. Même si certains jeux P2E nécessitent un investissement initial pour l'achat de personnages NFT, ce que les joueurs obtiennent en retour est la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Pour atteindre cet objectif, les technologies blockchain et NFT sont utilisées dans le développement de tels jeux.

J'ai vraiment fait de mon mieux pour mener des recherches approfondies, en me concentrant sur les meilleurs jeux sur le thème de l'espace. Je crois que j'ai réussi à identifier certains des projets Play-to-Earn les plus en vogue et les plus prometteurs. Mais assez de blabla, passons en revue les 4 meilleurs jeux basés sur la blockchain qui peuvent vraiment être considérés comme un moyen solide de générer des profits tout en profitant d'un gameplay passionnant.

Atlas des étoiles

Star Atlas est un métaverse de jeu virtuel, qui se déroule en 2620. Le monde est divisé en plusieurs parties : le territoire MUD gouverné par l'humanité, la région ONI qui est un consortium de races extraterrestres et le secteur Ustur contrôlé par des androïdes sensibles.

Ces factions nouvellement formées luttent pour leur survie, étant en constante recherche de ressources, de conquêtes territoriales et de domination politique. Les joueurs sont chargés de changer le destin du conflit intergalactique, tout en ayant la chance de gagner des actifs, grâce à son modèle P2E.

Le métaverse Star Atlas vise à offrir une expérience de jeu unique et propose quelques modes de jeu :

Jeu de rôle. Les joueurs peuvent choisir leur propre cheminement de carrière et échanger des matières premières, créer des composants de vente au détail ou devenir mineur de minerai.

Grande stratégie. Les joueurs peuvent interagir avec un aperçu dynamique des régions cartographiées et non cartographiées de l'espace et prendre des décisions concernant leurs conquêtes.

Exploration. Partez pour un voyage spatial passionnant dans l'exploration du métaverse Star Atlas et découvrez potentiellement des atouts célestes et terrestres.

Simulation de vol spatial. Pilotez ou dirigez manuellement votre propre vaisseau spatial et envolez-vous vers les coins sombres du vaste cosmos. Interagissez avec divers équipements tels que des flightsticks, des visiocasques de réalité virtuelle et des panneaux de contrôle sophistiqués.

HÉROS DE SIDUS

Il est maintenant temps d'examiner quelques nouveaux joueurs de l'espace de jeu P2E qui semblent prêts à exploser un jour dans le futur.

SIDUS HEROES est le tout premier jeu WebGL, de niveau AAA, Play-to-Earn, NFT et MMORPG créé par une équipe fondatrice d'experts qui possèdent des connaissances et une expérience approfondies dans le secteur de la cryptographie.

Le jeu se déroule dans un métaverse spatial à une époque où les progrès technologiques ont atteint le niveau de fusion avec tous les êtres vivants. Le jeu peut proposer plusieurs scénarios de jeu qui incluent des batailles, des colonies, une exploration interstellaire et offre de nombreuses possibilités de développement politique, social et économique.

SIDUS HEROES dispose également d'un moteur graphique basé sur WebGL qui garantit une qualité de rendu HD inégalée dans les navigateurs Web compatibles. Les utilisateurs n'ont pas besoin de télécharger d'applications sur leur PC ou leur téléphone car ils peuvent accéder au projet via son URL.

J'aimerais souligner certains avantages de SIDUS HEROES, qui offre aux joueurs :

Un métaverse complet avec une large gamme de modes de jeu qui permettent aux joueurs de devenir qui ils veulent être.

Un modèle économique bien développé et profond avec des opportunités uniques d'investir dans des modules, donnant aux utilisateurs le droit à des bénéfices à vie dans le métaverse.

Une expérience de jeu de première classe grâce aux technologies WebGL et PlayCanvas , qui établit un nouveau standard de qualité pour les jeux par navigateur.

La capacité de cultiver des ressources et de fabriquer, construire et développer votre propre infrastructure.

Un système politique en jeu qui permet aux utilisateurs de voter, de se faire élire, de représenter leur propre race et plus encore.

Mondes extraterrestres

Alien Worlds est un jeu de blockchain gratuit où les joueurs s'affrontent pour gagner du trilium (TLM). Les utilisateurs contrôlent l'utilisation du jeton TLM sur les planètes DAO. Alien Worlds est un DeFi Metaverse. Le jeu fonctionne sur le réseau WAX, en utilisant Binance Smart Chain (BSC) et Ethereum. Chacune de ces trois chaînes de blocs fournit à Alien Worlds des fonctionnalités différentes.

Le cadre du jeu comprend 7 planètes, chacune étant une organisation autonome décentralisée (DAO). Les tâches et les options sont nombreuses - vous pouvez exploiter des TLM, vous pouvez échanger des jetons ou des NFT, gonfler des personnages ou gérer une planète. Il y a plus de 3 millions de joueurs dans le jeu et son fournisseur crée de nouvelles planètes - une approche qui semble devoir se poursuivre.

Métaverse STARL

STARL Metaverse est un univers 3D interactif qui se déroule dans l'espace, permettant aux joueurs d'explorer divers mondes virtuels et communautés. Le projet propose une grande variété de jeux qui incluent des courses sur des lunes et des terres extraterrestres ainsi que des batailles de tir à l'intérieur de bases spatiales et de navires abandonnés.

En dehors de cela, les utilisateurs peuvent accomplir des missions intéressantes dans les systèmes solaires (par exemple, capturer ou défendre une station spatiale contre des ennemis) et réclamer de grandes récompenses pour cela.

Le large éventail de jeux de STARL Metaverse sera connecté et accessible via le marché du projet dans un avenir prévisible, alors ne le manquez pas !

Dernières pensées

En résumé, l'industrie Play-to-Earn est sursaturée de projets, ce qui rend difficile de dire lequel est le plus intéressant. Espérons que cet article vous aidera à décider dans quel jeu jouer ou investir ensuite.