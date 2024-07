3 conseils sur la façon d'utiliser l'IA dans votre écriture grâce aux éditeurs HackerNoon

Salut les hackers !





Ce n’est un secret pour personne : l’IA a changé le monde et continuera de le faire. Elle a touché et affecté presque tous les domaines imaginables, y compris l’écriture. Certains écrivains considèrent l’IA comme sans âme, quelque chose qui ne pourra jamais reproduire l’esprit humain et qui devrait être loin d’être écrit. D’autres y voient une aubaine qui leur permet de rédiger pour eux des articles complets et complexes. Mais la vérité est que tout dépend de la façon dont vous l’utilisez.





Aujourd'hui, nous allons passer en revue 3 façons dont vous pouvez utiliser l'IA pour améliorer votre écriture et votre processus d'écriture.





PS HackerNoon n'accepte pas les articles écrits à 100% par une IA. Cependant, les articles assistés par l’IA sont acceptables.

1. Proposer des idées d'articles

Disons que vous êtes un écrivain de jeux vidéo. Vous avez une idée générale du sujet que vous souhaitez traiter dans votre article, mais vous avez du mal à trouver un sujet spécifique. Utilisez un chatbot, comme ChatGPT, pour trouver exactement ce que vous recherchez.





Nous avons demandé à ChatGPT de nous donner 10 idées d'articles sur Nintendo, et voici le résultat :









Maintenant, tout cela semble pouvoir être des articles décents. Avec quelques ajustements, un travail acharné et des recherches, ils pourraient être formidables. Et si aucune de ces idées d’articles ne vous plaît, c’est aussi une bonne chose. Vous savez ce que vous n’aimez pas, ce qui vous permettra de trouver plus facilement ce que vous recherchez. Bien sûr, s'appuyer sur un chatbot pour trouver toutes vos idées d'articles n'est probablement pas la meilleure idée car cela pourrait devenir répétitif, mais c'est un excellent outil lorsque vous êtes coincé dans une ornière.





Que pensez-vous de ChatGPT ? Faites-le-nous savoir en utilisant ce modèle de rédaction d'avis ChatGPT !

2. Trouvez ce qui manque dans votre article

Il n'y a pas de meilleur sentiment que lorsque vous avez fini d'écrire et que vous contemplez votre travail acharné. Cependant, cela peut aussi sembler faux ; comme si quelque chose manquait. Vous avez écrit sur tout ce que vous vouliez écrire, mais cela semble incomplet. Vous vous creusez la tête en essayant de trouver la pièce manquante dans votre article, mais rien ne vous vient à l’esprit.





Entrez l’IA. Faites la liste de tous les points clés sur lesquels vous avez écrit et demandez à l'IA lesquels manquent ou quelles sections pourraient être incluses pour étoffer votre article. En utilisant cela, améliorez votre article en y ajoutant davantage.





Si aucun des sujets supplémentaires ne semble convenir, cela pourrait être le signe que votre article contient déjà tout ce dont il a besoin et vous pouvez pousser un soupir de soulagement. Votre travail est terminé.





Si vous avez toujours du mal à structurer votre article, consultez le modèle Comment rédiger un guide sur HackerNoon .





3. Améliorer votre grammaire

Vous pouvez relire votre article 10 fois, mais parfois, ces petites erreurs prendront le dessus sur vous et vous dépasseront. C'est là qu'un outil d'écriture d'IA comme Grammarly peut s'avérer utile. Il vérifie automatiquement les erreurs dans votre article et vous indiquera comment les corriger.

C'est génial si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, si vous avez des difficultés avec l'orthographe ou si vous voulez simplement une deuxième paire d'yeux. Cependant, toutes ses suggestions ne seront pas correctes. Utilisez votre jugement et si quelque chose ne va pas, restez fidèle à votre instinct.





Intégrez déjà l’IA dans votre travail ? Faites-nous savoir comment avec ce modèle .





Quoi de neuf sur HackerNoon ?

Vous n'avez pas besoin de l'IA pour vous dire comment gagner de l'argent en écrivant, car nous avons ce qu'il vous faut. Il existe actuellement deux concours d'écriture HackerNoon : le concours d'écriture d'API Crypto de CoinGecko et le concours d'écriture de désinscription d'Aut Labs . Rejoignez l'un (ou les deux !) de ces concours pour potentiellement gagner de l'argent durement gagné.





HackerNoon est une plateforme mondiale pour les entrepreneurs, les investisseurs en capital-risque, les anarchistes et bien plus encore. C'est une communauté pour tout le monde - consultez notre nouvelle page pour voir qui navigue avec vous.





Et c’est la fin de cet article.

Prenez soin de vous, Hackers, et à la prochaine fois !