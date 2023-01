3 barrières à l'entrée courantes pour les utilisateurs de crypto en 2022

Il existe encore de sérieux obstacles à l'entrée sur le marché des crypto-monnaies. L'éducation est un obstacle commun à l'entrée pour les nouveaux utilisateurs. Les utilisateurs ne savent pas comment configurer un portefeuille, ce qu'est une clé privée ou comment utiliser un échange décentralisé. Le marché a besoin d'un nombre accru de ressources de haute qualité et faciles à utiliser. Un risque élevé s'accompagne d'une récompense élevée et d'un grand potentiel pour les investisseurs d'être conscients de la volatilité et des risques présents dans l'espace, et d'investir uniquement ce qu'ils sont prêts à perdre.

Les crypto-monnaies ont connu une explosion de croissance au cours des 5 dernières années. Alors que la plupart des gens ont entendu parler du Bitcoin ou de la crypto-monnaie au début des années 2010, 2017 a été l'année où les crypto-monnaies se sont véritablement généralisées.

Le boom de l'offre initiale de pièces de monnaie (ICO), la finance décentralisée (Defi) et les jetons non fongibles (NFT) ont joué un rôle central dans l'intérêt croissant du public pour le marché de la crypto-monnaie.

Malgré sa popularité croissante, cependant, il existe encore de sérieux obstacles à l'entrée qui pourraient affecter l'adoption de la crypto-monnaie à plus grande échelle. Examinons 3 barrières courantes à l'entrée pour les utilisateurs de crypto-monnaie en 2022.

Éducation

L'éducation est une barrière à l'entrée très courante pour les utilisateurs de crypto. Alors que de nombreux investisseurs en crypto-monnaie sont capables de comprendre les crypto-monnaies, les NFT, Defi et leur fonctionnement, de nombreux utilisateurs ne comprennent pas encore parfaitement ces technologies.

Par exemple, il y a un dicton qui dit : "quand votre coiffeur ou votre chauffeur de taxi vous demande d'investir dans la crypto, il est trop tard". Ce dicton fait référence au marché de la cryptographie qui s'est historiquement effondré peu de temps après une période d'attention commerciale très élevée.

Cependant, alors que beaucoup de gens parlent du marché de la cryptographie à des moments comme celui-ci, ils ne le comprennent pas. De nombreux utilisateurs potentiels ne savent pas comment configurer un portefeuille, ce qu'est une clé privée, ce que sont les jetons enveloppés, ce qu'est l'agriculture de liquidité ou comment utiliser un échange décentralisé (DEX).

Ces nouveaux utilisateurs sont également très susceptibles d'investir dans leurs investissements au lieu d'adopter une stratégie de moyenne du coût en dollars répartie sur plusieurs jetons différents.

Ce problème est aggravé par le fait que de nombreuses informations sur les sujets de crypto-monnaie et de blockchain sont trop techniques ou pleines de discours marketing. C'est presque comme si la plupart des projets s'adressaient à des personnes hautement techniques ou à des investisseurs en raison d'un manque de ressources expliquant ces projets et protocoles d'une manière simple et facile à comprendre.

Pour cette raison, de nombreux utilisateurs ne comprennent pas comment utiliser les différents protocoles et applications dans l'espace de crypto-monnaie. Ils ne comprennent pas non plus comment vérifier les projets ou les protocoles, comment protéger leurs jetons ou comment se protéger des pertes inutiles.

Lorsque vous combinez cela avec des influenceurs sociaux exhortant les nouveaux utilisateurs à s'engager dans le trading sur marge avec un effet de levier élevé ou des projets cryptographiques louches en shilling, vous avez un nombre élevé d'utilisateurs qui risquent de perdre leurs fonds.

Un bon moyen de lutter contre cela consiste à augmenter le nombre de ressources en ligne authentiques et faciles à comprendre. Nous avons des communautés utiles sur Reddit et Twitter, cependant, elles sont généralement éclipsées par des personnes aux agendas cachés. Le marché a besoin de voir un nombre accru de ressources de haute qualité et compréhensibles pour que les nouveaux utilisateurs puissent apprendre.

Convivialité

La convivialité est un autre problème en ce qui concerne les barrières à l'entrée pour les utilisateurs, par exemple, les extensions de navigateur comme MetaMask, bien qu'elles ne soient pas difficiles à utiliser, sont encore un peu complexes pour les utilisateurs non techniques. Cependant, c'est un obstacle qui s'est amélioré au fil des ans.

Les échanges, par exemple, sont devenus plus conviviaux. MEXC Global est une plateforme de trading qui a récemment permis les achats de crypto via des cartes bancaires dans le monde entier. Étant donné que la plate-forme est disponible dans 180 pays, cela permet aux investisseurs d'accéder plus facilement à l'espace crypto, les utilisateurs pouvant acheter jusqu'à 5 000 $ de crypto en une seule transaction.

Un autre avantage est la familiarité des paiements Visa et Mastercard qui aide à réduire la barrière à l'entrée pour les nouveaux investisseurs en crypto. Même les échanges décentralisés, qui étaient pénibles à utiliser en 2017, sont devenus beaucoup plus faciles à utiliser, les plateformes d'échange occupant le devant de la scène en 2020 et 2021.

Volatilité

La volatilité est un autre obstacle courant à l'entrée pour les nouveaux utilisateurs. Bien que la nature hautement volatile des crypto-monnaies soit responsable des gains potentiels importants, elle s'accompagne également de risques de baisse très importants pour les investisseurs.

Prenez le stablecoin algorithmique TerraUSD (USTC) et son jeton de protocole Terra (LUNC) par exemple, les deux jetons ont chuté de plus de 90 % , faisant perdre des millions aux investisseurs dans le processus. Cet effondrement était dû à une multitude de raisons, l'une des causes principales étant, selon la rumeur, un dépotoir coordonné par plusieurs parties .

Vous avez également de grands investisseurs et influenceurs qui accumulent tranquillement des jetons à faible capitalisation avant de les vendre au grand public et de les vendre aux nouveaux acheteurs, les utilisant essentiellement comme liquidité de sortie.

La volatilité provient également de facteurs environnementaux, comme la performance du marché boursier . Les nouveaux utilisateurs du marché de la crypto-monnaie doivent être conscients de la volatilité et des risques présents dans l'espace, et n'investir que ce qu'ils sont prêts à perdre.

Un risque élevé s'accompagne d'une récompense élevée et de pertes potentielles importantes.

Conclusion

Le marché de la cryptographie continue de gagner en popularité, attirant de nouveaux utilisateurs dans l'industrie. Avec ces nouveaux utilisateurs, nous devons disposer de meilleures ressources pédagogiques, de plates-formes plus faciles à utiliser et d'une sensibilisation accrue à la volatilité afin de réduire les barrières à l'entrée pour les nouveaux utilisateurs.