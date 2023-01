10+ choses que j'aime à propos de Linux

La meilleure distribution Linux pour moi serait Ubuntu, la plus ancienne mais la plus populaire à ce jour. Linux est soutenu par une communauté massive de développeurs et de programmeurs, ce qui signifie que si je suis coincé avec quelque chose, je peux le résoudre beaucoup plus facilement que sur macOS ou Windows. Ubuntu est super facile à utiliser et fiable et facilite le passage de Windows ou macOS à tous ceux qui commencent à utiliser Linux. La meilleure chose à propos de Linux serait qu'il est absolument gratuit et que personne n'a jamais envie de voler ou d'être un voleur et d'utiliser une version piratée.

LEARN MORE ABOUT @PRAGATIVERMA 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @PRAGATIVERMA 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.





Linux n'est pas seulement un système d'exploitation, mais plutôt un état d'esprit ouvert et fiable pour tous. Je suis l'un des fans du fan club de Linux qui souhaite partager mon incroyable expérience d'utilisation de Linux pendant des années avec tous les lecteurs de HackerNoon.





Ci-dessous, j'ai répondu à certaines des questions que j'ai rencontrées dans l'invite d'écriture Linux de HackerNoon :

1. Pourquoi préférez-vous utiliser Linux plutôt que macOS ou Windows ?

Je préfère utiliser Linux plutôt que macOS ou Windows car il est hautement fiable et sécurisé. J'aime le fait que je n'ai pas à me soucier d'installer un logiciel antivirus pour protéger mon ordinateur contre les virus ou les logiciels malveillants.





De plus, Linux est soutenu par une communauté massive de développeurs et de programmeurs, ce qui signifie que si je suis coincé avec quelque chose, je peux le résoudre beaucoup plus facilement que sur macOS ou Windows.





De plus, en raison du fait qu'il est open source, s'il y a des failles de sécurité dans le système d'exploitation, il est susceptible d'être corrigé plus tôt que tout autre système d'exploitation tel que Windows ou macOS.

2. Quelle est la meilleure distribution Linux que vous ayez utilisée ?

Linux a gagné tellement de popularité au fil des ans que je pense qu'il existe une distribution Linux pour chaque type de cas d'utilisation avec des capacités allant de l'informatique avancée aux besoins spécialement adaptés aux tâches quotidiennes des utilisateurs, des professionnels, des programmeurs, des développeurs et des multinationales. organisations. Le choix est donc difficile et dépend des besoins.





Cependant, la meilleure distribution Linux pour moi serait Ubuntu. C'est la distribution Linux la plus ancienne mais la plus populaire à ce jour. Il est super facile à utiliser et fiable et facilite le passage de Windows ou macOS à tous ceux qui commencent à utiliser Linux, grâce à son interface conviviale. En outre, il dispose d'une large base de support de développeurs du monde entier, ce qui en fait une merveilleuse distribution à essayer au moins une fois.

3. Quelle est la meilleure chose que vous aimez à propos de Linux ?

Je suppose que la meilleure chose à propos de Linux serait qu'il est absolument gratuit, et que personne n'a jamais envie de voler ou d'être un voleur et d'utiliser une version piratée, ce qui est principalement le cas avec Windows.





De plus, en tant que développeur, la meilleure chose que vous puissiez apprécier est le gestionnaire de packages robuste de Linux, qui facilite l'installation de n'importe quel logiciel. Et, bien sûr, vous n'avez pas besoin de redémarrer le système pour faire fonctionner le logiciel, comme dans le cas de Windows. De plus, les mises à jour du système sont rapides et indolores par rapport à l'erreur d'écran bleu de Windows.

4. Quelle est votre personnalisation préférée pour votre bureau Linux ?

J'aime le niveau de liberté et de contrôle que Linux donne à un utilisateur en offrant des possibilités infinies de personnalisation qu'aucun autre système d'exploitation ne prend en charge à ce jour. J'aime surtout jouer et expérimenter avec le terminal pour le rendre plus productif et efficace. Mon préféré utilise ohmyzsh avec le terminal Linux de base.





Voici une collection de quelques personnalisations Linux impressionnantes disponibles .

5. Quel conseil donneriez-vous aux débutants sous Linux ?

Un conseil pour les débutants sous Linux de ma part serait de commencer par utiliser Ubuntu si vous n'êtes pas sûr de la distribution Linux qui pourrait être la meilleure pour votre utilisation, car cela aide à une transition en douceur de Windows ou macOS vers l'écosystème Linux.





De plus, vous n'avez pas besoin d'apprendre et de vous souvenir d'un tas de commandes Linux pour commencer ; connaître les quelques-unes les plus couramment utilisées sera suffisant pour commencer, et vous pourrez continuer à apprendre les commandes avancées en cours de route. Et rappelez-vous - la communauté Linux est toujours là pour vous soutenir. Vous pouvez vous connecter avec des milliers de personnes qui ont lutté avec les mêmes choses tout en démarrant avec Linux sur StackOverflow et Reddit. Donc, il n'y a rien à craindre.





Voici quelques conseils pour faciliter votre voyage.

6. Quels sont certains des mythes sur Linux que vous aimeriez briser pour nos lecteurs ?

J'ai déjà souligné quelques-uns des mythes courants dans mes réponses. Par exemple, vous devez connaître de nombreuses commandes pour utiliser Linux, ou Linux est difficile à utiliser pour les débutants.





Un autre mythe courant, en particulier parmi les développeurs, est l'idée que Linux est bon pour les serveurs mais pas pour une utilisation quotidienne. Le fait est que même les développeurs de logiciels et les programmeurs les plus expérimentés préfèrent utiliser Linux pour leurs tâches quotidiennes, il ne fait donc aucun doute que ce n'est pas bon pour les activités de programmation ou de développement de logiciels.

7. Quels sont certains des outils et plugins que vous recommandez d'utiliser avec Linux pour une expérience fantastique ?

Il existe de nombreux outils et plugins disponibles pour Linux pour presque tous les cas d'utilisation. Je recommanderais ce qui suit - VSCode (éditeur de code), Thunderbird (client de messagerie), Dolphin (gestionnaire de fichiers), DigiKam (éditeur d'images), VLC Media Player (lecteur vidéo), LibreOffice (suite Office) et Shutter (outil de capture d'écran ).





Vous pouvez trouver une liste d'outils et d'applications Linux ici .

8. D'après votre expérience, quels sont les inconvénients de Linux ?

Comme pour tout le reste, Linux présente également certains inconvénients. Par exemple, si vous êtes un joueur, vous pourriez être un peu déçu de savoir que peu de développeurs de jeux s'intéressent à Linux et que, par conséquent, très peu de jeux prennent en charge Linux.





De plus, être open source est également l'un des inconvénients de Linux, car il n'y a pas de support technique, tout ce que vous pouvez faire est de contacter les gens sur Reddit ou StackOverflow et d'attendre de trouver la bonne réponse en ligne au cas où quelque chose tournerait mal.

9. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'avenir de Linux ? Quelles sont vos attentes pour Linux dans les années à venir ?

L'avenir de Linux est définitivement brillant, et il est sûrement à la hausse en termes de popularité avec de nouvelles distributions à venir regorgeant de fonctionnalités impressionnantes. Linux s'est déjà imposé comme le cœur du cloud computing et de l'Internet des objets (IoT).





De toute évidence, certaines technologies vraiment formidables émergeront au cours des 30 prochaines années. Linux sera très certainement au cœur de ces nouvelles innovations. Mais, si je devais choisir un domaine sur lequel Linux devrait mettre l'accent dans les années à venir, ce serait le bureau.

10. Utiliserez-vous encore Linux si macOS ou Windows étaient plus axés sur la confidentialité et même un peu open-source ?

Absolument, Linux continue de croître et d'évoluer après 30 ans depuis sa naissance, mais les idées fondamentales qui le sous-tendent restent les mêmes, ce qui ouvre les portes à de nouveaux horizons. Et qui voudrait passer à côté alors qu'elle semble si prometteuse en tant que technologie du futur ?

C'était tout de mon côté. J'ai vraiment aimé répondre à ces questions, et je suppose que n'importe quel fan de Linux le ferait aussi.





Consultez le concours d'écriture Linux de HackerNoon et écrivez sur votre propre expérience avec Linux. Vous pouvez également vous inspirer de l'invite d'écriture Linux de HackerNoon .