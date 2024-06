Évaluation des 3 meilleures actions d'IA générative pour rivaliser avec Nvidia en 2024

L'ampleur de la folie de l'IA générative à Wall Street peut être difficile à quantifier, mais pour l'une des valeurs vedettes du secteur, l'ère du boom de la GenAI a été transformatrice.





Essayons de donner un sens à l'ampleur de la frénésie générative de l'IA qui a été l'un des principaux moteurs de croissance de l'ensemble du S&P 500 en 2023.





Selon une analyse de Market Intelligence des transcriptions du S&P 500, les appels à revenus collectifs mentionnant l'IA tout au long de l'année ont augmenté 10 fois par rapport à 2022, couvrant près de 2500 mentions au total.





Il y a une bonne raison à cela. Bloomberg Intelligence a récemment suggéré que le marché de l'IA générative pourrait devenir une industrie de 1,3 billion de dollars d’ici 2032, ce qui représente un TCAC vertigineux de 42 %.





Il existe des preuves tangibles que de tels chiffres illusoires pourraient également être fondés sur la réalité. Pour le fabricant de semi-conducteurs Nvidia, la croissance que l'entreprise a connue à Wall Street en 2023 s'est élevée à 239 %. Le titre a franchi le cap des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière pour la première fois l'année dernière et se situe désormais confortablement au-dessus des 1 500 milliards de dollars.









Si l'on considère les performances du marché de Nvidia au cours des cinq dernières années, les réalisations de l'entreprise semblent d'autant plus impressionnantes. Avec une croissance de plus de 1 600 % enregistrée depuis 2019, le titre est devenu l'un des principaux bénéficiaires du battage médiatique qui déferle à Wall Street sur la technologie émergente.





Bien que la croissance exponentielle de Nvidia ne soit pas exactement une anomalie étant donné la croissance généralisée entraînée par le boom de l'IA générative, le leader des semi-conducteurs constitue un exemple clé de l'ampleur de la croissance industrielle que pourraient atteindre ceux qui adoptent cette technologie.





Dans cette optique, une autre action pourrait-elle reproduire l’impressionnant rallye de Nvidia en 2024 ? La réponse à cette question pourrait être déterminée par les géants de la technologie qui agissent le plus de manière décisive pour s’adapter à l’ère de la GenAI.

À la recherche d’un supercycle de fusions et acquisitions GenAI

L’une des tendances clés du boom de l’IA générative a été l’émergence de studios innovants comme OpenAI dans le développement de technologies de pointe.





Notamment, la star actuelle du paysage GenAI est ChatGPT, un grand modèle de langage (LLM) accumulé autour de 180,5 millions d'utilisateurs à ce jour . Propriété d'OpenAI, ChatGPT a constitué la pierre angulaire de la ruée vers l'or de l'IA générative.





Bien qu'on parle beaucoup d'une introduction en bourse (IPO) d'OpenAI à l'heure actuelle, la société a reçu un soutien important de Microsoft, avec des suggestions de la société. engageant 10 milliards de dollars au démarrage.





Plutôt que de voir des startups GenAI innovantes lancer des introductions en bourse, il semble plus probable que des entreprises de premier plan seront acquises dans le cadre d'une ruée vers l'or généralisée pour que les grandes entreprises technologiques ajoutent les acteurs les plus prometteurs du paysage à leur répertoire.





Nous voyons déjà des preuves du supercycle de fusion et d'acquisition de GenAI, avec Databricks acquisition de MosaicML pour 1,3 milliard de dollars et Thomson Reuters a acquis Casetext pour 650 millions de dollars l'année dernière.





On s'attend largement à ce que les activités de fusions et acquisitions continuent de croître, en particulier pour les sociétés d'intelligence artificielle, jusqu'en 2024, ce qui constituera probablement une base pour façonner les performances des entreprises leaders du secteur tout au long de l'année.





Cependant, Maxim Manturov, responsable de la recherche en investissement chez Freedom Finance Europe, a averti qu'une accélération des fusions et acquisitions ne devrait pas être considérée comme acquise par les investisseurs spéculatifs.





Alors que l’optimisme entoure les attentes d’une augmentation des activités de fusions et acquisitions en 2024, les négociateurs devront naviguer dans un environnement complexe de facteurs économiques, stratégiques et géopolitiques. Notes de Mantourov .





« Le succès dans cet environnement dépendra probablement de la priorisation des considérations stratégiques, de l'évaluation de l'impact des tendances mondiales sur les modèles commerciaux et de l'exploitation des transactions pour mener des initiatives de transformation. »





Ces complexités suggèrent que le marché de l’IA générative sera contrôlé par les acteurs les plus ingénieux du secteur en 2024, alors que les vents contraires économiques continuent de persister. Mais les actions peuvent-elles rivaliser avec la croissance significative de Nvidia tout au long de l'année dernière ? Examinons trois actions qui pourraient surperformer le marché dans son ensemble :

1. Amazone (NASDAQ :AMZN)





La capitalisation boursière d'Amazon pèse une valeur remarquablement similaire à celle de Nvidia, soit 1,7 billion de dollars, et le géant de la technologie se concentre également sur la construction d'une infrastructure d'IA au niveau de l'entreprise. La société est en train de créer des services basés sur l'IA pour sa plate-forme de cloud computing Amazon Web Services (AWS), une démarche susceptible de faciliter une croissance bien plus importante.





Avec l'annonce de Bedrock en septembre 2023, Amazon établi une plateforme solide qui permet aux clients de créer et de mettre à l’échelle des modèles d’IA personnalisables. Même si Bedrock sera probablement confronté à la concurrence d'autres grandes entreprises technologiques telles que Microsoft et Alphabet au fur et à mesure de sa croissance, les liens naturels avec AWS constituent certainement un avantage.





Quant au titre lui-même, AMZN a connu un rebond impressionnant par rapport aux plus bas de fin 2022, jamais vu depuis avant la pandémie. Avec chiffre d'affaires en hausse de 14% à 170,0 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022, la croissance de l'entreprise est soutenue par des fondamentaux solides.

2. Alphabet (NASDAQ : GOOGL)

\Alphabet est aujourd’hui l’un des acteurs les plus avancés dans le paysage de l’IA générative. Ayant fait des préparatifs Pour l'émergence de la technologie sur de nombreuses années après l'acquisition du laboratoire de recherche en intelligence artificielle DeepMind en 2014, la technologie a le potentiel de développer l'entreprise dans de nombreux secteurs verticaux, y compris les véhicules autonomes.





Surtout, Alphabet a lancé son propre rival de ChatGPT à Bard au début de 2023 et a travaillé pour affiner la technologie dans les mois qui ont suivi.





Compte tenu de l'importance de Google pour la croissance d'Alphabet, la société souhaite vivement exploiter la puissance des LLM et des outils d'IA générative pour faciliter les requêtes des utilisateurs et lancer des processus permettant de gagner du temps.





Avec revenu brut en hausse de 13% à 86,31 milliards de dollars Au quatrième trimestre 2023, nous verrons probablement une grande partie des ressources d'Alphabet être allouées pour devenir un pionnier dans le paysage de l'IA générative, et la croissance de Bard sera probablement à l'avant-garde de cette volonté de devenir un leader du marché dans ce domaine.

3. Pomme (NASDAQ :AAPL)

Apple a réalisé d'excellents résultats en 2023, même si l'entreprise a évité la tentation de se plonger immédiatement dans la fureur de l'IA générative à Wall Street.





Au lieu de cela, Apple a choisi de se concentrer sur le lancement du casque Vision Pro début 2024, mais de plus en plus d'analystes ont commencé à anticiper l'entrée tant attendue du fabricant d'iPhone sur le marché plus tard dans l'année avec une future mise à niveau du système d'exploitation iOS sur le marché. chemin.





Les rapports suggèrent qu'Apple est sur le point de s'engager 1 milliard de dollars par an aux investissements dans l’IA générative, et cela se manifestera probablement par des programmes logiciels visant à imiter la capacité humaine à apprendre, à comprendre des modèles et à faire des prédictions.





Ces innovations amélioreront considérablement les fonctionnalités de l'iPhone et, à terme, de nombreux autres produits Apple, ce qui pourrait transformer la fortune de l'entreprise suite à une déclassement récent des actions des analystes de Barclays.

Le boom de l’IA générative pourrait être difficile à anticiper

À ce stade, il est important de souligner que l’IA générative est une technologie jeune et encore émergente et qu’en tant que telle, il peut être difficile d’anticiper la forme que prendra son essor.





Le chemin allant de l’idéation à la mise en œuvre sera difficile à parcourir pour de nombreuses entreprises, en particulier lorsque les coûts restent élevés sur le marché des semi-conducteurs.





Dans cette optique, il y a toutes les chances que des innovations arrivent du champ gauche pour rendre la technologie plus rentable ou plus pratique pour les utilisateurs.





Malgré cela, il est raisonnable de prévoir que les plus grands acteurs du paysage technologique seront au premier plan alors que la révolution de l’IA générative continue de dominer le secteur.





Qu’ils renforcent leurs références en matière de fusions et acquisitions ou qu’ils s’efforcent de commercialiser leurs propres concurrents LLM, des sociétés comme Amazon, Alphabet et Apple auront probablement leur mot à dire sur la croissance du secteur tout au long de 2024.