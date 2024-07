À quel jeu jouez-vous ?

Vous et moi, enfants, avons reçu une drogue. Approbation, appréciation, louange, succès, acceptation, popularité - appelez cela comme vous voulez, mais c'est une drogue qui provoque une dépendance à l'égard des autres au détriment de nos désirs authentiques.





« Vous devenez un robot. Vous voulez voir quel genre d’existence robotique vivent les êtres humains ? Écoute ça. Vous avez le robot qui vient ici, et je dis : « Mon Dieu, tu es jolie ! », et le robot monte tout de suite. J'appuie sur un bouton appelé « appréciation », et c'est parti. Ensuite, j'appuie sur un autre bouton appelé « critique » – à plat sur la terre. Contrôle total. <…> « - Antoine de Mello





C'est une évaluation sévère mais véridique.

Société

Divers mécanismes sociaux sont installés en nous très tôt et maintenus en place grâce à émotions sociales comme la honte, la gêne, la culpabilité, etc.

La plupart des parents en sont complices mais nous devrions faire preuve de compassion car ils ont été trop élevés pour se conformer aux logiciels de la société . Le logiciel est le seul moyen d’amener de nombreux humains à coopérer. La société peut-elle fonctionner sans cela ? Peut-être pas.





Nous sommes des êtres sociaux et l'exclusion du groupe semble être une menace pour notre survie. En tant qu’enfants, dépendants de l’amour parental, nous apprenons à nous conformer aux attentes extérieures pour nous sentir en sécurité et aimés, en mettant de côté nos propres désirs. Cela persiste jusqu’à l’âge adulte. Les gens franchissent des étapes socialement sanctionnées, mais se sentent insatisfaits, ayant le sentiment que la vie devrait être belle, mais qu'il manque encore quelque chose. C'est parce qu'ils ont fini par vivre la vie de quelqu'un d'autre. Une vie dépendante de l'approbation des normes de la société pour confirmer qu'elles vont bien. Ne pas trouver d’or au bout de l’arc-en-ciel pousse certaines personnes à se développer. D’autres répètent le même programme à l’infini.





Une remarque à ce sujet : j'entends des gens se plaindre que la société ne fait pas X ou Y : n'encourage pas la croissance personnelle, le développement sain, la liberté financière, la pensée indépendante, etc. Non, Sherlock - bien sûr que non. La survie de la société dépend de votre capacité à faire ce dont elle a besoin, et non ce que vous voulez. Ce n'est pas un complot. Vous ne poussez pas un steak devant une hyène affamée et criez au scandale lorsqu'elle mange votre déjeuner. Si vous voulez du changement, laissez tranquille la société pauvre (y compris vos parents) et travaillez sur vous-même.





Lorsque nous ne comprenons pas ce que la vie authentique signifie pour nous (permettez-moi de me contredire en disant que je dirais que c'est presque impossible et que l'authenticité n'est qu'un autre terme marketing, mais nous y reviendrons une autre fois), nous mourons en plusieurs tranches.





Un autre inconvénient majeur du fait de vivre selon les normes de la société est que nous devenons incapables d’aimer.





« À cause de la prise de ce médicament, vous avez perdu votre capacité d’aimer. Tu sais pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus voir aucun être humain.

Vous êtes tellement conscient de savoir s’ils vous acceptent ou non, s’ils vous approuvent ou non. Vous les voyez comme une menace pour votre médicament ou comme un soutien à votre médicament.

Il arrive souvent que l'homme politique ne voie personne ; il voit les votes. Et si vous n’êtes ni une menace ni un soutien pour qu’il obtienne des votes, il ne vous remarque même pas. L’homme d’affaires voit beaucoup d’argent ; il ne voit pas les gens, il voit les affaires. Mais nous ne sommes pas différents si nous sommes sous l'effet de cette drogue… Comment peut-on aimer ce qu'on ne voit même pas ? - Antoine de Mello

Entreprise

C'est pourquoi rechercher la richesse semble difficile et relativement peu de gens le font. Parce que ça va à contre-courant. Dans la plupart des sociétés, être riche est considéré comme une mauvaise chose, comme en témoignent d’innombrables dictons et stéréotypes sur la nature corruptrice de la richesse. Ce sont essentiellement des histoires que les gens se racontent sur les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas réussir financièrement alors qu'en réalité, c'est le mécanisme sociétal qui les en empêche.

Quand quelqu'un a (inconsciemment) l'impression qu'il ne devrait pas être riche parce que sa tribu le dit, il se peut qu'il ne veuille pas non plus que les autres réussissent, ce qui l'amène à diffuser des récits qui découragent la recherche de la richesse. Au fil du temps, ces récits deviennent profondément enracinés, agissant comme une autre forme de contrôle social. La société n’a pas besoin de manipuler, contrairement à la pression des pairs et aux attentes sociétales.

.

.

J'observe que la société déteste et aime les hommes d'affaires. Nous aimons les bonnes histoires qui mènent de la misère à la richesse, à condition que la personne soit perçue comme sympathique (c'est-à-dire Michael Jordan). Mais généralement, personne ne souhaite que quelqu’un qu’il connaisse devienne (beaucoup) plus riche qu’eux car cela soulève une question de statut. Si deux personnes débutent dans une classe sociale similaire et que l’une devient beaucoup (un terme relatif) plus riche, l’autre a le sentiment d’avoir fait quelque chose de mal. Au contraire, quelque chose ne va pas chez eux . Après tout, ils ont tous deux vécu des circonstances similaires, alors comment se fait-il qu'il n'ait pas réalisé ce que son camarade de classe a fait ? Le travail acharné est l’une des nombreuses réponses possibles, mais l’important est de savoir pourquoi la question se pose en premier lieu. C’est parce que la société, en particulier la société capitaliste, est construite sur la concurrence par la comparaison. Ne vous méprenez pas, j'aime la compétition mais je ne suis pas fan de comparaison. La plupart du temps, la comparaison tue l’authenticité et donc le progrès.





Si je me compare à quelqu'un qui a réussi, je pourrais commencer à ressentir 💩 et ainsi commencer à accepter le récit de la société selon lequel « l'argent est la racine de tous les maux ».

.

.

J'admire les gens d'affaires parce qu'ils ont réussi à agir dans leur meilleur intérêt quel que soit le logiciel social préinstallé (ce que je ne peux pas encore faire, d'où mon admiration). C'est pourquoi les sociopathes (aucune expérience des émotions sociales) réussissent si bien en affaires : la manipulation sociétale effectuée à travers les émotions sociales ne les dérange pas.





La responsabilité est proportionnelle à la liberté : plus il y a de responsabilité, plus il y a de liberté. Essentiellement, plus vous êtes prêt à remettre en question les normes sociétales et à accepter les risques sociaux et financiers, plus vos récompenses potentielles sont grandes. C'est pourquoi relativement peu de gens se lancent en affaires : il est difficile de contrecarrer les pressions sociétales.





Comme le souligne Naval Ravikant :





Le statut est votre place dans la hiérarchie sociale. La société joue à des jeux de statut. Ils acquièrent un statut en attaquant les personnes qui jouent à des jeux de création de richesse.

.

.

À quel jeu joues-tu?

À quel jeu joues-tu ?