À la recherche des futures tendances cryptographiques

Trop long; Pour lire Les tendances futures de l'industrie de la cryptographie pourraient tourner autour du concept de métaverse et de la propagation des NFT avec une utilité réelle, une infrastructure multi-chaînes, des preuves de connaissance zéro, l'évolution de DeFi et la croissance de l'importance de l'identité sociale.

La société d'aujourd'hui repose sur des bases de données numériques. Toutes les données que nous fournissons, même lors de la visite la plus élémentaire dans un établissement médical ou un cabinet, sont finalement enregistrées et stockées sous forme numérique.





Les dossiers physiques ont le même objectif mais ne peuvent pas offrir la vitesse et l'accessibilité des données nécessaires dans la société moderne. Si les bases de données modernes devaient être éradiquées du jour au lendemain, un monde entier se transformerait en chaos.

Le temps des bases de données numériques semble toucher à sa fin avec l'essor d'une autre technologie dédiée au stockage et au traitement des données : la technologie blockchain.

Les innovations changent les sociétés.





Une société stockant des données dans des dossiers physiques diffère d'une société disposant de bases de données numériques, et une société utilisant Twitter ou Facebook diffère d'une société dans laquelle de tels projets n'ont pas vu le jour. La création et le développement d'Uber, Airbnb et TikTok ont eu un impact profond sur la société qui pourrait être difficile à voir en raison de leur large adoption.





Se perdre dans les détails et perdre la vue d'ensemble est ce qui arrive à presque tout le monde de nos jours. Les changements lents sont difficiles à repérer.





Le monde aspire à une croissance et à une évolution constantes. La prochaine innovation, dont on perçoit déjà le premier signe, est l'évolution du stockage et du traitement des données.





Les données sont le nouveau pétrole. Si tel est le cas, nous avons besoin d'une infrastructure appropriée pour maintenir son extraction.





Maturation





De nombreuses personnes associent la blockchain aux crypto-monnaies et les crypto-monnaies au Bitcoin. Blockchain = Bitcoin semble être un modèle bien établi parmi ceux qui se souviennent des premiers pas de Bitcoin.





Une telle corrélation s'applique-t-elle également aux personnes qui ont rencontré Bitcoin pour la première fois il y a un an ?

Bitcoin qui n'était pas aussi médiatisé que les NFT ou les Ethereum-killers en 2021, aurait pu créer une association différente de Bitcoin en 2016 ou 2018.





Tout comme les gens qui se souviennent des débuts de la crypto perçoivent Blockchain = Bitcoin et Bitcoin = fraude, ceux qui connaissent les premières années des NFT les voient comme des images sans valeur utilisées uniquement à des fins de spéculation.





Les NFT seront-ils perçus de la même manière par ceux qui entreront sur le marché lors de la prochaine course haussière ?

Sans entrer dans les détails, rappelons-nous que NFT n'est qu'une technologie que nous apprenons lentement à utiliser. Le potentiel du NFT est énorme, et au fur et à mesure que la technologie se généralise, nous découvrirons ses nouveaux cas d'utilisation.





La technologie Blockchain entre dans le courant dominant, menée par un marché de la cryptographie en pleine maturité et des projets offrant aux utilisateurs bien plus que de la pure spéculation. D'année en année, le terme « crypto -monnaies » semble de plus en plus inadéquat pour le marché des actifs numériques et des projets construits sur la technologie blockchain.





Comme le montre l'histoire, le terme que nous utilisons affecte considérablement nos associations et la façon dont nous percevons la technologie, le phénomène ou même une nation.





La crypto de 2018 n'est pas la même que la crypto de 2022.





Le niveau de sophistication des projets et la maturité des acteurs du marché rendent l'avenir radieux. L'engagement dans des conditions désastreuses comme celles que nous voyons pendant ce marché baissier - Luna, 3AC, FTX - ne semble pas diminuer parmi les constructeurs et ceux qui sont là pour rester.

Au fur et à mesure que les marchés évoluent, de nouvelles tendances émergent, de nouveaux récits se construisent et le début a souvent lieu dans des moments comme celui-ci, pendant les marchés baissiers.





Restons actifs et découvrons la prochaine grande chose en crypto.





Ayons une longueur d'avance.

Multi-chaîne





En remarquant les changements, nous pouvons déterminer la direction générale du développement, et en voyant la direction, nous pouvons repérer les tendances futures.





Ces dernières années, le terme « crypto market » semble s'être de plus en plus généralisé du fait de la formation de niches particulières telles que DeFi, Data Storage, ou Metaverse. Alors que DeFi perdait de son élan, le créneau NFT commençait à gagner en reconnaissance. Le marché a commencé à se diversifier dans des niches.





Les sidechains, rollups, parachains, sous-réseaux et autres (je les appellerai tous la couche 2) peuvent différer dans les détails, mais leur objectif final est le même. Vous entendez souvent que le but des projets de couche 2 est de décharger la chaîne principale ou de déplacer le calcul vers L2. Bien que ceux-ci soient vrais, il y a beaucoup plus que cela.

Plus une blockchain doit traiter de transactions, plus elle est encombrée, d'où les frais de réseau élevés que les utilisateurs doivent payer. Imaginez maintenant faire évoluer la blockchain en ajoutant de plus en plus de dApps où chacune d'entre elles ne fera qu'augmenter le nombre de transactions sur la chaîne principale. C'est une route vers nulle part.





C'est pourquoi l'idée de chaînes spécialisées entre en jeu.





Les dApps Avalanche peuvent passer à leur propre sous-réseau s'ils deviennent trop volumineux pour être traités sur la chaîne principale - DeFi Kingdoms était un exemple d'une telle croissance. Les cumuls Ethereum sont conçus dès le premier jour pour être des chaînes indépendantes comme Arbitrum, Optimism ou zkSync. Les zones de Cosmos sont plus indépendantes que les Parachains de Polkadot.





Mais ce sont les détails dans lesquels nous nous perdons souvent. Nous perdons la vue d'ensemble.





En déployant des chaînes de couche 2, un écosystème peut librement se ramifier dans diverses niches, étendre son influence, développer l'effet de réseau et augmenter la valeur. Au fur et à mesure que l'industrie de la cryptographie se développe dans son ensemble, la couche 2 construira ses propres écosystèmes en introduisant des projets de couche 3 et de couche 4. De cette façon, un écosystème peut maximiser son efficacité et atteindre une variété de niches et d'industries.





Whoa, whoa... Vous me dites que même si nous n'avons pas de couche 2 solide, nous construisons déjà les couches 3 et 4 ?





En effet. Vous devez être prêt à évoluer dès le premier jour.





En remarque, nous pouvons voir que zkSync est lui-même une couche 2, mais avec des « chaînes de blocs prêtes pour l' entreprise » - couche 3 - adaptées aux besoins des entreprises grand public. De cette façon, des marques bien connues peuvent entrer dans le monde de la crypto et faire instantanément partie de l'écosystème Ethereum.





Les avantages mutuels d'une telle coopération pourraient dépasser nos attentes.





C'est ainsi que les blockchains construiront des écosystèmes dynamiques avec des dApps spécialisées offrant des services adaptés aux besoins des utilisateurs.





Il y a encore une chose dans l'avenir multi-chaînes qui pourrait révolutionner tout l'espace de la blockchain - l'évolutivité modulaire.





Juste pour être clair, l'approche modulaire s'intègre bien dans le récit de la multi-chaîne et semble répondre aux attentes et aux besoins des projets MAIS elle n'a pas à gagner un intérêt plus large. Expliquer l'approche modulaire dépasse le niveau de cet article, alors laissez-moi simplement dire qu'il permet une séparation entre l'exécution et la couche de données de la blockchain.





Hein?





Eh bien... cela signifie que vous pouvez accéder aux données dont vous avez besoin et les exécuter sur votre chaîne. En d'autres termes, vous n'êtes pas limité par la compatibilité ou les différences de langages de programmation. Tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut en profiter. L'approche modulaire pourrait se situer au milieu du monde multi-chaînes, mais c'est un pari à haut risque car les solutions de couche 2 pourraient être suffisantes pour le moment.





Métaverse





Métaverse - un mot répété comme un mantra mais mal compris tout aussi souvent.





Qu'est-ce que le métaverse ?

La même chose que l'Internet est aujourd'hui.





Le Metaverse, ou Web3, est une évolution de l'Internet actuel. Le principal changement visible sera un saut dans la qualité graphique et son transfert dans le monde " réel " via les NFT omniprésents - mais pas sous la forme que nous connaissons aujourd'hui.





Le métaverse deviendra le voile numérique de la réalité.





Dire qu'il sera impossible de vivre sans le métaverse revient à dire qu'il est impossible de vivre sans Internet aujourd'hui. Oui, il est possible de vivre et de fonctionner sans Internet. Cependant, c'est un obstacle important à la vie dans la société moderne.





Tout comme les marques de renommée mondiale entrant dans l'ère d'Internet ont abouti à la bulle Dot-com, nous verrons bientôt une bulle se développer dans l'espace Metaverse dont la bulle d'image NFT était un précurseur. Nous pouvons déjà voir des articles couvrant des marques célèbres entrant dans le monde Metaverse. Adidas, Nike, Prada, Disney... et l'onboarding ne fait que s'accélérer.





Qu'est-ce qui fait que ces marques entrent dans le Metaverse ?





La même chose qui a poussé les entreprises à rejoindre le battage médiatique Internet que nous connaissons sous le nom d'ère Dot-com - un nouvel espace pour trouver un client potentiel et étendre son influence.





L'espace publicitaire est extrêmement précieux, et dans le métaverse, il semble sans fin.





Et si nous n'entendions plus jamais parler du métaverse ? Sera-ce la fin de la tendance ?





Bon... l'introduction des " Digital collectibles " par Reddit signifie-t-elle la fin du NFT sur cette plateforme ?





Encore une fois, nous revenons à l'idée d'une « image de marque appropriée ». Ne vous trompez pas de formulation. Regardez ce qu'il y a sous le capot et vous trouverez la technologie NFT, les structures métavers, les actifs cryptographiques et, qui sait, peut-être même le sens de la vie.





Internet est devenu l'épine dorsale de la société moderne car il ne sert pas uniquement à des fins de divertissement. L'utilisation à haut niveau d'Internet consiste à transférer et à partager des données sous diverses formes et de différentes manières.





Le métaverse servira le même objectif et deviendra l'épine dorsale de la société que nous verrons dans les années à venir. Le processus de numérisation ne fait que s'accélérer, entraînant une nouvelle évolution des sociétés et au sein de celles-ci. La vision de nouveaux marchés, de nouvelles économies et de nouveaux clients est trop prometteuse pour être manquée. Non seulement pour nous, simples acteurs du marché, mais aussi pour les marques de renommée mondiale qui ont beaucoup plus en jeu.





La notion « Avancer ou rester en arrière » s'applique également à eux.





Si vous souhaitez découvrir le Metaverse en détail, voici mon article traitant du sujet - https://moderneremite.substack.com/p/the-metaverse-future-you-cannot-escape





Juste avant de fermer cette section. Certains d'entre vous pourraient se demander où est le piège si tout est si brillant et révolutionnaire.





Bien...





Dans le Web 2.0, si vous ne payiez pas pour le produit, vous étiez le produit.

Dans le web3.0, si vous n'êtes pas payé pour votre attention, quelqu'un d'autre le fera.





L'attention est essentielle, et vous pouvez déjà le voir avec TikTok qui devient viral.

Jeux





Les jeux occupent une place importante dans le monde du divertissement et, à mesure que la société évolue, le divertissement devient plus important.





Seule une poignée de personnes peuvent échapper à la surstimulation de la vie quotidienne et des applications en compétition pour chaque seconde de notre attention. Il est plus facile de rester dans le cercle vicieux que d'en sortir.





L'état actuel des jeux blockchain n'excite pas le joueur moyen, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Les jeux actuels du monde de la crypto n'offrent rien de valable pour attirer un joueur potentiel et le maintenir engagé. Créer un jeu n'est pas la même chose que créer un projet DeFi moyen, où le moteur principal est la cupidité. Les projets de cryptographie semblent oublier encore et encore cette différence petite mais cruciale.





Les joueurs n'essaient pas de gagner de l'argent avec les jeux. Les joueurs sont à la recherche d'expériences.





L'état des jeux basés sur la blockchain n'est pas une surprise. La niche du crypto-jeu vient tout juste d'émerger et de faire ses premiers pas sérieux dans le monde en pleine croissance de Metaverse. Au fur et à mesure que de plus en plus d'activités se déplaceront vers le récit Metaverse, les jeux évolueront et deviendront sa partie inséparable. Cependant, cela ne se produira probablement pas dans la première vague de battage médiatique Metaverse.





Les studios de jeux déjà établis uniront-ils leurs forces pour créer des jeux AAA sur des blockchains ? C'est peut-être une chanson d'un futur lointain.





Verrons-nous des studios de jeux intégrer la technologie blockchain avec la « bonne » image de marque de NFT ? C'est plus probable.





Jusqu'à présent, les joueurs ont été plutôt réticents envers la mise en œuvre de NFT, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas difficile de comprendre leur point de vue car, avec les NFT, les jeux verraient un afflux de joueurs motivés par la cupidité détruire l'expérience positive acquise à partir d'un titre donné.





Partout où il y a de l'argent en jeu, l'expérience pure devient souvent une deuxième priorité. Les micro-transactions sont ouvertement méprisées par la plupart des joueurs, et les NFT verraient le même résultat final si rien ne changeait. Espérons qu'au fil du temps, nous verrons l'utilisation des NFT devenir plus conviviale sous la forme d'objets Soulbound, de POAP et de concepts similaires récompensant un joueur pour sa véritable dévotion, quelque chose qui ne peut pas être acheté.





Les jeux sont devenus une partie inséparable de l'industrie du divertissement dans le monde " réel ", et une tendance similaire aura lieu dans le métaverse. Cependant, pour que cela se produise, le métaverse doit s'enraciner dans le courant dominant.





Le marché des crypto-jeux est un marché inconnu qui n'a pas encore montré de quoi il est capable. En attendant, il est crucial de rechercher les signes d'un changement d'attitude, où l'utilisateur sera traité comme un " gamer " potentiel plutôt que comme un " client du marché de la cryptographie ".





Identité sociale

La prolifération d'Internet a permis une communication à une échelle sans précédent, et la croissance de l'industrie des médias sociaux n'a fait qu'accélérer les changements.





De nos jours, notre identité numérique semble être parfois encore plus importante que la vraie.





Les portefeuilles sur les sites Web personnels, les comptes LinkedIn et les entreprises gérées numériquement ne feront que gagner en importance. De nombreux comptes sur Twitter sont pseudonymes et ont pourtant un impact énorme sur ce qui se passe dans diverses niches. Il semble que vous n'ayez plus besoin de présenter votre numéro de sécurité sociale et votre pièce d'identité pour être digne de confiance.





La marque personnelle n'a jamais été aussi cruciale qu'aujourd'hui - à l'ère des identités numériques.





Le grand jeu en ligne dont parle Packy McCormick consiste à développer une réputation dans un créneau donné, à devenir un expert dans votre domaine. Il n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui grâce à Internet. Cependant, ce n'est pas tout. En regardant le succès de Mr Beast et la réputation qu'il a bâtie, est-il même possible de valoriser sa marque personnelle ? Son récent restaurant de hamburgers a suscité le niveau d'attention auquel personne ne s'attendait. Et s'il voulait ouvrir une chaîne de ces restaurants de hamburgers ? Quel succès peut-il devenir en étant construit sur une marque personnelle de renommée mondiale ?





Comme l' a déclaré Chamath Palihapitiya, les futures marques de renommée mondiale seront construites sur la marque personnelle, et la majeure partie de la publicité sera consacrée à la création de marques personnelles. Cristiano Ronaldo, MrBeast, les Kardashian, Oprah... tous ont acquis une reconnaissance mondiale et construit leurs marques. Imaginez à quel point la création et l'importance des marques personnelles seront à l'avenir.





Le nom devrait parler de lui-même; vous êtes le produit que vous vendez.





D'accord, d'accord... mais Mr Beast dépense des millions de dollars pour une seule vidéo YouTube. Qui peut se le permettre ?

Presque personne. Convenu.





Mais... il y a deux points que j'aimerais souligner.





Tout d'abord, il existe plusieurs chaînes YouTube, blogs, profils TikTok et autres qui créent un contenu d'une qualité incroyable, rassemblent un public engagé et semblent gagner au grand jeu en ligne en renforçant leur réputation et leurs marques personnelles.





Le deuxième point est qu'avec l'utilisation de l'IA aujourd'hui, le coût de la création de contenu est proche de zéro. Avec DALL-E , vous pouvez créer vos propres graphiques, et avec des outils comme Lex , vous pouvez créer rapidement des articles immersifs.





Ce n'est pas tout.





Il existe des outils Twitter qui généreront et publieront automatiquement des Tweets pour vous, et bientôt vous pourrez créer des vidéos ou des films entiers simplement en parlant à votre téléphone. En plus de cela, imaginons quels autres outils nous utiliserons dans un proche avenir qui seront alimentés par l'IA.





Le contenu généré par l'IA inonde le marché actuel, et ceux qui en font bon usage peuvent réduire au minimum leurs dépenses et le temps consacré à la création de contenu. Le coût de la création de contenu est proche de zéro. En fait, même aujourd'hui, avec un coût nul et un peu d'effort, vous pouvez créer un contenu incroyable et créer une marque personnelle dans n'importe quel créneau que vous aimez.





Comparez cela au passé, lorsque la publication de vos articles n'était possible que dans les journaux imprimés et que la diffusion à la télévision était le seul moyen de parler à un public plus large. Le transfert d'informations était très limité. Internet l'a changé.





Cependant... tous les réseaux sociaux que nous utilisons pour créer nos marques sont d'origine web2.





Les médias sociaux d'aujourd'hui comme Twitter, Facebook, Instagram ou Reddit passeront-ils à la technologie blockchain ?





C'est peu probable, mais certaines de leurs parties utiliseront la technologie cryptographique sous une forme ou une autre. Instagram utilisant les NFT et Reddit implémentant des « objets de collection numériques » sont les premiers signes des changements que nous verrons bientôt. Sans parler de Meta et de ses plans Metaverse.





Cependant, il sera difficile pour les entreprises établies à l'ère du Web2 de passer au monde du Web3 tout en conservant les mêmes principes. Il est très possible qu'ils ne soient pas largement reconnus dans le métaverse, car leurs racines remontent à la " vieille " ère du Web2, où l'utilisateur était le client, et non le créateur et le propriétaire. Tout comme Facebook n'est pas le bienvenu dans le monde de la cryptographie, la place d'Instagram ou de Twitter dans le métaverse peut être prise par quelque chose de nouveau, quelque chose construit à partir de zéro sur les idées du Web3.





Mais que se passerait-il si nous prenions des sociétés Web2 bien établies comme Twitter et essayions de les intégrer au Web3 ?





Twitter, ou Crypto Twitter, pour être exact, fait partie intégrante de l'ensemble de l'industrie de la cryptographie. C'est là que les tendances sont créées, où les récits sont construits et où les gens sont souvent initiés à la cryptographie. Twitter a déjà fait partie du web3 d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi il sera plus facile pour Twitter de se faufiler dans la nouvelle ère numérique. Je ne vais pas décrire toutes les théories et rumeurs car cela a déjà été bien articulé par @CroissantEth dans le fil que vous pouvez trouver ci-dessous.





En bref, il semble que Twitter vise à devenir quelque chose de similaire à WeChat. Une application pour les gouverner tous. Une application pour naviguer et vivre à l'ère numérique.





Qu'en est-il des dApps web3 natives ?





Le protocole Lens ressemble à Twitter en termes de fonctionnalités, mais est construit à partir de zéro dans l'esprit du Web3. Gagnera-t-il une reconnaissance plus large et entrera-t-il dans le courant dominant? Difficile à dire tant le mainstream vit encore dans le monde du web2. Va-t-il gagner la reconnaissance des groupes de niche et ainsi entrer dans le mainstream « par la petite porte » ? C'est beaucoup plus probable.





D'accord, mais pour passer au métaverse, nous aurons besoin non seulement de plates-formes pour nous exprimer, mais aussi d'identifiants numériques.





Nous arrivons ici à des projets comme Ethereum Name Service - ENS - et leur chemin pour servir l'objectif des identifiants numériques. Aujourd'hui encore, au lieu de vous connecter avec votre clé publique, vous pouvez utiliser votre nom ENS pour accéder à divers sites, envoyer et recevoir des fonds ou même participer à des événements où un ticket est stocké sur votre Metamask.





Imaginez le futur où votre identification numérique ressemblera à votre réputation. Imaginez qu'en détenant des jetons Soulbound exprimant des associations avec des groupes particuliers, vous aurez accès à leurs DAO, à des communautés fermées ou même à des événements physiques. Les identités sociales construites dans l'espace numérique pourraient - et je crois qu'elles le seront - devenir plus importantes que les vraies.





Rester pseudonyme deviendra une norme.





Zéro connaissance

Lors du récent marché haussier, Ethereum a mis en œuvre ses premiers projets Rollup.





Si vous n'êtes pas familier avec le concept de rollups, il s'agit de projets dont le but est de décharger la chaîne principale en déplaçant le calcul vers les blockchains de couche 2, c'est-à-dire les rollups.





Les premiers Rollups ont été conçus comme Optimistic Rollups, ou Fraud Proofs si vous préférez - Arbitrum et Optimism étant les deux plus gros projets de TVL, détenant respectivement 52,63% et 28,52% de TVL selon L2Beat . Cependant, les cumuls optimistes ont leurs limites et leurs inconvénients - certains assez importants - qui pourraient rendre leur adoption future beaucoup plus difficile.





D'autre part, comme c'est le cas avec la technologie, des outils pourraient être développés pour minimiser les limitations et atténuer les inconvénients. Cela arrivera-t-il? C'est possible, mais si l'industrie passe à la connaissance zéro... y aura-t-il suffisamment d'incitations pour le faire ?





Peu de temps après l'introduction d'Optimistic Rollups, l'espace cryptographique s'est enthousiasmé pour la technologie Zero Knowledge, qui est extrêmement complexe et relativement nouvelle. Cependant, les Rollups basés sur la technologie Zero Knowledge permettent des conceptions beaucoup plus avancées et complexes.





On peut voir une croyance croissante que les ZK Rollups sont l'avenir d'Ethereum ou même sa solution finale.





Avant de commencer, établissons quatre concurrents principaux dans la course à la suprématie.





zkSync et StarkNet visent l'évolutivité.





Scroll et Polygon visent la compatibilité EVM.





Il est crucial de noter que les différences n'impliquent pas si le projet est meilleur ou pire. Le but est de montrer les arbitrages faits par les équipes devant trouver un équilibre entre Performance et Compatibilité. Pour illustrer les différences, regardons le tableau réalisé par Vitalik et publié sur son blog personnel.









https://vitalik.ca/general/2022/08/04/zkevm.html





Passons maintenant aux détails. Qu'est-ce qui rend ZK Rollups si génial ?





Sans aller trop loin dans la technicité, les solutions Zero Knowledge permettent une plus grande sécurité via la création de ce qu'on appelle des " preuves ". En revanche, les cumuls optimistes supposent que les transactions sont correctes, puis passent à une phase où les acteurs malveillants peuvent être interceptés. D'où un délai de 7 jours lors du transfert de nos fonds vers la couche 1 - Ethereum, à partir de la couche 2 - par exemple Arbitrum.





Dans le cas de StarkNet, une seule preuve peut contenir 12 000 à 500 000 transactions et est créée assez rapidement. Sans oublier qu'il n'y a pas de délai entre l'envoi de fonds entre les couches 1 et 2, ou que le délai est négligeable par rapport aux cumuls optimistes.





Pourquoi une si vaste gamme de transactions, me demanderez-vous ?





La fourchette dépend de la complexité des transactions traitées sur la blockchain. De cette façon, les Zero Knowledge Rollups ouvrent la porte à l'inclusion de transactions plus complexes dans l'écosystème Ethereum. Au cas où vous ne seriez pas conscient des implications, dans la section suivante, vous découvrirez comment DeFi pourrait évoluer grâce à l'introduction de ZK Rollups.





Bon, imaginez maintenant si nous prenions ces preuves compressées et en faisions des preuves. C'est comme réduire les coûts d'un autre x1000 un certain temps après avoir effectué une compression similaire.





Il s'appelle Recursive Prooving et est construit par StarkNet.









Ajoutez maintenant l'évolutivité des écosystèmes Rollup en introduisant des projets de couche 3 et de couche 4, ce qui n'est pas seulement possible dans StarkNet. Pour être plus précis, c'est quelque chose sur lequel zkSync travaille très dur, et les fruits de leur travail seront dévoilés dans un avenir proche.





Sans en connaître les détails, nous pouvons déjà établir qu'ils travaillent sur des " blockchains prêtes pour l'entreprise ", c'est-à-dire des solutions de couche 3 pour stimuler la croissance de leur écosystème. En plus de cela, ces projets seraient des marques grand public assez importantes qui ont déjà manifesté leur intérêt à unir leurs forces. Si cela s'avère être vrai et que zkSync intègre des marques de renommée mondiale dans l'écosystème Ethereum par le biais de la leur, c'est une énorme victoire pour les deux.





Une petite mention de deux approches de la technologie ZK - les STARK et les SNARK. Ce sera court et facile, promis.





L'idée même des preuves Zero-Knowledge est que vous pouvez prouver que quelque chose est vrai sans en révéler le contenu. Imaginez que vous vouliez prouver que vous avez les clés du téléphone de quelqu'un sans le montrer explicitement.





Vous pouvez prendre le téléphone, aller dans une autre pièce, changer le fond d'écran puis revenir. La personne sait que vous avez accès sans que vous ayez à révéler comment le changement a été effectué.





SNARK - Argument succinct non interactif de la connaissance





STARK - Argument de connaissance transparent et évolutif

Juste en lisant les noms complets, vous pouvez voir la différence. Alors que l'un d'eux a besoin d'un environnement de confiance (SNARK), l'autre non, car il est transparent. Cependant, la transparence s'accompagne d'une taille d'épreuve un peu plus grande et d'un besoin en gaz plus élevé - certains disent plus que x3 par rapport aux SNARK.





Une autre différence est la sécurité post-quantique ou la résistance post-quantique. Alors que les STARK sont résistants au quantum, les SNARK ne le sont pas. Cependant, certaines itérations de SNARK sont dites résistantes au quantum, alors peut-être verrons-nous les deux approches être totalement résistantes.





Il est difficile de dire quelle approche est la meilleure, car les deux ont des compromis. Mon but ici était de montrer qu'en disant " Zero Knowledge ", quelqu'un pouvait signifier différentes choses.





Dans l'ensemble, la technologie Zero Knowledge peut révolutionner la façon dont nous utilisons la blockchain, pas seulement en crypto. C'est pourquoi examiner de plus près les projets construits avec l'utilisation de la technologie ZK et choisir les futurs gagnants pourrait s'avérer utile à long terme.





DeFi





Chaque marché a besoin de liquidités pour se développer et prospérer.





L'industrie de la cryptographie a radicalement changé depuis l'introduction des stablecoins. Cela a ouvert la porte à une liquidité plus large pour circuler à l'intérieur et vers la crypto.





DeFi Summer a été l'évolution de l'utilité des pièces stables et une autre étape pour fournir à l'ensemble de l'industrie une liquidité plus élevée. Des indicateurs comme la valeur totale verrouillée - TVL - ont explosé, les protocoles de prêt et de produits dérivés recueillaient des évaluations insensées. Sans parler des protocoles agricoles où le seul moteur était la cupidité, et la musique jouée tant qu'il y avait des liquidités - si vous tenez trop longtemps, par chance.





Avec des événements récents comme l'effondrement de Terra Luna et sa contagion sur les marchés, toute l'histoire foutue de FTX et d'Alameda, et le nombre total d'escroqueries à travers l'espace, la conscience d'être le propriétaire de vos fonds, c'est-à-dire l'auto-garde , augmenté.





Pas vos clés, pas vos pièces. Le slogan répété par beaucoup mais appliqué par peu.





La prochaine vague d'adoption DeFi semble être centrée autour des points suivants :





DEX offrant des contrats à terme, des perpétuels et d'autres outils de trading

Concentrateurs DeFi

Protocoles DeFi précis utilisant Zero Knowledge

Intégration facile

Portefeuilles + DEX en dessous - vous échangez et ne savez pas que cela passe par Uni, par exemple





Passons en revue chacun d'entre eux.





Les DEX offrant divers outils de trading visent à retirer les principaux avantages des CEX de la table. Si vous pouvez conserver la garde de vos fonds tout en pouvant utiliser des outils de trading, les CEX semblent perdre de leur importance. De plus, les DEX ne nécessitent pas de procédures KYC et AML, ce qui est plus qu'important pour certains acteurs du marché. De plus, par l'évolution des protocoles d'intégration, les gens utiliseront des DEX sans même savoir ce que c'est - les utilisateurs ne verront qu'une interface utilisateur bien conçue, et en dessous, nous aurons plusieurs DEX et d'autres outils.





Les DeFi Hubs peuvent être considérés comme des agrégateurs de liquidités aidant les écosystèmes à fournir des liquidités plus profondes, au lieu de les disperser sur diverses dApps. Imaginez avoir un seul projet dans l'écosystème où la plupart des liquidités sont stockées, ce qui permet une gestion plus facile des liquidités au sein de l'écosystème pour les utilisateurs et les protocoles. J'ai couvert l'idée de DeFi Hubs dans l'article ici .





La mise en œuvre de la technologie ZK dans les protocoles DeFi permettra non seulement des frais moins chers, et par moins chers, je veux dire des ordres de grandeur moins chers, mais aussi des calculs plus complexes. En retour, les protocoles offriront des outils plus précis comme un effet de levier beaucoup plus élevé et des oracles très précis. De plus, les protocoles bénéficieront de tous les avantages de l'utilisation de la technologie ZK, brièvement abordée dans la section précédente.

Dans un avenir proche, nous pourrions également voir des protocoles commerciaux où les frais de transaction n'existent pas car les coûts seront négligeables.





Par intégration facile, j'entends des protocoles permettant une conversion transparente de la monnaie fiduciaire en crypto - non pas en offrant des actifs synthétiques, mais des jetons 1: 1. De plus, les protocoles liant les achats dans le monde réel avec des crypto-monnaies stimuleront l'adoption globale et ajouteront des liquidités supplémentaires au marché. C'est crucial car l'un des principaux goulots d'étranglement est le simple fait d'entrer sur le marché - cela peut sembler trop compliqué pour certains ou trop risqué pour d'autres. L'objectif de certaines dApps est de montrer que c'est aussi simple que d'utiliser n'importe quelle application mobile. Un exemple d'une telle dApp pourrait être Nested, où les utilisateurs peuvent facilement convertir de l'argent fiduciaire en crypto, créer et gérer leurs portefeuilles, ainsi que copier les portefeuilles d'autres personnes. <Pour info, je ne suis pas partenaire du projet, j'aime juste leur idée>





Pour en revenir à la vue d'ensemble de la niche DeFi, les protocoles tenteront d'être plus transparents après tous les effondrements et tragédies personnelles qui ont eu lieu. Même aujourd'hui, nous voyons l'évolution des CEX via la norme de preuve de réserves qui pourrait se solidifier dans un avenir proche.





En passant, Vitalik a récemment publié un article dans lequel il aborde différentes approches de la preuve de réserves, dont l'une - prétendument la plus bénéfique - est basée sur la technologie Zero Knowledge.





La vérité est que, à mesure que les DEX mûriront et offriront des outils plus robustes, les CEX devront se battre pour des clients de grande valeur qui ne seront pas si facilement aveuglés par de faux slogans. La prochaine course haussière dévoilera quels protocoles se sont solidifiés et offrent des services de haute qualité, et lesquels ne sont que des passants cherchant à capitaliser sur la naïveté et la cupidité du commerce de détail.





Des escroqueries auront lieu, la cupidité fera des ravages, de fausses valorisations et des projets opportunistes monteront et chuteront. C'est une partie inséparable de tout marché impliquant de l'argent ou du pouvoir. Cependant, à mesure que la crypto évolue et mûrit, les protocoles de haute qualité gagneront en valeur auprès de ceux suffisamment matures pour le voir - y compris l'argent intelligent et les investisseurs à long terme des marchés traditionnels.





Le marché mûrit avec ses participants, et l'évolution de DeFi sera un signe des changements.





Réflexions finales





L'évolution continue change à la fois le monde et les sociétés. D'une génération à l'autre, les changements semblent s'accélérer. A quoi ressemblera la société dans 10/20/50 ans ? C'est difficile à prévoir, mais ce sera très différent de celui que nous voyons aujourd'hui.





La technologie blockchain dominera-t-elle le monde du traitement et du stockage des données, tout comme les bases de données numériques dominaient auparavant les dossiers physiques ?





Il est fort probable que cela se produise, car nous pouvons déjà voir les limites et les inconvénients des bases de données numériques. Les années passent et, parallèlement à l'évolution de la société, des mécanismes de traitement des données plus avancés sont nécessaires pour répondre aux besoins des individus et des institutions.

Dans ce cas, nous examinerons de plus près les tendances émergentes dans l'industrie de la cryptographie car c'est le berceau de la révolution de la blockchain, dont nous voyons aujourd'hui les premiers jours.





La crypto change, évolue et se développe.

La crypto est là pour rester.





Permettez-moi de vous laisser une idée que vous pourriez ne pas saisir complètement au début.





Il existe deux types de tendances sur les marchés.

Ceux qui sont motivés par le battage médiatique et les faux récits construits uniquement pour apporter des bénéfices.

Celles créées en raison des besoins structurels de l'industrie.

Essayez de différencier les tendances que vous voyez et apprenez à piloter les deux.





Jusqu'à la prochaine fois!





~ MOI





