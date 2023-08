Principales bibliotecas de aprendizaje automático C/C++ para ciencia de datos

Demasiado Largo; Para Leer

Companies Mentioned

C++ es ideal para el equilibrio de carga dinámico, el almacenamiento en caché adaptativo y el desarrollo de marcos y bibliotecas de big data. MapReduce de Google, MongoDB, la mayoría de las bibliotecas de aprendizaje profundo que se enumeran a continuación se han implementado utilizando C++. Caffe está escrito en C ++ para un marco de aprendizaje profundo, ha sido desarrollado por Berkeley Vision and Learning Center. TensorFlow de Google AI tiene su propio ecosistema de herramientas, bibliotecas y recursos comunitarios que permite a los investigadores y desarrolladores crear e implementar fácilmente aplicaciones basadas en ML.