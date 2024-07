Publicar para el público: hacer que la ciencia sea accesible con resúmenes en lenguaje sencillo en bibliotecas públicas

Autores: (1) Behrooz Rasuli, Instituto Iraní de Investigación en Ciencia y Tecnología de la Información (IranDoc).

Descripción general del contenido

Resumen e introducción

Proporcionar PLS como servicio bibliotecario

Métodos para proporcionar PLS en bibliotecas públicas

Difusión de PLS a través de bibliotecas públicas

Compatible con lectores de resúmenes en lenguaje sencillo

Consideraciones éticas y legales

Servicio PLS en la práctica y resultados potenciales

Conclusión y referencias

Apéndice 1

Abstracto

Las bibliotecas públicas desempeñan un papel crucial en la difusión del conocimiento a la sociedad. Sin embargo, la mayoría de sus usuarios no tienen conocimientos especializados para comprender los hallazgos de las nuevas investigaciones. Proporcionar resúmenes en lenguaje sencillo (PLS) en las bibliotecas públicas es una forma de hacer que los hallazgos de las nuevas investigaciones sean más accesibles y comprensibles para el público. Este artículo propone un marco para proporcionar PLS como un nuevo servicio en bibliotecas públicas. A partir de la literatura sobre ciencia y sociedad, PLS y bibliotecas públicas, se desarrolla un marco teórico. Los hallazgos sugieren que las bibliotecas públicas pueden recopilar PLS a través de diferentes métodos, como equipos profesionales, investigadores, crowdsourcing, etc. Los boletines de la biblioteca, publicaciones especiales, folletos, bases de datos independientes en línea y redes sociales se encuentran entre los más eficaces para hacer que los PLS sean accesibles para el público. usuarios. Al proponer un marco para proporcionar PLS en bibliotecas públicas, este estudio ayuda a cerrar la brecha entre la investigación científica y el público.

Introducción

Las bibliotecas públicas han sido reconocidas desde hace mucho tiempo como importantes centros de información, en una posición única para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad y abordar sus problemas (Choy 2007). Sirven como instituciones valiosas que comprenden y responden a las necesidades de la comunidad debido a su conexión directa y continua con los usuarios en general. Ninguna otra organización puede asumir el papel de las bibliotecas públicas en sociedades diferentes.





En el siglo XX, las bibliotecas públicas asumieron una mayor responsabilidad más allá de ser meros depósitos de fuentes de información. Se transformaron en "universidades del público", brindando acceso a investigaciones y hallazgos científicos a usuarios de todos los orígenes, desde analfabetos hasta expertos en diversos campos (Kent 2002). Este papel más amplio se conoce comúnmente hoy como "promoción de la ciencia" (Vrana 2010).





La promoción de la ciencia es una parte integral de la comunicación académica y ofrece oportunidades para que la sociedad en general obtenga comprensión y conocimientos de la ciencia y los hallazgos científicos (Martínez Silvagnoli et al. 2022). El vínculo entre la ciencia y la vida cotidiana de las personas requiere su compromiso en el seguimiento del progreso científico, ya que afecta directamente su calidad de vida (Shahriari y Rasuli 2021). Con el creciente énfasis en el impacto de la investigación durante la última década, la importancia de la promoción de la ciencia ha aumentado significativamente. El impacto de la investigación se refiere a la influencia y el efecto que los resultados de la investigación tienen en diversos aspectos de la sociedad, incluida la economía, la cultura, el medio ambiente, la salud, etc. Evalúa la importancia y el valor de la investigación más allá de las métricas académicas tradicionales, como las publicaciones y las citas.





Las bibliotecas públicas, al estar singularmente conectadas con el público y la sociedad, se consideran instituciones ideales para promover la ciencia (Choy 2007). En las últimas décadas, las bibliotecas públicas han buscado fortalecer sus asociaciones con universidades y centros científicos para mejorar sus servicios de promoción de la ciencia (Borgman 2003). El papel de la promoción de la ciencia en las bibliotecas públicas es reconocido en todo el mundo (Mumelaš, Martek y Mučnjak 2022).





Entre los diferentes métodos de promoción de la ciencia, uno que ha ganado atención en los últimos años es la publicación de hallazgos científicos en un lenguaje sencillo. La investigación científica a menudo emplea terminología técnica que resulta difícil de comprender para el público en general. Traducir términos complejos a un lenguaje más simple y universalmente comprensible puede facilitar el avance de la ciencia. En consecuencia, se anima a los investigadores a proporcionar resúmenes concisos y completos de su trabajo junto con sus informes de investigación, conocidos como "resúmenes no profesionales" o "resúmenes en lenguaje sencillo" (Lobban, Gardner y Matheis 2022; Smith 2009).





Si bien las bibliotecas públicas se han esforzado por promover la ciencia a través de métodos convencionales empleados por otras instituciones, es posible que no reconozcan plenamente el potencial de los resúmenes en lenguaje sencillo (PLS). Este artículo tiene como objetivo desarrollar un proceso y mecanismo para unir la ciencia y la sociedad a través de la provisión de PLS como un nuevo servicio en las bibliotecas públicas. El artículo analiza la definición de resumen en lenguaje sencillo, los métodos de recopilación, los posibles canales de distribución y los mecanismos de apoyo para los usuarios de resúmenes.





Proporcionar PLS como servicio bibliotecario

Es posible que el público no comprenda completamente el contenido de un trabajo científico porque estos trabajos están escritos en un lenguaje especializado y están llenos de términos complejos y técnicos que tal vez sólo los investigadores de un campo científico específico puedan entender. Por ejemplo, un agricultor que se dedica a la profesión agrícola puede tener una comprensión adecuada de la terminología práctica en el campo de la agricultura, pero puede tener dificultades para comprender los términos técnicos y especializados en el campo de la ingeniería genética. En tales situaciones, los "resúmenes en lenguaje sencillo" pueden cerrar la brecha entre los investigadores y el público en general, permitiéndoles leer el idioma de los demás más fácilmente.





Los PLS son resúmenes concisos que acompañan a artículos de revistas académicas, informes científicos, etc., escritos en un estilo claro y sin jerga para garantizar una fácil accesibilidad y comprensión. Estos resúmenes tienen como objetivo transmitir con precisión los mensajes y conclusiones científicos presentados en la publicación original. Normalmente, los PLS se someten a una revisión por pares como parte del proceso de envío del manuscrito. Si bien los PLS son una incorporación relativamente reciente a las publicaciones académicas, han sido durante mucho tiempo una característica destacada de los resultados de investigación producidos por instituciones como Cochrane y el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención del Reino Unido (Rosenberg et al. 2023). Se considera que una comunicación es un resumen en lenguaje sencillo cuando su contenido, organización y presentación están diseñados de manera clara y accesible, permitiendo a los lectores destinatarios localizar sin esfuerzo la información que necesitan, comprender lo que descubren y utilizarla de manera efectiva. información (Gainey et al. 2023).





Muchos creen que las PLS pueden mejorar el impacto de los trabajos y hallazgos científicos (Sedgwick et al. 2021). Además de aumentar el impacto, la publicación de PLS tiene como objetivo hacer que los resultados de las investigaciones sean más accesibles para todos, de modo que puedan (quizás) beneficiarse de los resultados de las investigaciones científicas. También hay una consideración ética. En otras palabras, la ética de la investigación implica que los investigadores presenten los resultados de su investigación de una manera que abarque una gama más amplia de lectores (Shahriari y Rasuli 2021). Estos resúmenes son muy importantes en la comunicación científica y algunas organizaciones clave, como la "Unión Europea", han recomendado en sus regulaciones la redacción de dichos resúmenes para la investigación médica (Comisión Europea 2018). Incluso algunas revistas científicas exigen hoy la inclusión de PLS para artículos de investigación (FitzGibbon et al. 2020).





El estudio de Shahriari y Rasuli (2021) demostró que las PLS podrían conducir a una mejor y más eficiente comprensión de los resultados de las investigaciones por parte del público en general. En este estudio, se proporcionaron al público PLS y resúmenes técnicos, y se evaluó su comprensión de los resúmenes y resúmenes mediante preguntas. Los resultados mostraron una diferencia estadísticamente significativa en la comprensión de los PLS en comparación con los resúmenes técnicos, lo que indica que las personas se conectan más fácilmente con los PLS.





Teniendo en cuenta la naturaleza y función de los PLS, los usuarios de estos resúmenes abarcan una amplia gama de personas. Dado que los usuarios de las bibliotecas públicas también forman parte de esta diversidad, la provisión de estos resúmenes en las bibliotecas públicas puede proponerse como un servicio recomendado. Por lo tanto, proporcionar y presentar estos resúmenes a los usuarios de la biblioteca es un servicio importante que puede estar dirigido a usuarios específicos. Por ejemplo, los principales usuarios de la investigación agrícola son los agricultores que se dedican a esta profesión. Es posible que muchos de estos agricultores no tengan educación universitaria o vivan en zonas rurales donde el acceso a los centros científicos es difícil. Por tanto, las bibliotecas públicas, desarrollando este servicio, pueden cubrir muchas de las necesidades de información de estos usuarios. Además, este servicio especial también beneficiará a los usuarios comunes. En consecuencia, las bibliotecas públicas deberían diseñar un mecanismo específico para brindar este servicio. La siguiente sección analiza los métodos más importantes que se pueden utilizar para proporcionar PLS en bibliotecas públicas.





La provisión de PLS en contextos de bibliotecas públicas se alinea con las iniciativas existentes para hacer que la investigación académica sea más accesible. Se han llevado a cabo varias iniciativas en el campo bibliotecario para cerrar la brecha entre la investigación académica y el público en general, y la inclusión de PLS contribuye a estos esfuerzos. Una iniciativa existente es la promoción de recursos de acceso abierto en las bibliotecas públicas (Scott 2011). Al incorporar PLS en sus colecciones de acceso abierto, las bibliotecas públicas mejoran la accesibilidad de la investigación para personas que tal vez no tengan la experiencia o la experiencia para interactuar con publicaciones académicas tradicionales. Los PLS proporcionan una descripción general concisa y fácil de usar de los resultados de la investigación, lo que facilita la comprensión y la participación.





Otra iniciativa es el desarrollo de programas de alfabetización en investigación en bibliotecas públicas (Hall 2010). Estos programas tienen como objetivo dotar a los usuarios de la biblioteca de las habilidades necesarias para navegar eficazmente en la investigación académica. Al incorporar PLS en estos programas, las bibliotecas pueden mejorar la experiencia de aprendizaje al proporcionar explicaciones claras y simplificadas de temas de investigación complejos. Los PLS sirven como un recurso valioso para las personas que buscan mejorar su alfabetización en investigación, permitiéndoles interactuar con contenido académico con mayor confianza.





Además, la integración de los PLS se alinea con el movimiento hacia servicios bibliotecarios inclusivos y centrados en el usuario. Las bibliotecas públicas se esfuerzan por satisfacer las diversas necesidades de información de sus comunidades, incluidas personas con distintos niveles de experiencia y antecedentes. Al proporcionar PLS, las bibliotecas garantizan que la investigación se presente en un formato accesible y comprensible para un público más amplio. Esta iniciativa promueve la inclusión al derribar barreras para acceder a información académica y empoderar a las personas que pueden sentirse intimidadas por el lenguaje técnico que a menudo se encuentra en las publicaciones académicas. Además, algunas bibliotecas públicas han establecido asociaciones con instituciones académicas e investigadores para mejorar el acceso a la investigación académica (Wynia Baluk et al. 2023). Estas colaboraciones a menudo implican el suministro de bases de datos de investigación o acceso a revistas académicas. Al incluir PLS junto con estos recursos, las bibliotecas mejoran el valor de estas asociaciones al facilitar una comprensión y un compromiso más sencillos con el contenido de la investigación. En resumen, la inclusión de PLS en contextos de bibliotecas públicas se superpone con iniciativas existentes para hacer que la investigación académica sea más accesible. Al alinearse con iniciativas de acceso abierto, programas de alfabetización en investigación, servicios centrados en el usuario y asociaciones de colaboración, las bibliotecas pueden mejorar aún más la accesibilidad y usabilidad de la investigación académica para sus usuarios. La integración de PLS constituye una valiosa contribución a estas iniciativas, apoyando el objetivo de hacer que la investigación sea más inclusiva, comprensible y relevante para el público en general.





Métodos para proporcionar PLS en bibliotecas públicas

Los PLS se pueden preparar de varias maneras en las bibliotecas públicas y ponerse a disposición de los usuarios de la biblioteca. El primer método consiste en solicitar a los propios investigadores y autores que preparen PLS para los resultados de sus investigaciones publicados en forma de artículos u otros formatos. Para ello, los bibliotecarios deben monitorear constantemente la investigación científica y académica y, si encuentran investigaciones adecuadas alineadas con la misión de la biblioteca y las necesidades de los usuarios, contactar a los autores de estos trabajos y pedirles que preparen PLS para sus trabajos. En tales circunstancias, es necesario capacitar a los autores e investigadores para escribir PLS, y los bibliotecarios deben brindarles la capacitación necesaria y las pautas pertinentes (para encontrar pautas actuales para preparar PLS, consulte el Apéndice 1). Aunque las mejores personas para redactar PLS son investigadores que han realizado y publicado estudios específicos, es posible que no tengan las habilidades necesarias para escribir dichos resúmenes (Shahriari y Rasuli 2021).





Uno de los principales desafíos de este enfoque es que los autores e investigadores de trabajos científicos pueden no estar motivados para colaborar con la biblioteca en la preparación de PLS debido al tiempo limitado (Kuehne y Olden 2015). Por lo tanto, este servicio no podrá transformarse en un proceso sistemático mediante el establecimiento de este método. Sin embargo, los costos para las bibliotecas por brindar el servicio de ofrecer PLS a los usuarios de la biblioteca serán insignificantes. Otro beneficio de este enfoque es que las bibliotecas públicas y los bibliotecarios eligen qué obras son adecuadas para resumir. Naturalmente, esta selección se basará en las necesidades de la biblioteca y las demandas de la comunidad de usuarios. En cualquier caso, si la biblioteca elige este método para proporcionar PLS, debería considerar las motivaciones e incentivos necesarios para los investigadores (Kuehne y Olden 2015).





El segundo método para proporcionar PLS en las bibliotecas públicas es crear fuerza laboral. Esta solución se basa en un grupo de bibliotecarios o especialistas en la materia formados dentro de la biblioteca, quienes se encargan de resumir los hallazgos científicos de una manera comprensible para el público en general. Este equipo especializado debe estar formado de manera que pueda identificar y resumir los trabajos científicos que necesita la comunidad de usuarios en función de sus demandas. La ventaja de formar un equipo de este tipo es que la experiencia se concentra en la tarea de preparar PLS de alta calidad y, después de un tiempo, se puede esperar que publique PLS adecuados. Por tanto, formar este equipo es más fácil que formar a varios autores/investigadores. Naturalmente, este equipo debe incluir al menos un investigador profesional, un lingüista, un especialista en la materia y un comunicador científico. Los resúmenes preparados por este equipo deben ser evaluados y valorados sistemáticamente. Quizás sea eficaz enviar PLS a investigadores que hayan escrito artículos científicos. Estos investigadores pueden proporcionar comentarios valiosos al equipo de resumen con respecto a la calidad de un resumen. Aunque este método implica proporcionar PLS adecuados en función de las necesidades de la biblioteca y de los usuarios, es probable que los costos de crear esta fuerza laboral y brindar este servicio en una biblioteca pública sean más altos de lo esperado.





Otra forma de preparar PLS es involucrar a los usuarios de la biblioteca. Este método, más cercano al concepto de crowdsourcing, se centra en ayudar a los usuarios de la biblioteca a prestar servicios bibliotecarios. En este método, a los usuarios de la biblioteca que puedan tener experiencia en campos específicos como agricultura, física, ingeniería u otros campos se les pide que preparen PLS para trabajos científicos. Sin embargo, cabe señalar que no todos los usuarios de la biblioteca pueden estar familiarizados con los resúmenes en lenguaje sencillo y su estilo de redacción, por lo que es mejor brindar capacitación especializada a los usuarios interesados en escribir PLS para mejorar su desempeño en la preparación de estos resúmenes. Después de preparar un resumen en lenguaje sencillo para un trabajo específico, es mejor que otros usuarios con experiencia en el mismo campo científico o en otras áreas como redacción, edición o lingüística revisen los resúmenes para garantizar su calidad. Una de las ventajas más importantes de este método es que reduce los gastos de la biblioteca en redacción y preparación de PLS. Además, este método permite la utilización de las capacidades de varios usuarios y fomenta la participación de los usuarios en la facilitación de los servicios bibliotecarios.





Sin embargo, cabe señalar que no todos los usuarios podrían estar dispuestos a realizar dichas tareas, por lo que es posible que este método no conduzca a un suministro sistemático y eficaz de PLS en la biblioteca. Además, existe la preocupación de que los PLS no tengan un estilo uniforme, ya que diferentes usuarios tienen diferentes tradiciones de escritura, lo que podría resultar en una falta de coherencia en los PLS.





Otro método para proporcionar PLS como un servicio sistemático en bibliotecas públicas es aprovechar una de las herramientas de resumen de texto Lay disponibles (Vinzelberg et al. 2023). Estas herramientas utilizan algoritmos de procesamiento del lenguaje natural para generar automáticamente PLS a partir de artículos científicos. Las bibliotecas públicas pueden adoptar e integrar estas herramientas en sus sistemas para proporcionar PLS rápidos y eficientes a sus usuarios. Este método elimina la necesidad de realizar resúmenes manuales y reduce los costos asociados con la capacitación y el mantenimiento de una fuerza laboral especializada.





Sin embargo, es esencial considerar las limitaciones de las herramientas de resumen automatizadas. Es posible que estas herramientas no siempre capturen con precisión el significado matizado del artículo científico original, y los PLS generados pueden carecer del toque humano y la claridad que puede proporcionar un resumen manual. Por lo tanto, es crucial evaluar la precisión y comprensibilidad de los PLS producidos por estas herramientas antes de ponerlos a disposición de los usuarios de la biblioteca.





Finalmente, el último método, pero no menos importante, para proporcionar PLS implica recopilar los resúmenes accesibles existentes que están actualmente disponibles y publicados por revistas académicas. Un número cada vez mayor de editores de revistas está adoptando el uso de PLS como medio para comunicar eficazmente los descubrimientos científicos a un público más amplio. En este método, uno o más bibliotecarios de una biblioteca pública monitorean y exploran bases de datos y revistas académicas, guardando los PLS publicados en un repositorio local. Luego, mediante un determinado mecanismo, estos resúmenes se ponen a disposición de los usuarios de la biblioteca. La principal ventaja de este enfoque es que reduce los gastos de la biblioteca. Además, dado que las revistas académicas publican continuamente PLS, se puede garantizar la prestación sistemática de este servicio en la biblioteca. Sin embargo, una preocupación importante al respecto es que la biblioteca no puede tener una selección en el proceso de elección de obras. En otras palabras, la biblioteca debe recopilar lo que está disponible en lugar de satisfacer necesariamente las necesidades de la biblioteca y sus usuarios.





En general, la biblioteca tiene la opción de elegir uno o más de estos métodos para proporcionar PLS. Al seleccionar estos métodos, se deben considerar tres criterios clave: la precisión y calidad de los PLS, las necesidades específicas de la biblioteca y sus usuarios, y los costos asociados de preparación y suministro de los PLS. Por ejemplo, si la biblioteca tiene fondos limitados y no prevé la prestación sistemática de PLS como servicio, puede elegir el primer y tercer método. Esto implicaría buscar ayuda de investigadores que hayan escrito trabajos científicos o involucrar a usuarios de bibliotecas expertos en campos específicos. Sin embargo, si la biblioteca pretende establecer un servicio de promoción de la ciencia sistemático y organizado, los métodos segundo y quinto pueden ser más adecuados.





Estos métodos implican establecer un equipo dedicado dentro de la biblioteca para producir PLS o aprovechar los PLS existentes mediante el monitoreo y la exploración.





Difusión de PLS a través de bibliotecas públicas

Una cuestión importante en el desarrollo del servicio de prestación de PLS es cómo difundir estos resúmenes y hacerlos accesibles a los usuarios. Dado que muchos usuarios de bibliotecas públicas no tienen acceso a bases de datos especializadas (como Web of Science, Scopus, PubMed, etc.) ni a referencias científicas acreditadas, o carecen del conocimiento para utilizarlas, la difusión de las PLS a través de medios más generales se convierte en una tarea importante. cuestión que debería recibir atención en estas bibliotecas. Por lo tanto, se debe considerar la difusión de PLS a través de diversos canales en las bibliotecas públicas. Algunos de los canales más importantes se describen a continuación.





Difusión a través de una revista dedicada (electrónica/impresa/híbrida) para PLS: Quizás la mejor opción para difundir PLS en bibliotecas públicas sea preparar y publicar una revista dedicada a este propósito. Esta revista puede publicarse mensualmente o en intervalos más largos, cubriendo múltiples PLS en cada número. Los PLS se pueden categorizar y organizar según temas, usuarios o campos profesionales. Sin embargo, cabe señalar que el lanzamiento de esta revista será efectivo cuando exista un número importante de PLS en la biblioteca para su publicación en cada número; de lo contrario, serán más preferibles otros canales de difusión. El desafío más importante de este método son los altos costos asociados con el diseño, publicación y distribución de la revista.





2) Difusión a través de boletines de bibliotecas: los boletines son una de las publicaciones clave que prevalecen en varios tipos de bibliotecas y se consideran una herramienta de marketing en estas instituciones. Las bibliotecas públicas que publican boletines periódicamente pueden incluir PLS dentro de estos medios. Dado que los boletines suelen llegar a una amplia gama de usuarios y los usuarios de las bibliotecas están familiarizados con ellos, proporcionan una plataforma adecuada para la difusión de los PLS.





3) Difusión a través de una plataforma en línea dedicada: si la biblioteca está buscando una forma rentable de publicar PLS que proporcione un acceso más fácil a los usuarios, aprovechar las instalaciones de Internet y las herramientas en línea puede ser una solución adecuada. En este sentido, la biblioteca necesita crear una base de datos en línea y organizar y publicar los PLS en esta plataforma. Sin embargo, este método conlleva el riesgo de que los usuarios fuera de línea carezcan de los conocimientos, las habilidades o los medios para acceder a esta plataforma en línea y no puedan beneficiarse de este servicio.





4) Difusión a través de folletos: Otro método para difundir los PLS es incluir estos resúmenes en folletos creados y publicados por la biblioteca. Por ejemplo, una biblioteca pública que tiene como objetivo brindar servicios o información específicos a los agricultores puede incluir uno o más PLS en un folleto diseñado para este propósito. Sin embargo, cabe señalar que estos folletos suelen estar diseñados temáticamente y se debe incluir en ellos el resumen específico en lenguaje sencillo relacionado con ese tema.





5) Difusión a través de plataformas de redes sociales: Hoy en día, las plataformas de redes sociales se han convertido en herramientas eficientes y efectivas para crear conciencia sobre los recursos de información y los servicios bibliotecarios, ya que cuentan con una amplia comunidad de usuarios y sirven como un medio incomparable para acceder al público objetivo. Por lo tanto, las bibliotecas públicas pueden compartir los PLS preparados a través de estos canales, que ofrecen una difusión rápida, fácil y rentable. Además de las ventajas de una difusión rápida y sencilla a través de estas redes, compartir e intercambiar estos resúmenes entre diversos usuarios es otro beneficio de este método.





6) Además de los métodos mencionados anteriormente para difundir PLS en bibliotecas públicas, otros enfoques también pueden apoyar a estas bibliotecas en este esfuerzo. Por ejemplo, la difusión de PLS en forma de carteles dentro de las instalaciones de la biblioteca o en espacios públicos puede ser otro canal de difusión. Es posible que algunas bibliotecas prefieran difundir los PLS en forma de audio o podcasts. En cualquier caso, las bibliotecas públicas deberían examinar qué canales son los más adecuados para sus usuarios y mejorar la eficacia de los PLS. Quizás preguntar directamente a los usuarios de la biblioteca pueda proporcionar a los bibliotecarios y administradores de bibliotecas canales más adecuados o innovadores.





Compatible con lectores de resúmenes en lenguaje sencillo

El servicio de prestación de PLS en las bibliotecas públicas no termina con la elaboración y difusión de estos resúmenes. Dado que los PLS suelen ser resúmenes muy concisos de investigaciones científicas, los lectores de estos resúmenes pueden necesitar más información para aprovechar más la investigación científica en su vida personal o profesional. Por lo tanto, las bibliotecas públicas también deberían considerar disposiciones para apoyar a los lectores de PLS.





La primera cuestión a la hora de apoyar a los lectores de PLS es responder a las preguntas planteadas por estos usuarios. Algunas de estas preguntas pueden ser generales (por ejemplo, "¿Cómo puedo acceder al texto completo de la investigación?" o "¿Puedo realizar los experimentos mencionados en la investigación por mi cuenta?") o algunas de ellas pueden ser más específicas. (por ejemplo, "¿Cómo puedo utilizar el pesticida propuesto en la investigación para eliminar plagas agrícolas?" o "Los síntomas de mi enfermedad son similares a los mencionados en esta investigación, ¿puedo utilizar el medicamento recomendado?"). En ambos casos, la biblioteca debe contar con un determinado procedimiento para responder a estas preguntas.





La segunda cuestión es recibir comentarios, opiniones y sugerencias que estos lectores tengan y quieran compartir con la biblioteca. Algunos de estos comentarios o sugerencias pueden estar relacionados con la investigación en sí, mientras que otros pueden estar relacionados con el método de preparación y difusión de estos resúmenes. La retroalimentación relacionada con la investigación puede ponerse a disposición de investigadores, revistas o editores a través de un determinado procedimiento, lo que naturalmente conduce a una mejora a largo plazo en la calidad de la investigación académica.





La retroalimentación relacionada con el método de preparación y difusión de los PLS puede afectar directamente la calidad de este servicio en la biblioteca y puede hacer que los servicios de la biblioteca tengan un mayor impacto en la comunidad. La biblioteca puede ir aún más lejos al involucrar a los usuarios de la biblioteca y a los lectores de PLS en la evaluación de estos escritos para mejorar la calidad de este servicio con el tiempo. Las encuestas, los estudios de casos, los grupos focales y las entrevistas con lectores a este respecto serán útiles para que las bibliotecas públicas mejoren el servicio de provisión de PLS.





Consideraciones éticas y legales

Es necesario reconocer que la difusión de PLS en las bibliotecas públicas puede plantear desafíos. El desafío más importante que puede surgir a este respecto es que algunos usuarios pueden utilizar en la práctica los resultados de la investigación sin tener una comprensión completa de todos sus aspectos. Este problema puede suponer riesgos para ellos. Además, no es fácil aplicar en la práctica algunos hallazgos de la investigación. Los investigadores son muy conscientes de esta cuestión y la consideran cuando aprovechan los resultados de la investigación. Sin embargo, algunos usuarios de bibliotecas públicas que no tienen conocimientos completos en este campo pueden pasar por alto estas consideraciones. Por ejemplo, en una investigación se puede mencionar el uso recomendado de un medicamento específico o el consumo de una sustancia alimentaria en particular, y los usuarios de la biblioteca pública pueden seguir esa recomendación sin prestar atención a los riesgos potenciales. Por ello, los bibliotecarios o el personal encargado de este servicio en las bibliotecas públicas deben abordar esta cuestión y proporcionar la necesaria concienciación a los usuarios. Los bibliotecarios y el personal deben estar constantemente en comunicación con los usuarios y lectores de PLS y con los autores de trabajos de investigación universitarios para garantizar que los resultados de la investigación se utilicen de manera efectiva y correcta. Así, la biblioteca debería poder establecer un puente de comunicación entre los usuarios y los investigadores. Esta interacción será beneficiosa para los usuarios y también beneficiará a los investigadores cuyos trabajos se resumen. Los investigadores pueden obtener comentarios valiosos de su público objetivo e involucrarlos más en la investigación académica.





Además, se deben respetar los derechos de autor y de propiedad intelectual al preparar y difundir estos resúmenes. Las bibliotecas públicas deben obtener los permisos y licencias adecuados de los autores o editores antes de resumir y distribuir PLS. Esto no sólo garantiza el cumplimiento legal sino que también reconoce las contribuciones intelectuales de los investigadores originales.





Obtener permiso de los autores o editores implica solicitar su consentimiento para resumir y (o) distribuir PLS de sus obras. Esto se puede hacer mediante acuerdos formales o siguiendo pautas establecidas proporcionadas por las leyes de derechos de autor y las disposiciones de uso legítimo. Las bibliotecas públicas deberían esforzarse por ponerse en contacto con los titulares de derechos pertinentes y negociar condiciones apropiadas para el uso del material protegido por derechos de autor. Además, las bibliotecas públicas deben mantenerse actualizadas con los cambios en las leyes y regulaciones de derechos de autor para garantizar su cumplimiento. Pueden buscar asesoramiento legal o consultar organizaciones de derechos de autor relevantes para comprender los requisitos y obligaciones específicos relacionados con la preparación y difusión de PLS.





Servicio PLS en la práctica y resultados potenciales

En la práctica, la implementación de PLS dentro de las colecciones, los sistemas y el descubrimiento de las bibliotecas requiere coordinación entre varias partes interesadas, incluidos bibliotecarios, especialistas en metadatos, personal de catalogación y, potencialmente, investigadores y editores. Las bibliotecas necesitan establecer pautas y estándares para crear e integrar PLS en sus flujos de trabajo, esquemas de metadatos e interfaces de descubrimiento existentes. Además, las bibliotecas deberían considerar evaluar el impacto y la eficacia de los PLS a través de comentarios de los usuarios, estadísticas de uso y evaluaciones continuas para garantizar la mejora continua y la alineación con las necesidades de los usuarios.





Los profesionales de las bibliotecas públicas pueden aplicar el marco propuesto para proporcionar PLS en bibliotecas públicas siguiendo varios pasos. En primer lugar, los profesionales bibliotecarios deberían familiarizarse con el concepto PLS. Los bibliotecarios deben comprender la importancia y los beneficios de los PLS para cerrar la brecha entre la investigación científica y el público. Deberían ser conscientes del papel que pueden desempeñar las bibliotecas públicas en la promoción de la ciencia y en hacer que los resultados de las investigaciones sean más accesibles para los usuarios de las bibliotecas. En segundo lugar, los profesionales bibliotecarios deberían explorar los diversos métodos discutidos en el documento para proporcionar PLS en bibliotecas públicas. Los profesionales deben evaluar la viabilidad e idoneidad de cada método en función de los recursos, los objetivos y las necesidades de los usuarios de su biblioteca. En consecuencia, basándose en su evaluación, los profesionales bibliotecarios deben seleccionar uno o más métodos que se alineen con los objetivos y capacidades de su biblioteca. Deben considerar factores como la precisión y calidad de los resúmenes, las necesidades de sus usuarios y los costos asociados. Los métodos seleccionados deben ser prácticos y factibles de implementar dentro del contexto de la biblioteca. Desarrollar la infraestructura necesaria: una vez elegidos los métodos, los profesionales bibliotecarios deben desarrollar la infraestructura necesaria para respaldar la provisión de PLS. Esto puede implicar establecer asociaciones con investigadores y autores, crear un equipo dedicado dentro de la biblioteca, brindar capacitación a autores y usuarios, integrar herramientas de resúmenes automatizados en los sistemas bibliotecarios o establecer mecanismos para recopilar y difundir resúmenes existentes.





Además, los profesionales bibliotecarios deben colaborar con investigadores, autores y usuarios de la biblioteca para garantizar la implementación exitosa de los métodos elegidos. Deberían establecer canales de comunicación con los investigadores para solicitar PLS sobre resultados de investigación relevantes. Si se forma un equipo especializado, los profesionales deben asegurarse de que los miembros del equipo tengan la experiencia necesaria y apoyar su desarrollo profesional continuo. Se puede involucrar a los usuarios de la biblioteca en el proceso a través de programas de capacitación, esfuerzos de crowdsourcing o buscando comentarios de los usuarios sobre los resúmenes. Además, los profesionales bibliotecarios deberían desarrollar estrategias para difundir eficazmente los PLS. Esto puede implicar la creación de una revista o boletín informativo dedicado a los PLS, organizarlos por temas o campos de interés y ponerlos a disposición tanto en formato impreso como electrónico. Los profesionales deben aprovechar los canales existentes de la biblioteca, como boletines, folletos, redes sociales, sitios web de la biblioteca y bases de datos en línea para que los resúmenes sean accesibles a los usuarios de la biblioteca.





Por último, pero no menos importante, los profesionales de la biblioteca deben evaluar continuamente la eficacia y el impacto de proporcionar PLS en su biblioteca. Pueden recopilar comentarios de los usuarios, realizar encuestas o entrevistas y analizar estadísticas de uso para evaluar la utilidad de los resúmenes e identificar áreas de mejora. Revisar y actualizar periódicamente el marco en función de las necesidades de los usuarios y las tendencias emergentes ayudará a garantizar el éxito continuo del servicio.





Probablemente, proporcionar PLS en bibliotecas públicas aporta varios resultados potenciales en la experiencia del usuario. Estos resultados pueden proporcionar información sobre el impacto y los beneficios potenciales de implementar tales iniciativas. Uno de los objetivos principales de proporcionar PLS es mejorar la comprensión del usuario sobre los hallazgos complejos de la investigación. Estudios similares han demostrado que cuando los usuarios tienen acceso a PLS, es más probable que comprendan la información y se involucren con ella (Dormer et al. 2022). Al presentar la investigación de manera clara y accesible, las bibliotecas públicas pueden contribuir a que los usuarios comprendan los conceptos y hallazgos científicos. Además, los PLS tienen como objetivo hacer que la investigación científica sea más accesible a un público más amplio, incluidas personas con conocimientos científicos o técnicos limitados. Los estudios han indicado que proporcionar PLS puede ayudar a cerrar la brecha entre la investigación académica y el público en general, asegurando que los hallazgos importantes no se limiten a comunidades especializadas (Stoll et al. 2022). Esta mayor accesibilidad puede permitir a los usuarios de las bibliotecas públicas explorar y beneficiarse de una gama más amplia de investigaciones. Mejorar la accesibilidad a los resultados de la investigación aumentará la visibilidad de las bibliotecas públicas en sus comunidades objetivo.





El acceso a los PLS puede permitir a los usuarios de las bibliotecas públicas tomar decisiones más informadas. Al presentar los resultados de la investigación en un formato fácil de usar, las bibliotecas pueden capacitar a las personas para evaluar la relevancia y las implicaciones de la investigación científica para su vida personal o profesional. Los usuarios pueden utilizar PLS para tomar decisiones informadas, como adoptar prácticas basadas en evidencia o tomar decisiones relacionadas con la salud, la tecnología o la economía. Además, los estudios han demostrado que proporcionar PLS puede promover una mayor participación e interés en la investigación científica entre el público (Kuehn 2017). Al hacer que la investigación sea más accesible, las bibliotecas públicas pueden alentar a los usuarios a explorar una gama más amplia de temas, desarrollar la curiosidad por el conocimiento científico y, potencialmente, fomentar una cultura de aprendizaje permanente. Este compromiso con la investigación puede tener beneficios a largo plazo para los individuos y la sociedad en su conjunto. Los PLS pueden capacitar a los usuarios de las bibliotecas públicas para que participen activamente en debates relacionados con la investigación científica. Cuando las personas tienen acceso a resúmenes claros y concisos, están mejor equipadas para contribuir a los debates públicos, participar en iniciativas de ciencia ciudadana o participar en procesos de toma de decisiones impulsados por la comunidad. Las bibliotecas pueden facilitar la participación informada proporcionando PLS que permitan a los usuarios comprender y contribuir al discurso científico. Teniendo en cuenta la misión de las bibliotecas públicas de inspirar el aprendizaje permanente y fortalecer a sus usuarios y comunidades en todas las áreas requeridas, es importante que estas iniciativas aporten conocimientos más nuevos y precisos a sus usuarios.





Además, “PLS […] aborda la equidad de la información (junto con otros factores clave como la apertura y la capacidad de descubrimiento) ayudando a cerrar la brecha de información entre los profesionales especializados y otras partes interesadas, independientemente de sus antecedentes o nivel de experiencia”. (Rosenberg et al.2023). Por lo tanto, al proporcionar PLS, las bibliotecas públicas pueden contribuir a cerrar la brecha de información que a menudo existe entre los profesionales especializados y otras partes interesadas. Las bibliotecas públicas son conocidas por su compromiso de brindar acceso a la información a todos los miembros de la comunidad (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA) 2015). Al ofrecer PLS, las bibliotecas pueden garantizar que los resultados de la investigación y el conocimiento académico no se limiten a un grupo selecto de especialistas, sino que sean accesibles a un público más amplio.





Conclusión

La propagación mundial del virus "COVID-19", que se prolonga desde hace más de tres años, es sólo uno de los acontecimientos que demuestran la dependencia de las sociedades -especialmente del público en general, que tiene un acceso relativamente limitado a fuentes precisas de conocimiento-. sobre los resultados de la ciencia y la investigación. Durante este período de pandemia, muchos han buscado en universidades, institutos de investigación y centros educativos y de investigación y esperaban que los investigadores encontraran una solución para eliminar este virus o al menos mitigar el impacto y las consecuencias de esta crisis global. Investigaciones recientes muestran que las personas monitorean los hallazgos científicos y pueden aplicarlos en su vida diaria. Por ejemplo, el estudio de Obiała, et al. (2021) demuestra la atención del público hacia la ciencia y muestra que las redes sociales en línea se han convertido en una plataforma clave para el acceso del público en general a los resultados de la investigación.





A las bibliotecas públicas se las ha denominado universidades del público. Por lo tanto, las bibliotecas deben ser la principal referencia e institución que permita el acceso del público a los últimos hallazgos científicos y de investigación. Muchos usuarios de bibliotecas públicas dependen únicamente de estas instituciones para satisfacer sus necesidades de información, especialmente aquellos que tienen conocimientos tecnológicos limitados. Por lo tanto, las bibliotecas públicas deberían proporcionar un espacio donde estos usuarios puedan acceder a los últimos descubrimientos científicos que sean relevantes para sus vidas y profesiones. Parece que la publicación de PLS puede ser una solución importante y valiosa para el acceso público a los hallazgos científicos, y las bibliotecas públicas pueden desempeñar un papel clave en la promoción de la ciencia.





Ofrecer PLS como un nuevo servicio por parte de las bibliotecas públicas también es digno de mención desde otra perspectiva. Dado que estos resúmenes pueden aumentar el impacto de la investigación, se puede esperar que la investigación tenga una mayor influencia en la sociedad a través de la publicación de EPL. En otras palabras, este servicio puede acercar los resultados de la ciencia y la investigación a las sociedades y al público en general, haciendo que los resultados de la investigación sean directamente relevantes para la vida diaria de las personas. Adoptar este enfoque para los PLS puede resultar útil en los programas de marketing para este servicio.





Sin embargo, existen algunas consideraciones legales y éticas que las bibliotecas públicas deben tener en cuenta al ofrecer PLS. Desafíos como la exactitud y confiabilidad de la información presentada en los resúmenes, derechos de autor y propiedad intelectual, privacidad y protección de datos y transparencia sobre las limitaciones de los PLS. Si bien estos resúmenes tienen como objetivo hacer que la investigación sea más accesible, es posible que no capturen toda la complejidad o los matices de los estudios científicos. Es importante educar a los usuarios de la biblioteca sobre el propósito y alcance de estos resúmenes, animándolos a explorar la investigación original para una comprensión más integral.





Las bibliotecas públicas tienen varios métodos para proporcionar PLS de trabajos científicos. Estas incluyen preguntar a los propios autores e investigadores, formar una fuerza laboral especializada dentro de la biblioteca, involucrar a los usuarios de la biblioteca en el proceso de resumen, utilizar herramientas automatizadas de resumen de textos simples o recopilar PLS existentes. Cada método tiene sus ventajas y consideraciones en términos de costo, calidad y participación del usuario. Las bibliotecas públicas deben evaluar cuidadosamente sus recursos, preferencias de usuarios y objetivos para determinar el enfoque más adecuado para brindar PLS como un servicio valioso a sus comunidades.





Cabe señalar que proporcionar PLS en bibliotecas públicas requiere más investigación para resaltar varios aspectos de este servicio para bibliotecarios y administradores de bibliotecas públicas. Quizás, se deberían realizar evaluaciones periódicas después de la implementación de estos servicios para un mayor desarrollo. Probablemente, proporcionar PLS en bibliotecas públicas pueda transformar estas bibliotecas en una puerta de entrada más acelerada al conocimiento público y en una herramienta eficaz para aumentar el impacto de la investigación en la sociedad.

Referencias

Borgman, Christine L. 2003. "La biblioteca invisible: paradoja de la infraestructura global de la información". Tendencias bibliotecarias 51 (4): 652-674





Choy, gordo Cheong. 2007. "Bibliotecas y bibliotecarios: ¿qué sigue?" Gestión de biblioteca 28 (3): 112-124. https://doi.org/10.1108/01435120710727965. https://doi.org/10.1108/01435120710727965.





Dormer, Laura, Thomas Schindler, Lauri Arnstein Williams, Dawn Lobban, Sheila Khawaja, Amanda Hunn, Daniela Luzuriaga Ubilla, Ify Sargeant y Anne-Marie Hamoir. 2022. "Una guía práctica para resúmenes en lenguaje sencillo (PLS) de publicaciones científicas revisadas por pares: resultados de una iniciativa de múltiples partes interesadas que utiliza una metodología de cocreación". Participación y compromiso en la investigación 8 (1): 23 https://doi.org/10.1186/s40900-022-00358-6. https://doi.org/10.1186/s40900-022-00358-6.





Comisión Europea. 2018. Resúmenes de resultados de ensayos clínicos para legos: Recomendaciones del grupo de expertos en ensayos clínicos para la implementación del Reglamento (UE) n.º 536/2014 sobre ensayos clínicos de medicamentos de uso humano. Comisión Europea.





FitzGibbon, Hannah, Karen King, Claudia Piano, Carol Wilk y Mary Gaskarth. 2020. "¿Dónde están los resúmenes en lenguaje sencillo de la investigación biomédica?" Informes de ciencias de la salud 3 (3): e175. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/hsr2.175. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hsr2.175.





Gainey, Karen M., Jenna Smith, Kirsten J. McCaffery, Sharon Clifford y Danielle M. Muscat. 2023. "¿Qué instrucciones para los autores proporcionan las revistas de salud para redactar resúmenes en lenguaje sencillo? Una revisión de alcance". Paciente 16 (1): 31-42. https://doi.org/10.1007/s40271-022-00606-7.





Salón, Raquel. 2010. "Praxis pública: una visión para la alfabetización en información crítica en las bibliotecas públicas". Biblioteca pública trimestral 29 (2): 162-175. https://doi.org/10.1080/01616841003776383. https://doi.org/10.1080/01616841003776383.





Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecarios (IFLA). 2015. Las bibliotecas públicas apoyan el desarrollo mediante el acceso a la información. IFLA. https://www.ifla.org/wpcontent/uploads/2019/05/assets/hq/topics/librariesdevelopment/documents/public-libraries-brief.pdf.





Kent, Susan. 2002. "El director de la biblioteca pública en el mundo punto (.)". Nuevo mundo bibliotecario 103 (1/2): 48-54. https://doi.org/10.1108/03074800210697058. https://doi.org/10.1108/03074800210697058





Kuehn, Bridget M. 2017. "Resúmenes de investigaciones en lenguaje sencillo: el valor de una relación sana". eLife 6: e25412. https://doi.org/10.7554/eLife.25412. https://doi.org/10.7554/eLife.25412.





Kuehne, Lauren M. y Julian D. Olden. 2015. "Se necesitan resúmenes no profesionales para mejorar la comunicación científica". Actas de la Academia Nacional de Ciencias 112 (12): 3585-3586. https://doi.org/doi:10.1073/pnas.1500882112. https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1500882112.





Lobban, Dawn, Jason Gardner y Robert Matheis. 2022. "Resúmenes en lenguaje sencillo de publicaciones de investigaciones médicas patrocinadas por empresas: ¿qué preguntas clave debemos abordar?" Investigación y opinión médica actual 38 (2): 189-200. https://doi.org/10.1080/03007995.2021.1997221. https://doi.org/10.1080/03007995.2021.1997221.





Martínez Silvagnoli, Leia, Caroline Shepherd, James Pritchett y Jason Gardner. 2022. "Optimización de la legibilidad y el formato de resúmenes en lenguaje sencillo para artículos de investigación médica: estudio de encuesta transversal". J Med Internet Res 24 (1): e22122. https://doi.org/10.2196/22122.





Mumelaš, Dolores, Alisa Martek y Dorja Mučnjak. 2022. Ampliación de la colaboración entre bibliotecas académicas y públicas para CeOS en el sureste de Europa: estudio. LIBRE. https://ceosse-project.eu/wpcontent/uploads/2022/04/CeOS_SE_PR2A3_Study_FINAL_version1.pdf.





Obiała, Justyna, Karolina Obiała, Małgorzata Mańczak, Jakub Owoc y Robert Olszewski. 2021. "Información errónea sobre COVID-19: exactitud de los artículos sobre la prevención del coronavirus que se comparten principalmente en las redes sociales". Política y tecnología de la salud 10 (1): 182-186. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2020.10.007. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211883720301167.





Rosenberg, Adeline, Joanne Walker, Sarah Griffiths y Rachel Jenkins. 2023. "Resúmenes en lenguaje sencillo: permitir una mayor diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad en las publicaciones académicas". Publicaciones aprendidas 36 (1): 109-118. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/leap.1524. https://doi.org/10.1002/leap.1524.





Scott, Raquel. 2011. "El papel de las bibliotecas públicas en la construcción de comunidades". Biblioteca pública trimestral 30 (3): 191-227. https://doi.org/10.1080/01616846.2011.599283. https://doi.org/10.1080/01616846.2011.599283.





Sedgwick, Cassie, Laura Belmonte, Amanda Margolis, Patricia Osborn Shafer, Jennifer Pitterle y Barry E. Gidal. 2021. "Ampliar el alcance de la ciencia: hablar en un lenguaje sencillo". Informes de epilepsia y comportamiento 16: 100493. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ebr.2021.100493. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589986421000678.





Shahriari, Parviz y Behrooz Rasuli. 2021. Desarrollo de una guía para redactar resúmenes sencillos en el campo de la investigación sobre la gestión del agua. Instituto Iraní de Investigación en Ciencia y Tecnología de la Información (IranDoc) (Teherán).





Smith, Marcos. 2009. "El resumen no profesional en la investigación médica: por qué y para qué". Medicina de las Midlands 25 (5): 191-195. https://eprints.keele.ac.uk/id/eprint/172/1/The%20Lay%20Summary% 20in%20Medical%20Research%20-%20Why%20and%20wherefore%20(MSmith).PDF.





Stoll, Marlene, Martin Kerwer, Klaus Lieb y Anita Chasiotis. 2022. "Resúmenes en lenguaje sencillo: una revisión sistemática de la teoría, las directrices y la investigación empírica". MÁS UNO 17 (6): e0268789. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268789. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268789.





Vinzelberg, Oliver, Mark David Jenkins, Gordon Morison, David McMinn y Zoe Tieges. 2023. "Resumen de texto en formato sencillo utilizando el procesamiento del lenguaje natural: una revisión de la literatura narrativa". arXiv. https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.14222.





Vrana, Radovan. 2010. “Bibliotecas públicas y divulgación científica”. Nuevo mundo bibliotecario 111 (1/2): 26-35. https://doi.org/10.1108/03074801011015667. https://doi.org/10.1108/03074801011015667





Wynia Baluk, Kaitlin, Nicole K. Dalmer, Leora Sas van der Linden, Lisa Radha Weaver y James Gillett. 2023. "Hacia una plataforma de investigación: asociarse para una investigación sostenible e impactante en bibliotecas públicas". Biblioteca pública trimestral 42 (1): 71-91. https://doi.org/10.1080/01616846.2022.2059315. https://doi.org/10.1080/01616846.2022.2059315.





Apéndice 1

Tabla 1. Lista de pautas para preparar un laico veraniego.

Enlace al resumen en lenguaje sencillo de preparación de directrices (Última visita: 9 de junio de 2023)

https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-iii-s2-supplementarymaterial





https://www.agu.org/Share-and-Advocate/Share/Community/Plain-languagesummary





https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/writingyour-paper/how-to-write-a-plain-language-summary/





https://cdnsciencepub.com/authors-and-reviewers/writing-a-plain-languagesummary





https://perspectivesblog.sagepub.com/blog/author-services/how-to-write-aplain-language-summary-for-journal-articles





https://www.nihr.ac.uk/documents/plain-english-summaries/27363





https://www.plainlanguagesummaries.com/plain-language-summaries-howto-write/





https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/bestpractice/writing-plain-language-lay-summary-your-research-findings/





https://www.cochrane.no/how-write-plain-language-summary





https://elifesciences.org/articles/25410 https://courses.karger.com/courses/how-to-write-a-plain-language-summary





https://www.jrheum.org/content/plain-language-summaries

Enlace al resumen en lenguaje sencillo de preparación de directrices (Última visita: 9 de junio de 2023)

https://www.cfn-nce.ca/wp-content/uploads/2017/09/cfn-guidelines-for-laysummaries.pdf





https://www.britishecologicalsociety.org/wp-content/uploads/2020/07/PlainLanguage-Summary-Guidelines_2020.pdf





https://learning.edanz.com/plain-language-summary-abstract/





https://cimvhr.ca/forum/resources/WritingTheLaySummaryBasics.pdf





https://involvementtoolkit.clinicaltrialsalliance.org.au/toolkit/under Taking/wri ting-in-plain-language/





https://www.ctontario.ca/patients-public/resources-for-engagingpatients/toolkit-to-improve-clinical-trial-participants-experiences/plainlanguage-summaries/





https://www.hunter.cuny.edu/rwc/handouts/the-writing-process1/invention/Guidelines-for-Writing-a-Summary





https://intelligentediting.com/blog/8-hacks-to-nail-your-next-plain-languagesummary/





https://www.gov.uk/government/publications/accessing-ukhsa-protecteddata/approval-standards-and-guidelines-lay-summary





https://www.kellogg.edu/upload/eng151/chapter/how-to-write-asummary/index.html





https://europepmc.org/docs/A2U_2014_plain_English_writing_guidance.pdf





https://communications.admin.ox.ac.uk/resources/how-to-guide-writing-alay-summary

Enlace al resumen en lenguaje sencillo de preparación de directrices (Última visita: 9 de junio de 2023)

https://honorscollege.charlotte.edu/sites/honorscollege.charlotte.edu/files/me dia/Honors%20application%20Layman%20Summary.pdf





https://www.icgc-argo.org/page/141/e86-lay-summary-guide-for-researcherstips-on-writing-a-lay-summaryhttps://www.certara.com/blog/writing- resúmenes-en-lenguaje-sencillo-resultados-de-estudios-clínicos/





https://www.isoqol.org/plain-english-summary-writing-tips/





https://kidney.ca/getattachment/Research/FundingOpportunities/Accordion/Allied-Health-Kidney-Scholarships/Best-PracticesFINAL-English.pdf?lang=en-CA





https://www.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/research/microsites/treetra nslationalresearchexchangeexeter/Writing_a_Lay_Summary.pdf





https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/write-lay-summary





https://www.psycharchives.org/en/item/a315b937-dc95-43ae-ad72-c5c707443c64





https://arthropodecology.com/2013/08/01/a-guide-for-writing-plainlanguage-summaries-of-research-papers/





https://www.diabetes.org.uk/research/for-researchers/apply-for-agrant/general-guidelines-for-grant-applicants/tips-on-writing-a-lay-summary





https://jmvfh.utpjournals.press/jmvfh/resources/lay-summary https://km4s.ca/wp-content/uploads/E4D-Plain-Language-SummariesToolkit-General.pdf





https://www.srcd.org/public-summaries-writing-lay-audience

Enlace al resumen en lenguaje sencillo de preparación de directrices (Última visita: 9 de junio de 2023)

https://www.enago.com/academy/great-lay-summary-top-09-tips-to-write/





https://www.elsevier.com/connect/authors-update/in-a-nutshell-how-to-writea-lay-summary





https://sixtitlesmed.com/six-tips-for-developing-a-plain-languagesummary/





https://www.editage.com/blog/how-to-write-a-research-paper-summary/





https://fapp.ucsd.edu/HowToWrite-PLS-2019-digital-final.pdf





https://www.campbellcollaboration.org/images/How_to_write_a_Campbell_PLS.pdf





Este documento está disponible en arxiv bajo licencia CC BY-SA 4.0 DEED.