Pionero DeFi integrado en Telegram: una entrevista con el cofundador de Storm Trade, Denis Vasin

Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) continúan innovando, con plataformas que integran aplicaciones de mensajería populares como Telegram . Esta convergencia lleva los servicios financieros directamente a los usuarios, aprovechando la amplia base de usuarios y la interfaz intuitiva de Telegram. Proyectos como Storm Trade, Telegram Wallet, Ston.Fi y Dedust son pioneros en este enfoque, ofreciendo servicios de comercio, billetera e intercambio dentro del ecosistema de Telegram. A medida que las finanzas tradicionales y las soluciones descentralizadas se cruzan, las plataformas DeFi integradas en Telegram simplifican los servicios financieros complejos, lo que potencialmente impulsa la adopción masiva.





Comercio tormentoso , una plataforma descentralizada de comercio de derivados construida sobre la cadena de bloques TON, ha estado causando sensación en el espacio DeFi integrado en Telegram. Con un volumen de operaciones de 24 horas de $8,749,409 y un valor total bloqueado (TVL) de $11,198,846. Storm Trade tiene como objetivo atraer a los próximos 10 millones de usuarios de DeFi ofreciendo operaciones con apalancamiento de hasta 50 veces directamente a través de la aplicación de mensajería Telegram.

En los próximos meses, Storm Trade lanzará su token nativo, $STORM. Los titulares del NFT Market Makers de la plataforma tendrán la primera oportunidad de comprar el token a un precio fijo.





Mientras Storm Trade se prepara para el lanzamiento de este token, tuvimos la oportunidad de sentarnos con Denis Vasin, cofundador y desarrollador principal de Storm Trade, para discutir la visión del proyecto, el papel de la integración de Telegram y los desafíos de operar en el rápidamente Espacio DeFi en evolución.





¿Puede contarnos sobre las características únicas de Storm Trade que la diferencian de otras plataformas de negociación de derivados?

De hecho, Storm Trade es el primer DEX derivado directamente en Telegram. Por DEX no me refiero a 2 botones y un gráfico, me refiero a una herramienta seria junto con un modo para traders profesionales. Storm Trade es una solución social-fi que tiene como objetivo hacer que el comercio no solo sea conveniente sino también no aburrido, agregando mecánicas avanzadas en forma de torneos comerciales, escuadrones, colecciones de NFT, al tiempo que agrega herramientas profesionales en forma de márgenes cruzados, copia. comercio y mucho más.





¿Cómo beneficia a los usuarios la integración directa con Telegram y contribuye al crecimiento de Storm Trade?

La integración directa en Telegram significa posibilidades casi ilimitadas para todos los usuarios de Messenger. Además de los 900 millones de usuarios potenciales, es una oportunidad para integrarse en integraciones publicitarias con parámetros de oferta preestablecidos.





Así es como funciona. Por ejemplo, el autor de un canal de Telegram supone que el mercado subirá y abre una posición LARGA en el par BTC con un determinado stop loss y takeprofit. Por lo general, para que alguien pueda repetir dicha entrada, necesita registrarse en el intercambio, depositar fondos allí, encontrar el par correcto y, en general, hacer muchas cosas.





La integración profunda de Storm Trade en Telegram implica que al crear una posición, el autor del canal podrá compartirla con parámetros ya establecidos en su canal de Telegram. Y aquellos que quieran repetir la misma entrada sólo podrán seguir el enlace e ingresar la cantidad de garantía con la que están listos para operar. Storm Trade: un verdadero avance en la tecnología del comercio de futuros.





El token $STORM se lanzará pronto. ¿Puede compartir más detalles sobre la utilidad del token y cómo encaja en el ecosistema Storm Trade?

El lanzamiento de un token es uno de los eventos más importantes para cualquier producto. A menudo ocurre que el token existe por separado del producto sin hacer una contribución significativa al ecosistema. Para STORM, este enfoque no parece cercano.





STORM es el corazón del ecosistema, está integrado directamente en el intercambio y ayuda a aumentar la eficiencia de la economía del protocolo.





STORM tiene dos utilidades muy poderosas: el scking, cuyas ganancias se componen de las tarifas del protocolo, y un colchón de liquidez, que mantendrá una buena TAE para los proveedores de liquidez.





Mencionaste que solo un pequeño porcentaje del suministro total de tokens estará disponible para la venta. ¿Puede explicar el razonamiento detrás de esta decisión?

Hay varias razones para asignar el 4% a IDO. A diferencia de las memecoins, que tradicionalmente asignan un gran volumen de tokens para la venta, STORM atrae financiación institucional y no necesita financiación excesiva del comercio minorista.





¿Cómo desempeñan los NFT de los creadores de mercado un papel en el lanzamiento del token y qué ventajas tienen los poseedores de NFT?

Primero, debes entender qué es Market Makers NFT. Market Makers es una colección comunitaria de NFT única, dibujada a mano y diseñada para integrarse en la mecánica de la ficción social, recompensando a los mejores comerciantes y activistas de la plataforma. La propiedad de NFT proporcionará al propietario un lugar garantizado en la lista blanca para compras de tokens y, en el futuro, agregará descuentos en comisiones comerciales, avatares para el perfil de usuario y muchos otros usos.





Dado que todos los poseedores de NFT tienen acceso a la lista blanca al mismo tiempo, esto será una gran oportunidad para comprar tokens STORM por primera vez a un precio inicial fijo.





Cada NFT tendrá una determinada asignación al monto de la compra, y cuantas más NFT tenga en su billetera, mayor será la asignación a IDO.





Después de IDO, las oportunidades de cobro solo aumentarán desde tarifas comerciales reducidas hasta membresía de la comunidad VIP.





Como plataforma de negociación de derivados, ¿cómo garantiza Storm Trade la seguridad de los activos de los usuarios?

Vale la pena recordar que Storm Trade es un DEX, donde todo el trabajo interno se basa en contratos inteligentes. Todos los contratos inteligentes son auditados por varias organizaciones confiables.





Dado que crear contratos inteligentes en TON es bastante complejo, no es fácil encontrar auditores.





Nuestra primera auditoría es de la campaña TON Tech. Se planean auditorías adicionales para el futuro.





¿Puede darnos más detalles sobre el mecanismo de apuesta y cómo recompensa a los poseedores de tokens que apoyan la plataforma?

El mecanismo de apuesta será bastante sencillo. El interesado tendrá dos opciones: poner liquidez en Ston.Fi e introducir tokens en el mercado, o bloquear tokens para apostar en Storm Trade y retirar tokens del mercado. Los mecanismos se equilibrarán entre sí, creando una economía simbólica deflacionaria.





Storm Trade tiene asociaciones con organizaciones notables como Gotbit, Cointelegraph y ToncoinFund. ¿Cómo contribuyen estas asociaciones al desarrollo y éxito del proyecto?

Todas las asociaciones anteriores nos ayudan a desarrollarnos en un área u otra. Cointelegraph tiene como objetivo el apoyo a los medios, mientras que Gotbit y ToncoinFund nos brindan apoyo en materia de inversión y asesoramiento.





¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de Storm Trade y cómo imagina que evolucionará la plataforma en el futuro?

Los objetivos a largo plazo de Storm Trade son construir la plataforma más interesante de Telegram, reuniendo tanto a operadores experimentados como a principiantes, tanto aquellos que vinieron por el espíritu de competencia como aquellos que vinieron por ganancias pasivas. Storm Trade tiene como objetivo convertirse en el lugar más equilibrado para el comercio con una fácil incorporación y sorprendentes productos Social-Fi.