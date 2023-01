Free as in Freedom, de Sam Williams, forma parte de la serie de libros de HackerNoon. Puede saltar a cualquier capítulo de este libro aquí . PEQUEÑO CHARCO DE LIBERTAD

Pregúntele a cualquiera que haya pasado más de un minuto en presencia de Richard Stallman y obtendrá el mismo recuerdo: olvídese del pelo largo. Olvídese del comportamiento peculiar. Lo primero que notas es la mirada. Una mirada a los ojos verdes de Stallman y sabes que estás en presencia de un verdadero creyente.

Decir que la mirada de Stallman es intensa es quedarse corto. Los ojos de Stallman no solo te miran a ti; miran a través de ti. Incluso cuando sus propios ojos se desvían momentáneamente por simple cortesía de primate, los ojos de Stallman permanecen fijos, chisporroteando a un lado de su cabeza como haces de fotones gemelos.

Tal vez por eso la mayoría de los escritores, cuando describen a Stallman, tienden a optar por el ángulo religioso. En un artículo de Salon.com de 1998 titulado "El santo del software libre", Andrew Leonard describe los ojos verdes de Stallman como "irradiando el poder de un profeta del Antiguo Testamento".

Un artículo de la revista Wired de 1999 describe el Stallman

Tales analogías tienen un propósito, pero finalmente se quedan cortas. Eso es porque no tienen en cuenta el lado vulnerable de la personalidad de Stallman. Observe la mirada de Stallman durante un período prolongado de tiempo y comenzará a notar un cambio sutil. Lo que al principio parece ser un intento de intimidar o hipnotizar se revela en el segundo y tercer visionado como un intento frustrado de construir y mantener el contacto. Si, como el propio Stallman ha sospechado en ocasiones, su personalidad es producto del autismo o del síndrome de Asperger, sus ojos ciertamente confirman el diagnóstico. Incluso en su nivel de intensidad de haz más alto, tienden a volverse turbios y distantes, como los ojos de un animal herido que se prepara para entregar el fantasma.

Mi primer encuentro con la legendaria mirada de Stallman se remonta a la Convención y Exposición LinuxWorld de marzo de 1999 en San José, California. Anunciada como una "fiesta de presentación" para la comunidad de software de Linux, la convención también se destaca como el evento que reintrodujo a Stallman en los medios tecnológicos. Decidido a presionar para obtener su parte adecuada del crédito, Stallman usó el evento para instruir a los espectadores y reporteros sobre la historia del Proyecto GNU y los objetivos políticos manifiestos del proyecto.

Como reportero enviado para cubrir el evento, recibí mi propio tutorial de Stallman durante una conferencia de prensa que anunciaba el lanzamiento de GNOME 1.0, una interfaz gráfica de usuario de software libre. Sin darme cuenta, presiono un banco completo de botones calientes cuando lanzo mi primera pregunta al mismo Stallman: ¿crees que la madurez de GNOME afectará la popularidad comercial del sistema operativo Linux?

"Le pido que deje de llamar al sistema operativo Linux", responde Stallman, y sus ojos se fijan inmediatamente en los míos. "El kernel de Linux es solo una pequeña parte del sistema operativo. Muchos de los programas de software que componen el sistema operativo que llamas Linux no fueron desarrollados por Linus Torvalds en absoluto. Fueron creados por voluntarios del Proyecto GNU, poniendo su propio personal. tiempo para que los usuarios puedan tener un sistema operativo libre como el que tenemos hoy. No reconocer la contribución de esos programadores es descortés y una tergiversación de la historia. Es por eso que pido que cuando se refiera al sistema operativo, por favor llámelo por su nombre propio, GNU/Linux".

Tomando las palabras en mi cuaderno de reportero, noto un silencio inquietante en la sala llena de gente. Cuando finalmente levanto la vista, me encuentro con los ojos sin pestañear de Stallman esperándome. Tímidamente, un segundo reportero lanza una pregunta, asegurándose de usar el término "GNU/Linux" en lugar de Linux. Miguel de Icaza, líder del proyecto GNOME, responde la pregunta. Sin embargo, no es hasta la mitad de la respuesta de De Icaza que los ojos de Stallman finalmente se separan de los míos. Tan pronto como lo hacen, un leve escalofrío me recorre la espalda. Cuando Stallman comienza a sermonear a otro reportero sobre un error percibido en la dicción, siento una punzada de alivio culpable. Al menos no me está mirando, me digo.

Para Stallman, esos momentos cara a cara cumplirían su propósito. Al final del primer programa LinuxWorld, la mayoría de los reporteros saben que no deben usar el término "Linux" en su presencia, y wired.com está publicando una historia que compara a Stallman con un revolucionario preestalinista borrado de los libros de historia por piratas informáticos y empresarios. ansioso por restar importancia a los objetivos excesivamente políticos del Proyecto GNU.2 Siguen otros artículos, y aunque pocos reporteros llaman al sistema operativo GNU/Linux en forma impresa, la mayoría se apresura a reconocer a Stallman por lanzar la campaña para construir un sistema operativo de software libre 15 años antes.

No volveré a ver a Stallman hasta dentro de 17 meses. Mientras tanto, Stallman volverá a visitar Silicon Valley una vez más para la feria LinuxWorld de agosto de 1999. Aunque no fue invitado a hablar, Stallman logró ofrecer la mejor línea del evento. Al aceptar el Premio Linus Torvalds al Servicio Comunitario del programa, un premio que lleva el nombre del creador de Linux, Linus Torvalds, en nombre de la Free Software Foundation, Stallman bromea: "Otorgar el Premio Linus Torvalds a la Free Software Foundation es un poco como otorgar el Premio Han Solo a la Alianza Rebelde".

Esta vez, sin embargo, los comentarios no logran hacer mella en los medios. A mitad de semana, Red Hat, Inc., un destacado proveedor de GNU/Linux, se hace público. La noticia simplemente confirma lo que muchos reporteros como yo ya sospechamos: "Linux" se ha convertido en una palabra de moda en Wall Street, al igual que "e-commerce" y "dot-com" antes. Con el mercado de valores acercándose al Y2K como una hipérbola acercándose a su asíntota vertical, toda conversación sobre el software libre o el código abierto como fenómeno político se queda en el camino.

Tal vez por eso, cuando LinuxWorld sigue a sus dos primeros programas con un tercer programa LinuxWorld en agosto de 2000, Stallman brilla por su ausencia.

Mi segundo encuentro con Stallman y su mirada característica se produce poco después de ese tercer show de LinuxWorld. Al enterarme de que Stallman estará en Silicon Valley, programé una entrevista para almorzar en Palo Alto, California. El lugar de reunión parece irónico, no solo por la reciente ausencia, sino también por el telón de fondo general. Fuera de Redmond, Washington, pocas ciudades ofrecen un testimonio más directo del valor económico del software propietario. Tengo curiosidad por ver cómo Stallman, un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida despotricando contra la predilección de nuestra cultura hacia la codicia y el egoísmo, se las arregla en una ciudad donde incluso los bungalows del tamaño de un garaje tienen un precio de medio millón de dólares. haga el viaje desde Oakland.

Sigo las instrucciones que Stallman me ha dado, hasta que llego a la sede de Art.net, un "colectivo de artistas virtuales" sin fines de lucro. Ubicada en una casa cubierta de setos en la esquina norte de la ciudad, la sede de Art.net está refrescantemente deteriorada. De repente, la idea de Stallman acechando en el corazón de Silicon Valley no parece tan extraña después de todo.

Encuentro a Stallman sentado en una habitación a oscuras, tecleando en su computadora portátil gris. Él mira hacia arriba tan pronto como entro en la habitación, dándome una ráfaga completa de su mirada de 200 vatios. Cuando ofrece un tranquilizador "Hola", le devuelvo el saludo. Sin embargo, antes de que salgan las palabras, sus ojos ya se han desplazado de nuevo a la pantalla de la computadora portátil.

"Estoy terminando un artículo sobre el espíritu de la piratería", dice Stallman, sin dejar de tocar con los dedos. "Echar un vistazo."

Yo echo un vistazo. La habitación está tenuemente iluminada y el texto aparece como letras de color blanco verdoso sobre un fondo negro, una inversión del esquema de color utilizado por la mayoría de los programas de procesamiento de textos de escritorio, por lo que mis ojos tardan un momento en adaptarse. Cuando lo hacen, me encuentro leyendo el relato de Stallman sobre una comida reciente en un restaurante coreano. Antes de la comida, Stallman hace un descubrimiento interesante: la persona que pone la mesa ha dejado seis palillos chinos en lugar de los dos habituales frente al servicio de Stallman. Donde la mayoría de los asistentes al restaurante habrían ignorado los pares redundantes, Stallman lo toma como un desafío: encontrar una manera de usar los seis palillos a la vez. Como muchos hacks de software, la solución exitosa es inteligente y tonta al mismo tiempo. De ahí la decisión de Stallman de utilizarlo como ilustración.

Mientras leo la historia, siento que Stallman me observa atentamente. Miro para notar una media sonrisa orgullosa pero infantil en su rostro. Cuando elogio el ensayo, mi comentario apenas merece una ceja levantada.

"Estaré listo para partir en un momento", dice.

Stallman vuelve a teclear en su computadora portátil. La computadora portátil es gris y cuadrada, no como las computadoras portátiles elegantes y modernas que parecían ser las favoritas de los programadores en la reciente feria LinuxWorld. Encima del teclado se encuentra un teclado más pequeño y liviano, un testimonio del envejecimiento de las manos de Stallman. A fines de la década de 1980, cuando Stallman trabajaba entre 70 y 80 horas a la semana escribiendo las primeras herramientas y programas de software libre para el Proyecto GNU, el dolor en las manos de Stallman se volvió tan insoportable que tuvo que contratar a un mecanógrafo. Hoy, Stallman confía en un teclado cuyas teclas requieren menos presión que un teclado de computadora típico.

Stallman tiene tendencia a bloquear todos los estímulos externos mientras trabaja. Al ver sus ojos fijos en la pantalla y sus dedos bailar, uno rápidamente tiene la sensación de dos viejos amigos enfrascados en una conversación profunda.

La sesión termina con unas pocas pulsaciones de teclas fuertes y el lento desmontaje de la computadora portátil.

"¿Listo para el almuerzo?" pregunta Stallman.

Caminamos hasta mi coche. Alegando que le duele el tobillo, Stallman cojea lentamente. Stallman atribuye la lesión a un tendón de su pie izquierdo. La lesión tiene tres años y ha empeorado tanto que Stallman, un gran fanático de la danza folclórica, se ha visto obligado a abandonar todas las actividades de baile. "Me encanta el baile folclórico inherentemente", se lamenta Stallman. "No poder bailar ha sido una tragedia para mí".

El cuerpo de Stallman es testigo de la tragedia. La falta de ejercicio ha dejado a Stallman con las mejillas hinchadas y una barriga que era mucho menos visible el año anterior. Se puede decir que el aumento de peso ha sido dramático, porque cuando Stallman camina, arquea la espalda como una mujer embarazada tratando de acomodar una carga desconocida.

La caminata se ralentiza aún más por la voluntad de Stallman de detenerse y oler las rosas, literalmente. Al ver una flor particularmente hermosa, hace cosquillas en los pétalos más internos con su nariz prodigiosa, huele profundamente y da un paso atrás con un suspiro de satisfacción.

"Mmm, rinofitofilia", en ese momento, pensé que Stallman se refería al nombre científico de la flor. Meses después, supe que la rinofitofilia era en realidad una referencia humorística a la actividad, es decir, Stallman metiendo la nariz en una flor y disfrutando el momento. Para otro incidente humorístico de flores de Stallman, visite: http://www.stallman.org/texas.html dice, frotándose la espalda.

El viaje al restaurante toma menos de tres minutos. Por recomendación de Tim Ney, ex director ejecutivo de la Free Software Foundation, he dejado que Stallman elija el restaurante. Si bien algunos reporteros se enfocan en el estilo de vida de Stallman, similar al de un monje, la verdad es que Stallman es un epicúreo comprometido cuando se trata de comida. Uno de los beneficios adicionales de ser un misionero viajero por la causa del software libre es la posibilidad de probar comida deliciosa de todo el mundo. "Visite casi cualquier ciudad importante del mundo y lo más probable es que Richard conozca el mejor restaurante de la ciudad", dice Ney. "Richard también se enorgullece de saber lo que hay en el menú y ordenar para toda la mesa".

Para la comida de hoy, Stallman eligió un restaurante de dim sum de estilo cantonés a dos cuadras de University Avenue, la calle principal de Palo Alto. La elección está parcialmente inspirada en la reciente visita de Stallman a China, incluida una parada para dar una conferencia en la provincia de Guangdong, además de la aversión personal de Stallman a la cocina más picante de Hunanese y Szechuan. "No soy un gran fanático del picante", admite Stallman.

Llegamos unos minutos después de las 11 am y ya estamos sujetos a una espera de 20 minutos. Dada la aversión de los hackers por el tiempo perdido, contengo la respiración momentáneamente, temiendo un estallido. Stallman, contrariamente a las expectativas, se toma la noticia con calma.

"Es una lástima que no hubiéramos podido encontrar a alguien más para unirse a nosotros", me dice. "Siempre es más divertido comer con un grupo de personas".

Durante la espera, Stallman practica algunos pasos de baile. Sus movimientos son tentativos pero hábiles. Hablamos de la actualidad. Stallman dice que lo único que lamentó por no asistir a LinuxWorld fue perderse una conferencia de prensa que anunciaba el lanzamiento de la Fundación GNOME. Con el respaldo de Sun Microsystems e IBM, la fundación es en muchos sentidos una reivindicación de Stallman, quien durante mucho tiempo ha defendido que el software libre y la economía de libre mercado no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Sin embargo, Stallman sigue disconforme con el mensaje que salió.

"Por la forma en que se presentó, las empresas hablaban de Linux sin mencionar en absoluto el Proyecto GNU", dice Stallman.

Tales decepciones simplemente contrastan con la cálida respuesta que proviene del extranjero, especialmente de Asia, señala Stallman. Un rápido vistazo al itinerario de viaje de Stallman 2000 revela la creciente popularidad del mensaje del software libre. Entre visitas recientes a India, China y Brasil, Stallman ha pasado 12 de los últimos 115 días en suelo estadounidense. Sus viajes le han dado la oportunidad de ver cómo el concepto de software libre se traduce en diferentes idiomas de culturas.

"En India, mucha gente está interesada en el software libre porque lo ven como una forma de construir su infraestructura informática sin gastar mucho dinero", dice Stallman. "En China, el concepto ha tardado mucho más en hacerse popular. Comparar el software libre con la libertad de expresión es más difícil de hacer cuando no tienes libertad de expresión. Aún así, el nivel de interés en el software libre durante mi última visita fue profundo. "

La conversación cambia a Napster, la empresa de software de San Mateo, California, que se ha convertido en una especie de causa célebre mediática en los últimos meses. La empresa comercializa una controvertida herramienta de software que permite a los aficionados a la música explorar y copiar los archivos de música de otros aficionados a la música. Gracias a los poderes de aumento de Internet, este llamado programa "peer-to-peer" ha evolucionado hasta convertirse en una máquina de discos en línea de facto, brindando a los fanáticos de la música comunes una forma de escuchar archivos de música MP3 en la computadora sin pagar regalías. o tarifa, para disgusto de las compañías discográficas.

Aunque se basa en software propietario, el sistema Napster se inspira en la afirmación de Stallman de larga data de que una vez que una obra ingresa al ámbito digital, en otras palabras, una vez que hacer una copia es menos una cuestión de duplicar sonidos o duplicar átomos y más una cuestión de Duplicar información: el impulso humano natural de compartir un trabajo se vuelve más difícil de restringir. En lugar de imponer restricciones adicionales, los ejecutivos de Napster han decidido aprovechar el impulso. Dando a los oyentes de música un lugar central para intercambiar archivos de música, la empresa ha apostado por su capacidad para dirigir el tráfico de usuarios resultante hacia otras oportunidades comerciales.

El repentino éxito del modelo Napster ha puesto el miedo en las discográficas tradicionales, y con razón. Apenas unos días antes de mi reunión en Palo Alto con Stallman, la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Marilyn Patel, concedió una solicitud presentada por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos para una orden judicial contra el servicio de intercambio de archivos. Posteriormente, la orden judicial fue suspendida por la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito de EE. UU., pero a principios de 2001, la Corte de Apelaciones también encontró que la empresa con sede en San Mateo había infringido la ley de derechos de autor,5 una decisión que la portavoz de la RIAA, Hillary Rosen, proclamaría más tarde. proclamar una "clara victoria para la comunidad de contenido creativo y el mercado en línea legítimo". Véase "Una clara victoria para la industria discográfica en el caso de Napster", comunicado de prensa de la RIAA (12 de febrero de 2001). http://www.riaa.com/PR_story.cfm?id=372

Para piratas informáticos como Stallman, el modelo comercial de Napster es aterrador en diferentes formas. El afán de la empresa por apropiarse de los principios desgastados por los piratas informáticos, como el intercambio de archivos y la propiedad comunitaria de la información, mientras que al mismo tiempo vende un servicio basado en software patentado, envía un mensaje angustioso y contradictorio. Como una persona que ya tiene bastantes dificultades para transmitir su propio mensaje cuidadosamente articulado a los medios de comunicación, Stallman es comprensiblemente reticente cuando se trata de hablar sobre la empresa. Aún así, Stallman admite haber aprendido un par de cosas del lado social del fenómeno Napster.

"Antes de Napster, pensaba que estaría bien que la gente redistribuyera obras de entretenimiento de forma privada", dice Stallman. "Sin embargo, la cantidad de personas que encuentran útil a Napster me dice que el derecho a redistribuir copias no solo de vecino a vecino, sino al público en general, es esencial y, por lo tanto, no se puede quitar".

Tan pronto como Stallman dice esto, la puerta del restaurante se abre y el anfitrión nos invita a entrar. En unos segundos, estamos sentados en una esquina lateral del restaurante junto a una gran pared de espejos.

El menú del restaurante funciona como un formulario de pedido, y Stallman marca rápidamente las casillas antes de que el anfitrión haya traído agua a la mesa. "Rollo de camarones fritos envueltos en piel de tofu", lee Stallman. "Piel de tofu. Ofrece una textura muy interesante. Creo que deberíamos comprarla".

Este comentario conduce a una discusión improvisada sobre la comida china y la reciente visita de Stallman a China. "La comida en China es absolutamente exquisita", dice Stallman, su voz adquiriendo un dejo de emoción por primera vez esta mañana. "Tantas cosas diferentes que nunca había visto en los EE. UU., cosas locales hechas con hongos y vegetales locales. Llegué al punto en que comencé a llevar un diario solo para llevar un registro de cada comida maravillosa".

La conversación da paso a una discusión sobre la cocina coreana. Durante la misma gira asiática de junio de 2000, Stallman visitó Corea del Sur. Su llegada desató una pequeña tormenta en los medios locales gracias a una conferencia de software coreana a la que asistió el fundador y presidente de Microsoft, Bill Gates, esa misma semana. Además de colocar su foto sobre la foto de Gates en la portada del principal periódico de Seúl, Stallman dice que lo mejor del viaje fue la comida. "Tomé un tazón de naeng myun, que son fideos fríos", dice Stallman. "Fueron unos fideos con una sensación muy interesante. La mayoría de los lugares no usan el mismo tipo de fideos para su naeng myun, así que puedo decir con total certeza que este fue el naeng myun más exquisito que he probado".

El término "exquisito" es un gran elogio viniendo de Stallman. Lo sé, porque unos momentos después de escuchar a Stallman entusiasmarse con naeng myun, siento sus ojos de rayo láser chamuscarme la parte superior de mi hombro derecho.

"La mujer más exquisita está sentada justo detrás de ti", dice Stallman.

Me giro para mirar, vislumbrando la espalda de una mujer. La mujer es joven, de unos 20 años, y lleva un vestido blanco de lentejuelas. Ella y su compañero de almuerzo masculino están en las etapas finales de pago de la cuenta. Cuando ambos se levantan de la mesa para salir del restaurante, lo puedo notar sin mirar, porque los ojos de Stallman de repente se apagan con intensidad.

"Oh, no", dice. "Se han ido. Y pensar que probablemente nunca podré volver a verla".

Después de un breve suspiro, Stallman se recupera. El momento me da la oportunidad de discutir la reputación de Stallman frente al sexo débil. La reputación es un poco contradictoria a veces. Varios piratas informan sobre la predilección de Stallman por saludar a las mujeres con un beso en el dorso de la mano. Véase Mae Ling Mak, "Mae Ling's Story" (17 de diciembre de 1998).

Stallman deja caer un poco su menú cuando menciono esto. "Bueno, la mayoría de los hombres parecen querer sexo y parecen tener una actitud bastante despectiva hacia las mujeres", dice. "Incluso las mujeres con las que están involucrados. No puedo entenderlo en absoluto".

Menciono un pasaje del libro Open Sources de 1999 en el que Stallman confiesa querer nombrar el desafortunado núcleo GNU en honor a una novia en ese momento. El nombre de la novia era Alix, un nombre que encajaba perfectamente con la convención de los desarrolladores de Unix de poner una "x" al final de cualquier nombre de núcleo nuevo, por ejemplo, "Linux". Debido a que la mujer era administradora de sistemas Unix, Stallman dice que habría sido un tributo aún más conmovedor. Desafortunadamente, señala Stallman, el eventual desarrollador principal del proyecto del núcleo renombró el núcleo HURD. Véase Richard Stallman, "The GNU Operating System and the Free Software Movement", Open Sources (O'Reilly & Associates, Inc., 1999): 65. Aunque Stallman y la novia se separaron más tarde, la historia desencadena una pregunta automática: a pesar de todas las imágenes de los medios que lo representan como un fanático de ojos salvajes, ¿es Richard Stallman realmente solo un romántico empedernido, un Quijote errante que se inclina contra los molinos de viento corporativos en un esfuerzo por impresionar? ¿Alguna Dulcinea aún no identificada?

"Realmente no estaba tratando de ser romántico", dice Stallman, recordando la historia de Alix. "Fue más una broma. Quiero decir, fue romántico, pero también fue una broma, ¿sabes? Habría sido una sorpresa agradable".

Por primera vez en toda la mañana, Stallman sonríe. Traigo a colación el beso de manos. "Sí, hago eso", dice Stallman. "Descubrí que es una forma de ofrecer algo de afecto que muchas mujeres disfrutarán. Es una oportunidad de dar algo de afecto y ser apreciado por ello".

El afecto es un hilo que atraviesa claramente la vida de Richard Stallman, y es dolorosamente sincero al respecto cuando surgen preguntas. "Realmente no ha habido mucho afecto en mi vida, excepto en mi mente", dice. Aún así, la discusión rápidamente se vuelve incómoda. Después de algunas respuestas de una sola palabra, Stallman finalmente levanta su menú, interrumpiendo la consulta.

"¿Te gustaría un poco de shimai?" él pide.

Cuando sale la comida, la conversación salta entre los platos que llegan. Discutimos el afecto de los piratas informáticos por la comida china, la cena semanal que se lleva a cabo en el distrito de Chinatown de Boston durante los días de Stallman como programador del personal en el laboratorio de IA, y la lógica subyacente del idioma chino y su sistema de escritura asociado. Cada estocada de mi parte provoca una parada bien informada de parte de Stallman.

"Escuché a algunas personas hablar shanghainés la última vez que estuve en China", dice Stallman. "Fue interesante escucharlo. Sonaba bastante diferente [del mandarín]. Les pedí que me dijeran algunas palabras afines en mandarín y shanghainés. En algunos casos, puedes ver el parecido, pero una pregunta que me hacía era si los tonos serían similares. No lo son. Eso es interesante para mí, porque existe la teoría de que los tonos evolucionaron a partir de sílabas adicionales que se perdieron y reemplazaron. Su efecto sobrevive en el tono. Si eso es cierto, y he visto afirmaciones de que eso sucedió dentro de tiempos históricos, los dialectos deben haber divergido antes de la pérdida de estas sílabas finales".

Ha llegado el primer plato, un plato de tortas de nabo frito. Tanto Stallman como yo nos tomamos un momento para dividir los grandes pasteles rectangulares, que huelen a repollo hervido pero saben a patata latke frita en tocino.

Decido sacar el tema de los marginados nuevamente, preguntándome si los años de adolescencia de Stallman lo condicionaron para tomar posiciones impopulares, más notablemente su batalla cuesta arriba desde 1994 para lograr que los usuarios de computadoras y los medios reemplacen el término popular "Linux" con "GNU/Linux". "

"Creo que me ayudó", dice Stallman, masticando una bola de masa. "Nunca he entendido lo que la presión de los compañeros le hace a otras personas. Creo que la razón es que me rechazaron tan irremediablemente que, para mí, no había nada que ganar tratando de seguir cualquiera de las modas. No habría hecho nada". ninguna diferencia. Sería igual de rechazado, así que no lo intenté".

Stallman señala su gusto por la música como un ejemplo clave de sus tendencias contrarias. Cuando era adolescente, cuando la mayoría de sus compañeros de secundaria escuchaban Motown y acid rock, Stallman prefería la música clásica. El recuerdo conduce a un raro episodio humorístico de los años de secundaria de Stallman. Después de la aparición de los Beatles en el Show de Ed Sullivan en 1964, la mayoría de los compañeros de clase de Stallman se apresuraron a comprar los últimos álbumes y sencillos de los Beatles. Justo en ese momento, dice Stallman, tomó la decisión de boicotear a los Fab Four.

"Me gustaba algo de la música popular anterior a los Beatles", dice Stallman. "Pero no me gustaban los Beatles. Me disgustaba especialmente la forma salvaje en que la gente reaccionaba ante ellos. Era como: ¿quién iba a tener una asamblea de los Beatles para adular más a los Beatles?".

Cuando su boicot a los Beatles fracasó, Stallman buscó otras formas de señalar la mentalidad de rebaño de sus compañeros. Stallman dice que consideró brevemente formar una banda de rock dedicada a satirizar al grupo de Liverpool.

"Quería llamarlo Tokyo Rose and the Japanese Beetles".

Dado su amor actual por la música folclórica internacional, le pregunto a Stallman si tenía una afinidad similar por Bob Dylan y los otros músicos folclóricos de principios de la década de 1960. Stallman niega con la cabeza. "Me gustaban Peter, Paul y Mary", dice. "Eso me recuerda a una gran película".

Cuando pido una definición de "filk", Stallman explica el concepto. Un filk, dice, es una canción popular cuya letra ha sido reemplazada por una parodia. El proceso de escribir un filk se llama filking y es una actividad popular entre los piratas informáticos y los aficionados a la ciencia ficción. Las películas clásicas incluyen "On Top of Spaghetti", una reescritura de "On Top of Old Smokey", y "Yoda", la versión del maestro de películas "Weird" Al Yankovic orientada a Star Wars de la melodía de Kinks, "Lola".

Stallman me pregunta si estaría interesado en escuchar el folk filk. Tan pronto como digo que sí, la voz de Stallman comienza a cantar en un tono inesperadamente claro: ¿Cuánta madera podría tirar una marmota, si una marmota pudiera tirar madera? ¿Cuántos postes podría bloquear un polak, si un polak pudiera bloquear postes? ¿podría crecer un negro, si a un negro le crecieran las rodillas? La respuesta, querida, es metértelo en la oreja. La respuesta es metértelo en la oreja. El canto termina y los labios de Stallman se curvan en otra media sonrisa infantil. Echo un vistazo a las mesas cercanas. Las familias asiáticas que disfrutan de su almuerzo dominical prestan poca atención al contralto barbudo que se encuentra entre ellas. Para obtener más películas de Stallman, visite http://www.stallman.org/doggerel.html. Para escuchar a Stallman cantando "La canción del software libre", visite http://www.gnu.org/music/free-software-song.html. Después de unos momentos de vacilación, finalmente sonrío también.

"¿Quieres esa última bola de maíz?" Stallman pregunta, con los ojos brillantes. Antes de que pueda arruinar el chiste, Stallman agarra la bola de masa con maíz incrustado con sus dos palillos y la levanta con orgullo. "Tal vez soy yo el que debería recibir la bola de maíz", dice.

Sin comida, nuestra conversación asume la dinámica de una entrevista normal. Stallman se reclina en su silla y acuna una taza de té en sus manos. Retomamos hablando de Napster y su relación con el movimiento del software libre. ¿Deberían extenderse los principios del software libre a campos similares, como la publicación de música? Pregunto.

"Es un error transferir respuestas de una cosa a otra", dice Stallman, contrastando canciones con programas de software. "El enfoque correcto es mirar cada tipo de trabajo y ver qué conclusión se obtiene".

Cuando se trata de obras con derechos de autor, Stallman dice que divide el mundo en tres categorías. La primera categoría implica obras "funcionales", por ejemplo, programas de software, diccionarios y libros de texto. La segunda categoría incluye trabajos que podrían describirse mejor como "testimonios", por ejemplo, artículos científicos y documentos históricos. Dichos trabajos tienen un propósito que se vería socavado si los lectores o autores posteriores tuvieran la libertad de modificar el trabajo a voluntad. La categoría final incluye obras de expresión personal, por ejemplo, diarios, diarios y autobiografías. Modificar tales documentos sería alterar los recuerdos o el punto de vista de una persona, acción que Stallman considera éticamente injustificable.

De las tres categorías, la primera debería dar a los usuarios el derecho ilimitado de hacer versiones modificadas, mientras que la segunda y la tercera deberían regular ese derecho de acuerdo con la voluntad del autor original. Sin embargo, independientemente de la categoría, la libertad de copiar y redistribuir sin fines comerciales debe permanecer intacta en todo momento, insiste Stallman. Si eso significa dar a los usuarios de Internet el derecho de generar cien copias de un artículo, imagen, canción o libro y luego enviarlas por correo electrónico a cien extraños, que así sea. “Está claro que se debe permitir la redistribución ocasional privada, porque solo un estado policial puede detener eso”, dice Stallman. "Es antisocial interponerse entre las personas y sus amigos. Napster me convenció de que también debemos permitir, debemos permitir, incluso la redistribución no comercial al público por diversión. Porque mucha gente quiere hacer eso y lo encuentra muy útil". ."

Cuando pregunto si los tribunales aceptarían una perspectiva tan permisiva, Stallman me interrumpe.

"Esa es la pregunta equivocada", dice. "Quiero decir que ahora has cambiado el tema por completo de uno de ética a uno de interpretación de las leyes. Y esas son dos cuestiones totalmente diferentes en el mismo campo. Es inútil saltar de uno a otro. ¿Cómo interpretarían los tribunales las leyes existentes?" leyes es principalmente de una manera dura, porque esa es la forma en que los editores han comprado estas leyes".

El comentario proporciona una idea de la filosofía política de Stallman: el hecho de que el sistema legal actualmente respalde la capacidad de las empresas para tratar los derechos de autor como el software equivalente al título de propiedad no significa que los usuarios de computadoras tengan que jugar el juego de acuerdo con esas reglas. La libertad es una cuestión ética, no una cuestión jurídica. "Estoy mirando más allá de lo que son las leyes existentes para lo que deberían ser", dice Stallman. "No estoy tratando de redactar una ley. Estoy pensando en qué debería hacer la ley. Considero que la ley que prohíbe compartir copias con tu amigo es el equivalente moral de Jim Crow. No merece respeto".

La invocación de Jim Crow plantea otra pregunta. ¿Cuánta influencia o inspiración obtiene Stallman de los líderes políticos del pasado? Al igual que el movimiento de derechos civiles de las décadas de 1950 y 1960, su intento de impulsar el cambio social se basa en un llamado a los valores atemporales: libertad, justicia y juego limpio.

Stallman divide su atención entre mi analogía y un mechón de cabello particularmente enredado. Cuando estiro la analogía hasta el punto en que comparo a Stallman con el Dr. Martin Luther King, Jr., Stallman, después de romperse una punta abierta y metérsela en la boca, me interrumpe.

"No estoy en su liga, pero juego el mismo juego", dice, masticando.

Sugiero Malcolm X como otro punto de comparación. Al igual que el ex vocero de la Nación del Islam, Stallman se ha forjado una reputación de cortejar la controversia, alejar a los aliados potenciales y predicar un mensaje que favorece la autosuficiencia sobre la integración cultural.

Masticando otra punta abierta, Stallman rechaza la comparación. "Mi mensaje está más cerca del mensaje de King", dice. “Es un mensaje universal. Es un mensaje de condena firme a ciertas prácticas que maltratan a otros. No es un mensaje de odio a nadie. Y no está dirigido a un grupo reducido de personas. Invito a cualquiera a valorar la libertad y a tener libertad. "

Aun así, una actitud sospechosa hacia las alianzas políticas sigue siendo un rasgo fundamental del carácter de Stallman. En el caso de su bien publicitado disgusto por el término "código abierto", la falta de voluntad para participar en proyectos recientes de construcción de coaliciones parece comprensible. Como hombre que ha pasado las últimas dos décadas defendiendo el software libre, el capital político de Stallman está profundamente invertido en el término. Aún así, comentarios como el chiste de "Han Solo" en el LinuxWorld de 1999 solo han reforzado la reputación de Stallman en la industria del software como un zoquete descontento que no está dispuesto a seguir las tendencias políticas o de marketing.

"Admiro y respeto a Richard por todo el trabajo que ha realizado", dice el presidente de Red Hat, Robert Young, resumiendo la naturaleza política paradójica de Stallman. "Mi única crítica es que a veces Richard trata a sus amigos peor que a sus enemigos".

La falta de voluntad de Stallman para buscar alianzas parece igualmente desconcertante cuando consideras sus intereses políticos fuera del movimiento del software libre. Visite las oficinas de Stallman en el MIT e instantáneamente encontrará un centro de intercambio de artículos de noticias de tendencia izquierdista que cubren abusos a los derechos civiles en todo el mundo. Visite su sitio web y encontrará diatribas sobre la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, la Guerra contra las Drogas y la Organización Mundial del Comercio.

Dadas sus tendencias activistas, pregunto, ¿por qué Stallman no ha buscado una voz más amplia? ¿Por qué no ha utilizado su visibilidad en el mundo hacker como plataforma para impulsar en lugar de reducir su voz política?

Stallman deja caer su cabello enredado y contempla la pregunta por un momento.

"Dudo en exagerar la importancia de este pequeño charco de libertad", dice. “Porque las áreas más conocidas y convencionales de trabajar por la libertad y una mejor sociedad son tremendamente importantes. Yo no diría que el software libre es tan importante como ellos. Es la responsabilidad que asumí, porque cayó en mi regazo y Vi una forma en que podía hacer algo al respecto, pero, por ejemplo, poner fin a la brutalidad policial, poner fin a la guerra contra las drogas, poner fin a los tipos de racismo que todavía tenemos, ayudar a todos a tener una vida cómoda, proteger los derechos de las personas que abortan, para protegernos de la teocracia, estos son temas tremendamente importantes, mucho más importantes que lo que hago. Ojalá supiera cómo hacer algo al respecto".

Una vez más, Stallman presenta su actividad política en función de la confianza personal. Dada la cantidad de tiempo que le ha llevado desarrollar y perfeccionar los principios básicos del movimiento del software libre, Stallman duda en abordar cualquier problema o tendencia que pueda transportarlo a un territorio desconocido.

"Ojalá supiera cómo hacer una gran diferencia en esos temas más importantes, porque estaría tremendamente orgulloso si pudiera, pero son muy difíciles y muchas personas que probablemente son mejores que yo han estado trabajando en ellos y hemos llegado tan lejos", dice. "Pero tal como yo lo veo, mientras otras personas se defendían contra estas grandes amenazas visibles, vi otra amenaza que no estaba vigilada. Así que fui a defenderme de esa amenaza. Puede que no sea una amenaza tan grande, pero yo era el único hay uno."

Masticando una última punta abierta, Stallman sugiere pagar la cuenta. Sin embargo, antes de que el camarero pueda llevárselo, Stallman saca un billete de un dólar de color blanco y lo arroja sobre la pila. El billete parece tan claramente falso que no puedo evitar levantarlo y leerlo. Efectivamente, es falso. En lugar de tener la imagen de George Washington o Abe Lincoln, el anverso del billete tiene la imagen de un cerdo de dibujos animados. En lugar de los Estados Unidos de América, la pancarta sobre el cerdo dice "Puercos Unidos de la Avaricia". La cuenta es de cero dólares, y cuando el mesero recoge el dinero, Stallman se asegura de tirar de su manga.

"Agregué un cero extra a tu propina", dice Stallman, con otra media sonrisa arrastrándose por sus labios.

El camarero, sin comprender o engañado por el aspecto de la cuenta, sonríe y se va corriendo.

"Creo que eso significa que podemos irnos", dice Stallman.

