Node.js VS JavaScript: diferencias y similitudes. JavaScript es un lenguaje popular que se ejecuta dentro de los navegadores de sitios web como parte de los documentos cargados por ese navegador. Da comportamiento a las páginas web (CSS da forma o apariencia y HTML da estructura semántica) JavaScript se usa principalmente para ejecutar o acceder a cualquier sistema operativo para la operación de no bloqueo. El código JavaScript puede ejecutarse en cualquier entorno dado, por lo tanto, no hay restricciones para restringir el navegador. Node.js es un intérprete y un entorno para JavaScript con algunas bibliotecas útiles cuya programación JS se puede usar por separado.