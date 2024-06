Los recortes de empleo en las grandes empresas tecnológicas continúan sin cesar

Oh chico.





Estar en tecnología durante los últimos años ya fue bastante malo. Trabajar para la tecnología en 2024 será aún peor.





Para cualquiera que pensara que los grandes despidos de antaño habían terminado, una serie de reducciones que comenzaron a principios de 2024 deberían dejar esa idea fuera de la ventana. En cierto modo, estos no son recortes de empleo sino más bien un realineamiento a los recientes avances en tecnología, particularmente la inteligencia artificial generativa.





Sí, las grandes tecnológicas se han estado realineando, dejando ir a personas en áreas que cree que no son importantes para sus resultados y publicando empleos en segmentos que les ofrecen crecimiento. Tienes a tus sospechosos habituales. microsoft , Meta , Amazonas , Google , pero también otros, como eBay , Unity e incluso Snap, todos los cuales tienen despidos anunciados que van desde cientos hasta miles.





Entonces, ¿qué diablos está pasando?





La última creencia común sobre los despidos fue que las empresas contrataron de manera demasiado agresiva durante la pandemia de COVID-19, y después de que los gobiernos mundiales decidieron que estaba bien dejar que los ciudadanos se movieran libremente, las empresas se dieron cuenta de que no estaban ganando tanto dinero como lo hicieron cuando todos se vieron obligados a encerrarse. Así que, naturalmente, las empresas decidieron recortar grasa y despedir a personas de todas las divisiones.





Esa noción sigue siendo cierta: las empresas tecnológicas todavía sienten que son más grandes de lo que deberían ser y sienten que todavía hay espacio para recortarse aún más para volverse lucrativamente rentables.





Pero (¡y siempre hay un pero!), la inteligencia artificial ahora ha provocado una demanda de profesionales que puedan domar a la bestia y ayudar a fabricar productos que las empresas puedan luego vender a otros, o simplemente mejorarlos en lo que hacen. Contratar profesionales especializados no es barato, por lo que, por supuesto, las empresas están despidiendo a personas que no necesariamente poseen las habilidades que buscan y contratan a quienes sí las tienen. No estamos seguros de cuántos profesionales en marketing equivalen a un solo ingeniero de aprendizaje automático, pero si tuviéramos que hacer los cálculos, sería como 5x en marketing = 1x ingeniero de ML. ¡Quién sabe!





Entonces, ¿es este el gran ajuste de cuentas de la IA? ¿La adquisición que todos temían? No necesariamente. La economía estadounidense todavía goza de buena salud y el desempleo se encuentra en niveles manejables. La inflación es un problema, pero el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha indicado que están reinando en sobre el tema. Lo que significa que, si bien algunos puestos de trabajo se están eliminando, otros están surgiendo todo el tiempo.





Meta señala buenos tiempos con las ganancias de 2023 🤑

Los recortes de empleo no son las únicas razones por las que las grandes tecnologías han aparecido en las noticias últimamente. Al finalizar 2023, los inversores se han estado preguntando cómo les fue a las empresas de tecnología en el último trimestre del año. Su curiosidad fue respondida con un calendario de ganancias repleto la semana pasada, con casi todas las empresas que se precian dando un vistazo a sus libros del trimestre más reciente.





meta resultados destacó, hasta tal punto que sus acciones subieron un enorme 20%, lo que le dio un valor adicional de 200 mil millones de dólares en una sola sesión de negociación de acciones. De acuerdo a Según los informes, esto es lo máximo que una empresa ha agregado a su capitalización de mercado en un solo día en la historia de Wall Street. Entonces, ¿cuánto ganó la empresa de redes sociales en los últimos tres meses de 2023? Bueno... los ingresos del cuarto trimestre aumentaron un 25% año tras año a 40.110 millones de dólares, pero lo más destacado fueron las ganancias: la compañía triplicó sus ingresos netos a 14.020 millones de dólares, o 5,33 dólares por acción, desde 4.650 millones de dólares, o 1,76 dólares por acción, en el mismo trimestre. de 2022.





Se trata de un salto enorme y Wall Street se lo comió como una hiena hambrienta. Mejor aún, Meta inició un dividendo por primera vez en su historia, buscando pagar $0,50 por acción a los inversionistas el 26 de marzo, con planes de continuar recompensando a los accionistas distribuyendo parte de sus ganancias en el futuro.





En Alphabet, la empresa matriz de Google sierra Ingresos del cuarto trimestre de 86.310 millones de dólares, un aumento interanual del 13%, y ingresos netos de 20.690 millones de dólares, o 1,64 dólares por acción, frente a los 13.620 millones de dólares, o 1,05 dólares por acción, en el mismo trimestre de 2022. ¡Nada mal!





Mientras tanto, manzana al corriente ingresos trimestrales de 119.600 millones de dólares, un aumento del 2 % año tras año, y ganancias trimestrales por acción diluida de 2,18 dólares, un aumento del 16 % año tras año. Microsoft, que compite con Apple por el puesto de empresa más valiosa del mundo, reservado un aumento interanual del 18 % en los ingresos trimestrales hasta los 62 mil millones de dólares y un aumento del 33 % en los ingresos netos hasta los 21.9 mil millones de dólares, o 2,93 dólares por acción, en comparación con el trimestre anterior del año anterior.





¿Y dónde deja eso a Amazon? El gigante del comercio electrónico dijo las ventas netas del cuarto trimestre. aumentó 14% a 170 mil millones de dólares, mientras que los ingresos netos aumentaron a 10,6 mil millones de dólares, o 1,00 dólares por acción, en comparación con 0,3 mil millones de dólares, o 0,03 dólares por acción, en el mismo trimestre de 2022.





En general, no es un mal trimestre para las empresas de tecnología.

Elon Musk no se ha rendido con esos implantes cerebrales 🧠

Mientras que Tim Cook (y hasta cierto punto Mark Zuckerberg) están interesados en lograr que los consumidores utilicen grandes piezas de tecnología para vivir experiencias "inmersivas", su colega multimillonario Elon Musk tiene otros planes.





En un acontecimiento que sorprendió a algunos aquí en HackerNoon, el hombre más rico del mundo dijo que su startup de atención médica Neuralink había instalado un implante cerebral en un sujeto humano. Y sí, el tema está vivo y coleando, según el CEO de Tesla/X/Everything™.





Los chips cerebrales de Neuralink podrían ser un gran problema si la tecnología tiene algún uso o promesa real; El tiempo que le tomó a la compañía recibir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. para instalar su implante cerebral en un ser humano fue bastante largo, de años, pero finalmente llegó en algún momento de 2023.





Suponiendo que la tecnología funcione como se supone que debe hacerlo, la esperanza es que eventualmente pueda ayudar a las personas a superar la parálisis y una serie de afecciones neurológicas. Hasta ahora, el objetivo es lograr que los humanos puedan controlar el cursor o el teclado de una computadora utilizando únicamente sus pensamientos.





Vale la pena mencionar que Neuralink estuvo probando estos implantes en monos anteriormente, la mayoría de los cuales, según se informa, sufrieron parálisis, convulsiones e inflamación cerebral después de la cirugía.





¡Ay!

En Otras Noticias.. 📰

Craig Wright niega haber falsificado pruebas de que es Satoshi en el día 2 del juicio COPA - vía CoinDesk

Nadella, CEO de Microsoft, sobre la carrera de LLM en IA: 'Estamos esperando que llegue la competencia' - vía TechCrunch

Meta para agregar la etiqueta 'generada por IA' a las imágenes creadas con OpenAI, Midjourney y otras herramientas, a través de cnn

Microsoft dice que ayudará a 2 millones de indios en ciudades pequeñas a aprender habilidades de inteligencia artificial, a través de Reuters

Todo el mundo quiere auditar la IA, pero nadie sabe cómo. axios

Meta está derrotando a Snap en los anuncios digitales (he aquí por qué) a través de CNBC



— Sheharyar Khan, editor, tecnología empresarial @ HackerNoon