Los juegos de Wolfenstein en orden cronológico y clasificados por ventas

Los juegos de Wolfenstein presentan numerosas líneas de tiempo en sus diversas iteraciones. La línea de tiempo clásica comienza con los paquetes de expansión de Wolfenstein 3D y los lanzamientos independientes, como Spear of Destiny y Nocturnal Mission, con Wolfenstein 3D en sí mismo al final. Return to Castle Wolfenstein tiene lugar en una nueva línea de tiempo, con Wolfenstein (2009) construyendo a partir de ella, aunque se desarrolló como un reinicio suave en sí mismo. Los últimos juegos de Wolfenstein siguen una línea de tiempo a través de The Old Blood, The New Order, The New Colossus, Cyberpilot y Youngblood, en ese orden. Las ventas de cada juego se clasifican como tales: 8. Ciberpiloto 7. Wolfenstein (2009) 6. Wolfenstein 3D (y sus expansiones/portaciones) 5. La vieja sangre 4. El nuevo coloso 3. Regreso al Castillo Wolfenstein 2. Sangre joven 1. El Nuevo Orden Aunque la serie Wolfenstein pasó por muchas iteraciones, la nueva línea de tiempo brindó a los fans una experiencia única nunca antes vista. Será interesante ver si la franquicia de Wolfenstein se reinicia una vez más, o si el estándar establecido por The New Order durará toda la vida.